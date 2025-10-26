Jaful deceniului la Luvru: Au fost arestați doi suspecți. Unul dintre ei încerca să fugă în Algeria

21:20

Avocata Oxana Ivanov spune că reținerea șoferului care a pus la dispoziție autocarul pentru campania lui Costiuc, lângă Vama Leușeni, nu poate fi justificată doar pe baza unei presupuneri. Ea ridică întrebarea dacă este vorba de abuz de funcție în cadrul INI sau de o reglare de conturi sub acoperirea legii.