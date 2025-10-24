Spitalul raional Orhei oferă servicii de chimioterapie pentru pacienții oncologici

12:20

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la prima ședință a noului Parlament, ales pe 28 septembrie curent, unde s-a adresat deputaților cu un mesaj de început de mandat. Șefa statului a subliniat importanța responsabilității pe care o poartă noul Legislativ – aceea de a păstra pacea, de a continua drumul european al țării