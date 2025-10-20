Misiune aero-medicală SMURD Iași–Chișinău: un bărbat din Republica Moldova, transportat de urgență după un accident rutier

Biroul Național de Statistică (BNS) informează că, în perioada ianuarie–august 2025, Republica Moldova a înregistrat un deficit al balanței comerciale de 4,63 miliarde dolari SUA, cu 32,2% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Această creștere a fost determinată de un avans semnificativ al importurilor de mărfuri (+18,3%), în timp ce exporturile s-au redus cu 2,5%, arată datele oficiale. În luna august 2025, exporturile de mărfuri au totalizat 332,6 milioane dolari SUA, în scădere cu 4,2% față de iulie, dar cu 22% mai mari comparativ cu august 2024. Cumulat, în primele opt luni, exporturile au ajuns la 2,28 miliarde dolari SUA, cu 2,5% mai puțin decât în perioada similară a anului trecut. Exporturile de mărfuri autohtone au crescut ușor (+0,6%), atingând 1,77 miliarde dolari SUA, reprezentând 77,7% din total, în timp ce reexporturile au scăzut cu 11,8%, până la 509 milioane dolari SUA. Principalele destinații ale exporturilor moldovenești au fost: România (29,6%) Italia și Turcia (câte 9,4%) Cehia (8,6%) Ucraina (7,9%) Germania (3,6%). Comparativ cu anul trecut, s-au redus livrările către România (-9,8%), Ucraina (-19,4%), Germania (-33,3%) și Rusia (-18,6%), dar au crescut semnificativ exporturile către Turcia (+57,9%), Cehia (+55%) și Italia (+28,6%). Cele mai exportate produse în ianuarie–august 2025 au fost: • mașini și aparate electrice (16% din total), • semințe și fructe oleaginoase (14%), • legume și fructe (10,2%), • cereale (8,9%), • îmbrăcăminte (8,5%) și băuturi alcoolice (6,4%). Importurile – creștere de peste 18% Importurile de mărfuri au constituit 6,91 miliarde dolari SUA în ianuarie–august 2025, în creștere cu 18,3% comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Doar în luna august, importurile s-au cifrat la 889,2 milioane dolari SUA, cu 20,8% mai mult decât în august 2024. Cele mai mari ponderi în structura importurilor au revenit: • gazului și produselor obținute din gaz (9,1%), • produselor petroliere (8,6%), • vehiculelor rutiere (7,8%), • mașinilor și aparatelor electrice (7%), • energiei electrice (4,1%) și produselor farmaceutice (3,2%). Importurile de energie electrică au crescut de 4,3 ori, în special datorită livrărilor din România, Croația și Ucraina, iar cele de gaz natural – de 2,2 ori. În schimb, s-au redus importurile de produse petroliere (-9,4%), uleiuri vegetale (-49,3%) și semințe oleaginoase (-19,2%). Comerțul cu partenerii externi Țările Uniunii Europene au rămas principalii parteneri comerciali ai Moldovei: • 67,5% din exporturi (1,54 miliarde USD, +0,2%), • 53,9% din importuri (3,73 miliarde USD, +29,6%). Exporturile către țările CSI s-au diminuat cu 19,2%, iar importurile din regiune – cu 11,5%. În topul țărilor de origine a importurilor se află: România (22,8%) China (13,5%) Ucraina (10,4%) Turcia (7,1%) Germania (6,5%).