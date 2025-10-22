10:50

Câțiva deputați ai Dumei de Stat, care au propus un proiect de lege prin care vârsta răspunderii penale pentru „diversiune” este coborâtă la 14 ani, iar termenul de prescripție pentru astfel de infracțiuni este eliminat, și-au trimis copiii să locuiască și să studieze în străinătate - în principal în state membre NATO, dar și în alte țări considerate de Rusia „neprietenoase”. Asupra acestui fapt a atras atenția proiectul jurnalistic „Можем объяснить” („Putem explica”), relatează publicația The Moscow Times.