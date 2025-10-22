Dimineața în plen, seara la Palat. Botgros va fi în Comisia cultură; va contribui și la procesul de aderare la UE
Realitatea.md, 22 octombrie 2025 12:10
Nicolae Botgros, directorul artistic și dirijorul principal al Orchestrei „Lăutarii", acum și deputat PAS, știe deja că va face parte din Comisia parlamentară cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media. Pe lângă aportul pe care vrea să-l aducă pentru domeniul în care activează, maestrul promite să contribuie și la clusturele de negociere pentru aderarea Republicii […]
• • •
Acum 15 minute
12:10
BANI.MD: „Nu măsurăm corect sărăcia”. Buzu contestă cifrele BNS despre copii flămânzi ai Moldovei # Realitatea.md
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a declarat în emisiunea „Rezoomat" de la RLIVE că sărăcia în rândul copiilor este un indicator esențial al eficienței politicilor guvernamentale și că autoritățile trebuie să intensifice eforturile pentru a reduce acest fenomen. Aceasta după ce Biroul Național de Statistică (BNS) a raportat că 33,6% dintre copiii din […]
12:10
Dimineața în plen, seara la Palat. Botgros va fi în Comisia cultură; va contribui și la procesul de aderare la UE # Realitatea.md
Nicolae Botgros, directorul artistic și dirijorul principal al Orchestrei „Lăutarii", acum și deputat PAS, știe deja că va face parte din Comisia parlamentară cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media. Pe lângă aportul pe care vrea să-l aducă pentru domeniul în care activează, maestrul promite să contribuie și la clusturele de negociere pentru aderarea Republicii […]
12:10
Ion Ceban, la prima ședință a Parlamentului: „Europa trebuie construită acasă, prin acțiuni concrete, nu prin pliante” # Realitatea.md
Liderul MAN și primarul Capitalei, Ion Ceban, a susținut un discurs în cadrul primei ședințe a Parlamentului de legislatura a XII-a, în care a cerut deputaților responsabilitate, cooperare și apropiere de nevoile reale ale cetățenilor. „Fracțiunea Blocului Alternativa va fi vocea poporului în Parlamentul Republicii Moldova și va munci doar în interesele cetățenilor și ale […]
Acum 30 minute
12:00
VIDEO Vasile Tarlev rămâne deputat independent și neafiliat. Regretă dizolvarea BEP și vrea să colaboreze cu toți # Realitatea.md
Vasile Tarlev rămâne deputat independent și neafiliat. Declarația a fost făcută după ce socialiștii și comuniștii au creat fracțiuni separate în Legislativ. Politicianul a spus că regretă dizolvarea Blocului Electoral Patriotic. În același timp, Tarlev a anunțat că este pregătit să colaboreze cu orice fracțiune din noul Legislativ. „Regret că colegii mei din Blocul Electoral […]
12:00
Fracțiunea PAS a fost constituită în noul Parlament. Primele 10 acțiuni pentru următoarele 100 de zile # Realitatea.md
În cadrul primei ședințe a Parlamentului de legislatura a XII-a, a fost oficial constituită fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Deputata Doina Gherman, care va fi președintele fracțiunii, a prezentat componența și a anunțat totodată un plan de zece acțiuni prioritare pe care echipa sa își propune să le realizeze în primele 100 de zile […]
Acum o oră
11:50
De ce a refuzat Donald Trump să-și mai „piardă timpul” cu Vladimir Putin la Budapesta. „Rușii au vrut prea mult” # Realitatea.md
Donald Trump a renunțat la ideea unei întrevederi la Budapesta cu Vladimir Putin, după ce liderul de la Kremlin a respins ideea unei încetări a focului pe actuala linie de contact dintre trupele ruse şi cele ucrainene. Trump a explicat că, în aceste condiţii, nu vrea să „piardă timpul" cu o astfel de întâlnire, transmite […]
11:50
„Aici nu este salteaua de lupte”. Vicecampioana olimpică Anastasia Nichita și-a dezvăluit visul în calitate de deputată # Realitatea.md
„Sportiva de aur" a Moldovei Anastasia Nichita, luptătoare în stil lupte libere medaliată cu argint olimpic la Paris 2024, a făcut primele declarații pe holul Parlamentului, înainte de ședința de constituire. „Îmi doresc să contribui la dezvoltarea țării și în special la cea a sportului", a declarat vicecampioana olimpică. Luptătoarea a dezvăluit că își dorește […]
11:40
VIDEO S-au răzgândit sau e procedură? Plîngău și Macari, trecuți pe lista fracțiunii PAS, deși se voiau independenți # Realitatea.md
Dinu Plîngău și Stela Macari au fost incluși în fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate. Lista deputaților a fost citită de Doina Gherman. Dinu Plîngău și Stela Macari au candidat pe lista PAS, fiind delegați de Platforma DA. Imediat după scrutin, cei doi au anunțat că nu vor face parte din fracțiunea PAS, ci […]
11:40
Igor Dodon, la prima ședință a Parlamentului: „Democrația trebuie scoasă din captivitate, iar opoziția va fi dură ” # Realitatea.md
În cadrul ședinței de constituire a Parlamentului Republicii Moldova din legislatura a XII-a, desfășurată la 22 octombrie, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a anunțat formarea fracțiunii socialiștilor și a prezentat componența acesteia, alcătuită din 17 deputați: Vlad Batrîncea, Petru Burduja, Olga Cebotari, Marcel Cenușa, Alla Darovannaia, Igor Dodon, Zinaida Greceanîi, Adrian Lebedinschi, […]
11:30
O copilă s-a pierdut marți după-amiază. Carabinierii au găsit-o și au predat-o familiei # Realitatea.md
O minoră de zece ani a dispărut în după-amiaza zilei de marți, 21 octombrie. Carabinierii au fost alertați imediat și au demarat căutări urgente pentru a o găsi. „Datorită reacției operative și cooperării eficiente între echipaje, fetița care se rătăcise a fost găsită în scurt timp și predată familiei în siguranță", transmite Inspectoratul General de […]
11:30
VIDEO Primul scandal în Parlament – Vasile Costiuc s-a plâns că biroul fracțiunii este vizavi de veceu # Realitatea.md
Liderul Partidul Democrației Acasă, Vasile Costiuc, este nemulțumit că biroul pentru fracțiunea sa a fost oferit cel de la etajul 8, vizavi de veceu, în Parlamentul Republicii Moldova. Se pare că a solicitat deja explicații și i s-a spus că nu mai sunt alte spații decât acela. Potrivit lui Vasile Costiuc, „acestea sunt metode pușcăriașe, […]
11:30
La Hîncești, Ialoveni și Cimișlia ofițerii CNA și procurorii au descins cu percheziții dis-de-dimineață. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale privind fals în acte publice și delapidarea averii străine, în care sunt vizate șapte persoane publice din cadrul unui ocol silvic subordonat Întreprinderii de Stat „Hîncești-Silva". Potrivit unui comunicat CNA, funcționarii ar fi […]
Acum 2 ore
10:50
VIDEO Primarul Capitalei și-a expus așteptările: Mi-aș dori ca acest Parlament să lucreze în interesele moldovenilor # Realitatea.md
Ion Ceban, care a anunțat că va renunța la mandatul de deputat și va rămâne primar al capitalei, și-a expus așteptările înainte de ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a. „Mi-aș dori ca acest Parlament să lucreze în interesele cetățenilor Republicii Moldova, să rezolve problemele reale ale oamenilor, or ele sunt multe. Continuăm […]
10:50
Miercuri, 22 octombrie, la ora 10:23, un cutremur cu magnitudinea de 4,2 pe scara Richter s-a produs în zona seismică Vrancea din România. Potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul a avut loc la o adâncime de 90 de kilometri „Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 41km NV de Focsani, […]
10:40
VIDEO Atmosferă tensionată și glume pe holurile Parlamentului, înainte de prima ședință a noii legislaturi # Realitatea.md
Cu doar câteva minute înainte de începerea primei ședințe a noului Parlament, holurile instituției au prins viață. Deputații, jurnaliștii și invitații speciali au făcut declarații ironice, iar pe alocuri tăioase. Fostul premier Vasile Tarlev părea vizibil nelămurit cu privire la locul său în noua formulă parlamentară, după ce PSRM și PCRM au decis să-și creeze […]
10:30
Președintele Partidului Viitorul Moldovei, Vasile Tarlev, care a candidat pe lista Blocului Patriotic, s-a arătat confuz privind statutul său în noul Parlament, după deciziile PSRM și PCRM de a-și crea propriile fracțiuni. Mai multe declarații a făcut înaintea ședinței de constituire a Legislativului de legislatura a XII-a care are loc pe 22 octombrie 2025. Cel […]
Acum 4 ore
10:20
Deputații aleși în urma alegerilor din 28 septembrie s-au întrunit în prima ședință plenară, marcând constituirea oficială a Parlamentului de legislatura a XII-a. La eveniment este prezentă și președinta Maia Sandu. Ședința de constituire este prezidată de decanul supleant de vârstă, Zinaida Greceanîi. De la ședință lipsește un singur parlamentar – Constantin Starîș. Urmăriți în […]
10:10
Performanță pentru Moldova: Doi luptători au obținut argintul și bronzul la Campionatul Mondial de lupte U-23 # Realitatea.md
Luptătorii de stil greco-roman Vitalie Eriomenco și Alexandru Solovei au câștigat medalii de argint și bronz la Campionatul Mondial de lupte U-23, desfășurat în orașul Novi Sad, Serbia. „Vitalie Eriomenco a intrat în posesia medaliei de argint, după ce, în finala categoriei de greutate de până la 63 kg, a cedat în fața azerului Ziya […]
10:00
Chicu, reacție după ce Nemerenco a anunțat că nu va face parte din viitorul Guvern: „Felicitări sistemului medical!” # Realitatea.md
Ion Chicu, unul dintre liderii blocului „Alternativa" și deputat ales recent, a comentat ironic anunțul Allei Nemerenco privind neparticiparea sa în viitorul Cabinet de Miniștri. Într-o postare pe rețelele de socializare, acesta a scris: „Felicitări sistemului medical! Să vedem pe cine va trebui acum să compătimim, căci nu o vor lăsa fără o funcție înaltă…" […]
09:50
FOTO Flăcări uriașe la Briceni. Un autoservice și un magazin de piese auto făcute scrum # Realitatea.md
Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de miercuri, 22 octombrie, într-un autoservice cu o suprafață de 300 m² din orașul Briceni. La fața locului au intervenit cinci echipe de intervenție ale IGSU. Flăcările s-au extins și la un magazin de piese auto aflat în apropierea clădirii principale, distrugând aproximativ 70% din suprafața acestuia și […]
09:30
Nepotul lui Nicolae Botgros a fost externat. Împreună cu tatăl său a lansat invitație la concertul de la Palat # Realitatea.md
După aproape o lună petrecută pe patul din spital, instrumentistul de 27 de ani Cristi Botgros a fost externat. Fiul Adrianei Ochișanu și al lui Corneliu Botgros a pozat în fața Palatului Național „Nicolae Sulac" alături de tatăl lui. În descrierea fotografiei, cei doi au lansat invitație la concertul de miercuri, dar nu pomenesc nimic […]
09:30
Trei persoane au fost condamnate la pedepse cu închisoarea pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate cu grad avansat, anunță Procuratura. Unul dintre cazuri a fost examinat de Judecătoria Bălți, sediul Sîngerei. Este vorba despre un bărbat din raionul Sîngerei, anterior condamnat de două ori pentru infracțiuni similare. Acesta a fost depistat conducând […]
09:30
Scandal în educație: două cadre riscă să-și piardă gradele din cauza abaterilor de integritate # Realitatea.md
Consiliul de Etică al Ministerului Educației și Cercetării (MEC) a propus retragerea gradelor didactice și manageriale pentru două cadre didactice, în urma constatării unor abateri de la normele de conduită și integritate profesională. Propunerea va fi înaintată Consiliului Republican de Atestare, instituția care decide asupra acordării acestor grade. „Membrii consiliului au aprobat, în ședința de […]
09:10
Impactul din Sîngerei a fost frontal! Șoferul care a supraviețuit – internat în spital; ce rezultat i-a ieșit la alcool # Realitatea.md
Poliția din Sîngerei a fost sesizată în seara zile de marți, 21 octombrie curent, în jurul orei 22:00, despre producerea unui accident rutier pe traseul R-6, între localitățile Copăceni și Mihailovca. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că impactul s-a produs între un Volkswagen și un VAZ, care se deplasau din direcții opuse. În […]
09:00
Dosarul în care Platon îi cere fostului șef PA Viorel Morari despăgubiri de 300 de milioane de dolari tărăgănează # Realitatea.md
După cinci ani de examinări, dosarul în care este vizat fostul șef al Procuraturii Anticorupție (PA) Viorel Morari încă mai trenează în instanță, la Judecătoria Chișinău. La şedinţa din 20 octombrie, preşedinta completului de judecată, Angela Catană, a anunţat că există divergenţe la adoptarea soluţiei între doi magistraţi și mai este nevoie de timp pentru […]
08:50
Suedia și Ucraina pregătesc un acord de armament. Zelenski ajunge miercuri la Stockholm # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, va efectua miercuri o vizită oficială în Suedia, unde urmează să fie anunțat un acord privind „exportul" de armament între cele două țări, potrivit unui comunicat emis de guvernul suedez. Volodimir Zelenski şi premierul suedez Ulf Kristersson urmează să se întâlnească în oraşul Linköping, unde este sediul grupului de apărare Saab, […]
08:40
Legea marțială în Ucraina, extinsă până în februarie 2026. Crește și bugetul armatei # Realitatea.md
Parlamentul Ucrainei a adoptat marți, 21 octombrie, o rectificare bugetară care majorează fondurile pentru apărare cu 7,7 miliarde de dolari și a prelungit legea marțială și mobilizarea generală până în februarie 2026. Solicitată de președintele Volodimir Zelenski, această prelungire a fost aprobată cu o majoritate de două treimi în legislativul de la Kiev, informează Agerpres, […]
08:40
Președinta Maia Sandu va susține un discurs la ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu,
08:30
Echipa Realitatea a mers să discute cu moldovenii pentru a afla ce așteptări au de la noul Parlament. Majoritatea celor intervievați spun că își doresc, înainte de toate, ca deputații „să se apuce de lucru”. „Așteptări foarte mari, cu siguranță, pentru că este un moment foarte așteptat pentru țara noastră. Și sunt sigură de faptul […] Articolul „Să se apuce de lucru!” – Ce așteaptă moldovenii de la noul Parlament apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Dosarul „paradisul arab”: Compania holdingului Sheriff, condamnată pentru țigări de contrabandă de 7,7 milioane de lei # Realitatea.md
Țigări de contrabandă de peste 7.700.000 lei spre Tiraspol au fost confiscate, urmare a unui dosar penal trimis în judecată de procurorii PCCOCS. Procurorii au obținut și impunerea unei amenzi de sute de mii de lei companiei „Almavis” despre care presa a scris că este controlată din interiorul holdingului Sheriff, investigând traseul „paradisului arab”, precum […] Articolul Dosarul „paradisul arab”: Compania holdingului Sheriff, condamnată pentru țigări de contrabandă de 7,7 milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Mascați și tehnică blindată pe străzile din raionul Hîncești. Poliția anunță exerciții tactice # Realitatea.md
Poliția Națională anunță că astăzi, în raionul Hîncești, vor avea loc exerciții tactice desfășurate de mascații Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”. Aceste antrenamente fac parte din planul de acțiuni al instituției și sunt organizate periodic, având drept scop perfecționarea continuă a abilităților de intervenție ale polițiștilor. „Rugăm cetățenii să păstreze calmul și să […] Articolul Mascați și tehnică blindată pe străzile din raionul Hîncești. Poliția anunță exerciții tactice apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
08:10
Declarații la RLIVE: O parte din software-ul automobilului german pe care îl conduceți a fost dezvoltat în R. Moldova # Realitatea.md
Companiile din sectorul tehnologiilor informaționale din Republica Moldova s-au impus la nivel european și transatlantic prin servicii de înaltă calitate și securitate ridicată. Astăzi, nu există domeniu în care să nu funcționeze un hardware sau un software produs în Republica Moldova. Declarațiile aparțin invitaților emisiunii „Consens Național” de la RLIVE TV. Marina Bzovîi, administratoarea parcului […] Articolul Declarații la RLIVE: O parte din software-ul automobilului german pe care îl conduceți a fost dezvoltat în R. Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
VIDEO Accident teribil la Sîngerei: Două persoane și-au pierdut viața. Imagini de la fața locului # Realitatea.md
Un accident rutier grav a avut loc noaptea trecută în apropierea satului Mihailovca, raionul Sângerei, soldat cu decesul a două persoane. Potrivit informațiilor preliminare, două automobile s-au ciocnit violent, impactul fiind atât de puternic încât persoanele nu au supraviețuit. Echipajele de intervenție, inclusiv ambulanța și poliția, au ajuns rapid la fața locului, însă, din nefericire, […] Articolul VIDEO Accident teribil la Sîngerei: Două persoane și-au pierdut viața. Imagini de la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
FOTO Avion Boeing, redirecționat după fisurarea parbrizului în zbor. Pilot rănit în urma impactului cu un obiect # Realitatea.md
Un Boeing 737 MAX 8 care zbura de la Detroit la Los Angeles a aterizat de urgență la Salt Lake City după ce a fost lovit de un obiect necunoscut. Parbrizul cockpitului s-a fisurat, iar un pilot a fost rănit ușor de cioburi. Avionul, cu 134 de pasageri și 6 membri ai echipajului, zbura la […] Articolul FOTO Avion Boeing, redirecționat după fisurarea parbrizului în zbor. Pilot rănit în urma impactului cu un obiect apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice, miercuri, prima lansare în câteva luni, cu doar o săptămână înainte ca liderii mondiali, inclusiv preşedintele SUA, Donald Trump, să ajungă în Coreea de Sud pentru un summit. Şefii de Stat Major din Seul au declarat că au „detectat mai multe proiectile, considerate a fi rachete […] Articolul Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice, prima lansare în câteva luni apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:10
Întâlnirea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, planificată la Budapesta, a fost suspendată după discuțiile dintre Marco Rubio și Serghei Lavrov, transmite adevărul.ro. La câteva ore după aceasta, summitul anunțat la Budapesta, a fost anulat. Casa Albă a confirmat marți, 21 octombrie, că nu există niciun plan concret pentru o întrevedere în viitorul apropiat, după ce […] Articolul Întâlnirea de la Budapesta dintre Donald Trump și Vladimir Putin a fost anulată apare prima dată în Realitatea.md.
22:50
Agricultorii, mai pregătiți să facă față secetelor, inundațiilor și înghețului datorită Japoniei și PNUD # Realitatea.md
Agricultorii din Republica Moldova devin mai bine pregătiți să facă față provocărilor climatice, datorită sprijinului oferit de Guvernul Japoniei și PNUD Moldova. Până în prezent, au fost instalate 7 mini-stații meteorologice automate, 14 stații autonome de monitorizare agro-meteorologică și 5 stații hidrologice, oferind date detaliate care sporesc precizia prognozelor și capacitățile de avertizare timpurie pentru […] Articolul Agricultorii, mai pregătiți să facă față secetelor, inundațiilor și înghețului datorită Japoniei și PNUD apare prima dată în Realitatea.md.
22:30
Compensațiile pentru energie și căldură vor fi acordate până la sfârșitul anului, anunță Alexei Buzu # Realitatea.md
Cetățenii Republicii Moldova vor beneficia de compensațiile pentru energia electrică și căldură până la sfârșitul acestui an, a declarat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu. Oficialul a precizat că situația privind compensațiile pentru anul 2026 va fi clarificată de următorul Guvern. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Rezoomat de la RLIVE TV. Potrivit […] Articolul Compensațiile pentru energie și căldură vor fi acordate până la sfârșitul anului, anunță Alexei Buzu apare prima dată în Realitatea.md.
21:50
Alexei Buzu, întrebat dacă rămâne în Executiv: „Să avem încă puțină răbdare, misterul va fi clarificat în scurt timp” # Realitatea.md
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a afirmat că în scurt timp vom afla dacă face parte sau nu, din echipa noului Cabinet de miniștri. În cadrul emisiunii Rezoomat de la RLIVE TV, oficialul a îndemnat la răbdare, menționând că procesul este în desfășurare și că detaliile vor fi anunțate curând. „Așa cum a […] Articolul Alexei Buzu, întrebat dacă rămâne în Executiv: „Să avem încă puțină răbdare, misterul va fi clarificat în scurt timp” apare prima dată în Realitatea.md.
21:20
PAS, înaintea ședinței de constituire a Parlamentului: „Avem de realizat toate angajamentele față de cetățeni” # Realitatea.md
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a întrunit în seara zilei de marți, 21 octombrie curent, în ședință pentru a discuta detaliile organizatorice privind constituirea noului Parlament, eveniment programat pentru mâine. Reprezentanții PAS au declarat că sunt pregătiți să înceapă activitatea legislativă și să pună în aplicare angajamentele asumate în fața cetățenilor. „Suntem pregătiți, suntem […] Articolul PAS, înaintea ședinței de constituire a Parlamentului: „Avem de realizat toate angajamentele față de cetățeni” apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
Pentru a asigura accesul și incluziunea educațională a tuturor copiilor, inclusiv a celor din comunitățile rome, în trei localități – Edineț, Otaci și Soroca, va fi pilotată funcția de mediator educațional. Pilotarea noii funcții se va face pe parcursul următoarelor zece luni. Mediatorii educaționali vor activa pe lângă direcțiile raionale de învățământ. Mediatorii educaționali, în […] Articolul Mediatorul educațional – o nouă funcție testată în mai multe raioane apare prima dată în Realitatea.md.
20:20
Circulație suspendată temporar pe un drum din apropierea localității Ivancea, raionul Orhei # Realitatea.md
În această seară, începând cu ora 21:00, traficul rutier va fi suspendat în ambele sensuri pe o porțiune a traseului din preajma localității Ivancea, raionul Orhei, anunță Poliția Republicii Moldova. Măsura este necesară pentru desfășurarea unui experiment în cadrul unei cauze penale, inițiate după un accident rutier soldat cu decesul unui pieton. „Poliția mizeaă pe […] Articolul Circulație suspendată temporar pe un drum din apropierea localității Ivancea, raionul Orhei apare prima dată în Realitatea.md.
20:10
Fondatorul Telegram se oferă să cumpere de la hoți bijuteriile coroanei Franței pentru Luvrul din Abu Dhabi # Realitatea.md
După jaful spectaculos de la Muzeul Luvru din Paris, fondatorul Telegram, Pavel Durov, 41 de ani, aflat în autoexil și anchetat de autoritățile franceze, propune o soluție „salvatoare”: să cumpere bijuteriile furate și să le returneze, dar nu în Franța, ci în Emiratele Arabe Unite. Gestul, anunțat pe rețelele de socializare, este însoțit de o […] Articolul Fondatorul Telegram se oferă să cumpere de la hoți bijuteriile coroanei Franței pentru Luvrul din Abu Dhabi apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Plus o cerere prealabilă. Radu Marian îl somează pe Vasile Costiuc să-și ceară scuze pentru acuzațiile la adresa PAS # Realitatea.md
Radu Marian a depus o cerere prealabilă prin care îi solicită lui Vasile Costiuc să dezmintă că PAS și-ar fi „desenat” și ar fi falsificat rezultatul alegerilor parlamentare. Documentul a fost publicat însuși de deputatul PAS pe rețelele sociale. Astfel, Vasile Costiuc, care conduce Partidul Democrația Acasă, are la dispoziție 15 zile de la primirea cererii […] Articolul Plus o cerere prealabilă. Radu Marian îl somează pe Vasile Costiuc să-și ceară scuze pentru acuzațiile la adresa PAS apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a clasifica etanolul-ingredientul principal din majoritatea dezinfectanților pentru mâini –drept substanță cancerigenă. Măsura ar putea avea consecințe majore pentru spitale, școli și spațiile publice, unde produsele pe bază de alcool sunt esențiale pentru igienă și prevenirea infecțiilor. Potrivit unei recomandări interne a unui grup de lucru din cadrul Agenției Europene […] Articolul Dezinfectanții pe bază de alcool ar putea fi interziși de UE apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Abandonul școlar scade în Moldova; fenomenul rămâne îngrijorător: Ce să facă părinții, ca să-și motiveze copiii # Realitatea.md
Deși numărul cazurilor de abandon școlar în Republica Moldova a scăzut simțitor în ultimii ani (de la 250 la 100 de copii), fenomenul rămâne o problemă serioasă, strâns legată de sărăcia din familii și de lipsa sprijinului emoțional și educațional. Psihologul Lilia Dubița atrage atenția că elevii care renunță la studii riscă excluderea socială și […] Articolul Abandonul școlar scade în Moldova; fenomenul rămâne îngrijorător: Ce să facă părinții, ca să-și motiveze copiii apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Consiliul Republican al PSRM a anunțat formarea în Parlament a fracțiunii socialiștilor # Realitatea.md
Consiliul Republican al PSRM a anunțat formarea în Parlament a fracțiunii socialiștilor. Marți, 21 octombrie curent, a avut loc ședința Consiliului Republican al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, în cadrul căreia a fost examinată situația politică creată în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. În cadrul ședinței s-a menționat că „alegerile parlamentare care au […] Articolul Consiliul Republican al PSRM a anunțat formarea în Parlament a fracțiunii socialiștilor apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Pilotarea dronelor în Moldova fără autorizație poate atrage amenzi și chiar sancțiuni penale # Realitatea.md
Fie că dronele sunt achiziționate pentru servicii foto-video, pentru a fi utilizate în agricultură sau, pur și simplu, din pasiune, fiecare utilizator este obligat să dețină o autorizație de pilotare. În lipsa acesteia, posesorii riscă amenzi sau chiar pedepse penale, avertizează Anton Danici, inspector pentru aeronave fără pilot din cadrul Autorității Aeronautice Civile (AAC). „Dacă […] Articolul Pilotarea dronelor în Moldova fără autorizație poate atrage amenzi și chiar sancțiuni penale apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Primul Forum al Extinderii UE: Lideri europeni și ai țărilor candidate, inclusiv R. Moldova, vor discuta despre viitor # Realitatea.md
Comisia Europeană va organiza, pe 18 noiembrie 2025, la Bruxelles, prima ediție a Forumului Extinderii Uniunii Europene, un eveniment la care vor participa lideri europeni, reprezentanți ai țărilor candidate, experți și tineri pentru a discuta viitorul Uniunii. Scopul evenimentului este să transforme extinderea într-un proiect comun al întregii societăți europene, notează Executivul european. Potrivit postului public de […] Articolul Primul Forum al Extinderii UE: Lideri europeni și ai țărilor candidate, inclusiv R. Moldova, vor discuta despre viitor apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Ambasadoarea UE, discuții cu preoții: Au vorbit despre combaterea propagandei politico-religioase # Realitatea.md
Ambasadoarea UE în Republica Moldova, Iwona Piórko, a discutat cu reprezentanții Mitropoliei Basarabiei. Conform unui comunicat emis de clerici, discuțiile au vizat contextul social și religios din țara noastră, dar și rolul Bisericii Ortodoxe Române în susținerea parcursului european. Mitropolitul Petru a menționat importanța sprijinului constant al instituțiilor europene de care au beneficiat instituțiile sociale, […] Articolul Ambasadoarea UE, discuții cu preoții: Au vorbit despre combaterea propagandei politico-religioase apare prima dată în Realitatea.md.
