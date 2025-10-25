Vrei un Mercedes sau un Ford la 4000 euro? Fisc-ul scoate la mezat mai multe bunuri confiscate
UNIMEDIA, 25 octombrie 2025 20:10
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) va organiza pe 31 octombrie 2025, ora 11:00, un concurs de comercializare a bunurilor confiscate, cu opt loturi puse în vânzare. Valoarea totală a bunurilor propuse pentru comercializare constituie 347 016 lei.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 2 ore
20:10
Vrei un Mercedes sau un Ford la 4000 euro? Fisc-ul scoate la mezat mai multe bunuri confiscate # UNIMEDIA
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) va organiza pe 31 octombrie 2025, ora 11:00, un concurs de comercializare a bunurilor confiscate, cu opt loturi puse în vânzare. Valoarea totală a bunurilor propuse pentru comercializare constituie 347 016 lei.
20:00
Zelenski: „Una dintre cele mai dureroase lovituri pentru Putin”. Liderul de la Kiev cere SUA să extindă sancţiunile pentru Rusia și să livreze Ucrainei rachete de tip Tomahawk # UNIMEDIA
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut, la Londra, Statelor Unite să extindă sancţiunile la întregul sector petrolier rus şi a cerut din nou să livreze Ucrainei rachete cu rază lungă de acţiune de tip Tomahawk pentru a răspunde atacurilor ruse, relatează Euronews, citat de news.ro.
19:50
Novel: România reduce contrabanda cu țigări, dar fluxurile ilicite din Republica Moldova continuă să alimenteze piața neagră # UNIMEDIA
Piața neagră a țigaretelor din România a scăzut în luna septembrie la 9,6% din totalul consumului, cel mai mic nivel din acest an, potrivit companiei de cercetare Novel Research. Cu toate acestea, produsele provenite din Republica Moldova continuă să reprezinte aproape o cincime din țigările de contrabandă vândute peste Prut.
19:30
Trei cetățeni africani au vrut să ajungă ilegal din Moldova în România, înotând: Au fost prinși în apele Prutului # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră români au reținut trei cetățeni africani care au încercat să traverseze înot râul Prut din Republica Moldova, cu scopul de a ajunge într-un stat din Spațiul Schengen. Persoanele, originare din Camerun, Congo și Nigeria, urmau să continue traseul ilegal în Uniunea Europeană.
Acum 4 ore
19:10
(video) „Fac mai mult sport și lucrez la niște proiecte”: Andrei Spînu a dat jos din kilograme și spune cu ce s-a ocupat de când a plecat din Guvern # UNIMEDIA
Fostul fruntaș PAS, care a demisionat din Guvern și din partid, într-un moment neașteptat, Andrei Spînu, a revenit în spațiul public, la Onetv, televiziunea despre care telegramurile scriu că i-ar aparține. Oficialul a negat aceste zvonuri. Spînu a dezvăluit cu ce se ocupă de când s-a lăsat de politică și „la ce proiecte” lucrează acum.
18:50
Contrabandă de amploare la Lipcani: 1,9 milioane de țigarete ascunse printre plante decorative, cu destinația București # UNIMEDIA
O schemă de contrabandă cu peste 1,8 milioane de țigarete a fost destructurată de ofițerii Serviciului Vamal și procurorii PCCOCS la postul vamal de frontieră Lipcani – Rădăuți-Prut. Țigările erau disimulate printre puieți decorativi și urmau să ajungă în București.
18:40
Donald Trump, turneu în Asia: Preşedintele american va avea o întâlnire crucială cu omologul chinez # UNIMEDIA
Preşedintele american Donald Trump a plecat într-un turneu important în Asia, care urmează să fie marcat de o întâlnire cu omologul său chinez Xi Jinping, cu o miză majoră pentru economia mondială, scrie observatornews.ro.
18:20
Imaginea zilei: Vladimir Plahotniuc a distribuit o postare de pe Facebook a lui Vlad Filat # UNIMEDIA
Noua pagină de facebook a fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc, care este încarcerat la Penitenciarul nr.13 din capitală, a distribuit ultima postare a fostului premier, Vlad Filat, în care ultimul se adresează Maiei Sandu. Plahotniuc nu a lăsat vreun comentariu și nici nu se știe dacă el însuși își administrează pagina.
18:10
Maia Sandu pleacă la București: Va participa la ceremonia de sfințire de la Catedrala Mântuirii Neamului # UNIMEDIA
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va fi prezentă, duminică, la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, au declarat, pentru presa română, oficiali de la Chișinău.
17:40
(foto) În uniformă, fără permis și cu 216 km/h la bord: Un „polițist” s-a filmat cum gonește cu mașina și a postat imaginile pe rețele. Ce spune IGP # UNIMEDIA
Inspectoratul General al Poliției vine cu precizări în privința unor secvențe video în care un tânăr, purtând uniforma Poliției, conduce o mașină, încălcând Regulamentul Circulației Rutiere.
Acum 6 ore
17:10
(video) Igor Dodon: PAS vrea să implementeze o reformă prin care consiliile raionale și primăriile mici să fie lichidate „în scopul economisirii”. Vor rămâne aproximativ 300 # UNIMEDIA
Fostul președinte Igor Dodon susține că partidul Acțiune și Solidaritate urmează să realizeze o reformă administrativ-teritorială, prin care consiliile raionale și primăriile mici ar urma să fie lichidate „în scopul economisirii”. „Din 898 de primării existente în Moldova, se propune păstrarea doar a aproximativ 250–300”, a declarat liderului PSRM la emisiunea „Vocile puterii” de la Exclusiv TV.
16:40
(foto) Au luat-o pe scurtătură și au ajuns în șanț: 7 ucraineni, răniți după ce BMW-ul cu care încercau să intre ilegal în Moldova s-a răsturnat # UNIMEDIA
Șapte persoane au fost rănite, după au încercat să ajungă ilegal cu mașina din Odesa în Moldova. La vederea grănicerilor, șoferul a accelerat, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat într-un șanț.
16:30
(video) „Am pierdut mult, dar n-am renunțat”: Vlad Codreanu lansează „Simt că zbor”, o piesă care inspiră libertate și curaj # UNIMEDIA
Vlad Codreanu revine cu o piesă încărcată de emoție și sens — „Simt că zbor”, un manifest al libertății interioare și al curajului de a o lua de la capăt, chiar și după cele mai grele momente, scrie shok.md.
16:20
Premierul desemnat anunță startul „consultărilor publice” pentru programul de guvernare: Cu cine a avut deja discuții # UNIMEDIA
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, anunță, pe rețele, că a dat startul consultărilor publice pentru viitorul program de guvernare. Primii cu care a avut discuții au fost oamenii de afaceri.
16:10
Moldoveanul din umbra dronelor ucrainene: Cum a ajuns producătorul unui talk-show, născut la Chișinău, să provoace pierderi de 12 mlrd. dolari Rusiei pe front # UNIMEDIA
De aproape trei ani, o unitate specială numită Grupul Lasar operează în cadrul Gărzii Naționale a Ucrainei (NGU). Până în prezent, nu au existat rapoarte publice despre aceasta. Jurnaliștii de la Forbes au făcut o descoperire uimitoare, scrie presa română.
15:50
Statele Unite impun sancţiuni împotriva preşedintelui Columbiei: Reacția lui Gustavo Petro # UNIMEDIA
Departamentul american al Trezoreriei a anunţat, vineri, că impune sancţiuni împotriva preşedintelui columbian Gustavo Petro, a fiului său, a soţiei sale şi a ministrului de interne Armando Benedetti, acuzându-i că nu fac nimic pentru a limita producţia de cocaină din ţară, notează AFP, potrivit digi24.ro.
15:20
(video) Spînu, în relație de „prietenie îndepărtată” cu Maia Sandu și cei din PAS: Când au discutat ultima dată # UNIMEDIA
Andrei Spînu declară că nu este supărat pentru faptul că s-a văzut nevoit să plece din Guvern și din Partidul Acțiune și Solidaritate pe motiv că „avea o imagine publică negativă” și care afecta formațiunea de la guvernare. Fostul ministru vrea să creadă că este într-o relație de „prietenie îndepărtată” cu foștii să colegi - un termen nou-inventat de Andrei Spînu.
Acum 8 ore
14:50
Katy Black și Cristian Cebotari au șocat cu un anunț neașteptat pe rețelele de socializare: după opt ani de căsnicie, cei doi au decis să divorțeze. Potrivit mesajului, decizia este una comună și luată după o perioadă îndelungată de reflecție.
14:40
Andreea Bostanica i-a picat cu tronc unui influencer din România. Tânărul a complimentat-o minute în șir, în fața fanilor: „Te-am dat exemplu la toate fostele mele” # UNIMEDIA
Andreea Bostanica pare să-l fi cucerit complet pe Dan Manole Fulgeraș, fiul celebrilor cântăreți de muzică lăutărească Viorica și Ioniță de la Clejani, cunoscut ca Fulgy. Cei doi au avut un schimb de replici pe TikTok, iar complimentele nu s-au oprit nici de o parte, nici de cealaltă, scrie protv.ro.
14:10
De la „boboci” la „dinozauri” politici: Aproape jumătate din deputații noului Parlament sunt la primul mandat. Vladimir Voronin, ales de 9 ori # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a vine cu o generație nouă de aleși: aproape jumătate dintre deputați sunt la primul mandat, în timp ce veterani ai politicii moldovenești, precum Vladimir Voronin sau Zinaida Greceanîi, continuă să-și păstreze locul în Legislativ, potrivit datelor oficiale.
13:40
(foto/video) „Capitala este sub atac balistic”. Kievul a fost lovit cu rachete rusești: Cel puțin o persoană a murit și alte 10, rănite # UNIMEDIA
Capitala Ucrainei, Kiev, a fost, sâmbătă, ținta unui atac rusesc cu rachete balistice. Cel puțin o persoană a murit și alte 10 au fost rănite, fiind raportate şi mai multe incendii, potrivit autorităţilor locale ucrainene, scrie Kyiv Independent, potrivit digi24.ro.
Acum 12 ore
13:10
(video) „O inițiativă interesantă”. Igor Grosu, despre vettingul în rândul avocaților: Doi ani în urmă, nici evaluarea judecătorilor nu credeau că e posibilă # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat ideea implementării vettingului pentru avocați, considerând-o „o inițiativă foarte interesantă”. „Un lucru este cert, trebuie să avem o discuție foarte sinceră cu această tagmă”, a precizat speakerul.
12:50
Iarna care vine ar putea fi istorică: Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut # UNIMEDIA
Un vortex polar atipic, care continuă să se dezvolte în stratosferă și care a atins deja o dimensiune considerabilă, provoacă schimbări climatice, avertizează experții de la sever-weather.eu. La aproximativ 30 km altitudine, el arată deja ca un „ciclon” cu un nucleu rece în centru. Fenomenul, observat de sateliții meteorologici deasupra Polului Nord, este neobișnuit de timpuriu și amenință să declanșeze o iarnă severă.
12:10
(video) „Ești extraordinară”. Moldoveanca Mădălina Țurcan a cucerit scena „Vocea României” și inimile juraților din primele clipe: Ai caracter în voce # UNIMEDIA
Interpreta Mădălina Țurcan, originară din Republica Moldova, și-a descoperit vocea la doar patru ani, iar de atunci pasiunea a crescut din ce în ce mai mult în sufletul ei. A decis să pășească pe scena de la Vocea României și să le demnostreze tuturor că poate ajunge pe cele mai înalte culmi, scrie protv.ro.
12:00
Ultima oră! Explozie puternică într-un bloc din Florești: Un apartament a zburat în aer, rănind un bărbat și o minoră. 51 de persoane au fost evacuate # UNIMEDIA
O explozie a avut loc în dimineața zilei de 25 octombrie 2025 într-un apartament de pe strada Mihai Viteazul nr. 70 din Florești, rănind un bărbat de 68 de ani și o adolescentă de 17 ani. În urma incidentului, 51 de persoane au fost evacuate, iar autoritățile evaluează siguranța blocului și circumstanțele exploziei.
11:50
Aproape 4.400 de persoane au denunțat abuzuri comise de preoți catolici în Italia: Cele mai multe victime erau minore când au avut loc faptele # UNIMEDIA
Aproape 4.400 de persoane au fost abuzate de preoţi catolici în Italia în cazuri raportate începând din 2020, a precizat vineri o asociaţie a victimelor, reînnoind presiunea asupra episcopilor de a confrunta o criză care afectează de mult timp această Biserică, scrie adevarul.ro.
11:40
(foto) Explozie puternică într-un bloc din Florești: Un apartament a zburat în aer, rănind un bărbat și o minoră. 51 de persoane au fost evacuate # UNIMEDIA
O explozie a avut loc în dimineața zilei de 25 octombrie 2025 într-un apartament de pe strada Mihai Viteazul nr. 70 din Florești, rănind un bărbat de 68 de ani și o adolescentă de 17 ani. În urma incidentului, 51 de persoane au fost evacuate, iar autoritățile evaluează siguranța blocului și circumstanțele exploziei.
11:10
(video) „Am convins-o să facem o tură cu mașina”: Dan Ioniță, despre prima întâlnire cu Nina Crețu: I-am spus, niciun fel de reducere pentru fratele său # UNIMEDIA
Influencerul Dan Ioniță a povestit cum a cunoscut-o pe Nina Crețu, sora actorului Emilian Crețu, într-un moment aparent banal, dar care ulterior a dus și la o frumoasă colaborare. „Treceam prin parc și am întâlnit-o. M-am aninat de ea, ca de fiecare dată”, a spus tânărul la emisiunea „ARDE”.
10:40
(video) Accidentul spectaculos de la Buiucani, surprins de camere: Momentul în care SUV-ul „a escaladat” stâlpii într-o intersecție aglomerată # UNIMEDIA
În spațiul public au apărut imagini cu momentul accidentului rutier de la Buiucani, unde un șofer începător a pierdut controlul volanului și a ajuns cu SUV-ul peste stâlpii de protecție, la intersecția străzilor Ion Pelivan și Nicolae Costin.
10:10
Moldova trece la ora de iarnă, în această noapte: Ce trebuie să știi despre somn, organism și curiozități surprinzătoare # UNIMEDIA
Moldova se pregătește pentru trecerea anuală la ora de iarnă 2025, care va avea loc în noaptea de 25 spre 26 octombrie. Astfel, ora 04:00 va deveni ora 03:00, oferind o oră suplimentară de somn. Această schimbare marchează adaptarea programului zilnic la durata mai scurtă a zilei specifice sezonului rece.
09:50
Pe 25 octombrie, Henric al VIII-lea l-a demis pe cardinalul Wolsey și orașul Carei a fost eliberat în 1944.
09:40
Trafic intens la Leușeni și Sculeni: Poliția de Frontieră recomandă rute alternative pentru ieșirea din țară # UNIMEDIA
La această oră, se înregistrează aglomerări semnificative în punctele de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, potrivit Poliției de Frontieră
09:30
O aliniere stelară semnificativă intensifică emoțiile și deschide calea către noi începuturi. Fiecare semn zodiacal va resimți impactul într-un mod unic, provocând arhetipurile interioare să reacționeze
09:10
Astăzi, vremea în Moldova va fi stabilă, fără precipitații semnificative, cu un cer variabil și condiții meteorologice constante.
Acum 24 ore
21:20
Avocată, după ce şoferul autocarului folosit de Costiuc în campanie a fost oprit lângă Leușeni: „Sau INI abuzează de funcții sau e o reglare de conturi sub acoperirea legii” # UNIMEDIA
Avocata Oxana Ivanov spune că reținerea șoferului care a pus la dispoziție autocarul pentru campania lui Costiuc, lângă Vama Leușeni, nu poate fi justificată doar pe baza unei presupuneri. Ea ridică întrebarea dacă este vorba de abuz de funcție în cadrul INI sau de o reglare de conturi sub acoperirea legii.
Ieri
21:10
Avocată, după ce șoferul care i-a oferit autocarul în campania lui Costiuc, a fost oprit lângă Vama Leușeni: „Sau INI abuzează de funcții, sau asistăm la o reglare de conturi sub acoperirea legii” # UNIMEDIA
Avocata Oxana Ivanov spune că reținerea șoferului care a pus la dispoziție autocarul pentru campania lui Costiuc, lângă Vama Leușeni, nu poate fi justificată doar pe baza unei presupuneri. Ea ridică întrebarea dacă este vorba de abuz de funcție în cadrul INI sau de o reglare de conturi sub acoperirea legii.
20:40
(video) Detalii tulburătoare despre moartea marelui maestru de șah Daniel Naroditsky: Prietenii au încercat să oprească ultima sa transmisiune live # UNIMEDIA
Au apărut detalii tulburătoare din ultimele zile de viață ale marelui maestru american de șah Daniel Naroditsky, despre care prietenii au relatat că era profund afectat de afirmațiile denigratoare la adresa sa făcute de rusul Vladimir Kramnik, fost campion mondial la șah, scrie adevarul.ro.
20:20
Un tânăr „zbura” cu Audi-ul prin Prepelița: A fost prins cu permis fals de polițiști și a încercat să-i mituiască cu 200 de euro # UNIMEDIA
Un tânăr de 24 de ani din raionul Sîngerei a fost prins de polițiștii de patrulare în timp ce conducea cu viteză un Audi pe traseul R-6, în localitatea Prepelița. În timpul verificărilor, oamenii legii au descoperit că permisul de conducere prezentat era fals, iar șoferul a încercat să ofere 200 de euro mită pentru a scăpa de sancțiune.
19:40
Belgia a blocat planul „nebun” al UE de a da Ucrainei 140 de mld de €: „Cine plătește, dacă rușii vin după bani?” # UNIMEDIA
Planul UE de a acorda un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina rămâne în aer pentru cel puțin încă două luni. Liderul Belgiei, a opta țară ca mărime din UE, a refuzat ferm folosirea activelor rusești înghețate pentru garantarea acestui împrumut, arată o analiză Politico, citat de observatornews.ro.
19:10
(video) A urcat SUV-ul pe stâlpi și a dărâmat un indicator: Un accident spectaculos, provocat de un șofer începător la Buiucani # UNIMEDIA
Un șofer începător a ajuns cu SUV-ul peste stâlpii de protecție, într-o intersecție din sectorul Buiucani al capitalei.
18:50
Croaţia revine la serviciul militar obligatoriu. Doar două luni de instrucție pentru tinerii soldați # UNIMEDIA
Parlamentul croat a aprobat vineri restabilirea serviciului militar obligatoriu, care a fost eliminat în anul 2008, noul serviciu constând în două luni de instrucţie militară pentru tinerii care au împlinit vârsta de 19 ani, relatează agenţiile HINA şi EFE, citate de adevarul.ro.
18:20
Școlile intră în vacanța de toamnă: Elevii din toată țara pun ghiozdanele deoparte până pe 2 noiembrie # UNIMEDIA
Elevii din toate instituțiile de învățământ general din întreaga țară se vor bucura de vacanța de toamnă, începând cu 27 octombrie până pe 2 noiembrie, informează Ministerul Educației.
18:00
Summitul care n-a mai fost. Kremlinul spune că n-a existat un plan concret: „Nu poți zădărnici ceva care n-a fost convenit” # UNIMEDIA
La scurt timp după ce Donald Trump a anunțat că nu va mai avea loc întâlnirea cu Vladimir Putin, Kremlinul respinge ideea că summitul ruso-american ar fi fost compromis, întrucât cei doi lideri nu exclud posibilitatea unei reuniuni în viitor, scrie adevarul.ro.
17:30
(video) „Voi sunteți bolnăjiori”. Valeriu Mircea, foc și pară pe rețele, după ce a fost criticat că „umblă cu cerutul”: Doar PAS te poate ajuta # UNIMEDIA
Sportivul Valeriu Mircea, soțul deputatei Anastasia Nichita, a răbufnit după ce internauții l-au criticat pentru un videoclip în care caută sponsori pentru pregătirea luptei sale din 15 noiembrie, acuzându-l că „umblă cu cerșitul”. Printre comentariile la postarea sa se numărau: „Ruble nu-s, la lucru”, „Maia Sandu ce zice?” și „doar PAS te poate ajuta”.
17:10
(foto) Alexandrin Guțu, campion mondial pentru al treilea an consecutiv la lupte U-23: Unde a avut loc competiția # UNIMEDIA
Sportivul Alexandrin Guțu a devenit campion mondial pentru al treilea an consecutiv la Campionatul Mondial de lupte U-23. Potrivit Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, competiția a avut loc în orașul Novi Sad din Serbia.
16:50
(foto) „Emoțiile nu pot fi criptate”: Natalia Gordienko, apariție neașteptată în brațele unui bărbat misterios pe rețele # UNIMEDIA
Natalia Gordienko a stârnit valuri de reacții pe rețelele sociale, după ce a publicat o imagine care i-a lăsat pe fani cu multe semne de întrebare. Artista apare în brațele unui bărbat misterios, iar descrierea postării adaugă și mai mult mister: „Emoțiile nu pot fi criptate”, scrie SHOK.md.
16:30
Ultima oră! Veronica Mihailov-Moraru nu se regăsește pe lista noului Cabinet de Miniștri: Va fi consiliera Maiei Sandu # UNIMEDIA
Veronica Mihailov-Moraru nu face parte din noul Cabinet de Miniștri. Oficiala a fost numită astăzi consilieră prezidențială pe domeniul justiției, printr-un decret semnat de șefa statului, Maia Sandu.
16:20
(video) O mașină de poliție, un Mercedes și un Opel, boțite într-un accident, lângă Circ: În regiune s-au format ambuteiaje # UNIMEDIA
Un accident cu implicarea unei mașini de Poliție a avut loc acum câteva clipe lângă circ. Potrivit imaginilor postate pe rețele, în preajmă s-au format ambuteiaje.
16:10
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunit astăzi, 24 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 10 subiecte.
16:00
Președintele Blocului „Pobeda” Bălți, percheziționat în septembrie, dar care s-ar fi ascuns de oamenii legii, reținut: A fost găsit în Transnistria # UNIMEDIA
Un bărbat de 56 de ani, președinte al oficiului teritorial Bălți al așa-numitului Bloc „Pobeda”, a fost reținut de oamenii legii. Potrivit Poliției, acesta este vizat într-un dosar privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.