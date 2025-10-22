Consultările pentru desemnarea premierului încep joi, 23 octombrie, la Președinție
Moldova1, 22 octombrie 2025 17:50
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, inițiază joi, 23 octombrie, consultările privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 30 minute
17:50
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, inițiază joi, 23 octombrie, consultările privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.
17:40
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, inițiază consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Maia Sandu a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultările care vor avea loc timp de două zile.
17:40
Focurile de armă și flăcările din fața Parlamentului din Belgrad au provocat panică miercuri după-amiază, 22 octombrie, în plină ședință legislativă. Un bărbat a fost rănit, iar atacatorul a fost reținut de poliție. Incidentul s-a produs în Ćaciland, tabăra organizată de susținătorii Partidului Progresist Sârb, aflat la guvernare. Pe durata intervenției forțelor de ordine, ședința deputaților nu a fost suspendată.
Acum o oră
17:30
Expert român: „O parte din Parlamentul R. Moldova nu reprezintă cetățenii, ci dorințele Kremlinului” # Moldova1
În R. Moldova, o bună parte din forțele din Parlament nu reprezintă diverse segmente ale societății moldovenești, ci mai curând dorințele Kremlinului, sunt influențați sau „pot fi întorși la un moment dat cu cheița”. Aceasta este marea diferență față de alte țări europene. Este opinia exprimată de directorul executiv al „Expert Forum România”, Sorin Ioniță, la emisiunea „Zi de Zi”, de la Radio Moldova.
17:30
LIVE TEXT | Parlamentul de legislatura a XII-a are șase fracțiuni și același președinte: Igor Grosu, reales în funcția de spicher # Moldova1
Noul Parlament al R. Moldova, ales pe 28 septembrie curent, s-a întrunit miercuri, 22 octombrie, în ședința de constituire. Parlamentul de legislatura a XII-a are șase fracțiuni parlamentare și va fi condus de liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, reales în funcția de spicher. Președinta Maia Sandu le-a cerut noilor deputați să mențină pacea și să pregătească R. Moldova pentru semnarea, în 2028, a Tratatului de aderare la UE.
17:20
Andrei Curăraru a numărat „zece formațiuni” în noul Parlament: „Atragerea cât mai largă a opoziției la guvernare este o cheie pentru stabilitatea acestui Legislativ” # Moldova1
Fragmentarea noului Legislativ riscă să încurajeze discursurile populiste în detrimentul reformelor esențiale pentru integrarea europeană, avertizează expertul în politici de securitate Andrei Curăraru. Unii deputați din opoziție evită să își asume responsabilitatea pentru parcursul european al țării, iar cei care își doresc sincer integrarea europeană a R. Moldova trebuie convinși să sprijine reformele necesare pentru aderarea la UE, a sugerat expertul la Moldova 1.
Acum 2 ore
17:10
Expert, la Moldova 1: „Această legislatură trebuie să fie cea care ne duce în Uniunea Europeană” # Moldova1
Fragmentarea noului Legislativ riscă să încurajeze discursurile populiste în detrimentul reformelor esențiale pentru integrarea europeană, avertizează expertul în politici de securitate Andrei Curăraru. Unii deputați din opoziție evită să își asume responsabilitatea pentru parcursul european al țării, iar cei care își doresc sincer integrarea europeană a R. Moldova trebuie convinși să sprijine reformele necesare pentru aderarea la UE, a sugerat expertul la Moldova 1.
17:00
Din livadă, la piață: Cum cultivarea nucilor poate deveni o afacere de succes și un aliat al sănătății # Moldova1
Anul acesta a fost prielnic pentru agricultorii din sectorul nucifer, care anunță o recoltă mai bogată decât în anul precedent. Cel mai mult au de câștigat cei care au investit în specii productive și în tehnologii moderne, inclusiv în sisteme de irigare. În satul Inești, raionul Telenești, o cooperativă de întreprinzători cultivă nuci pe o suprafață de 160 de hectare. Cinci producători locali și-au unit eforturile și au construit și o unitate de prelucrare, unde usucă nucile, le sparg, selectează miezul și îl ambalează pentru vânzare.
16:40
Parlamentul European a votat o creștere de 25 de milioane de euro pentru Vecinătatea Estică: R. Moldova, printre beneficiari # Moldova1
Parlamentul European a votat un amendament la bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, prin care solicită majorarea cu 25 de milioane de euro a fondurilor destinate țărilor din Vecinătatea Estică, inclusiv Republicii Moldova. Amendamentul, co-semnat de eurodeputatul Siegfried Mureșan, are drept scop compensarea parțială a reducerii sprijinului american pentru societatea civilă din regiune.
16:30
Președintele rus Vladimir Putin a supervizat miercuri, 22 octombrie, de la Kremlin un exercițiu al triadei nucleare ruse, respectiv manevre terestre, navale și aeriene ale forțelor nucleare, pentru testarea pregătirii și a structurilor de comandă, relatează agențiile Reuters și EFE.
16:20
Regatul Unit sprijină Republica Moldova în combaterea dezinformării și consolidarea rezilienței instituționale # Moldova1
Regatul Unit își consolidează parteneriatul cu Republica Moldova în lupta împotriva dezinformării și a amenințărilor hibride, dar și în domeniile apărării, reformei instituționale și rezilienței societale. Sprijinul britanic vizează inclusiv activitatea Centrului StratCom, instituție care contribuie la prevenirea și combaterea campaniilor de manipulare informațională.
Acum 4 ore
15:50
Jurnaliștii Andrzej Poczobut și Mzia Amaglobeli, distinși cu Premiul Saharov 2025 pentru libertatea de gândire # Moldova1
Parlamentul European a desemnat miercuri, 22 octombrie, laureații Premiului Saharov pentru libertatea de gândire din acest an, aceștia fiind jurnaliștii aflați în detenție Andrzej Poczobut, din Belarus, și Mzia Amaglobeli, din Georgia. Cei doi sunt recunoscuți pentru curajul de a spune adevărul în fața regimurilor autoritare și pentru lupta lor susținută pentru democrație și libertatea de exprimare. Premiul urmează să fie decernat oficial în cadrul unei ceremonii programate pentru 16 decembrie.
15:30
Avocații Poporului și Promo-LEX solicită noului Parlament responsabilitate, transparență și respectarea drepturilor omului # Moldova1
Avocații Poporului și Asociația Promo-LEX îndeamnă noul Parlament al R. Moldova, constituit oficial miercuri, 22 octombrie, să asigure buna guvernare, să respecte statul de drept și drepturile omului.
15:20
Fermă modernă în localitatea Rogojeni din raionul Șoldănești, cu sprijinul unui grant de 831.000 de dolari oferit de Banca Mondială. Prin acest sprijin, fermierul Vladimir Russu dezvoltă o fermă modernă de lapte, construită după standarde europene de eficiență, bunăstare a animalelor și protecție a mediului.
15:10
Tineri „vânați” în metroul din Moscova pentru a fi trimiși forțat la centrele de recrutare # Moldova1
Tinerii supuși înrolării în serviciul militar sunt „vânați” în metroul moscovit pentru a fi reținuți și trimiși forțat la centrele de recrutare. Mai multe organizații pentru drepturile omului au raportat astfel de incidente, primele rețineri având loc săptămâna trecută, scrie Currenttime.tv.
14:50
Ediția cu numărul 80 a ligii profesioniste nord-americane de baschet a început cu 2 meciuri superbe. Golden State Warriors i-au învins pe Los Angeles Lakers, iar campioana în exercițiu, Oklahoma City Thunder a dispus de Houston Rockets.
14:40
O nouă seară plină de emoții și spectacol în Liga Campionilor! Capul de afiș al zilei este meciul dintre Real Madrid și Juventus Torino # Moldova1
Real Madrid pornește drept favorită în meciul de pe teren propriu cu Juventus Torino. Echipa spaniolă are un început de sezon aproape perfect, suferind doar o înfrângere în ultimele 2 luni. Totodată, Realul este lider în La Liga, iar atacantul său Kylian Mbappe este într-o formă excelentă.
14:40
LIVE TEXT | Parlamentul ales pe 28 septembrie și-a început activitatea: Igor Grosu și Alexandr Stoianoglo, candidații propuși la funcția de spicher # Moldova1
Noul Parlament al R. Moldova, ales pe 28 septembrie curent, s-a întrunit miercuri, 22 octombrie, în ședința de constituire. După intonarea imnului de stat și discursurile președintei Curții Constituționale, Domnica Manole, și șefei statului, Maia Sandu, care le-a cerut deputaților să mențină pacea și să pregătească R. Moldova pentru semnarea Tratatului de aderare la UE, au fost anunțate cele șase fracțiuni parlamentare și a fost constituită Comisia specială pentru alegerea noului președinte al Legislativului.
14:30
Special police unit 'Fulger' is holding a tactical exercise on Wednesday, 22 October, in the Hîncești district.
14:30
O persoană a murit și alte șapte au fost rănite în urma unui atac cu dronă asupra unei grădinițe din Harkov # Moldova1
O persoană a murit, iar alte șapte au fost rănite în urma unei lovituri cu dronă rusească asupra unei grădinițe din Harkov, a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Potrivit acestuia, atacul a avut loc după o noapte de bombardamente masive asupra orașului.
Acum 6 ore
14:10
Europarlamentarul Siegfried Mureșan: „Suntem pregătiți să sprijinim deputații din Parlamentul de la Chișinău în procesul de aderare la UE” # Moldova1
Parlamentul European este pregătit să continue sprijinul în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a transmis europarlamentarul Siegfried Mureșan, în contextul constituirii noului Legislativ de la Chișinău.
13:50
LIVE TEXT | Parlamentul ales pe 28 septembrie și-a început activitatea: Comisia specială pentru alegerea noului spicher, constituită # Moldova1
Noul Parlament al R. Moldova, ales pe 28 septembrie curent, s-a întrunit miercuri, 22 octombrie, în ședința de constituire. După intonarea imnului de stat și discursurile președintei Curții Constituționale, Domnica Manole, și șefei statului, Maia Sandu, care le-a cerut deputaților să mențină pacea și să pregătească R. Moldova pentru semnarea Tratatului de aderare la UE, au fost anunțate cele șase fracțiuni parlamentare și a fost constituită Comisia specială pentru alegerea noului președinte al Legislativului.
13:50
Femeie dintr-un sat din Ungheni, jefuită de peste jumătate de milion de lei: Poliția a reținut cinci suspecți # Moldova1
Poliția a reținut cinci bărbați, suspectați de un jaf comis în luna august în raionul Ungheni. Atunci, atacatorii au forțat geamurile și au pătruns în locuința unei femei de 61 de ani, din satul Zagarancea, de unde au furat lei și euro, în valoare totală de peste jumătate de milion de lei.
13:40
Mesaje „generale”, „populiste” sau „suveraniste”, la prima ședință a Parlamentului: Experții au analizat, la Moldova 1, discursurile noilor lideri de fracțiuni parlamentare # Moldova1
Noul Parlament al Republicii Moldova și-a început activitatea cu promisiunea majorității de a continua drumul spre Uniunea Europeană, în timp ce opoziția a transmis mesaje „suveraniste” sau „generale”, au remarcat experții într-o ediție specială la Moldova 1, dedicată ședinței de constituire a Legislativului. Prezenți în platoul postului public de televiziune, Victor Juc, Nicolae Panfil și Vasile Cantarji au menționat că noua legislatură trebuie să lucreze mai transparent, să respecte regulile și să țină cont de nevoile oamenilor – de la bunăstare și siguranță, până la lupta cu corupția.
13:30
Dorin Recean afirmă că o justiție integră este esențială pentru a asigura securitatea națională și cere „pași mai hotărâți” pentru reformarea sistemului # Moldova1
Reforma justiției este fundamentală pentru că doar aplicarea legii garantează ireversibilitatea reformelor, a declarat premierul în exercițiu, Dorin Recean, la ședința Platformei Anticorupție, desfășurată miercuri, 22 octombrie. Potrivit lui Recean, în Republica Moldova este implementată, în ultimii ani, „cea mai ambițioasă și complexă reformă a justiției”, esențială pentru consolidarea instituțiilor statului și pentru crearea unui mediu echitabil și sigur pentru cetățeni și investitori.
13:20
Un avocat a fost condamnat la trei ani de închisoare, iar clientul acestuia a fost obligat să plătească o amendă de 125 de mii de lei, cei doi fiind găsiți vinovați de trafic și, respectiv, cumpărare de influență. Sentințele au fost pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, după ce clientul s-a autodenunțat.
13:20
Flota-fantomă rusă, investigată de jurnaliști europeni: Premiul Daphne Caruana Galizia 2025 # Moldova1
O amplă investigație jurnalistică transfrontalieră despre rețeaua navală obscură care sprijină comerțul cu petrol al Rusiei, ocolind sancțiunile internaționale, a fost distinsă cu Premiul Daphne Caruana Galizia pentru Jurnalism 2025. Proiectul câștigător, coordonat de platforma olandeză Follow the Money, a implicat colaborarea a 13 redacții europene și peste 40 de jurnaliști din opt țări.
13:00
Centre BiblioTech la Iași și Chișinău: Acces la peste 1.000.000 de pagini de carte pentru elevi # Moldova1
Două centre de inovație educațională vor fi dezvoltate printr-un demers comun al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova și Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași, România, în cadrul unui proiect transfrontalier sprijinit de Uniunea Europeană.
12:40
LIVE TEXT | Parlamentul ales pe 28 septembrie și-a început activitatea: Comisia specială pentru alegerea noului președinte al Legislativului, constituită # Moldova1
Noul Parlament al R. Moldova, ales pe 28 septembrie curent, s-a întrunit miercuri, 22 octombrie, în ședința de constituire. După intonarea imnului de stat și discursurile președintei Curții Constituționale, Domnica Manole, și șefei statului, Maia Sandu, care le-a cerut deputaților să mențină pacea și să pregătească R. Moldova pentru semnarea Tratatului de aderare la UE, au fost anunțate cele cinci fracțiuni parlamentare și a fost constituită Comisia specială pentru alegerea noului președinte al Legislativului.
12:30
Muzeul Louvre și-a reluat activitatea miercuri, 22 octombrie, la trei zile după jaful în care au fost sustrase bijuterii regale evaluate la 88 de milioane de euro, informează France24.
12:30
Zelenski vizitează Suedia pentru discuții privind cooperarea în domeniul apărării și livrarea avioanelor de luptă # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, întreprinde, la 22 octombrie, o vizită în Suedia. El se va întâlni cu prim-ministrul Ulf Kristersson în orașul Linköping, unde se află întreprinderile de apărare ale firmei Saab, scrie RBC-Ucraina, cu referire la un comunicat al Guvernului Suediei.
Acum 8 ore
11:40
LIVE TEXT | Parlamentul ales pe 28 septembrie și-a început activitatea: Cinci fracțiuni parlamentare în noul Legislativ și un deputat neafiliat # Moldova1
Ședința de constituire a noului Parlament al Republicii Moldova, prezidată de deputata socialistă Zinaida Greceanîi, a început cu intonarea imnului de stat. La ședință sunt prezenți 100 de deputați, lipsind doar Constantin Starîș, ales pe lista Blocului Electoral „Patriotic”. La ședință participă președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, împreună cu membrii instituției, precum și președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman.
11:40
Alte 1.960 de familii și-au putut înlocui electrocasnicele vechi pe altele noi, eficiente energetic # Moldova1
În luna octombrie, alte 1.960 de familii și-au putut înlocui electrocasnicele vechi pe altele noi, eficiente energetic, prin Programul guvernamental EcoVoucher. Beneficiarii au fost selectați pe baza criteriilor de eligibilitate și a datelor înregistrate pe platforma compensatii.gov.md.
11:30
Ședința de constituire a noului Parlament al Republicii Moldova, prezidată de deputata socialistă Zinaida Greceanîi, a început cu intonarea imnului de stat. La ședință sunt prezenți 100 de deputați, lipsind doar Constantin Starîș, ales pe lista Blocului Electoral „Patriotic”. La ședință participă președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, împreună cu membrii instituției, precum și președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman.
11:30
Percheziții matinale în mai multe localități ale țării: șapte persoane, cercetate pentru delapidare și fals în acte publice # Moldova1
Șapte angajați ai unui ocol silvic subordonat Întreprinderii de Stat „Hâncești-Silva” au ajuns în atenția oamenilor legii, fiind vizați într-o cauză penală pentru delapidarea averii străine și fals în acte publice, comunică Centrului Național Anticorupție (CNA).
11:20
Medici din stânga Nistrului, instruiți la Chișinău: Își perfecționează cunoștințele în reanimarea cardio-pulmonară # Moldova1
Un grup de 12 lucrători medicali ai Serviciului de Urgență din stânga Nistrului își perfecționează la Chișinău cunoștințele în reanimarea cardio-pulmonară pentru adulți. Cursurile se vor desfășura periodic, timp de aproximativ doi ani.
11:10
Etanolul din dezinfectanți ar putea fi interzis în Uniunea Europeană: experții invocă posibile riscuri cancerigene # Moldova1
Uniunea Europeană analizează posibilitatea interzicerii utilizării etanolului în produsele biocide, inclusiv în soluțiile dezinfectante pentru mâini, din cauza temerilor că această substanță ar putea crește riscul de cancer. Informația a fost publicată într-un raport al Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA), notează dailysabah.com.
11:00
Un cutremur de 4.2 grade pe scara Richter s-a produs în România, zona Vrancea, fiind resimțit și în R. Moldova.
10:50
LIVE TEXT | Ședință de constituire a noului Parlament a început cu intonarea imnului de stat și cu discursurile Maiei Sandu și Domnicăi Manole # Moldova1
Ședința de constituire a noului Parlament al Republicii Moldova, prezidată de deputata Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Zinaida Greceanîi, a început cu intonarea imnului de stat. La ședință sunt prezenți 100 de deputați, iar noul deputat al Blocului Politic „Patriotic”, Constantin Starîș, nu este prezent. La ședință participă președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, împreună cu membrii instituției, precum și președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman.
10:50
Ședința de constituire a Parlamentului | Domnica Manole: „Aveți o misiune de mare demnitate și responsabilitate” # Moldova1
Alegerile parlamentare din 28 septembrie s-au desfășurat cu respectarea prevederilor Constituției și ale Codului Electoral. Curtea Constituțională nu a constatat încălcări ale procesului electoral în măsură să influențeze în mod decisiv rezultatul final al scrutinului și atribuirea celor 101 mandate de deputat, a confirmat președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, la ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a, din 22 octombrie.
10:50
Kremlinul vrea să pedepsească adolescenții „diversioniști”, în timp ce fiii și fiicele multor deputați ruși trăiesc în țări NATO # Moldova1
Câțiva deputați ai Dumei de Stat, care au propus un proiect de lege prin care vârsta răspunderii penale pentru „diversiune” este coborâtă la 14 ani, iar termenul de prescripție pentru astfel de infracțiuni este eliminat, și-au trimis copiii să locuiască și să studieze în străinătate - în principal în state membre NATO, dar și în alte țări considerate de Rusia „neprietenoase”. Asupra acestui fapt a atras atenția proiectul jurnalistic „Можем объяснить” („Putem explica”), relatează publicația The Moscow Times.
10:50
Expert: „Mai important decât Parlamentul Independenței” – miza istorică a legislaturii 2025–2029 # Moldova1
Actualul Parlament al Republicii Moldova ar putea deveni unul dintre cele mai importante din istoria țării, dacă va reuși să finalizeze procesul de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de expertul comunității WatchDog.MD, Ștefan Bejan, în cadrul unei Ediții speciale la Radio Moldova.
10:40
DISCURS | Maia Sandu îi cere noului Parlament al R. Moldova să îndeplinească obiectivul înscris în Constituție, cel de „a duce țara în UE” # Moldova1
Protejarea păcii, combaterea atacurilor hibride, finalizarea reformei în justiție, implementarea reformei administrativ-teritoriale, dezvoltarea economiei și armonizarea cadrului legal național cu cel european pentru semnarea, în timpul legislaturii actuale, a Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană. Acestea sunt principalele sarcini trasate de președinta Maia Sandu noilor deputați, la ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a.
10:30
LIVE TEXT // Prima ședință de constituire a noului Parlament a început cu intonarea imnului de stat # Moldova1
Prima ședință de constituire a noului Parlament al Republicii Moldova, prezidată de deputata Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Zinaida Greceanîi, a început cu intonarea imnului de stat. La ședință sunt prezenți 100 de deputați, iar noul deputat al Blocului Politic „Patriotic”, Constantin Starîș, nu este prezent. La ședință participă președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, împreună cu membrii instituției, precum și președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman.
10:20
Înainte de prima ședință a noului Parlament, deputații s-au arătat hotărâți să răspundă așteptărilor cetățenilor care i-au votat. Reprezentanții opoziției vorbesc despre necesitatea reformelor reale, a proiectelor sociale și a consolidării opoziției, în timp ce majoritatea PAS își propune continuarea parcursului european și promovarea incluziunii sociale.
Acum 12 ore
09:50
A urcat beat la volan și a provocat un accident: un bărbat a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de detenție. Alți doi șoferi au fost trimiși după gratii # Moldova1
Doi șoferi din Chișinău și unul din raionul Sângerei au fost condamnați la închisoare după ce au fost surprinși conducând în stare de ebrietate avansată.
09:50
Patru șoferi din nordul țării au rămas fără automobile în urma unui incendiu izbucnit noaptea trecută pe teritoriul unei stații de reparații auto din orașul Briceni. Mașinile au ars complet, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).
09:40
De ce Putin vrea Donbasul? Șase lucruri despre regiunea pe care Ucraina este presată să o cedeze # Moldova1
Președintele rus Vladimir Putin încearcă din nou să obțină, prin presiuni politico-diplomatice, ceea ce nu a reușit să cucerească prin forță. Potrivit Financial Times, Putin încearcă din nou să-l convingă pe președintele american Donald Trump să facă presiuni asupra Ucrainei pentru a preda regiunea Donbas - un teritoriu din est pe care Moscova luptă să-l ocupe de mai bine de un deceniu, scrie The Kyiv Independent.
09:40
Instalator de panouri solare, o specialitate tot mai populară printre tinerii din R. Moldova # Moldova1
Tot mai mulți tineri din Republica Moldova se îndreaptă spre meseriile viitorului. În acest an de studii, 167 de elevi au optat pentru programele dedicate energiei regenerabile. La Școala Profesională nr. 9 din Chișinău, 30 dintre ei au ales specialitatea „Electrician în construcții - instalator de sisteme solare fotovoltaice”, făcând astfel un pas important spre un viitor mai sustenabil.
09:20
Rachete și drone au lovit capitala ucraineană și regiunea Zaporojie: Civili morți, răniți și incendii de proporții # Moldova1
Două persoane au murit și alte două au fost rănite în urma atacului rusesc asupra Kievului, în noaptea de miercuri, 22 octombrie. Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, capitala a fost vizată de un atac combinat cu rachete balistice și drone, care a provocat explozii și incendii în mai multe sectoare ale orașului, transmite DW.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.