(foto/video) „Capitala este sub atac balistic”. Kievul a fost lovit cu rachete rusești: Cel puțin o persoană a murit și alte 10, rănite

Patru femei din armata australiană au intentat un proces colectiv fără precedent împotriva Forțelor de Apărare Australiene, acuzând abuzuri sexuale, hărțuire și discriminare. Ele povestesc că au fost agresate fizic, umilite și tratate inegal de superiori, într-un climat dominat de sexism și tăcere. Avocații spun că mii de alte femei ar putea să li se alăture în cel mai mare proces de acest fel din istoria Australiei, informează BBC, citat de digi24.ro.