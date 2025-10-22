Performanță remarcabilă: 46 de medalii pentru vinurile Moldovei la Montréal

11:50

Donald Trump a renunțat la ideea unei întrevederi la Budapesta cu Vladimir Putin, după ce liderul de la Kremlin a respins ideea unei încetări a focului pe actuala linie de contact dintre trupele ruse şi cele ucrainene. Trump a explicat că, în aceste condiţii, nu vrea să „piardă timpul" cu o astfel de întâlnire, transmite