Captură record la Lipcani: Peste 1,8 milioane de țigarete confiscate în două autocamioane destinate contrabandei

Cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 30 și 39 de ani, originari din Bălți și Ungheni, au fost reținuți de polițiștii de investigație, fiind suspectați de comiterea unui furt în proporții considerabile, săvârșit în august curent, în raionul Ungheni. În urma acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigație s-a stabilit că, la […]