Tineri „vânați” în metroul din Moscova pentru a fi trimiși forțat la centrele de recrutare
Moldova1, 22 octombrie 2025 15:10
Tinerii supuși înrolării în serviciul militar sunt „vânați” în metroul moscovit pentru a fi reținuți și trimiși forțat la centrele de recrutare. Mai multe organizații pentru drepturile omului au raportat astfel de incidente, primele rețineri având loc săptămâna trecută, scrie Currenttime.tv.
Acum 5 minute
15:30
Avocații Poporului și Promo-LEX solicită noului Parlament responsabilitate, transparență și respectarea drepturilor omului # Moldova1
Avocații Poporului și Asociația Promo-LEX îndeamnă noul Parlament al R. Moldova, constituit oficial miercuri, 22 octombrie, să asigure buna guvernare, să respecte statul de drept și drepturile omului.
Acum 15 minute
15:20
Fermă modernă în localitatea Rogojeni din raionul Șoldănești, cu sprijinul unui grant de 831.000 de dolari oferit de Banca Mondială. Prin acest sprijin, fermierul Vladimir Russu dezvoltă o fermă modernă de lapte, construită după standarde europene de eficiență, bunăstare a animalelor și protecție a mediului.
Acum 30 minute
15:10
Acum o oră
14:50
Ediția cu numărul 80 a ligii profesioniste nord-americane de baschet a început cu 2 meciuri superbe. Golden State Warriors i-au învins pe Los Angeles Lakers, iar campioana în exercițiu, Oklahoma City Thunder a dispus de Houston Rockets.
14:40
O nouă seară plină de emoții și spectacol în Liga Campionilor! Capul de afiș al zilei este meciul dintre Real Madrid și Juventus Torino # Moldova1
Real Madrid pornește drept favorită în meciul de pe teren propriu cu Juventus Torino. Echipa spaniolă are un început de sezon aproape perfect, suferind doar o înfrângere în ultimele 2 luni. Totodată, Realul este lider în La Liga, iar atacantul său Kylian Mbappe este într-o formă excelentă.
14:40
Noul Parlament al R. Moldova, ales pe 28 septembrie curent, s-a întrunit miercuri, 22 octombrie, în ședința de constituire. După intonarea imnului de stat și discursurile președintei Curții Constituționale, Domnica Manole, și șefei statului, Maia Sandu, care le-a cerut deputaților să mențină pacea și să pregătească R. Moldova pentru semnarea Tratatului de aderare la UE, au fost anunțate cele șase fracțiuni parlamentare și a fost constituită Comisia specială pentru alegerea noului președinte al Legislativului.
Acum 2 ore
14:30
Special police unit 'Fulger' is holding a tactical exercise on Wednesday, 22 October, in the Hîncești district.
14:30
O persoană a murit și alte șapte au fost rănite în urma unui atac cu dronă asupra unei grădinițe din Harkov # Moldova1
O persoană a murit, iar alte șapte au fost rănite în urma unei lovituri cu dronă rusească asupra unei grădinițe din Harkov, a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Potrivit acestuia, atacul a avut loc după o noapte de bombardamente masive asupra orașului.
14:10
Europarlamentarul Siegfried Mureșan: „Suntem pregătiți să sprijinim deputații din Parlamentul de la Chișinău în procesul de aderare la UE” # Moldova1
Parlamentul European este pregătit să continue sprijinul în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a transmis europarlamentarul Siegfried Mureșan, în contextul constituirii noului Legislativ de la Chișinău.
13:50
Noul Parlament al R. Moldova, ales pe 28 septembrie curent, s-a întrunit miercuri, 22 octombrie, în ședința de constituire. După intonarea imnului de stat și discursurile președintei Curții Constituționale, Domnica Manole, și șefei statului, Maia Sandu, care le-a cerut deputaților să mențină pacea și să pregătească R. Moldova pentru semnarea Tratatului de aderare la UE, au fost anunțate cele șase fracțiuni parlamentare și a fost constituită Comisia specială pentru alegerea noului președinte al Legislativului.
13:50
Femeie dintr-un sat din Ungheni, jefuită de peste jumătate de milion de lei: Poliția a reținut cinci suspecți # Moldova1
Poliția a reținut cinci bărbați, suspectați de un jaf comis în luna august în raionul Ungheni. Atunci, atacatorii au forțat geamurile și au pătruns în locuința unei femei de 61 de ani, din satul Zagarancea, de unde au furat lei și euro, în valoare totală de peste jumătate de milion de lei.
13:40
Mesaje „generale”, „populiste” sau „suveraniste”, la prima ședință a Parlamentului: Experții au analizat, la Moldova 1, discursurile noilor lideri de fracțiuni parlamentare # Moldova1
Noul Parlament al Republicii Moldova și-a început activitatea cu promisiunea majorității de a continua drumul spre Uniunea Europeană, în timp ce opoziția a transmis mesaje „suveraniste” sau „generale”, au remarcat experții într-o ediție specială la Moldova 1, dedicată ședinței de constituire a Legislativului. Prezenți în platoul postului public de televiziune, Victor Juc, Nicolae Panfil și Vasile Cantarji au menționat că noua legislatură trebuie să lucreze mai transparent, să respecte regulile și să țină cont de nevoile oamenilor – de la bunăstare și siguranță, până la lupta cu corupția.
Acum 4 ore
13:30
Dorin Recean afirmă că o justiție integră este esențială pentru a asigura securitatea națională și cere „pași mai hotărâți” pentru reformarea sistemului # Moldova1
Reforma justiției este fundamentală pentru că doar aplicarea legii garantează ireversibilitatea reformelor, a declarat premierul în exercițiu, Dorin Recean, la ședința Platformei Anticorupție, desfășurată miercuri, 22 octombrie. Potrivit lui Recean, în Republica Moldova este implementată, în ultimii ani, „cea mai ambițioasă și complexă reformă a justiției”, esențială pentru consolidarea instituțiilor statului și pentru crearea unui mediu echitabil și sigur pentru cetățeni și investitori.
13:20
Un avocat a fost condamnat la trei ani de închisoare, iar clientul acestuia a fost obligat să plătească o amendă de 125 de mii de lei, cei doi fiind găsiți vinovați de trafic și, respectiv, cumpărare de influență. Sentințele au fost pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, după ce clientul s-a autodenunțat.
13:20
Flota-fantomă rusă, investigată de jurnaliști europeni: Premiul Daphne Caruana Galizia 2025 # Moldova1
O amplă investigație jurnalistică transfrontalieră despre rețeaua navală obscură care sprijină comerțul cu petrol al Rusiei, ocolind sancțiunile internaționale, a fost distinsă cu Premiul Daphne Caruana Galizia pentru Jurnalism 2025. Proiectul câștigător, coordonat de platforma olandeză Follow the Money, a implicat colaborarea a 13 redacții europene și peste 40 de jurnaliști din opt țări.
13:00
Centre BiblioTech la Iași și Chișinău: Acces la peste 1.000.000 de pagini de carte pentru elevi # Moldova1
Două centre de inovație educațională vor fi dezvoltate printr-un demers comun al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova și Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași, România, în cadrul unui proiect transfrontalier sprijinit de Uniunea Europeană.
12:40
Noul Parlament al R. Moldova, ales pe 28 septembrie curent, s-a întrunit miercuri, 22 octombrie, în ședința de constituire. După intonarea imnului de stat și discursurile președintei Curții Constituționale, Domnica Manole, și șefei statului, Maia Sandu, care le-a cerut deputaților să mențină pacea și să pregătească R. Moldova pentru semnarea Tratatului de aderare la UE, au fost anunțate cele cinci fracțiuni parlamentare și a fost constituită Comisia specială pentru alegerea noului președinte al Legislativului.
12:30
Muzeul Louvre și-a reluat activitatea miercuri, 22 octombrie, la trei zile după jaful în care au fost sustrase bijuterii regale evaluate la 88 de milioane de euro, informează France24.
12:30
Zelenski vizitează Suedia pentru discuții privind cooperarea în domeniul apărării și livrarea avioanelor de luptă # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, întreprinde, la 22 octombrie, o vizită în Suedia. El se va întâlni cu prim-ministrul Ulf Kristersson în orașul Linköping, unde se află întreprinderile de apărare ale firmei Saab, scrie RBC-Ucraina, cu referire la un comunicat al Guvernului Suediei.
11:40
Ședința de constituire a noului Parlament al Republicii Moldova, prezidată de deputata socialistă Zinaida Greceanîi, a început cu intonarea imnului de stat. La ședință sunt prezenți 100 de deputați, lipsind doar Constantin Starîș, ales pe lista Blocului Electoral „Patriotic”. La ședință participă președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, împreună cu membrii instituției, precum și președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman.
11:40
Alte 1.960 de familii și-au putut înlocui electrocasnicele vechi pe altele noi, eficiente energetic # Moldova1
În luna octombrie, alte 1.960 de familii și-au putut înlocui electrocasnicele vechi pe altele noi, eficiente energetic, prin Programul guvernamental EcoVoucher. Beneficiarii au fost selectați pe baza criteriilor de eligibilitate și a datelor înregistrate pe platforma compensatii.gov.md.
Acum 6 ore
11:30
11:30
Percheziții matinale în mai multe localități ale țării: șapte persoane, cercetate pentru delapidare și fals în acte publice # Moldova1
Șapte angajați ai unui ocol silvic subordonat Întreprinderii de Stat „Hâncești-Silva” au ajuns în atenția oamenilor legii, fiind vizați într-o cauză penală pentru delapidarea averii străine și fals în acte publice, comunică Centrului Național Anticorupție (CNA).
11:20
Medici din stânga Nistrului, instruiți la Chișinău: Își perfecționează cunoștințele în reanimarea cardio-pulmonară # Moldova1
Un grup de 12 lucrători medicali ai Serviciului de Urgență din stânga Nistrului își perfecționează la Chișinău cunoștințele în reanimarea cardio-pulmonară pentru adulți. Cursurile se vor desfășura periodic, timp de aproximativ doi ani.
11:10
Etanolul din dezinfectanți ar putea fi interzis în Uniunea Europeană: experții invocă posibile riscuri cancerigene # Moldova1
Uniunea Europeană analizează posibilitatea interzicerii utilizării etanolului în produsele biocide, inclusiv în soluțiile dezinfectante pentru mâini, din cauza temerilor că această substanță ar putea crește riscul de cancer. Informația a fost publicată într-un raport al Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA), notează dailysabah.com.
11:00
Un cutremur de 4.2 grade pe scara Richter s-a produs în România, zona Vrancea, fiind resimțit și în R. Moldova.
10:50
Ședința de constituire a noului Parlament al Republicii Moldova, prezidată de deputata Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Zinaida Greceanîi, a început cu intonarea imnului de stat. La ședință sunt prezenți 100 de deputați, iar noul deputat al Blocului Politic „Patriotic”, Constantin Starîș, nu este prezent. La ședință participă președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, împreună cu membrii instituției, precum și președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman.
10:50
Ședința de constituire a Parlamentului | Domnica Manole: „Aveți o misiune de mare demnitate și responsabilitate” # Moldova1
Alegerile parlamentare din 28 septembrie s-au desfășurat cu respectarea prevederilor Constituției și ale Codului Electoral. Curtea Constituțională nu a constatat încălcări ale procesului electoral în măsură să influențeze în mod decisiv rezultatul final al scrutinului și atribuirea celor 101 mandate de deputat, a confirmat președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, la ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a, din 22 octombrie.
10:50
Kremlinul vrea să pedepsească adolescenții „diversioniști”, în timp ce fiii și fiicele multor deputați ruși trăiesc în țări NATO # Moldova1
Câțiva deputați ai Dumei de Stat, care au propus un proiect de lege prin care vârsta răspunderii penale pentru „diversiune” este coborâtă la 14 ani, iar termenul de prescripție pentru astfel de infracțiuni este eliminat, și-au trimis copiii să locuiască și să studieze în străinătate - în principal în state membre NATO, dar și în alte țări considerate de Rusia „neprietenoase”. Asupra acestui fapt a atras atenția proiectul jurnalistic „Можем объяснить” („Putem explica”), relatează publicația The Moscow Times.
10:50
Expert: „Mai important decât Parlamentul Independenței” – miza istorică a legislaturii 2025–2029 # Moldova1
Actualul Parlament al Republicii Moldova ar putea deveni unul dintre cele mai importante din istoria țării, dacă va reuși să finalizeze procesul de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de expertul comunității WatchDog.MD, Ștefan Bejan, în cadrul unei Ediții speciale la Radio Moldova.
10:40
DISCURS | Maia Sandu îi cere noului Parlament al R. Moldova să îndeplinească obiectivul înscris în Constituție, cel de „a duce țara în UE” # Moldova1
Protejarea păcii, combaterea atacurilor hibride, finalizarea reformei în justiție, implementarea reformei administrativ-teritoriale, dezvoltarea economiei și armonizarea cadrului legal național cu cel european pentru semnarea, în timpul legislaturii actuale, a Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană. Acestea sunt principalele sarcini trasate de președinta Maia Sandu noilor deputați, la ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a.
10:30
Prima ședință de constituire a noului Parlament al Republicii Moldova, prezidată de deputata Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Zinaida Greceanîi, a început cu intonarea imnului de stat. La ședință sunt prezenți 100 de deputați, iar noul deputat al Blocului Politic „Patriotic”, Constantin Starîș, nu este prezent. La ședință participă președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, împreună cu membrii instituției, precum și președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman.
10:20
Înainte de prima ședință a noului Parlament, deputații s-au arătat hotărâți să răspundă așteptărilor cetățenilor care i-au votat. Reprezentanții opoziției vorbesc despre necesitatea reformelor reale, a proiectelor sociale și a consolidării opoziției, în timp ce majoritatea PAS își propune continuarea parcursului european și promovarea incluziunii sociale.
09:50
A urcat beat la volan și a provocat un accident: un bărbat a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de detenție. Alți doi șoferi au fost trimiși după gratii # Moldova1
Doi șoferi din Chișinău și unul din raionul Sângerei au fost condamnați la închisoare după ce au fost surprinși conducând în stare de ebrietate avansată.
09:50
Patru șoferi din nordul țării au rămas fără automobile în urma unui incendiu izbucnit noaptea trecută pe teritoriul unei stații de reparații auto din orașul Briceni. Mașinile au ars complet, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).
09:40
De ce Putin vrea Donbasul? Șase lucruri despre regiunea pe care Ucraina este presată să o cedeze # Moldova1
Președintele rus Vladimir Putin încearcă din nou să obțină, prin presiuni politico-diplomatice, ceea ce nu a reușit să cucerească prin forță. Potrivit Financial Times, Putin încearcă din nou să-l convingă pe președintele american Donald Trump să facă presiuni asupra Ucrainei pentru a preda regiunea Donbas - un teritoriu din est pe care Moscova luptă să-l ocupe de mai bine de un deceniu, scrie The Kyiv Independent.
09:40
Instalator de panouri solare, o specialitate tot mai populară printre tinerii din R. Moldova # Moldova1
Tot mai mulți tineri din Republica Moldova se îndreaptă spre meseriile viitorului. În acest an de studii, 167 de elevi au optat pentru programele dedicate energiei regenerabile. La Școala Profesională nr. 9 din Chișinău, 30 dintre ei au ales specialitatea „Electrician în construcții - instalator de sisteme solare fotovoltaice”, făcând astfel un pas important spre un viitor mai sustenabil.
Acum 8 ore
09:20
Rachete și drone au lovit capitala ucraineană și regiunea Zaporojie: Civili morți, răniți și incendii de proporții # Moldova1
Două persoane au murit și alte două au fost rănite în urma atacului rusesc asupra Kievului, în noaptea de miercuri, 22 octombrie. Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, capitala a fost vizată de un atac combinat cu rachete balistice și drone, care a provocat explozii și incendii în mai multe sectoare ale orașului, transmite DW.
09:10
Tragedie la Sângerei: Două persoane și-au pierdut viața și un tânăr a fost transportat la spital, după o coliziune frontală a două mașini # Moldova1
Două persoane și-au pierdut viața, iar un tânăr a ajuns la spital în urma unui grav accident rutier care s-a produs între localitățile Copăceni și Mihailovca din raionul Sângerei. Tragedia s-a produs în seara zilei de 21 octombrie, în jurul orei 22:00.
09:00
Două persoane și-au pierdut viața, iar un tânăr a ajuns la spital în urma unui grav accident rutier care s-a produs între localitățile Copăceni și Mihailovca din raionul Sângerei. Tragedia s-a produs în seara zilei de 21 octombrie, în jurul orei 22:00.
08:50
Exerciții tactice ale mascaților „Fulger” în Hâncești: Locuitorii sunt îndemnați să își păstreze calmul # Moldova1
Exerciții tactice ale Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” au loc miercuri, 22 octombrie, în raionul Hâncești. Poliția Națională anunță că instruirile fac parte din planul de acțiuni al instituției și urmăresc perfecționarea abilităților de intervenție ale efectivelor.
08:30
Rusia vrea să legifereze naționalizarea locuințelor „fără stăpân” din teritoriile ocupate ale Ucrainei # Moldova1
Guvernul Federației Ruse a aprobat o inițiativă privind naționalizarea caselor și apartamentelor considerate „fără stăpân” în regiunile ucrainene ocupate de armata rusă - Lugansk, Donețk, Zaporojie și Herson. Potrivit publicației Vedomosti, proiectul a fost avizat pe 20 octombrie de Comisia guvernamentală pentru activitatea legislativă, la propunerea Ministerului Construcțiilor din Rusia, scrie publicația The Moscow Times.
08:20
Țigări de peste 7,7 milioane de lei confiscate în urma unui dosar penal de contrabandă instrumentat de PCCOCS # Moldova1
Țigări introduse ilegal în Republica Moldova, fără timbru de acciză, în valoare de peste 7,7 milioane de lei, au fost confiscate printr-o decizie recentă a instanței de judecată. Măsura a fost dispusă în urma unui dosar penal inițiat și trimis în judecată de procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) în 2022, după ce ofițerii Serviciului Vamal au descoperit nereguli majore la importul produselor din tutun.
08:10
Activiști și creatori de conținut din nouă țări s-au reunit la Chișinău pentru a promova democrația prin rețelele sociale # Moldova1
Circa 50 de activiști și creatori de conținut din spațiul post-sovietic s-au adunat la Chișinău pentru a discuta despre modul în care rețelele sociale pot deveni un instrument de promovare a democrației și a libertății de exprimare. Pe parcursul a trei zile, participanții vor colabora la proiecte comune și vor lua parte la ateliere tematice. Astfel, participanții își propun să construiască o comunitate regională a schimbării.
08:00
Scoruri dilatate și surprize de proporții în etapa a treia a grupei unice a Ligii Campionilor la fotbal. Paris Saint-Germain a surclasat cu 7:2 pe Bayer Leverkusen, Arsenal Londra a spulberat cu 4:0 pe Atletico Madrid, iar PSV Eindhoven a umilit-o cu 6:2 pe Napoli Calcio. Mijlocașul român Dennis Man a marcat primele sale goluri în Liga Campionilor, în meciul în care PSV Eindhoven a spulberat cu 6:2 pe Napoli Calcio. Man a înscris golurile de 3:1 și 4:1. Primul gol - printre picioarele fundașului oladez Sam Beukema, iar al doilea - cu un șut din marginea careului, fără șanse pentru portarul sârb Vanja Milinkovic-Savic.
07:50
Corespondență Dan Alexe | Carne cu hormoni și cereale ieftine: UE și refuzul tratatului Mercosur # Moldova1
Hormonii folosiți pe animale în America de Nord și de Sud sunt interziși în Europa, cum sunt și unele îngrășăminte, interdicții impuse tuturor agricultorilor europeni. Săptămâna aceasta are loc la Bruxelles (23–24 octombrie) o foarte importantă reuniune la vârf a celor 27 de șefi de stat și de guvern din Uniunea Europeană, care, pe lângă crucialele teme care sunt extinderea pe mai departe a UE sau apărarea europeană, vor mai discuta și mult-hulitul acord comercial și agricol Mercosur cu țările Americii de Sud.
Acum 12 ore
07:30
Parlamentul de legislatura a XII-a se reunește astăzi, 22 octombrie, în ședința de constituire, convocată prin decretul semnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 de către Curtea Constituțională.
Acum 24 ore
22:10
Ambasadorul Cehiei, la Moldova 1: „Felicit R. Moldova pentru reziliența în fața atacului hibrid de la alegeri. A fost o realizare istorică” # Moldova1
Republica Moldova a demonstrat o reziliență remarcabilă în fața provocărilor hibride, obținând progrese notabile în procesul de aderare la Uniunea Europeană (UE), afirmă ambasadorul Cehiei la Chișinău, Jaromír Plíšek. Diplomatul a evidențiat rezultatele alegerilor parlamentare, angajamentul și ritmul reformelor, precum și reputația internațională pozitivă a R. Moldova în atingerea obiectivului de aderare la blocul comunitar.
22:00
Ucraina suplimentează bugetul armatei și prelungește legea marțială până în februarie 2026 # Moldova1
Parlamentul ucrainean a aprobat marți o rectificare bugetară care crește bugetul apărării cu 7,7 miliarde de dolari, precum și prelungirea până în februarie 2026 a legii marțiale și a mobilizării generale, relatează Agerpres, cu referire la Reuters și DPA.
21:50
Incendiu la gunoiștea din Strășeni, nestins de câteva zile: Fumul a ajuns până în cartierele rezidențiale # Moldova1
De patru zile, focul mocnit de la gunoiștea din Strășeni degajă un fum dens și greu de suportat, care s-a extins peste o mare parte a zonei. Inițial, autoritățile locale au încercat să gestioneze situația cu resurse proprii, mobilizând pompierii din oraș, însă a fost necesară intervenția serviciilor naționale.
