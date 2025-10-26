(video) Câți bani i-ar fi solicitat Caras lui Daniel Rachier ca să participe la proiectul „Pe patru roți”: „Mie mi-ar fi rușine să cer așa sumă”

12:10

Interpreta Mădălina Țurcan, originară din Republica Moldova, și-a descoperit vocea la doar patru ani, iar de atunci pasiunea a crescut din ce în ce mai mult în sufletul ei. A decis să pășească pe scena de la Vocea României și să le demnostreze tuturor că poate ajunge pe cele mai înalte culmi, scrie protv.ro.