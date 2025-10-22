Premieră istorică. Regele Charles al III-lea şi papa Leon al XIV-lea se vor ruga împreună la Vatican
Realitatea.md, 22 octombrie 2025 23:10
Regele Charles al III-lea, care efectuează o vizită de stat miercuri şi joi la Vatican, se va ruga împreună cu papa Leon al XIV-lea în timpul unei slujbe ecumenice în Capela Sixtină, marcând astfel o premieră istorică după schisma anglicană petrecută în urmă cu cinci secole, transmite adevărul.ro. Această vizită intervine într-un context delicat pentru […] Articolul Premieră istorică. Regele Charles al III-lea şi papa Leon al XIV-lea se vor ruga împreună la Vatican apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 2 ore
23:10
Premieră istorică. Regele Charles al III-lea şi papa Leon al XIV-lea se vor ruga împreună la Vatican # Realitatea.md
Regele Charles al III-lea, care efectuează o vizită de stat miercuri şi joi la Vatican, se va ruga împreună cu papa Leon al XIV-lea în timpul unei slujbe ecumenice în Capela Sixtină, marcând astfel o premieră istorică după schisma anglicană petrecută în urmă cu cinci secole, transmite adevărul.ro. Această vizită intervine într-un context delicat pentru […] Articolul Premieră istorică. Regele Charles al III-lea şi papa Leon al XIV-lea se vor ruga împreună la Vatican apare prima dată în Realitatea.md.
22:50
Directoarea de la Luvru solicită înfiinţarea unei „secţii de Poliţie în cadrul muzeului” # Realitatea.md
Şefa Muzeului Luvru, Laurence des Cars, cere înfiinţarea unei secţii de Poliţie în interiorul muzeului după jaful spectaculos de bijuterii istorice, informează știrileprotv.ro. „Vreau să solicit Ministerului de Interne să analizeze dacă înfiinţarea unei secţii de Poliţie în cadrul muzeului ar fi posibilă”, a spus Laurence des Cars în faţa Comisiei pentru Cultură din Senatul […] Articolul Directoarea de la Luvru solicită înfiinţarea unei „secţii de Poliţie în cadrul muzeului” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
22:20
Bărbatul care și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autobuz în localitatea Copăceni, raionul Sîngerei, traversa strada neregulamentar, fiind însoțit de un alt bărbat. Potrivit unui martor ocular, cel de-al doilea bărbat a reușit să se ferească la timp și a evitat să fie lovit de vehicul. Cei doi se întorceau de […] Articolul Accident fatal la Copăceni: Martorii descriu cum s-a produs tragedia apare prima dată în Realitatea.md.
21:50
Frontiera cu Moldova, a doua cea mai tranzitată ieșire din Ucraina în primele 8 luni ale anului # Realitatea.md
În primele opt luni ale anului, Republica Moldova a fost a doua cea mai tranzitată direcție de ieșire din Ucraina. Potrivit datelor Serviciului de Grăniceri al Ucrainei, peste un milion de treceri ale frontierei au fost înregistrate spre Moldova, dintr-un total de peste 15 milioane de traversări ale graniței ucrainene către statele cu care se […] Articolul Frontiera cu Moldova, a doua cea mai tranzitată ieșire din Ucraina în primele 8 luni ale anului apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
O fermă de lapte din Șoldănești a beneficiat de un grant de sute de mii de dolari pentru modernizare # Realitatea.md
O fermă de lapte din satul Rogojeni, raionul Șoldănești, este modernizată cu sprijinul unui grant nerambursabil în valoare de 831 000 de dolari. Proiectul prevede transformarea gospodăriei într-o fermă modernă, aliniată standardelor europene privind eficiența producției, bunăstarea animalelor și protecția mediului. Proiectul include construcția unui grajd modern pentru 150 de vaci mulgătoare, instalarea unei săli […] Articolul O fermă de lapte din Șoldănești a beneficiat de un grant de sute de mii de dolari pentru modernizare apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
Republica Moldova își consolidează tot mai mult reputația pe plan internațional în domeniul vinificației. La ediția din 2025 a prestigioasei competiții Sélections Mondiales des Vins, desfășurată la Montréal – cel mai mare concurs de vinuri din America de Nord – vinurile moldovenești au cucerit 46 de medalii, plasând țara printre cele mai premiate participante. Sub […] Articolul Performanță remarcabilă: 46 de medalii pentru vinurile Moldovei la Montréal apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
20:20
Un tragic accident rutier s-a produs pe traseul Bălți — Chișinău, în apropierea satului Copăceni, raionul Sîngerei. Potrivit informațiilor preliminare, un autobuz a lovit mortal un bărbat care traversa carosabilul în loc nepermis. La fața locului au intervenit polițiștii și medicii de pe ambulanță, însă victima nu a mai putut fi salvată. Alte circumstanțe ale […] Articolul Accident fatal în raionul Sîngerei: un pieton, lovit mortal de un autobuz apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Toate spitalele din România vor fi obligate să aibă butoane de panică și camere video # Realitatea.md
Toate spitalele din România, publice și private, vor trebui să instaleze butoane de panică în saloanele destinate pacienților. De asemenea, devine obligatorie montarea camerelor de supraveghere video în secțiile de terapie intensivă, unitățile de primiri urgențe și în cele destinate tratării pacienților cardiaci critici. „Am promulgat o lege care aduce noi reglementări în domeniul sănătății […] Articolul Toate spitalele din România vor fi obligate să aibă butoane de panică și camere video apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Trei copii cu vârste între 8 și 10 ani au pătruns noaptea într-o școală din localitatea Mălăiești, unde au provocat pagube considerabile. Potrivit canalului de Telegram Первый Приднестровский, minorii au intrat în instituție printr-un geam spart în cantină. Acolo ar fi găsit conserve de carne și lapte condensat, pe care le-au deschis pentru a se […] Articolul Trei copii au vandalizat o școală din Mălăiești. Părinții vor răspunde pentru ei apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Igor Grosu a fost ales președinte al Parlamentului de legislatura a XII-a, cu votul a 55 de deputați. În discursul rostit după alegere, el a vorbit despre angajamentele noului legislativ și despre obiectivul de integrare europeană a Republicii Moldova. Noul-vechi președinte al legislativului a subliniat că în următorii ani prioritatea va fi creșterea nivelului de […] Articolul Discursul lui Igor Grosu în plen, după ce a fost reales președinte al Parlamentului apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Un accident grav s-a produs miercuri, 22 octombrie, în centrul orașului Sankt-Petersburg, la intersecția bulevardului Nevski cu strada Sadovaia. Cinci automobile au fost implicate într-un carambol, iar una dintre mașini s-a răsturnat în mijlocul drumului. Imaginile publicate pe rețelele sociale arată momentul impactului violent, surprins de camerele de supraveghere. În urma coliziunii, una dintre mașini […] Articolul MOMENTUL în care cinci mașini se lovesc în centrul Sankt-Petersburgului apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
17:40
Igor Grosu a fost reales în funcția de președinte al parlamentului în această legislatură, cu 55 voturi pentru. Pentru Alexandr Stoianoglo au votat 32 de deputați. „Ne angajăm să semnăm Tratatul de aderare la Uniunea Europeană până în 2028, înainte de finalul celui de-al doilea mandat al președintei Maia Sandu. Avem o șansă unică să […] Articolul Președintele noului Parlament va fi în continuare Igor Grosu apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Comisia pentru integrare europeană urmează să fie constituită în noul Legislativ. Informația a fost confirmată presei de către președinta fracțiunii PAS, Doina Gherman. Parlamentara a menționat că există deja o componență numerică și nominală preventivă, transmite Agora. Potrivit Doinei Gherman, actuala Comisie parlamentară politică externă și integrare europeană va fi divizată. Pentru cele mai importante […] Articolul Comisie nouă în Parlamentul nou. Membrii ei se vor preocupa de integrare europeană apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Desemnarea candidatului la funcția de premier: Maia Sandu inițiază consultări cu grupurile parlamentare # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Întâlnirile vor avea loc joi, 23 octombrie, și vineri, 24 octombrie, la Președinție. Joi, 23 octombrie: 13:00 – Partidul Politic „Democrația Acasă”; 14:00 – Partidul Politic „Partidul Nostru”; 15:00 – Blocul Politic „Alternativa”; 16:00 – Partidul Comuniștilor […] Articolul Desemnarea candidatului la funcția de premier: Maia Sandu inițiază consultări cu grupurile parlamentare apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Oaspeți la Președinție! Maia Sandu a discutat cu oficiali britanici despre reziliența democratică a Moldovei # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi, 22 octombrie, cu o delegație a Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, aflată într-o vizită oficială la Chișinău. Delegația a fost condusă de Emily Thornberry, Președinta Comisiei, și a inclus deputații Alex Ballinger, Uma Kumaran și Edward Morello. În cadrul […] Articolul Oaspeți la Președinție! Maia Sandu a discutat cu oficiali britanici despre reziliența democratică a Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Parlamentul European – pregătit să reia munca cu Chișinău; a crescut bugetul UE în 2026 inclusiv pentru R. Moldova # Realitatea.md
Europarlamentarul Siegfried Mureșan din partea Grupului PPE, susținător al parcursului european al Republicii Moldova, a anunțat miercuri dimineața, 22 octombrie că Parlamentul European este pregătit să reia munca cu Parlamentul de la Chișinău care s-a constituit în cursul zilei. Mai târziu, a revenit cu un anunț despre creșterea bugetului UE în 2026 pentru vecinătatea estică, […] Articolul Parlamentul European – pregătit să reia munca cu Chișinău; a crescut bugetul UE în 2026 inclusiv pentru R. Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Marian: Platon nu a avut probleme cu legea cât erați procuror. Stoianoglo: Problemele lui sunt penale, nu politice # Realitatea.md
După Igor Grosu și Ion Ceban, și Radu Marian cu Alexandr Stoianoglo au avut schimb de replici în Parlament. Dezbaterea a vizat dosarele penale ale lui Veaceslav Platon și Vlad Plahotniuc. Ma exact, Marian i-a reproșat lui Stoianoglo că unica perioadă în care Platon nu a avut probleme cu legea era când ultimul a fost […] Articolul Marian: Platon nu a avut probleme cu legea cât erați procuror. Stoianoglo: Problemele lui sunt penale, nu politice apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Familia Regală a României, la Chișinău: vizită pentru cooperare și integrare europeană # Realitatea.md
Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Alteța Sa Regală Principele Radu se află, în perioada 22–23 octombrie, într-o vizită oficială la Chișinău. Scopul deplasării este consolidarea relațiilor bilaterale dintre România și Republica Moldova, promovarea educației superioare și susținerea parcursului european al statului moldovean, scrie ziua.md. La sosirea pe Aeroportul Internațional Chișinău, Familia Regală a […] Articolul Familia Regală a României, la Chișinău: vizită pentru cooperare și integrare europeană apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
16:20
Muzeul Luvru s-a redeschis, la trei zile de la jaful estimat la 88 de milioane de euro # Realitatea.md
Muzeul Luvru s-a redeschis miercuri dimineaţă, 22 octombrie curent, pentru prima dată de la jaful comis duminică de mai mulți hoți care în câteva minute au plecat cu opt bijuterii valoroase. Galeria Apollo, unde a avut loc furtul, rămâne însă închisă. Tot miercuri, directoarea Muzeului Luvru, Laurence des Cars, a dat explicaţii în faţa Comisiei […] Articolul Muzeul Luvru s-a redeschis, la trei zile de la jaful estimat la 88 de milioane de euro apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Marian: Platon nu a avut probleme cu legea când ați fost procuror. Stoianoglo: Probleme lui sunt penale, nu politice # Realitatea.md
După Igor Grosu și Ion Ceban, și Radu Marian cu Alexandr Stoianoglo au avut schimb de replici în Parlament. Dezbaterea a vizat dosarele penale ale lui Veaceslav Platon și Vlad Plahotniuc. Ma exact, Marian i-a reproșat lui Stoianoglo că unica perioadă în care Platon nu a avut probleme cu legea era când ultimul a fost […] Articolul Marian: Platon nu a avut probleme cu legea când ați fost procuror. Stoianoglo: Probleme lui sunt penale, nu politice apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) a introdus o nouă funcție în structura administrativă – cea de secretar general, responsabil de coordonarea activității aparatului instituției. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței de astăzi, 22 octombrie, a Comisiei. Șefa Direcției comunicare, relații publice și mass-media a instituției, Rodica Sîrbu, a declarat pentru IPN că, funcția de secretar […] Articolul Funcție nouă la Comisia Electorală Centrală – cea de secretar general apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Actualitatea politică, în dezbateri! Doina Gherman și Vlad Batrîncea, invitați la Rezoomat # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații emisiunii sunt președinta fracțiunii PAS din Parlament, Doina Gherman și deputatul PSRM, Vlad Batrîncea. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: Ședința de constituire a […] Articolul Actualitatea politică, în dezbateri! Doina Gherman și Vlad Batrîncea, invitați la Rezoomat apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Dezbateri aprinse! Ceban: Erați în Guvern când s-a votat furtul miliardului. Grosu: Ați dat afară asistenți parentali # Realitatea.md
Igor Grosu și Ion Ceban au făcut schimb de replici la prima ședință a Parlamentului. Inițial, discuțiile au început cu subiectul politizării instituțiilor statului, apoi au ajuns la acuzații grave. Mai exact, Ceban i-a adresat lui Grosu, înainte de votarea președintelui Parlamentului, cum va preveni situația în care instituțiile statului ajung la cheremul unui partid. […] Articolul Dezbateri aprinse! Ceban: Erați în Guvern când s-a votat furtul miliardului. Grosu: Ați dat afară asistenți parentali apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Secretarul general al NATO merge la Casa Albă, după întâlnirea „dificilă” dintre Trump și Zelenski # Realitatea.md
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, efectuează miercuri o vizită de ultim moment la Washington pentru a se întâlni cu președintele american Donald Trump, la doar câteva zile după ce liderul de la Casa Albă a părut să cedeze cererilor președintelui rus Vladimir Putin privind încheierea războiului din Ucraina, relatează Politico. Un comunicat scurt emis […] Articolul Secretarul general al NATO merge la Casa Albă, după întâlnirea „dificilă” dintre Trump și Zelenski apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Un copil a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost spălat cu o soluție de deparazitat animale # Realitatea.md
O fetiță de șase ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce părinții ar fi spălat-o pe cap cu o soluție de deparazitat animale. Incidentul șocant s-a produs în Constanța. Această practică este des întâlnită în mediul rural, dar extrem de periculoasă. Potrivit presei din România, copila se află acum în stare stabilă, […] Articolul Un copil a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost spălat cu o soluție de deparazitat animale apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Focuri de armă în fața Parlamentului Serbiei. Aleksandar Vučić vorbește despre un „act terorist” # Realitatea.md
O persoană a fost rănită în urma focurilor de armă trase miercuri în exteriorul clădirii parlamentului sârb din Belgrad. Președintele Aleksandar Vučić a denunțat un „act terorist”, potrivit Reuters. Un videoclip publicat de agenția de presă NOVA arată ofițeri de securitate înarmați apropiindu-se de un cort mare amplasat în fața clădirii parlamentului. După câteva focuri […] Articolul Focuri de armă în fața Parlamentului Serbiei. Aleksandar Vučić vorbește despre un „act terorist” apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Apa râului Bîc s-a colorat în verde: „Termoelectrica” explică de ce nu e motiv de panică # Realitatea.md
Locuitorii Chișinăului care au observat în ultimele ore o nuanță verzuie neobișnuită în apa râului Bîc nu trebuie să se alarmeze. „Termoelectrica” S.A. vine cu o explicație oficială și dă asigurări că nu este vorba despre o poluare periculoasă. Potrivit companiei, în timpul lucrărilor de reparație a unei rețele termice de pe strada Calea Basarabiei, […] Articolul Apa râului Bîc s-a colorat în verde: „Termoelectrica” explică de ce nu e motiv de panică apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Costiuc a venit cu microbuzul la Parlament: și-a recuperat permisul, acum are și loc de parcare în Centru # Realitatea.md
Liderul Democrației Acasă, Vasile Costiuc, a venit cu microbuzul celebru la ședința de constituire a Parlamentului din 22 octombrie 2025. Cu o zi înainte, își recuperase permisul de conducere. Politicianul s-a arătat bucuros că acum are și loc de parcare în Centru. Sursa video: Fără Filtre/ Facebook Anterior, Vasile Costiuc a fost de mai multe […] Articolul Costiuc a venit cu microbuzul la Parlament: și-a recuperat permisul, acum are și loc de parcare în Centru apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Un copil a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost spălată cu o soluție de deparazitat animale # Realitatea.md
O fetiță de șase ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce părinții ar fi spălat-o pe cap cu o soluție de deparazitat animale. Incidentul șocant s-a produs în Constanța. Această practică este des întâlnită în mediul rural, dar extrem de periculoasă. Potrivit presei din România, copila se află acum în stare stabilă, […] Articolul Un copil a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost spălată cu o soluție de deparazitat animale apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Agenția „Moldsilva” a venit cu o reacție după perchezițiile desfășurate de CNA la ocolul silvic din Hîncești, vizat într-un dosar de delapidare și fals în acte. Instituția condamnă orice act de corupție și anunță că oferă sprijin organelor de anchetă. Reprezentanții „Moldsilva” au precizat că toate subdiviziunile teritoriale au fost instruite să coopereze cu anchetatorii […] Articolul Reacția „Moldsilva” la perchezițiile CNA de la ocolul silvic din Hîncești apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Doi candidați pentru funcția de speaker: Igor Grosu și Alexandr Stoianoglo vor să conducă Parlamentul # Realitatea.md
Igor Grosu și Alexandr Stoianoglo vor să conducă Parlamentul. Candidaturile lor au fost aprobate de comisia specială, care va organiza procedura de vot. Anunțul a fost făcut în plen de Veronica Roșca, președinta comisiei. Conform procedurii, Grosu și Stoianoglo urmează să țină discursuri și să răspundă la întrebările deputaților. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la […] Articolul Doi candidați pentru funcția de speaker: Igor Grosu și Alexandr Stoianoglo vor să conducă Parlamentul apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Blocul Alternativa va susține Guvernul Munteanu? Stoianoglo: Slavă Domnului că măcar avem un candidat, un tehnocrat # Realitatea.md
Blocul Alternativa va participa la consultări cu șefa statului, pentru a stabili candidatul la funcția de premier. Alexandr Stoianoglo se declară bucuros că există un candidat pe care îl consideră tehnocrat și fără afilieri. „Slavă Domnului că măcar avem un candidat la funcția de prim-ministru, un tehnocrat care nu are afilieri politice. Și, în opinia […] Articolul Blocul Alternativa va susține Guvernul Munteanu? Stoianoglo: Slavă Domnului că măcar avem un candidat, un tehnocrat apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
VIDEO Au forțat geamul unei locuințe și au furat mii de lei și euro! Cinci bărbați, încătușați de polițiști # Realitatea.md
Cinci bărbați originari din Bălți și Ungheni, suspectați de comiterea unui furt în proporții considerabile în raionul Ungheni, în luna august 2025, au fost reținuți de oamenii legii. „În urma acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigație s-a stabilit că, la sfârșitul lunii august, persoane necunoscute ar fi pătruns, prin forțarea geamului […] Articolul VIDEO Au forțat geamul unei locuințe și au furat mii de lei și euro! Cinci bărbați, încătușați de polițiști apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
VIDEO Episodul „de-atâta” revine! Argumentul lui Dodon, întrebat de ce socialiștii nu vor susține Guvernul Munteanu # Realitatea.md
„De atâta” – acesta a fost răspunsul-glumă liderului PSRM, Igor Dodon, întrebat de ce fracțiunea socialiștilor nu va susține candidatura PAS a lui Alexandru Munteanu la funcția de premier. Politicianul, totuși, l-a descris „un profesionist”, însă a argumentat că, așa cum va fi sunt partid de opoziție, nu vor susține noul Guvern, scrie Agora.md. Igor Dodon […] Articolul VIDEO Episodul „de-atâta” revine! Argumentul lui Dodon, întrebat de ce socialiștii nu vor susține Guvernul Munteanu apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Banca Mondială investește 7,9 milioane $ pentru salvarea ecosistemelor marine din Moldova # Realitatea.md
Consiliul directorilor executivi al Băncii Mondiale a aprobat astăzi, 22 octombrie, un grant de 7,9 milioane de dolari pentru proiectul de restaurare a ecosistemelor pentru prevenirea poluării marine (RE-MAP) din Republica Moldova. Finanțarea va fi asigurată prin Fondul Global pentru Mediu (GEF). Proiectul își propune să mărească suprafața cu practici de management durabil în bazinul […] Articolul Banca Mondială investește 7,9 milioane $ pentru salvarea ecosistemelor marine din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Dorin Recean a evitat presa la prima ședință a Parlamentului. Gestul prin care s-a remarcat – VIDEO # Realitatea.md
Dorin Recean a refuzat să facă declarații pentru presă la prima ședință a noului Parlament, dar s-a remarcat printr-un gest – a părăsit sala plenului, când socialistul Igor Dodon susținea discursul de la tribună și a revenit după ce l-a încheiat. Totuși, la insistența jurnaliștilor, Dorin Recean a declarat că: „Moldova își continuă direcția corectă, […] Articolul Dorin Recean a evitat presa la prima ședință a Parlamentului. Gestul prin care s-a remarcat – VIDEO apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Alegerile pentru noul primar al Bucureștiului vor avea loc pe 7 decembrie. Decizia, luată în coaliție # Realitatea.md
Liderii coaliției de guvernare din România, formată din PSD, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților naționale, au decis marți ca alegerile pentru Primăria Municipiului București să aibă loc pe 7 decembrie. Totodată, s-a hotărât ca fiecare partid din coaliţie să candideze cu propriul candidat în scrutin. Potrivit Antena 3 CNN, Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al Partidul […] Articolul Alegerile pentru noul primar al Bucureștiului vor avea loc pe 7 decembrie. Decizia, luată în coaliție apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Peste 1 800 de obiective de patrimoniu incluse în proiecte de restaurare și valorificare în Moldova # Realitatea.md
Peste 1 800 de obiective de patrimoniu cultural-istoric au fost inventariate și incluse în proiecte de restaurare și valorificare pe ambele maluri ale Nistrului, datorită sprijinului Uniunii Europene și al PNUD Moldova, transmite MOLDPRES. Coordonatorul proiectului, Andrei Chistol, a declarat că, „împreună cu colegii de la EU și UNDP Moldova am realizat acțiuni ample de […] Articolul Peste 1 800 de obiective de patrimoniu incluse în proiecte de restaurare și valorificare în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Platforma Anticorupție a avut miercuri o ședință la Guvern. A fost prezent și Dorin Recean # Realitatea.md
Platforma Anticorupție s-a întrunit miercuri la Guvern, într-o ședință, la care a fost prezent și prim-ministrul Dorin Recean. Pe agenda discuțiilor s-au aflat combaterea corupției electorale, asigurarea integrității alegerilor și continuarea reformei justiției. Premierul Dorin Recean a declarat că reforma justiției trebuie accelerată, astfel încât persoanele cu probleme de integritate să nu mai ocupe funcții […] Articolul Platforma Anticorupție a avut miercuri o ședință la Guvern. A fost prezent și Dorin Recean apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
VIDEO „Vai de mine…” Comentariul lui Igor Grosu la acuzațiile lui Vasile Costiuc despre biroul vizavi de veceu # Realitatea.md
După ce Vasile Costiuc s-a arătat nemulțumit de faptul că fracțiunea Democrația Acasă a primit un birou vizavi de veceu, Igor Grosu a spus că nu el se ocupă de distribuirea spațiilor. „Vai de mine, zău, nu mă ocup eu cu distribuirea birourilor, credeți-mă. Mă depășește un pic lucrul ăsta”, a comentat politicianul acuzat. Totodată, […] Articolul VIDEO „Vai de mine…” Comentariul lui Igor Grosu la acuzațiile lui Vasile Costiuc despre biroul vizavi de veceu apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
VIDEO „Democrația Acasă” a constituit fracțiunea parlamentară. Costiuc anunță că partidul va fi opoziție pro-europeană # Realitatea.md
„Democrația Acasă” a constituit fracțiunea parlamentară din noul Legislativ. Aceasta va fi prezidată de Vasile Costiuc și, potrivit politicianului, va reprezenta „opoziție pro-europeană”. Fracțiunea va avea 6 deputați: Vasile Costiuc (președinte) Sergiu Stefanco (vicepreședinte), Ana Țurcan-Oboroc (secretar), Alexandru Chițu, Alexandru Verșinin și Valentina Meșină. În discursul din plenul Parlamentului, liderul partidului s-a referit la evenimentele […] Articolul VIDEO „Democrația Acasă” a constituit fracțiunea parlamentară. Costiuc anunță că partidul va fi opoziție pro-europeană apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Renato Usatîi își dorește „un alt tip de Parlament – unul al cooperării și nu al confruntării” # Realitatea.md
La ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a, din 22 octombrie, a fost anunțată formarea Fracțiunii Partidului Nostru, în fruntea căreia a fost ales liderul formațiunii politice, Renato Usatîi. De la tribuna Legislativului, el a prezentat componența nominală a Fracțiunii: Renato Usatîi, Elena Grițco, Nina Cereteu, Alexandr Berlinschii, Serghei Ivanov și Stela Onuțu. […] Articolul Renato Usatîi își dorește „un alt tip de Parlament – unul al cooperării și nu al confruntării” apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
A cerut mii de euro ca să „aranjeze” dosare. Avocat din Chișinău, condamnat la 3 ani de închisoare # Realitatea.md
Un avocat din municipiul Chișinău a fost condamnat la trei ani de închisoare, dintre care un an și șase luni cu executare în penitenciar, pentru comiterea a două episoade de trafic de influență. Sentința a fost pronunțată pe 22 octombrie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Clientul avocatului a fost găsit vinovat de cumpărare de influență […] Articolul A cerut mii de euro ca să „aranjeze” dosare. Avocat din Chișinău, condamnat la 3 ani de închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
FOTO Moldova și România au semnat un nou Acord de Parteneriat pentru întărirea colaborării # Realitatea.md
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Sergiu Harea, a găzduit astăzi, 22 octombrie, vizita directorului General cu atribuții de Secretar de Stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României, Constantin-Valentin Răducan. Cele două instituții au dezvoltat de-a lungul anilor un parteneriat solid, care a facilitat implementarea unor […] Articolul FOTO Moldova și România au semnat un nou Acord de Parteneriat pentru întărirea colaborării apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
„Ziua de comemorare a victimelor foametei”, marcată printr-o conferință științifică la Avdarma # Realitatea.md
În satul Avdarma, UTA Găgăuzia, a avut loc o conferință științifică dedicată cercetării și păstrării memoriei victimelor foametei din anii 1946–1947. Evenimentul a reunit istorici, cercetători, profesori și reprezentanți ai administrației publice locale. Conferința, organizată la 19 octombrie 2025 de Consiliul Memoriei și Muzeul de Istorie al satului Avdarma, în parteneriat cu Institutul de Istorie […] Articolul „Ziua de comemorare a victimelor foametei”, marcată printr-o conferință științifică la Avdarma apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
BANI.MD: „Nu măsurăm corect sărăcia”. Buzu contestă cifrele BNS despre copii flămânzi ai Moldovei # Realitatea.md
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a declarat în emisiunea „Rezoomat” de la RLIVE că sărăcia în rândul copiilor este un indicator esențial al eficienței politicilor guvernamentale și că autoritățile trebuie să intensifice eforturile pentru a reduce acest fenomen. Aceasta după ce Biroul Național de Statistică (BNS) a raportat că 33,6% dintre copiii din […] Articolul BANI.MD: „Nu măsurăm corect sărăcia”. Buzu contestă cifrele BNS despre copii flămânzi ai Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Dimineața în plen, seara la Palat. Botgros va fi în Comisia cultură; va contribui și la procesul de aderare la UE # Realitatea.md
Nicolae Botgros, directorul artistic și dirijorul principal al Orchestrei „Lăutarii”, acum și deputat PAS, știe deja că va face parte din Comisia parlamentară cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media. Pe lângă aportul pe care vrea să-l aducă pentru domeniul în care activează, maestrul promite să contribuie și la clusturele de negociere pentru aderarea Republicii […] Articolul Dimineața în plen, seara la Palat. Botgros va fi în Comisia cultură; va contribui și la procesul de aderare la UE apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Ion Ceban, la prima ședință a Parlamentului: „Europa trebuie construită acasă, prin acțiuni concrete, nu prin pliante” # Realitatea.md
Liderul MAN și primarul Capitalei, Ion Ceban, a susținut un discurs în cadrul primei ședințe a Parlamentului de legislatura a XII-a, în care a cerut deputaților responsabilitate, cooperare și apropiere de nevoile reale ale cetățenilor. „Fracțiunea Blocului Alternativa va fi vocea poporului în Parlamentul Republicii Moldova și va munci doar în interesele cetățenilor și ale […] Articolul Ion Ceban, la prima ședință a Parlamentului: „Europa trebuie construită acasă, prin acțiuni concrete, nu prin pliante” apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
VIDEO Vasile Tarlev rămâne deputat independent și neafiliat. Regretă dizolvarea BEP și vrea să colaboreze cu toți # Realitatea.md
Vasile Tarlev rămâne deputat independent și neafiliat. Declarația a fost făcută după ce socialiștii și comuniștii au creat fracțiuni separate în Legislativ. Politicianul a spus că regretă dizolvarea Blocului Electoral Patriotic. În același timp, Tarlev a anunțat că este pregătit să colaboreze cu orice fracțiune din noul Legislativ. „Regret că colegii mei din Blocul Electoral […] Articolul VIDEO Vasile Tarlev rămâne deputat independent și neafiliat. Regretă dizolvarea BEP și vrea să colaboreze cu toți apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Fracțiunea PAS a fost constituită în noul Parlament. Primele 10 acțiuni pentru următoarele 100 de zile # Realitatea.md
În cadrul primei ședințe a Parlamentului de legislatura a XII-a, a fost oficial constituită fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Deputata Doina Gherman, care va fi președintele fracțiunii, a prezentat componența și a anunțat totodată un plan de zece acțiuni prioritare pe care echipa sa își propune să le realizeze în primele 100 de zile […] Articolul Fracțiunea PAS a fost constituită în noul Parlament. Primele 10 acțiuni pentru următoarele 100 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.