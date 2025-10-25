Moldoveanul din umbra dronelor ucrainene: Cum a ajuns producătorul unui talk-show, născut la Chișinău, să provoace pierderi de 12 mlrd. dolari Rusiei pe front

14:50

Apar noi detalii în cazul fetiței de șapte ani care ar fi fost abuzată de un băiat de 13 ani, în noaptea de 20 spre 21 octombrie, la un centru de plasament pentru copii din nordul Republicii Moldova. Potrivit unor surse din cadrul instituției, citate de jurnaliștii NordNews, incidentul s-a produs într-un dormitor comun, în timp ce minorii ar fi fost lăsați fără supravegherea educatorilor.