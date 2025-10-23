Ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Rîșcani

10:00

Un grup de 12 lucrători medicali din serviciul de urgență din stânga Nistrului și-au început recent sesiunea de perfecționare profesională la Chișinău. Indiferent de anii de experiență, doritorii de a-și reînnoi cunoștințele au participat la cursul de reanimare cardio-pulmonară de bază pentru adulți. Acest prim curs face parte dintr-un program amplu de formare. Cursurile se […]