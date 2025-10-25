Andreea Bostanica i-a picat cu tronc unui influencer din România. Tânărul a complimentat-o minute în șir, în fața fanilor: „Te-am dat exemplu la toate fostele mele”

15:20

Liderii Uniunii Europene au convenit joi să răspundă „nevoilor financiare urgente” ale Ucrainei pentru următorii doi ani, dar nu au aprobat un plan de utilizare a activelor ruseşti îngheţate pentru a finanţa un împrumut uriaş pentru Kiev, din cauza preocupărilor exprimate de Belgia. Obiectivul este acum ca liderii UE să ajungă la un acord în decembrie, relatează Reuters, citat de news.ro.