Vizită regală la Chișinău: Custodele Coroanei române, discuții cu Maia Sandu despre sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova

09:40

Președintele rus Vladimir Putin încearcă din nou să obțină, prin presiuni politico-diplomatice, ceea ce nu a reușit să cucerească prin forță. Potrivit Financial Times, Putin încearcă din nou să-l convingă pe președintele american Donald Trump să facă presiuni asupra Ucrainei pentru a preda regiunea Donbas - un teritoriu din est pe care Moscova luptă să-l ocupe de mai bine de un deceniu, scrie The Kyiv Independent.