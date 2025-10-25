(FOTO) Festivalul Internațional „Miorița – Laie, Laie Bucălaie” 2025 la Cimișlia
Provincial, 25 octombrie 2025 23:00
Astăzi, 25 octombrie 2025, Autodromul Cimișlia s-a transformat într-un adevărat univers al tradițiilor pastorale și meșteșugurilor autentice. Ediția a IX-a a adunat împreună iubitori de folclor, meșteri populari, crescători de ovine și caprine, dar și artiști din țară și din străinătate. Vizitatorii au avut ocazia să admire și să achiziționeze produse locale deosebite – de
• • •
Acum 30 minute
23:00
A 25-a ediţie a campionatului național de futsal va demara duminică, pe 26 octombrie, la Futsal Arena FMF din Ciorescu. Super Liga va avea 6 echipe la start: Clic Media, Sporting Nisporeni, Luceafărul Puhăceni, Atletic Strășeni, Infinity Chișinău și FC Tiras Criuleni. Acestea vor juca în sistem campionat, 4 cicluri, 20 etape, campioana urmând să
23:00
Ieri
17:00
Locuitorii satului Sălcuța Nouă, comuna Cîrnățenii Noi, raionul Căușeni, se bucură în prezent de apă în gospodării, datorită implementării proiectului „Construcția sistemului de apeduct în localitate", realizat prin intermediul programului național „Satul European ", ediția a II-a. Potrivit ONDRL, proiectul de construcție a noilor rețele de apeduct era unul extrem de necesar, întrucât vechiul sistem,
16:40
Primele două clustere teritoriale din Moldova finalizează procesul de amalgamare voluntară. Alte 68 se pregătesc să le urmeze exemplul # Provincial
Primele două clustere teritoriale – Leova, Sîrma, Sărata-Răzeși, Tochile-Răducani și Călinești, Chetriș, Hîncești – au parcurs cu succes toate etapele procesului de amalgamare voluntară. Alte 68 de clustere din diferite regiuni ale țării se află în etape avansate de consultare și planificare. Informațiile sunt incluse în Raportul intermediar privind amalgamarea voluntară a autorităților publice locale, pentru
16:20
Vladimir Bolea: în ultimii patru ani, Republica Moldova a trecut prin cea mai amplă etapă de investiții în infrastructură # Provincial
„În ultimii 4 ani, Republica Moldova a trecut prin cea mai amplă etapă de investiții în infrastructură". Declarația a fost făcută de viceprim-ministrul Vladimir Bolea în cadrul conferinței de presă dedicată prezentării bilanțului activității Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pentru perioada 2021-2025, informează PROVINCIAL. Viceprim-ministrul a menționat că ministerul a gestionat cel mai mare portofoliu de
16:10
Elevii din întreaga țară intră în vacanță. Poliția Republicii Moldova le urează tuturor copiilor zile pline de odihnă, joacă și relaxare, dar mai ales… siguranță! Pentru elevi: Evitați discuțiile cu persoane necunoscute, în realitate sau online. Respectați regulile de circulație. În caz de pericol, apelați imediat 112. Pentru părinți: Discutați cu copiii despre siguranță. Monitorizați-i
15:40
În ultima perioadă, pe teritoriul mun. Bălți, au fost constatate mai multe cazuri, de comitere a escrocheriilor, sub diferite forme, cu «petrecerea operațiunilor bancare – transfer suspect», «scoaterea banilor», etc., a început repetarea escrocheriilor prin metoda «ruda implicată în accident rutier». La fel, a apărut o nouă metodă de escrocherie și anume «victima este telefonată
15:20
La data de 24 octombrie 2025, în UTA Găgăuzia au fost desfășurate aplicații tactice complexe în domeniul protecției civile. Exercițiile s-au realizat în baza unui scenariu realist, care a presupus producerea unui cutremur major pe teritoriul Republicii Moldova. Conform scenariului, un seism cu magnitudinea de 7 grade pe scara de 12, cu epicentrul în zona
15:20
Primăria Cimișlia a găzduit masa rotundă „Tradiții și inovații în creșterea ovinelor și caprinelor” # Provincial
Astăzi, 24 octombrie 2025, în sala de ședințe a Primăriei orașului Cimișlia, s-a desfășurat masa rotundă cu genericul „Tradiții și inovații în creșterea ovinelor și caprinelor", organizată de Federația Națională a Crescătorilor de Ovine și Caprine, condusă de Pavel Prisăcaru. Evenimentul a reunit specialiști și reprezentanți ai domeniului zootehnic din mai multe țări – Republica
15:10
Drapelul municipiului Ungheni a ajuns în SUA: consolidarea relațiilor cu orașul înfrățit Winston-Salem # Provincial
În cadrul unei vizite în statul Carolina de Nord, președintele raionului Ungheni, Dionisie Ternovschi, a transmis drapelul și o scrisoare primarului orașului Winston-Salem, J. Allen Joines, în numele Primăriei municipiului Ungheni. Întâlnirea a avut loc cu Michael L. Robinson, responsabil de relațiile cu orașele înfrățite, transmite PROVINCIAL. „Chiar dacă ne despart peste 8500 de kilometri,
14:50
Instituțiile de învățământ general din Republica Moldova pot beneficia de susținere financiară transparentă și sigură prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay – un sistem modern, eficient și securizat. Sumele donate sunt colectate într-un cont trezorerial special al instituției beneficiare și pot fi utilizate pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a instituțiilor, îmbunătățirea condițiilor de studii
14:50
Un tânăr, reținut în satul Prepelița pentru conducere cu permis fals și tentativă de mită # Provincial
Astăzi dimineață, în jurul orei 08:20, pe traseul R-6, în localitatea Prepelița, polițiștii Direcției Patrulare Nord a INSP au stopat un Audi care a depășit limita de viteză, condus de un tânăr de 24 de ani, originar din raionul Sîngerei. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că permisul de conducere prezentat avea semne evidente de
14:50
Formarea formatorilor în educația incluzivă: profesori din nouă raioane învață cum să facă școala mai deschisă pentru fiecare copil # Provincial
Incluziunea școlară a copiilor cu dizabilități, a celor refugiați din Ucraina și celor din minorități etnice este subiectul de bază al unei serii de instruiri organizate pe parcursul lunilor octombrie – noiembrie, curent, pentru circa 60 de cadre didactice nouă raioane ale țării. Scopul instruirilor este formarea de formatori în domeniul educației incluzive. Discuțiile vizează
14:40
Tânăr din regiunea transnistreană, reținut pentru escrocherii cu carduri bancare în sectorul Rîșcani al capitalei # Provincial
Un tânăr de 19 ani, originar din regiunea transnistreană, este cercetat penal, fiind bănuit de implicarea în cel puțin cinci cazuri de escrocherie cu date bancare, comise în sectorul Rîșcani al capitalei. În patru dintre episoade, suspectul s-ar fi prezentat ca reprezentant al unor bănci comerciale, contactând telefonic victimele, convingându-le să divulge datele cardurilor bancare,
14:30
Astăzi se împlinesc 80 de ani de la fondarea Organizației Națiunilor Unite – un simbol al păcii, cooperării și respectului pentru drepturile omului. Cu acest prilej, primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj în care a precizat că Republica Moldova face parte din familia ONU din anul 1992. „De-a lungul anilor, Municipiul
14:20
(FOTO) Cișmichioi, UTA Găgăuzia: Sat modernizat prin rețele de apă, școală renovată și drumuri reabilitate # Provincial
Satul Cișmichioi din UTA Găgăuzia trece printr-un amplu proces de modernizare, grație implementării a trei proiecte de dezvoltare locală, prin Programele #SatulEuropean și #EuropaEsteAproape. Acestea vizează reabilitarea infrastructurii, inclusiv a celei rutiere, contribuind astfel la o îmbunătățire semnificativă a calității vieții locuitorilor. Potrivit ONDRL, unul dintre cele trei proiecte este „Modernizarea rețelelor de alimentare cu
14:10
Primăria Bălți – interesată ca copiii din comunitatea romă să frecventeze instituțiile de învățământ # Provincial
Primăria municipiului Bălți continuă să implementeze măsuri menite să sprijine integrarea și accesul egal la educație pentru copiii din grupurile vulnerabile, inclusiv pentru cei din comunitatea romă. Despre aceasta a vorbit în cadrul unui interviu mediatorul comunitar al primăriei, Budulai Mișcoi, subliniind că autoritățile locale depun eforturi pentru a crea condiții favorabile implicării copiilor romi în
13:50
Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău, renovat și dotat cu tehnologii inovatoare pentru elevi # Provincial
Colegiul „Alexei Mateevici" din Chișinău s-a schimbat la față după ce au fost renovate și dotate cu echipamente de ultimă generație – unele unice în Republica Moldova – mai multe spații educaționale. Orele au devenit acum mult mai interactive și interesante pentru elevi. Profesorii spun că aceste modernizări au dus la scăderea absenteismului în rândul
13:40
Fermieri din 10 țări participă la Festivalul „Miorița – Laie, Laie Bucălaie”, organizat la Cimișlia # Provincial
În perioada 25–26 octombrie, de la ora 11:00, la Cimișlia se desfășoară ediția a IX-a a Festivalului Internațional „Miorița – Laie, Laie Bucălaie", organizat de Federația Națională a Crescătorilor de Ovine și Caprine pentru Carne și Lapte. Pe parcursul celor două zile vor fi prezente rase de ovine și caprine, produse locale, demonstrații de îndeletniciri
13:10
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea urmări meciurile din cadrul Ligii 7777, Liga 1, Liga 2 dar și partidele din cadrul Preliminariile Campionatului European 2026, runda 1, WU17, Ligii Tineret, jocurile din Ligile de juniori și copii. Liga 7777 Etapa 17 25 octombrie, Sâmbătă Ora 14:00. CSF Spartanii
12:50
Săptămânile acestea, în mai multe raioane ale țării, au loc instruiri dedicate asistenților sociali, care sunt parte a unei inițiative ample de informare la nivel național privind importanța vaccinării, protejarea sănătății publice și prevenirea bolilor infecțioase care pot fi evitate prin imunizare. Pe 21 octombrie curent, instruirile au avut loc la Edineț, cu participarea Secretarului
12:30
Piscicultorii, consultați în elaborarea Programului Strategic al Sectorului de Acvacultură pentru anii 2026–2030 # Provincial
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat o reuniune consultativă sectorială dedicată acvaculturii și procesării produselor de acvacultură. În cadrul discuțiilor a fost prezentat proiectul Programului Strategic al Sectorului de Acvacultură pentru anii 2026–2030. Documentul stabilește direcțiile prioritare pentru dezvoltarea unui sector piscicol competitiv și durabil, care să contribuie la securitatea alimentară a țării. Programul
12:10
Ședință extraordinară la Cahul: Buget ajustat, fonduri pentru drumuri și lichidarea Gimnaziului „Mihail Kogălniceanu” # Provincial
Astăzi, în sala de ședințe a Consiliului Raional Cahul, a avut loc ședința extraordinară a Consiliului, convocată pentru examinarea și adoptarea unor decizii cu caracter financiar, administrativ și patrimonial. Printre principalele subiecte discutate s-au numărat ajustarea bugetului raional pentru anul 2025, corelarea acestuia cu prevederile Legii bugetului de stat, precum și modificarea programului de repartizare
12:10
În perioada 20–22 octombrie 2025, la Chișinău s-a desfășurat Turneul Internațional de Gimnastică Aerobică „Chișinău Open Cup", cu participarea sportivilor din Republica Moldova, Azerbaidjan, Ucraina și Turcia. Municipiul Bălți a fost reprezentat cu onoare de 39 de sportivi ai Secției de gimnastică aerobică din cadrul Școlii Sportive Specializate nr. 1, care, sub îndrumarea antrenoarelor Olga
12:00
Captură record la Lipcani: Peste 1,8 milioane de țigarete confiscate în două autocamioane destinate contrabandei # Provincial
Ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea PCCOCS, au deconspirat o schemă de contrabandă cu peste 1.800.000 de țigarete la postul vamal de frontieră Lipcani – Rădăuți-Prut. Cele două autocamioane urmau să ajungă în București, transportând oficial puieți decorativi. Totuși, inspectorii vamali au dispus controlul fizic detaliat al mijloacelor de transport. În urma verificărilor, în spatele plantelor
11:50
110 elevi și studenți de etnie romă vor beneficia, în anul de studii 2025-2026, de burse de merit, fiecare, în valoare de 1.200 de lei pe lună. Bursele sunt oferite de Ministerul Educației și Cercetării pentru a încuraja tinerii romi să își continue studiile și să obțină performanțe academice remarcabile. Programul de burse de merit
11:40
La Casa Fotbalului a avut loc o ședință de lucru dedicată organizării și dezvoltării Campionatului Republicii Moldova la Fotbal Copii și Juniori, ediția 2025/26. Pe agenda discuțiilor s-au aflat mai multe subiecte importante, printre care: derularea actualei ediții de campionat, îmbunătățirea procesului de înregistrare a jucătorilor, analiza structurii și a formatului compet
11:40
Delegația municipiului Bălți, în vizită oficială la Botoșani în cadrul proiectului transfrontalier GREETS # Provincial
Astăzi, o delegație a municipiului Bălți a efectuat o vizită oficială la Botoșani, în cadrul proiectului GREETS – Transformări verzi transfrontaliere, finanțat prin programul Interreg NEXT România–Republica Moldova 2021–2027. “Gazdele din Botoșani ne-au primit cu multă căldură, iar întâlnirile au fost pline de idei valoroase despre cum putem transforma orașele noastre în spații mai verzi, […] Post-ul Delegația municipiului Bălți, în vizită oficială la Botoșani în cadrul proiectului transfrontalier GREETS apare prima dată în Provincial.
11:40
Ședința Comisiei pentru siguranța circulației rutiere: au fost discutate aspecte privind organizarea traficului și sporirea siguranței în municipiul Bălți # Provincial
La Primăria municipiului Bălți a avut loc ședința Comisiei pentru siguranța circulației rutiere, prezidată de primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov. Tematica problemelor abordate în cadrul ședinței a vizat amenajarea stațiilore așteptare și trecerilor pentru pietoni, reglementarea parcărilor și a sensurilor unice de circulație, aplicarea marcajelor rutiere, îmbunătățirea fluxului de transport în zona piețelor, instalarea indicatoarelor […] Post-ul Ședința Comisiei pentru siguranța circulației rutiere: au fost discutate aspecte privind organizarea traficului și sporirea siguranței în municipiul Bălți apare prima dată în Provincial.
11:20
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 25 – 26 octombrie 2025, în sectoarele capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon. În sectorul Botanica, în Parcul „Valea Trandafirilor”, pe aleea principală, până la 31.10.2025 […] Post-ul Chișinău găzduiește iarmaroace și târguri pentru susținerea producătorilor locali apare prima dată în Provincial.
11:20
În noaptea de 18 octombrie curent, un tânăr aflat în stare de ebrietate a distrus panoul situat în preajma Centrului de Informare Turistică din Ungheni. Incidentul a avut loc la ora 3:25, iar autorul a fost identificat rapid datorită imaginilor surprinse de camerele de supraveghere. Despre aceasta a comunicat Primăria municipiului Ungheni, transmite PROVINCIAL. Tânărul și-a […] Post-ul Ungheni: tânăr prins după ce a distrus un panou la Centrul de Informare Turistică apare prima dată în Provincial.
11:10
Un studiu recent asupra celor opt licee modernizate în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale din Republica Moldova” (MSPL) confirmă economii anuale de până la 60% din consumul final de energie și recuperarea fiecărei investiții prin economii realizate doar într-o perioadă de la 9 la 16 ani, în funcție de tarifele la energie. Inclus în […] Post-ul Eficiență energetică în educație: liceul din Leova devine model național apare prima dată în Provincial.
11:00
Republica Moldova are un nou candidat la funcția de premier: Alexandru Munteanu, desemnat de Maia Sandu # Provincial
În urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, președintele Maia Sandu a semnat astăzi decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova. „Îi urez succes în formarea unui Guvern care să obțină încrederea Parlamentului și să îndeplinească cele mai importante așteptări ale cetățenilor: protejarea păcii, pregătirea […] Post-ul Republica Moldova are un nou candidat la funcția de premier: Alexandru Munteanu, desemnat de Maia Sandu apare prima dată în Provincial.
10:50
Peste 170 de mii de persoane au beneficiat în luna septembrie de medicamente și dispozitive medicale compensate # Provincial
Mai mult de 170 de mii de persoane au beneficiat de medicamente și dispozitive medicale compensate, prescrise în luna septembrie prin intermediul Sistemului informațional automatizat eRețeta. Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat farmaciilor contractate circa 110 milioane lei, pentru medicamentele și dispozitivele medicale compensate, eliberate în luna septembrie, cu 12,7 milioane de […] Post-ul Peste 170 de mii de persoane au beneficiat în luna septembrie de medicamente și dispozitive medicale compensate apare prima dată în Provincial.
10:50
O persoană a suferit intoxicație și arsuri după ce flăcările au cuprins o mașină în municipiul Chișinău # Provincial
În seara zilei de 23 octombrie, la ora 22:52, Serviciul 112 a fost sesizat despre izbucnirea unui incendiu la un autoturism aflat pe strada Alba Iulia 204 din capitală. La fața locului a fost îndreptat un echipaj de pompieri. Salvatorii au stabilit că arderea s-a produs în timpul deplasării vehiculului. Flăcările au fost stinse de […] Post-ul O persoană a suferit intoxicație și arsuri după ce flăcările au cuprins o mașină în municipiul Chișinău apare prima dată în Provincial.
10:50
Auditul performanței în domeniul administrării întreprinderilor de stat – în atenția Curții de Conturi # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 23 octombrie curent, proiectul Raportului de audit al performanței „Asigură statul, prin intermediul persoanelor desemnate, o administrare performantă a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital majoritar de stat, în concordanță cu principiile de guvernanță corporativă?”. Auditul a fost inițiat având în […] Post-ul Auditul performanței în domeniul administrării întreprinderilor de stat – în atenția Curții de Conturi apare prima dată în Provincial.
10:50
Primăria Chișinău a primit în vizită o delegație din Turkmenistan, interesată de experiența Capitalei în domeniul protecției copilului, al prevenirii separării acestuia de familie, precum și al integrării copiilor cu cerințe educaționale speciale. Întrevederea a fost dedicată prezentării rețelei municipale de servicii sociale, și anume: Servicii de prevenire a separării copilului de familie; Servicii alternative […] Post-ul Delegație din Turkmenistan, în vizită la Primăria Chișinău apare prima dată în Provincial.
10:40
Consiliul Raional Leova salută aprobarea negocierii și semnării Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind construcția podului rutier peste râul Prut, între localitățile Leova (Republica Moldova) și Bumbăta (România). Potrivit autorităților, această inițiativă reprezintă un pas concret în direcția consolidării cooperării transfrontaliere și a dezvoltării infrastructurii de transport dintre Republica Moldova și România. […] Post-ul Leova, mai aproape de Europa: începe colaborarea pentru podul rutier Bumbăta–Leova apare prima dată în Provincial.
10:30
Ministerul Sănătății anunță că, începând de astăzi, 24 octombrie, pacienții diagnosticați cu maladii oncologice vor putea beneficia de tratament chimioterapeutic la Spitalul Raional Orhei. Această măsură face parte din procesul de decentralizare a serviciilor oncologice, pentru ca pacienții să poată primi tratament mai aproape de casă, evitând deplasările la Institutul Oncologic din Chișinău. Astfel, la […] Post-ul Spitalul raional Orhei oferă servicii de chimioterapie pentru pacienții oncologici apare prima dată în Provincial.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
În urma acțiunilor întreprinse de polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de trecere a frontierei Cahul a fost contracarat un nou caz de tentativă de transport ilicit de țigarete peste frontiera de stat. În noaptea de 23 octombrie curent, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, s-a prezentat un autocar înmatriculat în Republica Moldova, condus […] Post-ul 8 400 de țigarete ascunse, depistate la punctul de trecere a frontierei Cahul apare prima dată în Provincial.
16:00
Satul Sofia a primit o delegație din Polonia: discuții despre proiecte și colaborare internațională # Provincial
Astăzi, 23 octombrie 2025, satul Sofia a fost onorat de vizita unei delegații poloneze, formată din primari ai mai multor localități și conducători ai stațiilor de pompieri, parteneri activi ai Primăriei satului Sofia, condusă de primarul Veaceslav Magaleas. În cadrul ședinței de lucru au fost discutate teme de interes comun, cu accent pe proiectele aflate […] Post-ul Satul Sofia a primit o delegație din Polonia: discuții despre proiecte și colaborare internațională apare prima dată în Provincial.
15:50
La Bălți s-a desfășurat ședința Platformei locale de mediu, cu participarea autorităților și ONG-urilor # Provincial
Astăzi, 23 octombrie 2025, la sediul Primăriei municipiului Bălți, a avut loc ședința Platformei locale de mediu, organizată de Asociația Obștească EcoContact în parteneriat cu Ministerul Mediului al Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Suediei. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice locale, ai instituțiilor de drept și ai organizațiilor societății civile. Scopul principal […] Post-ul La Bălți s-a desfășurat ședința Platformei locale de mediu, cu participarea autorităților și ONG-urilor apare prima dată în Provincial.
15:40
La data de 23 octombrie 2025, în incinta Consiliului raional Rîșcani, a avut loc ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Rîșcani, prezidată de domnul Vladimir Mizdrenco, președintele raionului. La eveniment au participat primarii localităților din raion, precum și responsabilii serviciilor publice de importanță strategică. Conform ordinii de zi, au fost examinate două subiecte: Activitățile […] Post-ul Ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Rîșcani apare prima dată în Provincial.
15:30
Primarul Alexandr Petkov, în ședinței Consiliului municipal Bălți a vorbit despre neglijența ÎM „Apă-Canal Bălți” în situația excepțională care a avut loc cu trei zile înainte de alegeri. „Astăzi, Bălțiul a rămas fără alimentare de rezervă cu apă. Pentru un oraș cu peste 100.000 de locuitori, aceasta este o neglijență penală, pentru care trebuie să […] Post-ul Alexandr Petkov: Bălțiul a rămas fără apă de rezervă — o neglijență gravă apare prima dată în Provincial.
15:30
Infrastructură modernă și energie sustenabilă la Cahul: ADR Sud monitorizează dezvoltarea subzonei economice din cadrul ZEL „Bălți” # Provincial
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud a desfășurat o vizită de monitorizare post-implementare în municipiul Cahul, având drept scop evaluarea durabilității proiectului „Racordarea la utilități a subzonei nr. 18 (Cahul) din cadrul Zonei Economice Libere „Bălți”, implementarea căruia a fost finalizată în anul 2024. În cadrul vizitei, echipa ADR Sud, împreună cu reprezentantul Zonei Economice […] Post-ul Infrastructură modernă și energie sustenabilă la Cahul: ADR Sud monitorizează dezvoltarea subzonei economice din cadrul ZEL „Bălți” apare prima dată în Provincial.
15:20
În data de 23 octombrie 2025 în satul Visoca raionul Soroca s-au desfășurat aplicații practice la Protecția Civilă, în conformitate cu Planul de activitate a Protecției Civile pentru anul 2025, aprobat de către Președintele Comisiei Situații Excepționale a raionului Soroca,Veaceslav Rusnac. Genericul evenimentului a fost măsurile organelor de conducere și formațiunilor protecției civile a Primăriei […] Post-ul Aplicații practice la protecția civilă în satul Visoca apare prima dată în Provincial.
14:20
În comuna Lozova au fost instalate 5 stații meteorologice moderne, care vor contribui la monitorizarea condițiilor climatice și la gestionarea mai eficientă a riscurilor legate de vreme, în special pentru sectorul agricol. Aceste echipamente performante oferă date exacte despre temperatură, umiditate, precipitații și direcția vântului, sprijinind agricultorii și autoritățile locale în luarea deciziilor informate pentru […] Post-ul Cinci stații meteorologice moderne, instalate în comuna Lozova apare prima dată în Provincial.
13:50
Federația Moldovenească de Fotbal continuă să sprijine copiii și tinerii din întreaga țară, prin distribuirea echipamentului sportiv destinat antrenamentelor și jocurilor în cadrul proiectului „Fotbal în Școli”. De această dată, echipamentele au ajuns la elevii din instituția Liceului Teoretic „N.V.Gogol”. Copiii au primit tricouri, șorturi, pantaloni sport, jambiere, jachete impermeabile de antrenament, precum și ghiozdane, […] Post-ul Fotbal în Școli. Elevii Liceului Teoretic „N.V.Gogol” au primit echipament sportiv apare prima dată în Provincial.
13:20
(VIDEO) Acțiune de înverzire în centrul Capitalei: peste 80 de arbori plantați în Parcul Catedralei # Provincial
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, împreună cu reprezentanții misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova și ai organizațiilor internaționale, au plantat peste 80 de arbori cu balot, de diferite specii, în Parcul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”. „Venim cu un mesaj de unitate, cooperare și solidaritate. Ne dorim ca orașul nostru să fie confortabil pentru […] Post-ul (VIDEO) Acțiune de înverzire în centrul Capitalei: peste 80 de arbori plantați în Parcul Catedralei apare prima dată în Provincial.
13:00
Festivalul Internațional „Miorița – Laie, Laie Bucălaie”, ediția a IX-a, se va desfășura în zilele de 25 și 26 octombrie 2025, la Autodromul din Cimișlia, începând cu ora 10:00. Evenimentul este organizat de Federația Națională a Crescătorilor de Ovine și Caprine, în parteneriat cu Ministerul Culturii, Ministerul Agriculturii, Primăria orașului Cimișlia și Consiliul Raional Cimișlia. […] Post-ul Festivalul „Miorița – Laie, Laie Bucălaie” revine la Cimișlia apare prima dată în Provincial.
