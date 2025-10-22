O nouă seară plină de emoții și spectacol în Liga Campionilor! Capul de afiș al zilei este meciul dintre Real Madrid și Juventus Torino

13:40

Noul Parlament al Republicii Moldova și-a început activitatea cu promisiunea majorității de a continua drumul spre Uniunea Europeană, în timp ce opoziția a transmis mesaje „suveraniste” sau „generale”, au remarcat experții într-o ediție specială la Moldova 1, dedicată ședinței de constituire a Legislativului. Prezenți în platoul postului public de televiziune, Victor Juc, Nicolae Panfil și Vasile Cantarji au menționat că noua legislatură trebuie să lucreze mai transparent, să respecte regulile și să țină cont de nevoile oamenilor – de la bunăstare și siguranță, până la lupta cu corupția.