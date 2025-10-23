Cinci stații meteorologice moderne, instalate în comuna Lozova
Provincial, 23 octombrie 2025 14:20
În comuna Lozova au fost instalate 5 stații meteorologice moderne, care vor contribui la monitorizarea condițiilor climatice și la gestionarea mai eficientă a riscurilor legate de vreme, în special pentru sectorul agricol. Aceste echipamente performante oferă date exacte despre temperatură, umiditate, precipitații și direcția vântului, sprijinind agricultorii și autoritățile locale în luarea deciziilor informate pentru
14:20
În comuna Lozova au fost instalate 5 stații meteorologice moderne, care vor contribui la monitorizarea condițiilor climatice și la gestionarea mai eficientă a riscurilor legate de vreme, în special pentru sectorul agricol. Aceste echipamente performante oferă date exacte despre temperatură, umiditate, precipitații și direcția vântului, sprijinind agricultorii și autoritățile locale în luarea deciziilor informate pentru
13:50
Federația Moldovenească de Fotbal continuă să sprijine copiii și tinerii din întreaga țară, prin distribuirea echipamentului sportiv destinat antrenamentelor și jocurilor în cadrul proiectului „Fotbal în Școli". De această dată, echipamentele au ajuns la elevii din instituția Liceului Teoretic „N.V.Gogol". Copiii au primit tricouri, șorturi, pantaloni sport, jambiere, jachete impermeabile de antrenament, precum și ghiozdane,
13:20
(VIDEO) Acțiune de înverzire în centrul Capitalei: peste 80 de arbori plantați în Parcul Catedralei # Provincial
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, împreună cu reprezentanții misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova și ai organizațiilor internaționale, au plantat peste 80 de arbori cu balot, de diferite specii, în Parcul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului". „Venim cu un mesaj de unitate, cooperare și solidaritate. Ne dorim ca orașul nostru să fie confortabil pentru
13:00
Festivalul Internațional „Miorița – Laie, Laie Bucălaie", ediția a IX-a, se va desfășura în zilele de 25 și 26 octombrie 2025, la Autodromul din Cimișlia, începând cu ora 10:00. Evenimentul este organizat de Federația Națională a Crescătorilor de Ovine și Caprine, în parteneriat cu Ministerul Culturii, Ministerul Agriculturii, Primăria orașului Cimișlia și Consiliul Raional Cimișlia.
13:00
(FOTO) ADR Sud monitorizează lucrările de reabilitare energetică a Grădiniței nr. 4 din municipiul Cahul # Provincial
Luni, 20 octombrie 2025, Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud a efectuat o vizită de monitorizare a lucrărilor de construcție în cadrul proiectului „Reabilitarea energetică a clădirii grădiniței de copii Nr. 4″. Au participat reprezentanți ai Primăriei municipiului Cahul, antreprenorul responsabil de executarea lucrărilor și compania ce prestează servicii de supraveghere tehnică. Lucrările decurg conform
13:00
Anchetă privind corupția în procesul de amnistie: CNA, PA și INI au descins cu percheziții în mai multe locații din țară # Provincial
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA) și ai Inspectoratului Național de Investigații, au descins în această dimineață cu percheziții în mai multe locații din țară. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale ce vizează posibile fapte de corupere activă și pasivă ale unor persoane implicate în procesul de
12:10
Primul Plan Local de Acțiune pentru Guvernare Deschisă a fost co-creat la Leova și aprobat de Consiliul Local # Provincial
În luna octombrie, Consiliul Municipal Leova a aprobat Planul Local de Acțiuni pentru Guvernare Deschisă (Planul de Acțiuni) pentru perioada 2025–2027, un document strategic elaborat în cadrul Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă (OGP) Local, cu sprijinul Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei. Planul de Acțiuni marchează un pas important în asigurarea unei guvernări locale transparente, responsabile
12:00
Primăria mun. Bălți informează locuitorii că, în perioada octombrie – decembrie 2025, în localitate se desfășoară cercetarea statistică „Sănătatea populației", realizată de Biroul Național de Statistică (BNS). Activitatea are loc în conformitate cu Legea nr. 93/2017 privind statistica oficială și Programul de lucrări statistice pentru anul 2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 897/2024. Scopul cercetării
12:00
În noaptea de 20 octombrie 2025 membrii echipei PAMU Slobozia Mare din cadrul SAMU Cahul, au asistat o femeie la naștere chiar în ambulanță. Apelul de urgență a fost recepționat la ora 02:53, de la soțul pacientei care prezenta dureri specifice travaliului. Echipa medicală a fost direcționată imediat de către Dispeceratul comun de urgență al
12:00
Primăria municipiului Bălți adresează felicitări sportivilor din cadrul Școlii Sportive Specializate nr. 1, pentru performanțele excepționale obținute la a IV-a ediție a Jocurilor Balcanice de gimnastică aerobică (4th Aerobic Balkan Championships 2025), desfășurate în perioada 16–19 octombrie 2025 în complexul sportiv „Arena Chișinău". Competiția a reunit cei mai buni sportivi din Republica Moldova, Turcia, România,
11:50
Irina Vlah reia vizitele prin țară: „Un lucru este clar: nu putem lăsa lucrurile așa cum sunt” # Provincial
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei" a cărui activitate este limitată pe perioada examinării cauzei civile, a anunțat ce va face în următoarea perioadă. Ea va merge prin țară și va discuta cu cetățenii despre alegerile care au trecut, dar și despre pașii pe care-i va întreprinde mai departe. „Chiar din această
10:30
Datorită acțiunilor procesuale întreprinse de procurorii din Procuratura Bălți, un tânăr a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de escrocherie ( de art. 190 alin. (4) din Codul penal). Potrivit materialelor cauzei, tânărul a fost ghidat, prin intermediul rețelei de socializare „Telegram", de un membru al unui grup criminal organizat, creat din persoane
10:30
Echipa Arsenal-Geotermal Chișinău a devenit campioană a Socca Champions League Masters 2025, competiție rezervată jucătorilor de peste 40 de ani. Turneul s-a desfășurat în perioada 19–22 octombrie, la Rethymno, pe insula Creta (Grecia). Reprezentanta Republicii Moldova a avut un parcurs remarcabil, debutând cu o victorie categorică, scor 11-1, în fața formației Platanos Tours FC (Grecia).
10:30
Un bărbat din Chișinău, reținut în flagrant de CNA și procurori pentru trafic de influență # Provincial
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un bărbat din capitală, bănuit de trafic de influență. Potrivit datelor preliminare, acesta ar fi pretins și primit mijloace bănești de la o persoană aflată într-o procedură de executare, susținând că poate influența un executor judecătoresc pentru a adopta
10:30
Ofițerii de investigații ai Serviciului Vamal, în comun cu cei ai Direcției Investigații „Centru" și ai Direcției Urmărire Penală din cadrul Inspectoratului Național de Investigații al IGP, sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu suportul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger", au documentat activitatea unui bărbat de 61 de ani, domiciliat în satul Romănești, raionul
07:30
Vinurile Moldovei, printre cele mai premiate la concursul Sélections Mondiales des Vins 2025 # Provincial
La concursul Sélections Mondiales des Vins 2025, desfășurat la Montréal, cea mai mare competiție de vinuri din America de Nord, brandul național Wine of Moldova a obținut o performanță impresionantă. Din cele 132 de probe înscrise de 24 de producători autohtoni, vinurile moldovenești au adus acasă 46 de medalii, devenind una dintre cele mai premiate
18:10
Igor Grosu a fost ales Președinte al Parlamentului de legislatura a XII-a. Pentru candidatura sa au votat 55 de deputați. În cadrul ședinței plenare de astăzi, regulamentar, a fost creată Comisia pentru efectuarea alegerii Președintelui Parlamentului, constituită din deputați din toate fracțiunile parlamentare. Membrii acesteia au recepționat propunerile de desemnare a candidaților la funcția de
16:20
Biblioteci, școli de arte și spații publice – în centrul consultărilor publice de la Rîșcani # Provincial
Astăzi, 22 octombrie, s-a desfășurat consultarea publică a cinci proiecte de decizii, care urmează a fi examinate la următoarea ședință a Consiliului raional Rîșcani. La activitate au participat vicepreședinții raionului, raportorii proiectelor de decizii, șefii de direcții, șefii de șecții, servicii, angajați ai Aparatului Președintelui și părțile interesate. Cu regret, nu au participat nici un
16:20
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a lansată o campanie națională fără precedent cu genericul „Tu știi ce face acum copilul tău acasă?" – o inițiativă de conștientizare a riscurilor adresată părinților, cadrelor didactice și întregii societăți. Demararea campaniei a avut loc, astăzi 22 octombrie 2025 la Școala Securității a IGSU din municipiul Chișinău. Campania
16:10
Liceul „Constantin Spătaru” din Leova – reabilitat energetic cu o investiție de peste 62 milioane lei # Provincial
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud a organizat o vizită de monitorizare post-implementare în cadrul proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru" din orașul Leova". Implementarea acestuia a fost realizată de Agenție din sursele Uniunii Europene, finalizată în anul 2023. Astfel, potrivit unui comunicat al agenției, la sediul instituției de învățământ, s-au abordat
15:40
Biblioteca Națională a inaugurat sala „Mihai Eminescu” – un spațiu modern și multifuncțional dedicat culturii, artei și educației # Provincial
Biblioteca Națională a Republicii Moldova a inaugurat, la data de 21 octombrie 2025, Sala „Mihai Eminescu", un spațiu modern și multifuncțional dedicat culturii, artei, educației și dialogului intelectual. Proiectul de modernizare a fost finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României și implementat de Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Evenimentul
15:30
„Termoelectrica" S.A. informează consumatorii că, în timpul lucrărilor de lichidare a deranjamentului de reabilitare a rețelei termice cu diametrul de 800 mm, din str. Calea Basarabiei, o cantitate de aproximativ 50 m³ de apă, cu o temperatură de sub 40°C, care conține substanța Fluoresceină, s-a revărsat în râul Bîc. "Rugăm cetățenii care observă o nuanță
15:20
La data de 21 octombrie 2025, la sediul Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), a avut loc o ședință de lucru cu participarea reprezentantului Consiliului Raional Leova, dlui Mihail BODORCEANU, dar și reprezentanții Primăriei orașului Leova, operatorilor de transport și a autogării Chișinău GA Sud-Vest. În cadrul acesteia au fost examinate problemele legate de lipsa punctelor
14:20
Fermierii moldoveni, mai pregătiți pentru schimbările climatice cu sprijinul Japoniei și PNUD # Provincial
Agricultorii din Republica Moldova devin tot mai rezilienți și mai bine pregătiți să
13:50
Grădinița de copii Nr. 63 din Chișinău a împlinit 60 de ani de activitate. Cu acest prilej, viceprimarul, Ilie Ceban, a felicitat și a adresat cuvinte de apreciere întregului colectiv pentru devotamentul și efortul depus zilnic în procesul de educație și îngrijire a copiilor. „Această aniversare nu este doar o cifră frumoasă, ci și o […] Post-ul Grădinița de copii Nr. 63 din Chișinău a împlinit 60 de ani de activitate apare prima dată în Provincial.
13:50
Cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 30 și 39 de ani, originari din Bălți și Ungheni, au fost reținuți de polițiștii de investigație, fiind suspectați de comiterea unui furt în proporții considerabile, săvârșit în august curent, în raionul Ungheni. În urma acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigație s-a stabilit că, la […] Post-ul Cinci bărbați, reținuți pentru un furt de peste jumătate de milion de lei în Ungheni apare prima dată în Provincial.
13:40
Accident grav în Sîngerei: un bărbat și o femeie au murit pe loc, un tânăr a ajuns la spital # Provincial
Poliția din Sîngerei a fost sesizată aseară, în jurul orei 22:00, despre producerea unui accident rutier pe traseul R-6, între localitățile Copăceni și Mihailovca. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că impactul s-a produs între un Volkswagen și un VAZ, care se deplasau din direcții opuse. În urma coliziunii frontale, șoferul automobilului VAZ, […] Post-ul Accident grav în Sîngerei: un bărbat și o femeie au murit pe loc, un tânăr a ajuns la spital apare prima dată în Provincial.
13:40
La intrarea în Republica Moldova, în PTF „Tudora”, polițiștii de frontieră, în comun cu funcționarii vamali ai Republicii Moldova, au depistat un lot de 224 de unități de ustensile stomatologice utilizate în medicina dentară. În timpul controlului de specialitate, efectuat asupra unui autoturism condus de un conațional, echipa mixtă a observat în bagajele pasagerilor mai multe […] Post-ul Ustensile stomatologice nedeclarate, depistate în PTF „Tudora” apare prima dată în Provincial.
13:20
Primarul orașului Soroca, Lilia Pilipețchi, a efectuat o vizită de lucru la Primaria Timișoara, România. Delegația oficială din Republica Moldova, a fost formată din 18 reprezentanți ai Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova, Cancelariei de Stat, precum și ai administrației locale. Discuțiile au vizat modul în care Timișoara valorifică oportunitățile de finanțare europeană, strategiile care […] Post-ul Lilia Pilipețchi, în vizită de lucru la Primaria Timișoara apare prima dată în Provincial.
12:50
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord a lansat Programul de instruire în domeniul managementului proiectelor pentru reprezentanții autorităților publice locale din Regiunea de Dezvoltare Nord. Primul atelier de lucru a avut loc marți, 21 octombrie curent, în incinta Consiliului Raional Drochia și a reunit reprezentanți ai APL din raioanele Râșcani și Drochia. Prima etapă a […] Post-ul Primul atelier de instruire pentru APL din nordul țării, desfășurat la Drochia apare prima dată în Provincial.
12:40
Dmitri Torner, lider al NOI: Guvernarea confirmă poziţia noastră: Moldova are nevoie de o nouă reformă administrativ-teritorială # Provincial
Guvernarea confirmă poziţia Partidului Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”: Moldova are nevoie de o nouă reformă administrativ-teritorială – a declarat Dmitri Torner, lider al formațiunii. Politicianul, într-o postare pe Facebook, a amintit că, în campania electorală, Partidul Politic „NOI – Noua Opțiune Istorică” nu doar că a înaintat iniţiativa unei noi reforme administrativ-teritoriale, ci […] Post-ul Dmitri Torner, lider al NOI: Guvernarea confirmă poziţia noastră: Moldova are nevoie de o nouă reformă administrativ-teritorială apare prima dată în Provincial.
12:20
Maia Sandu, la prima ședință a noului Parlament: Să lucrăm împreună – cu credință – pentru ca Moldova să devină o casă a păcii și a speranței pentru toți cetățenii săi # Provincial
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la prima ședință a noului Parlament, ales pe 28 septembrie curent, unde s-a adresat deputaților cu un mesaj de început de mandat. Șefa statului a subliniat importanța responsabilității pe care o poartă noul Legislativ – aceea de a păstra pacea, de a continua drumul european al țării […] Post-ul Maia Sandu, la prima ședință a noului Parlament: Să lucrăm împreună – cu credință – pentru ca Moldova să devină o casă a păcii și a speranței pentru toți cetățenii săi apare prima dată în Provincial.
12:20
Fermă de lapte modernă în Rogojeni: investiție de peste 800.000 USD cu sprijinul Băncii Mondiale # Provincial
În localitatea Rogojeni, raionul Șoldănești, fermierul Vladimir Russu implementează un proiect de modernizare a fermei sale, realizat cu sprijinul unui grant nerambursabil în valoare de 831 000 dolari SUA, oferit prin Proiectul „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)”, finanțat de Banca Mondială. Prin acest sprijin, fermierul dezvoltă o fermă modernă de lapte, […] Post-ul Fermă de lapte modernă în Rogojeni: investiție de peste 800.000 USD cu sprijinul Băncii Mondiale apare prima dată în Provincial.
12:20
La IP Liceul Teoretic „Dante Alighieri” sunt desfășurate lucrări ample de reparație capitală, având drept scop modernizarea spațiilor educaționale și crearea unor condiții mai bune pentru procesul de învățământ. Despre aceasta a comunicat Primăria Municipiului Chișinău. Proiectul prevede o serie de intervenții importante, printre care: Amenajarea cabinetului-laborator de chimie, unde elevii vor putea desfășura activități practice […] Post-ul Liceul „Dante Alighieri” din Chișinău intră în reparație capitală apare prima dată în Provincial.
12:10
Parlamentul de legislatura a XII-a a fost legal constituit. La ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a au participat Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, membrii Curții Constituționale, ai Comisiei Electorale Centrale, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la Chișinău. Aceasta a fost prezidată de decanul supleant de vârstă din noua componență a […] Post-ul Parlamentul de legislatura a XII-a a fost legal constituit apare prima dată în Provincial.
12:00
Valiză „surpriză” spre Roma: țigări ascunse, descoperite pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău # Provincial
O femeie cu cetățenie italiană, în vârstă de 65 de ani, a fost depistată pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, în timp ce încerca să plece spre Roma cu valiza plină de țigări. Deși a ales culoarul verde „nimic de declarat” și a confirmat că nu are bunuri interzise sau supuse declarării, comportamentul pasagerei […] Post-ul Valiză „surpriză” spre Roma: țigări ascunse, descoperite pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău apare prima dată în Provincial.
11:50
Un grup de 3 persoane au depus jurământul pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova # Provincial
Primăria Municipiului Chișinău informează că un grup de 3 persoane care domiciliază în municipiul Chișinău au depus astăzi jurământul pentru acordarea cetățeniei Republicii Moldova, în prezența viceprimarului capitalei, Angela Cutasevici. Persoanele cărora le-a fost acordată cetăţenia Republicii Moldova sunt originare din România, Ucraina și Liban. În conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru a obţine sau a redobândi […] Post-ul Un grup de 3 persoane au depus jurământul pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova apare prima dată în Provincial.
11:50
Peste 102 de mii de euro și 680 de mii de lei ridicate de CNA într-un dosar de delapidare și fals în acte publice la un ocol silvic din subordinea ÎS „Hîncești-Silva” # Provincial
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat, în această dimineață, percheziții în mai multe localități din raioanele Hîncești, Ialoveni și Cimișlia. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale de delapidare a averii străine și fals în acte publice, care vizează șapte persoane publice din […] Post-ul Peste 102 de mii de euro și 680 de mii de lei ridicate de CNA într-un dosar de delapidare și fals în acte publice la un ocol silvic din subordinea ÎS „Hîncești-Silva” apare prima dată în Provincial.
11:50
Elevii din Peresecina, Orhei vor utiliza tehnologii de ultimă generație în noul FabLab deschis în școala lor # Provincial
Circa 800 de elevi de la Liceul Teoretic „Alexandru Donici” din satul Peresecina, raionul Orhei, vor beneficia de un nou laborator, dotat cu tehnologii de ultimă generație. Laboratorul de fabricație digitală a fost dotat cu tehnologii de ultimă generație: imprimante 3D profesionale, seturi de robotică avansată, tăietoare laser de precizie și plăci programabile care vor […] Post-ul Elevii din Peresecina, Orhei vor utiliza tehnologii de ultimă generație în noul FabLab deschis în școala lor apare prima dată în Provincial.
10:20
Noul Parlament s-a întrunit în ședință de constituire, conform decretului semnat de șeful statului. Ședința va fi prezidată de decanul supleant de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi. La ședință vor participa Președinta Republicii Moldova, deputații aleși, membrii Curții Constituționale, membrii Comisiei Electorale Centrale, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la Chișinău. […] Post-ul (LIVE) Noul Parlament s-a întrunit în ședință de constituire apare prima dată în Provincial.
10:10
Poliția Națională informează că, astăzi, mascații Brigăzii de poliție cu destinație specială “Fulger” vor desfășura exerciții tactice în raionul Hîncești. Aceste instruiri fac parte din planul de acțiuni al instituției și sunt organizate periodic în vederea perfecționării abilităților de intervenție ale polițiștilor. Poliția îndeamnă să păstrați calmul și să evitați răspândirea informațiilor eronate în spațiul […] Post-ul Exerciții tactice ale mascaților „Fulger” în raionul Hîncești apare prima dată în Provincial.
10:00
Un fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț, percheziționat de CNA și procurori într-un dosar de trafic de influență # Provincial
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat percheziții la domiciliul, automobilul și biroul unui fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț. Acțiunile au fost desfășurate în cadrul unui dosar penal de trafic de influență. Potrivit materialelor cauzei, fostul președinte interimar ar fi pretins, acceptat și primit, prin intermediul […] Post-ul Un fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț, percheziționat de CNA și procurori într-un dosar de trafic de influență apare prima dată în Provincial.
10:00
Trei bărbați vor petrece următorii doi ani după gratii pentru conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate avansată # Provincial
Procuratura informează despre pronunțarea recentă a trei sentințe de condamnare a trei persoane pentru conducerea mijlocului de transport în stare ebrietate cu grad avansat. Astfel, prin sentința Judecătoriei Bălți cu sediul Sîngerei, un bărbat din raionul Sîngerei, anterior condamnat de două ori pentru conducerea mijlocului de transport în stare ebrietate cu grad avansat, a fost […] Post-ul Trei bărbați vor petrece următorii doi ani după gratii pentru conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate avansată apare prima dată în Provincial.
10:00
Medicii din stânga Nistrului își aliniază expertiza la cele mai noi metodologii în medicina de urgență # Provincial
Un grup de 12 lucrători medicali din serviciul de urgență din stânga Nistrului și-au început recent sesiunea de perfecționare profesională la Chișinău. Indiferent de anii de experiență, doritorii de a-și reînnoi cunoștințele au participat la cursul de reanimare cardio-pulmonară de bază pentru adulți. Acest prim curs face parte dintr-un program amplu de formare. Cursurile se […] Post-ul Medicii din stânga Nistrului își aliniază expertiza la cele mai noi metodologii în medicina de urgență apare prima dată în Provincial.
10:00
Programul UEFA Playmakers, implementat de Federația Moldovenească de Fotbal în parteneriat cu UEFA și Disney, continuă să aducă bucurie și inspirație fetițelor din întreaga țară. Recent, echipa Playmakers a efectuat o nouă vizită în satul Brătușeni, raionul Edineț, unde micuțele din grădinița „Spicușor” și din Gimnaziul Brătușeni au trăit o experiență plină de entuziasm și […] Post-ul UEFA Playmakers. În vizită la Brătușeni, o zi plină de fotbal și zâmbete apare prima dată în Provincial.
10:00
Consiliul de Etică al Ministerului Educației și Cercetării propune retragerea gradelor didactice și manageriale pentru două cadre didactice, ca urmare a constatărilor privind încălcarea normelor de conduită și integritate profesională. Solicitarea va fi transmisă către Consiliul Republican de Atestare, structura responsabilă de acordarea gradelor manageriale și didactice. Membrii consiliului au aprobat, în ședința de marți, […] Post-ul Două cadre didactice riscă pierderea gradelor din cauza încălcării normelor de etică apare prima dată în Provincial.
10:00
În noaptea de 22 octombrie 2025, pompierii din nordul țării au fost solicitați să intervină pentru lichidarea unui incendiu izbucnit în orașul Briceni, pe strada Krîlov 7. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 02:16. La fața locului au fost direcționate cinci echipe de intervenție ale IGSU. Ajunși la destinație, salvatorii au stabilit […] Post-ul Incendiu la un autoservice din Briceni: patru mașini arse și pagube majore apare prima dată în Provincial.
21 octombrie 2025
17:10
Oficiul Medicilor de Familie Micleușeni a fost modernizat și eficientizat energetic în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Proiectul, inițiat în anul 2024, a prevăzut izolarea termică a clădirii și înlocuirea tâmplăriei, având o valoare totală de […] Post-ul Oficiul Medicilor de Familie Micleușeni a fost modernizat și eficientizat energetic apare prima dată în Provincial.
17:00
Primăria Ialoveni a lansat procesul de elaborare a noii strategii de dezvoltare urbană pentru 2026–2031 # Provincial
La data de 20 octombrie 2025, în cadrul Primăriei orașului Ialoveni a fost organizată o ședință de implicare a părților interesate în cadrul proiectului „Planificare Urbană Strategică pentru Dezvoltare Durabilă” (#SUP4SUD), co-finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Programului Interreg Europe. În contextul oportunităților emergente din obținerea statutului de către Republica Moldova a statutului de […] Post-ul Primăria Ialoveni a lansat procesul de elaborare a noii strategii de dezvoltare urbană pentru 2026–2031 apare prima dată în Provincial.
17:00
Administraţia Națională a Drumurilor anunță că, pe sectoarele de drumuri regionale, conform Anexei nr. 1 la Programul Fondului rutier 2025, lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere continuă, cu un progresul general de execuție de peste 72%. Astfel, pe sectorul Brăila – Băcioi al drumului regional G71 R3 – Ialoveni – Băcioi – Sîngera – R2 […] Post-ul Lucrări în desfășurare pe drumuri regionale din Ialoveni, Rezina și Telenești apare prima dată în Provincial.
