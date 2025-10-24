Fermieri din 10 țări participă la Festivalul „Miorița – Laie, Laie Bucălaie”, organizat la Cimișlia

16:20

Astăzi, 22 octombrie, s-a desfășurat consultarea publică a cinci proiecte de decizii, care urmează a fi examinate la următoarea ședință a Consiliului raional Rîșcani. La activitate au participat vicepreședinții raionului, raportorii proiectelor de decizii, șefii de direcții, șefii de șecții, servicii, angajați ai Aparatului Președintelui și părțile interesate. Cu regret, nu au participat nici un […] Post-ul Biblioteci, școli de arte și spații publice – în centrul consultărilor publice de la Rîșcani apare prima dată în Provincial.