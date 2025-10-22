Toate spitalele din România vor fi obligate să aibă butoane de panică și camere video

11:30

Liderul Partidul Democrației Acasă, Vasile Costiuc, este nemulțumit că biroul pentru fracțiunea sa a fost oferit cel de la etajul 8, vizavi de veceu, în Parlamentul Republicii Moldova. Se pare că a solicitat deja explicații și i s-a spus că nu mai sunt alte spații decât acela. Potrivit lui Vasile Costiuc, „acestea sunt metode pușcăriașe, […]