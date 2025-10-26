(video) Atac aerian asupra Kievului pentru a doua noapte la rând: Cel puțin trei morți și 29 de răniți

20:20

Un tânăr de 24 de ani din raionul Sîngerei a fost prins de polițiștii de patrulare în timp ce conducea cu viteză un Audi pe traseul R-6, în localitatea Prepelița. În timpul verificărilor, oamenii legii au descoperit că permisul de conducere prezentat era fals, iar șoferul a încercat să ofere 200 de euro mită pentru a scăpa de sancțiune.