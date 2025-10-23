Donald Trump a anulat întâlnirea planificată cu Vladimir Putin la Budapesta: „Mi s-a părut că nu vom ajunge nicăieri”
Moldova1, 23 octombrie 2025 07:50
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a confirmat că a anulat întâlnirea planificată la Budapesta cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, care urma să aibă loc în această săptămână. Liderul american a declarat, în cadrul unui briefing la Casa Albă, că a luat această decizie din convingerea că discuțiile nu ar fi adus rezultatele dorite.
• • •
Corespondență Dan Alexe | Summit UE: Zelenski la Bruxelles după întâlnirea dificilă cu Trump # Moldova1
Liderii europeni se unesc în jurul lui Volodimir Zelenski după întâlnirea dezamăgitoare a acestuia cu Donald Trump la Casa Albă. Președintele ucrainean este așteptat să participe la o reuniune la nivel înalt la sfârșitul acestei zile, joi, 23 octombrie, la Bruxelles. Este vorba de summitul european de toamnă, organizat sub egida Danemarcei, țara care deține în acest moment președinția rotativă, de șase luni, a UE.
Un singur gol a decis superduelul dintre Real Madrid și Juventus Torino din Liga Campionilor. Jude Bellingham a marcat, iar „los blancos” au câștigat partida cu 1-0. Într-un alt meci, FC Liverpool s-a dezlănțuit în fața grupării germane Eintracht Frankfurt-pe-Main.
Președintele Parlamentului solicită „mai multă viteză” în reforma justiției, element esențial pentru deschiderea negocierilor cu UE # Moldova1
Pregătirea Republicii Moldova pentru integrarea în Uniunea Europeană (UE), cu accent pe continuarea reformei justiției și a administrației publice locale, reprezintă prioritățile Parlamentului de legislatura a XII-a, învestit pe 22 octombrie. Spicherul Igor Grosu, care și-a început cel de-al doilea mandat consecutiv la conducerea Parlamentului, a subliniat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că reformei justiției reprezintă un domeniu esențial în negocierile de aderare la UE.
Mark Rutte, la Washington: Președintele american, singurul care poate pune capăt agresiunii ruse asupra Ucrainei # Moldova1
Secretarul General al NATO, Mark Rutte se află la Washington, iar pe agendă urmează o întrevedere cu președintele american, Donald Trump. Rutte s-a arătat convins că singurul care poate pune capăt agresiunii ruse asupra Ucrainei este președintele american.
Printre cei 101 deputați ai noului Parlament se regăsesc și nume noi, oameni veniți din domenii diferite: sport, economie, agricultură sau educație. În următorii patru ani, noii aleși spun că vor veni cu inițiative în domenii precum revitalizarea infrastructurii sportive, sprijinirea fermierilor, incluziunea copiilor cu dizabilități și dezvoltarea economiei.
Tu știi ce face acum copilul tău acasă? Campanie pentru prevenirea riscurilor la care sunt expuși copiii # Moldova1
Tu știi ce face acum copilul tău acasă? O întrebare simplă, dar care lovește direct în responsabilitatea fiecărui părinte. Totodată, este și genericul unei campanii naționale, lansată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), în contextul creșterii riscurilor la care sunt expuși copiii, mai ales în perioada vacanțelor sau sărbătorilor. Inițiativa își propune să crească gradul de conștientizare în rândul copiilor, părinților, cadrelor didactice, prin informare și educație preventivă.
Igor Grosu, la Moldova 1: Profilul de economist al viitorului premier, necesar pentru a „valorifica rapid” pachetul de 1.9 miliarde de euro oferit de UE # Moldova1
Nu este suficient să ai bani sau resurse, important este să ai capacități pentru a le valorifica. Având în vedere Planul de Creștere Economică în valoare de 1.9 miliarde de euro, bani oferiți Republicii Moldova de către Uniunea Europeană, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a orientat către un candidat la funcția de premier cu profil economic, a declarat președintele reales al Parlamentului, Igor Grosu, la emisiunea „În Context” de la Moldova 1.
Moldovan President Maia Sandu is starting consultations to name a new candidate for Prime Minister. She has invited parliamentary factions and groups to the talks.
Avem încă un finalist la Mondiale! Luptătorul moldovean Alexandrin Guțu va lupta pentru medalia de aur în Serbia # Moldova1
Alexandrin Guțu s-a calificat în finala concursului categoriei de până la 82 de kilograme. Moldoveanul l-a învins în semifinale pe reprezentantul Belgiei, Ibrahim Tabaev. Alexandrin va lupta pentru medalia aur cu ucraineanul Ruslan Abdiiev.
Volodimir Zelenski afirmă că apelul lui Donald Trump de a îngheța actualele linii ale frontului este „un compromis bun” # Moldova1
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că apelul președintelui american Donald Trump ca Ucraina și Rusia să se oprească la actualele linii ale frontului reprezintă „un compromis bun”, scrie The Guardian.
Vizită regală la Chișinău: Custodele Coroanei române, discuții cu Maia Sandu despre sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova # Moldova1
Familia Regală a României se află într-o vizită oficială la Chișinău. La întrevederea cu președinta Maia Sandu, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, și Alteța Sa Regală, Principele Radu, au discutat despre pașii următori ai Republicii Moldova pentru obținerea statutului de membru al Uniunii Europene.
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, inițiază joi, 23 octombrie, consultările privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, inițiază consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Maia Sandu a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultările care vor avea loc timp de două zile.
Focurile de armă și flăcările din fața Parlamentului din Belgrad au provocat panică miercuri după-amiază, 22 octombrie, în plină ședință legislativă. Un bărbat a fost rănit, iar atacatorul a fost reținut de poliție. Incidentul s-a produs în Ćaciland, tabăra organizată de susținătorii Partidului Progresist Sârb, aflat la guvernare. Pe durata intervenției forțelor de ordine, ședința deputaților nu a fost suspendată.
Expert român: „O parte din Parlamentul R. Moldova nu reprezintă cetățenii, ci dorințele Kremlinului” # Moldova1
În R. Moldova, o bună parte din forțele din Parlament nu reprezintă diverse segmente ale societății moldovenești, ci mai curând dorințele Kremlinului, sunt influențați sau „pot fi întorși la un moment dat cu cheița”. Aceasta este marea diferență față de alte țări europene. Este opinia exprimată de directorul executiv al „Expert Forum România”, Sorin Ioniță, la emisiunea „Zi de Zi”, de la Radio Moldova.
LIVE TEXT | Parlamentul de legislatura a XII-a are șase fracțiuni și același președinte: Igor Grosu, reales în funcția de spicher # Moldova1
Noul Parlament al R. Moldova, ales pe 28 septembrie curent, s-a întrunit miercuri, 22 octombrie, în ședința de constituire. Parlamentul de legislatura a XII-a are șase fracțiuni parlamentare și va fi condus de liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, reales în funcția de spicher. Președinta Maia Sandu le-a cerut noilor deputați să mențină pacea și să pregătească R. Moldova pentru semnarea, în 2028, a Tratatului de aderare la UE.
Andrei Curăraru a numărat „zece formațiuni” în noul Parlament: „Atragerea cât mai largă a opoziției la guvernare este o cheie pentru stabilitatea acestui Legislativ” # Moldova1
Fragmentarea noului Legislativ riscă să încurajeze discursurile populiste în detrimentul reformelor esențiale pentru integrarea europeană, avertizează expertul în politici de securitate Andrei Curăraru. Unii deputați din opoziție evită să își asume responsabilitatea pentru parcursul european al țării, iar cei care își doresc sincer integrarea europeană a R. Moldova trebuie convinși să sprijine reformele necesare pentru aderarea la UE, a sugerat expertul la Moldova 1.
Expert, la Moldova 1: „Această legislatură trebuie să fie cea care ne duce în Uniunea Europeană” # Moldova1
Fragmentarea noului Legislativ riscă să încurajeze discursurile populiste în detrimentul reformelor esențiale pentru integrarea europeană, avertizează expertul în politici de securitate Andrei Curăraru. Unii deputați din opoziție evită să își asume responsabilitatea pentru parcursul european al țării, iar cei care își doresc sincer integrarea europeană a R. Moldova trebuie convinși să sprijine reformele necesare pentru aderarea la UE, a sugerat expertul la Moldova 1.
Parlamentul European a votat o creștere de 25 de milioane de euro pentru Vecinătatea Estică: R. Moldova, printre beneficiari # Moldova1
Parlamentul European a votat un amendament la bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, prin care solicită majorarea cu 25 de milioane de euro a fondurilor destinate țărilor din Vecinătatea Estică, inclusiv Republicii Moldova. Amendamentul, co-semnat de eurodeputatul Siegfried Mureșan, are drept scop compensarea parțială a reducerii sprijinului american pentru societatea civilă din regiune.
Președintele rus Vladimir Putin a supervizat miercuri, 22 octombrie, de la Kremlin un exercițiu al triadei nucleare ruse, respectiv manevre terestre, navale și aeriene ale forțelor nucleare, pentru testarea pregătirii și a structurilor de comandă, relatează agențiile Reuters și EFE.
Regatul Unit sprijină Republica Moldova în combaterea dezinformării și consolidarea rezilienței instituționale # Moldova1
Regatul Unit își consolidează parteneriatul cu Republica Moldova în lupta împotriva dezinformării și a amenințărilor hibride, dar și în domeniile apărării, reformei instituționale și rezilienței societale. Sprijinul britanic vizează inclusiv activitatea Centrului StratCom, instituție care contribuie la prevenirea și combaterea campaniilor de manipulare informațională.
Jurnaliștii Andrzej Poczobut și Mzia Amaglobeli, distinși cu Premiul Saharov 2025 pentru libertatea de gândire # Moldova1
Parlamentul European a desemnat miercuri, 22 octombrie, laureații Premiului Saharov pentru libertatea de gândire din acest an, aceștia fiind jurnaliștii aflați în detenție Andrzej Poczobut, din Belarus, și Mzia Amaglobeli, din Georgia. Cei doi sunt recunoscuți pentru curajul de a spune adevărul în fața regimurilor autoritare și pentru lupta lor susținută pentru democrație și libertatea de exprimare. Premiul urmează să fie decernat oficial în cadrul unei ceremonii programate pentru 16 decembrie.
Avocații Poporului și Promo-LEX solicită noului Parlament responsabilitate, transparență și respectarea drepturilor omului # Moldova1
Avocații Poporului și Asociația Promo-LEX îndeamnă noul Parlament al R. Moldova, constituit oficial miercuri, 22 octombrie, să asigure buna guvernare, să respecte statul de drept și drepturile omului.
Fermă modernă în localitatea Rogojeni din raionul Șoldănești, cu sprijinul unui grant de 831.000 de dolari oferit de Banca Mondială. Prin acest sprijin, fermierul Vladimir Russu dezvoltă o fermă modernă de lapte, construită după standarde europene de eficiență, bunăstare a animalelor și protecție a mediului.
Tineri „vânați” în metroul din Moscova pentru a fi trimiși forțat la centrele de recrutare # Moldova1
Tinerii supuși înrolării în serviciul militar sunt „vânați” în metroul moscovit pentru a fi reținuți și trimiși forțat la centrele de recrutare. Mai multe organizații pentru drepturile omului au raportat astfel de incidente, primele rețineri având loc săptămâna trecută, scrie Currenttime.tv.
Ediția cu numărul 80 a ligii profesioniste nord-americane de baschet a început cu 2 meciuri superbe. Golden State Warriors i-au învins pe Los Angeles Lakers, iar campioana în exercițiu, Oklahoma City Thunder a dispus de Houston Rockets.
O nouă seară plină de emoții și spectacol în Liga Campionilor! Capul de afiș al zilei este meciul dintre Real Madrid și Juventus Torino # Moldova1
Real Madrid pornește drept favorită în meciul de pe teren propriu cu Juventus Torino. Echipa spaniolă are un început de sezon aproape perfect, suferind doar o înfrângere în ultimele 2 luni. Totodată, Realul este lider în La Liga, iar atacantul său Kylian Mbappe este într-o formă excelentă.
Special police unit 'Fulger' is holding a tactical exercise on Wednesday, 22 October, in the Hîncești district.
O persoană a murit și alte șapte au fost rănite în urma unui atac cu dronă asupra unei grădinițe din Harkov # Moldova1
O persoană a murit, iar alte șapte au fost rănite în urma unei lovituri cu dronă rusească asupra unei grădinițe din Harkov, a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Potrivit acestuia, atacul a avut loc după o noapte de bombardamente masive asupra orașului.
Europarlamentarul Siegfried Mureșan: „Suntem pregătiți să sprijinim deputații din Parlamentul de la Chișinău în procesul de aderare la UE” # Moldova1
Parlamentul European este pregătit să continue sprijinul în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a transmis europarlamentarul Siegfried Mureșan, în contextul constituirii noului Legislativ de la Chișinău.
Femeie dintr-un sat din Ungheni, jefuită de peste jumătate de milion de lei: Poliția a reținut cinci suspecți # Moldova1
Poliția a reținut cinci bărbați, suspectați de un jaf comis în luna august în raionul Ungheni. Atunci, atacatorii au forțat geamurile și au pătruns în locuința unei femei de 61 de ani, din satul Zagarancea, de unde au furat lei și euro, în valoare totală de peste jumătate de milion de lei.
Mesaje „generale”, „populiste” sau „suveraniste”, la prima ședință a Parlamentului: Experții au analizat, la Moldova 1, discursurile noilor lideri de fracțiuni parlamentare # Moldova1
Noul Parlament al Republicii Moldova și-a început activitatea cu promisiunea majorității de a continua drumul spre Uniunea Europeană, în timp ce opoziția a transmis mesaje „suveraniste” sau „generale”, au remarcat experții într-o ediție specială la Moldova 1, dedicată ședinței de constituire a Legislativului. Prezenți în platoul postului public de televiziune, Victor Juc, Nicolae Panfil și Vasile Cantarji au menționat că noua legislatură trebuie să lucreze mai transparent, să respecte regulile și să țină cont de nevoile oamenilor – de la bunăstare și siguranță, până la lupta cu corupția.
Dorin Recean afirmă că o justiție integră este esențială pentru a asigura securitatea națională și cere „pași mai hotărâți” pentru reformarea sistemului # Moldova1
Reforma justiției este fundamentală pentru că doar aplicarea legii garantează ireversibilitatea reformelor, a declarat premierul în exercițiu, Dorin Recean, la ședința Platformei Anticorupție, desfășurată miercuri, 22 octombrie. Potrivit lui Recean, în Republica Moldova este implementată, în ultimii ani, „cea mai ambițioasă și complexă reformă a justiției”, esențială pentru consolidarea instituțiilor statului și pentru crearea unui mediu echitabil și sigur pentru cetățeni și investitori.
Un avocat a fost condamnat la trei ani de închisoare, iar clientul acestuia a fost obligat să plătească o amendă de 125 de mii de lei, cei doi fiind găsiți vinovați de trafic și, respectiv, cumpărare de influență. Sentințele au fost pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, după ce clientul s-a autodenunțat.
Flota-fantomă rusă, investigată de jurnaliști europeni: Premiul Daphne Caruana Galizia 2025 # Moldova1
O amplă investigație jurnalistică transfrontalieră despre rețeaua navală obscură care sprijină comerțul cu petrol al Rusiei, ocolind sancțiunile internaționale, a fost distinsă cu Premiul Daphne Caruana Galizia pentru Jurnalism 2025. Proiectul câștigător, coordonat de platforma olandeză Follow the Money, a implicat colaborarea a 13 redacții europene și peste 40 de jurnaliști din opt țări.
Centre BiblioTech la Iași și Chișinău: Acces la peste 1.000.000 de pagini de carte pentru elevi # Moldova1
Două centre de inovație educațională vor fi dezvoltate printr-un demers comun al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova și Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași, România, în cadrul unui proiect transfrontalier sprijinit de Uniunea Europeană.
Muzeul Louvre și-a reluat activitatea miercuri, 22 octombrie, la trei zile după jaful în care au fost sustrase bijuterii regale evaluate la 88 de milioane de euro, informează France24.
Zelenski vizitează Suedia pentru discuții privind cooperarea în domeniul apărării și livrarea avioanelor de luptă # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, întreprinde, la 22 octombrie, o vizită în Suedia. El se va întâlni cu prim-ministrul Ulf Kristersson în orașul Linköping, unde se află întreprinderile de apărare ale firmei Saab, scrie RBC-Ucraina, cu referire la un comunicat al Guvernului Suediei.
LIVE TEXT | Parlamentul ales pe 28 septembrie și-a început activitatea: Cinci fracțiuni parlamentare în noul Legislativ și un deputat neafiliat # Moldova1
Ședința de constituire a noului Parlament al Republicii Moldova, prezidată de deputata socialistă Zinaida Greceanîi, a început cu intonarea imnului de stat. La ședință sunt prezenți 100 de deputați, lipsind doar Constantin Starîș, ales pe lista Blocului Electoral „Patriotic”. La ședință participă președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, împreună cu membrii instituției, precum și președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman.
Alte 1.960 de familii și-au putut înlocui electrocasnicele vechi pe altele noi, eficiente energetic # Moldova1
În luna octombrie, alte 1.960 de familii și-au putut înlocui electrocasnicele vechi pe altele noi, eficiente energetic, prin Programul guvernamental EcoVoucher. Beneficiarii au fost selectați pe baza criteriilor de eligibilitate și a datelor înregistrate pe platforma compensatii.gov.md.
