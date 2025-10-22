Președintele Președintelui solicită „mai multă viteză” în reformarea justiției, element esențial pentru deschiderea negocierilor de aderare la UE

20:20

Nu este suficient să ai bani sau resurse, important este să ai capacități pentru a le valorifica. Având în vedere Planul de Creștere Economică în valoare de 1.9 miliarde de euro, bani oferiți Republicii Moldova de către Uniunea Europeană, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a orientat către un candidat la funcția de premier cu profil economic, a declarat președintele reales al Parlamentului, Igor Grosu, la emisiunea „În Context” de la Moldova 1.