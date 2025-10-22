Banca Mondială investește 7,9 milioane $ pentru salvarea ecosistemelor marine din Moldova

07:30

Un Boeing 737 MAX 8 care zbura de la Detroit la Los Angeles a aterizat de urgență la Salt Lake City după ce a fost lovit de un obiect necunoscut. Parbrizul cockpitului s-a fisurat, iar un pilot a fost rănit ușor de cioburi. Avionul, cu 134 de pasageri și 6 membri ai echipajului, zbura la