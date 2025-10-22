Focuri de armă în fața Parlamentului Serbiei. Aleksandar Vučić vorbește despre un „act terorist”

09:00

După cinci ani de examinări, dosarul în care este vizat fostul șef al Procuraturii Anticorupție (PA) Viorel Morari încă mai trenează în instanță, la Judecătoria Chișinău. La şedinţa din 20 octombrie, preşedinta completului de judecată, Angela Catană, a anunţat că există divergenţe la adoptarea soluţiei între doi magistraţi și mai este nevoie de timp pentru […] Articolul Dosarul în care Platon îi cere fostului șef PA Viorel Morari despăgubiri de 300 de milioane de dolari tărăgănează apare prima dată în Realitatea.md.