Muzeul Luvru s-a redeschis, la trei zile de la jaful estimat la 88 de milioane de euro
Realitatea.md, 22 octombrie 2025 16:20
Muzeul Luvru s-a redeschis miercuri dimineaţă, 22 octombrie curent, pentru prima dată de la jaful comis duminică de mai mulți hoți care în câteva minute au plecat cu opt bijuterii valoroase. Galeria Apollo, unde a avut loc furtul, rămâne însă închisă. Tot miercuri, directoarea Muzeului Luvru, Laurence des Cars, a dat explicaţii în faţa Comisiei
• • •
Acum 10 minute
16:30
Marian: Platon nu a avut probleme cu legea cât erați procuror. Stoianoglo: Problemele lui sunt penale, nu politice # Realitatea.md
După Igor Grosu și Ion Ceban, și Radu Marian cu Alexandr Stoianoglo au avut schimb de replici în Parlament. Dezbaterea a vizat dosarele penale ale lui Veaceslav Platon și Vlad Plahotniuc. Ma exact, Marian i-a reproșat lui Stoianoglo că unica perioadă în care Platon nu a avut probleme cu legea era când ultimul a fost
16:30
Familia Regală a României, la Chișinău: vizită pentru cooperare și integrare europeană # Realitatea.md
Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Alteța Sa Regală Principele Radu se află, în perioada 22–23 octombrie, într-o vizită oficială la Chișinău. Scopul deplasării este consolidarea relațiilor bilaterale dintre România și Republica Moldova, promovarea educației superioare și susținerea parcursului european al statului moldovean, scrie ziua.md. La sosirea pe Aeroportul Internațional Chișinău, Familia Regală a
Acum 30 minute
16:20
16:20
Acum o oră
15:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) a introdus o nouă funcție în structura administrativă – cea de secretar general, responsabil de coordonarea activității aparatului instituției. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței de astăzi, 22 octombrie, a Comisiei. Șefa Direcției comunicare, relații publice și mass-media a instituției, Rodica Sîrbu, a declarat pentru IPN că, funcția de secretar
15:40
Actualitatea politică, în dezbateri! Doina Gherman și Vlad Batrîncea, invitați la Rezoomat # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat", moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații emisiunii sunt președinta fracțiunii PAS din Parlament, Doina Gherman și deputatul PSRM, Vlad Batrîncea. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: Ședința de constituire a
Acum 2 ore
15:30
Dezbateri aprinse! Ceban: Erați în Guvern când s-a votat furtul miliardului. Grosu: Ați dat afară asistenți parentali # Realitatea.md
Igor Grosu și Ion Ceban au făcut schimb de replici la prima ședință a Parlamentului. Inițial, discuțiile au început cu subiectul politizării instituțiilor statului, apoi au ajuns la acuzații grave. Mai exact, Ceban i-a adresat lui Grosu, înainte de votarea președintelui Parlamentului, cum va preveni situația în care instituțiile statului ajung la cheremul unui partid.
15:20
Secretarul general al NATO merge la Casa Albă, după întâlnirea „dificilă” dintre Trump și Zelenski # Realitatea.md
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, efectuează miercuri o vizită de ultim moment la Washington pentru a se întâlni cu președintele american Donald Trump, la doar câteva zile după ce liderul de la Casa Albă a părut să cedeze cererilor președintelui rus Vladimir Putin privind încheierea războiului din Ucraina, relatează Politico. Un comunicat scurt emis
15:10
Un copil a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost spălat cu o soluție de deparazitat animale # Realitatea.md
O fetiță de șase ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce părinții ar fi spălat-o pe cap cu o soluție de deparazitat animale. Incidentul șocant s-a produs în Constanța. Această practică este des întâlnită în mediul rural, dar extrem de periculoasă. Potrivit presei din România, copila se află acum în stare stabilă,
15:10
Focuri de armă în fața Parlamentului Serbiei. Aleksandar Vučić vorbește despre un „act terorist” # Realitatea.md
O persoană a fost rănită în urma focurilor de armă trase miercuri în exteriorul clădirii parlamentului sârb din Belgrad. Președintele Aleksandar Vučić a denunțat un „act terorist", potrivit Reuters. Un videoclip publicat de agenția de presă NOVA arată ofițeri de securitate înarmați apropiindu-se de un cort mare amplasat în fața clădirii parlamentului. După câteva focuri
15:10
Apa râului Bîc s-a colorat în verde: „Termoelectrica” explică de ce nu e motiv de panică # Realitatea.md
Locuitorii Chișinăului care au observat în ultimele ore o nuanță verzuie neobișnuită în apa râului Bîc nu trebuie să se alarmeze. „Termoelectrica" S.A. vine cu o explicație oficială și dă asigurări că nu este vorba despre o poluare periculoasă. Potrivit companiei, în timpul lucrărilor de reparație a unei rețele termice de pe strada Calea Basarabiei,
15:00
Costiuc a venit cu microbuzul la Parlament: și-a recuperat permisul, acum are și loc de parcare în Centru # Realitatea.md
Liderul Democrației Acasă, Vasile Costiuc, a venit cu microbuzul celebru la ședința de constituire a Parlamentului din 22 octombrie 2025. Cu o zi înainte, își recuperase permisul de conducere. Politicianul s-a arătat bucuros că acum are și loc de parcare în Centru. Sursa video: Fără Filtre/ Facebook Anterior, Vasile Costiuc a fost de mai multe
14:50
14:50
Agenția „Moldsilva" a venit cu o reacție după perchezițiile desfășurate de CNA la ocolul silvic din Hîncești, vizat într-un dosar de delapidare și fals în acte. Instituția condamnă orice act de corupție și anunță că oferă sprijin organelor de anchetă. Reprezentanții „Moldsilva" au precizat că toate subdiviziunile teritoriale au fost instruite să coopereze cu anchetatorii
14:50
Doi candidați pentru funcția de speaker: Igor Grosu și Alexandr Stoianoglo vor să conducă Parlamentul # Realitatea.md
Igor Grosu și Alexandr Stoianoglo vor să conducă Parlamentul. Candidaturile lor au fost aprobate de comisia specială, care va organiza procedura de vot. Anunțul a fost făcut în plen de Veronica Roșca, președinta comisiei. Conform procedurii, Grosu și Stoianoglo urmează să țină discursuri și să răspundă la întrebările deputaților. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la
Acum 4 ore
13:50
Blocul Alternativa va susține Guvernul Munteanu? Stoianoglo: Slavă Domnului că măcar avem un candidat, un tehnocrat # Realitatea.md
Blocul Alternativa va participa la consultări cu șefa statului, pentru a stabili candidatul la funcția de premier. Alexandr Stoianoglo se declară bucuros că există un candidat pe care îl consideră tehnocrat și fără afilieri. „Slavă Domnului că măcar avem un candidat la funcția de prim-ministru, un tehnocrat care nu are afilieri politice. Și, în opinia
13:50
VIDEO Au forțat geamul unei locuințe și au furat mii de lei și euro! Cinci bărbați, încătușați de polițiști # Realitatea.md
Cinci bărbați originari din Bălți și Ungheni, suspectați de comiterea unui furt în proporții considerabile în raionul Ungheni, în luna august 2025, au fost reținuți de oamenii legii. „În urma acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigație s-a stabilit că, la sfârșitul lunii august, persoane necunoscute ar fi pătruns, prin forțarea geamului
13:50
VIDEO Episodul „de-atâta” revine! Argumentul lui Dodon, întrebat de ce socialiștii nu vor susține Guvernul Munteanu # Realitatea.md
„De atâta" – acesta a fost răspunsul-glumă liderului PSRM, Igor Dodon, întrebat de ce fracțiunea socialiștilor nu va susține candidatura PAS a lui Alexandru Munteanu la funcția de premier. Politicianul, totuși, l-a descris „un profesionist", însă a argumentat că, așa cum va fi sunt partid de opoziție, nu vor susține noul Guvern, scrie Agora.md. Igor Dodon
13:40
Banca Mondială investește 7,9 milioane $ pentru salvarea ecosistemelor marine din Moldova # Realitatea.md
Consiliul directorilor executivi al Băncii Mondiale a aprobat astăzi, 22 octombrie, un grant de 7,9 milioane de dolari pentru proiectul de restaurare a ecosistemelor pentru prevenirea poluării marine (RE-MAP) din Republica Moldova. Finanțarea va fi asigurată prin Fondul Global pentru Mediu (GEF). Proiectul își propune să mărească suprafața cu practici de management durabil în bazinul
13:30
Dorin Recean a evitat presa la prima ședință a Parlamentului. Gestul prin care s-a remarcat – VIDEO # Realitatea.md
Dorin Recean a refuzat să facă declarații pentru presă la prima ședință a noului Parlament, dar s-a remarcat printr-un gest – a părăsit sala plenului, când socialistul Igor Dodon susținea discursul de la tribună și a revenit după ce l-a încheiat. Totuși, la insistența jurnaliștilor, Dorin Recean a declarat că: „Moldova își continuă direcția corectă,
13:10
Alegerile pentru noul primar al Bucureștiului vor avea loc pe 7 decembrie. Decizia, luată în coaliție # Realitatea.md
Liderii coaliției de guvernare din România, formată din PSD, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților naționale, au decis marți ca alegerile pentru Primăria Municipiului București să aibă loc pe 7 decembrie. Totodată, s-a hotărât ca fiecare partid din coaliţie să candideze cu propriul candidat în scrutin. Potrivit Antena 3 CNN, Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al Partidul
13:10
Peste 1 800 de obiective de patrimoniu incluse în proiecte de restaurare și valorificare în Moldova # Realitatea.md
Peste 1 800 de obiective de patrimoniu cultural-istoric au fost inventariate și incluse în proiecte de restaurare și valorificare pe ambele maluri ale Nistrului, datorită sprijinului Uniunii Europene și al PNUD Moldova, transmite MOLDPRES. Coordonatorul proiectului, Andrei Chistol, a declarat că, „împreună cu colegii de la EU și UNDP Moldova am realizat acțiuni ample de
13:00
Platforma Anticorupție a avut miercuri o ședință la Guvern. A fost prezent și Dorin Recean # Realitatea.md
Platforma Anticorupție s-a întrunit miercuri la Guvern, într-o ședință, la care a fost prezent și prim-ministrul Dorin Recean. Pe agenda discuțiilor s-au aflat combaterea corupției electorale, asigurarea integrității alegerilor și continuarea reformei justiției. Premierul Dorin Recean a declarat că reforma justiției trebuie accelerată, astfel încât persoanele cu probleme de integritate să nu mai ocupe funcții
13:00
VIDEO „Vai de mine…” Comentariul lui Igor Grosu la acuzațiile lui Vasile Costiuc despre biroul vizavi de veceu # Realitatea.md
După ce Vasile Costiuc s-a arătat nemulțumit de faptul că fracțiunea Democrația Acasă a primit un birou vizavi de veceu, Igor Grosu a spus că nu el se ocupă de distribuirea spațiilor. „Vai de mine, zău, nu mă ocup eu cu distribuirea birourilor, credeți-mă. Mă depășește un pic lucrul ăsta", a comentat politicianul acuzat. Totodată,
12:50
VIDEO „Democrația Acasă” a constituit fracțiunea parlamentară. Costiuc anunță că partidul va fi opoziție pro-europeană # Realitatea.md
„Democrația Acasă" a constituit fracțiunea parlamentară din noul Legislativ. Aceasta va fi prezidată de Vasile Costiuc și, potrivit politicianului, va reprezenta „opoziție pro-europeană". Fracțiunea va avea 6 deputați: Vasile Costiuc (președinte) Sergiu Stefanco (vicepreședinte), Ana Țurcan-Oboroc (secretar), Alexandru Chițu, Alexandru Verșinin și Valentina Meșină. În discursul din plenul Parlamentului, liderul partidului s-a referit la evenimentele
12:40
Renato Usatîi își dorește „un alt tip de Parlament – unul al cooperării și nu al confruntării” # Realitatea.md
La ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a, din 22 octombrie, a fost anunțată formarea Fracțiunii Partidului Nostru, în fruntea căreia a fost ales liderul formațiunii politice, Renato Usatîi. De la tribuna Legislativului, el a prezentat componența nominală a Fracțiunii: Renato Usatîi, Elena Grițco, Nina Cereteu, Alexandr Berlinschii, Serghei Ivanov și Stela Onuțu.
Acum 6 ore
12:30
A cerut mii de euro ca să „aranjeze” dosare. Avocat din Chișinău, condamnat la 3 ani de închisoare # Realitatea.md
Un avocat din municipiul Chișinău a fost condamnat la trei ani de închisoare, dintre care un an și șase luni cu executare în penitenciar, pentru comiterea a două episoade de trafic de influență. Sentința a fost pronunțată pe 22 octombrie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Clientul avocatului a fost găsit vinovat de cumpărare de influență
12:30
FOTO Moldova și România au semnat un nou Acord de Parteneriat pentru întărirea colaborării # Realitatea.md
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Sergiu Harea, a găzduit astăzi, 22 octombrie, vizita directorului General cu atribuții de Secretar de Stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României, Constantin-Valentin Răducan. Cele două instituții au dezvoltat de-a lungul anilor un parteneriat solid, care a facilitat implementarea unor
12:30
„Ziua de comemorare a victimelor foametei”, marcată printr-o conferință științifică la Avdarma # Realitatea.md
În satul Avdarma, UTA Găgăuzia, a avut loc o conferință științifică dedicată cercetării și păstrării memoriei victimelor foametei din anii 1946–1947. Evenimentul a reunit istorici, cercetători, profesori și reprezentanți ai administrației publice locale. Conferința, organizată la 19 octombrie 2025 de Consiliul Memoriei și Muzeul de Istorie al satului Avdarma, în parteneriat cu Institutul de Istorie
12:10
BANI.MD: „Nu măsurăm corect sărăcia”. Buzu contestă cifrele BNS despre copii flămânzi ai Moldovei # Realitatea.md
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a declarat în emisiunea „Rezoomat" de la RLIVE că sărăcia în rândul copiilor este un indicator esenț
12:10
Dimineața în plen, seara la Palat. Botgros va fi în Comisia cultură; va contribui și la procesul de aderare la UE # Realitatea.md
Nicolae Botgros, directorul artistic și dirijorul principal al Orchestrei „Lăutarii”, acum și deputat PAS, știe deja că va face parte din Comisia parlamentară cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media. Pe lângă aportul pe care vrea să-l aducă pentru domeniul în care activează, maestrul promite să contribuie și la clusturele de negociere pentru aderarea Republicii […] Articolul Dimineața în plen, seara la Palat. Botgros va fi în Comisia cultură; va contribui și la procesul de aderare la UE apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Ion Ceban, la prima ședință a Parlamentului: „Europa trebuie construită acasă, prin acțiuni concrete, nu prin pliante” # Realitatea.md
Liderul MAN și primarul Capitalei, Ion Ceban, a susținut un discurs în cadrul primei ședințe a Parlamentului de legislatura a XII-a, în care a cerut deputaților responsabilitate, cooperare și apropiere de nevoile reale ale cetățenilor. „Fracțiunea Blocului Alternativa va fi vocea poporului în Parlamentul Republicii Moldova și va munci doar în interesele cetățenilor și ale […] Articolul Ion Ceban, la prima ședință a Parlamentului: „Europa trebuie construită acasă, prin acțiuni concrete, nu prin pliante” apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
VIDEO Vasile Tarlev rămâne deputat independent și neafiliat. Regretă dizolvarea BEP și vrea să colaboreze cu toți # Realitatea.md
Vasile Tarlev rămâne deputat independent și neafiliat. Declarația a fost făcută după ce socialiștii și comuniștii au creat fracțiuni separate în Legislativ. Politicianul a spus că regretă dizolvarea Blocului Electoral Patriotic. În același timp, Tarlev a anunțat că este pregătit să colaboreze cu orice fracțiune din noul Legislativ. „Regret că colegii mei din Blocul Electoral […] Articolul VIDEO Vasile Tarlev rămâne deputat independent și neafiliat. Regretă dizolvarea BEP și vrea să colaboreze cu toți apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Fracțiunea PAS a fost constituită în noul Parlament. Primele 10 acțiuni pentru următoarele 100 de zile # Realitatea.md
În cadrul primei ședințe a Parlamentului de legislatura a XII-a, a fost oficial constituită fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Deputata Doina Gherman, care va fi președintele fracțiunii, a prezentat componența și a anunțat totodată un plan de zece acțiuni prioritare pe care echipa sa își propune să le realizeze în primele 100 de zile […] Articolul Fracțiunea PAS a fost constituită în noul Parlament. Primele 10 acțiuni pentru următoarele 100 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
De ce a refuzat Donald Trump să-și mai „piardă timpul” cu Vladimir Putin la Budapesta. „Rușii au vrut prea mult” # Realitatea.md
Donald Trump a renunțat la ideea unei întrevederi la Budapesta cu Vladimir Putin, după ce liderul de la Kremlin a respins ideea unei încetări a focului pe actuala linie de contact dintre trupele ruse şi cele ucrainene. Trump a explicat că, în aceste condiţii, nu vrea să „piardă timpul” cu o astfel de întâlnire, transmite […] Articolul De ce a refuzat Donald Trump să-și mai „piardă timpul” cu Vladimir Putin la Budapesta. „Rușii au vrut prea mult” apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
„Aici nu este salteaua de lupte”. Vicecampioana olimpică Anastasia Nichita și-a dezvăluit visul în calitate de deputată # Realitatea.md
„Sportiva de aur” a Moldovei Anastasia Nichita, luptătoare în stil lupte libere medaliată cu argint olimpic la Paris 2024, a făcut primele declarații pe holul Parlamentului, înainte de ședința de constituire. „Îmi doresc să contribui la dezvoltarea țării și în special la cea a sportului”, a declarat vicecampioana olimpică. Luptătoarea a dezvăluit că își dorește […] Articolul „Aici nu este salteaua de lupte”. Vicecampioana olimpică Anastasia Nichita și-a dezvăluit visul în calitate de deputată apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
VIDEO S-au răzgândit sau e procedură? Plîngău și Macari, trecuți pe lista fracțiunii PAS, deși se voiau independenți # Realitatea.md
Dinu Plîngău și Stela Macari au fost incluși în fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate. Lista deputaților a fost citită de Doina Gherman. Dinu Plîngău și Stela Macari au candidat pe lista PAS, fiind delegați de Platforma DA. Imediat după scrutin, cei doi au anunțat că nu vor face parte din fracțiunea PAS, ci […] Articolul VIDEO S-au răzgândit sau e procedură? Plîngău și Macari, trecuți pe lista fracțiunii PAS, deși se voiau independenți apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Igor Dodon, la prima ședință a Parlamentului: „Democrația trebuie scoasă din captivitate, iar opoziția va fi dură ” # Realitatea.md
În cadrul ședinței de constituire a Parlamentului Republicii Moldova din legislatura a XII-a, desfășurată la 22 octombrie, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a anunțat formarea fracțiunii socialiștilor și a prezentat componența acesteia, alcătuită din 17 deputați: Vlad Batrîncea, Petru Burduja, Olga Cebotari, Marcel Cenușa, Alla Darovannaia, Igor Dodon, Zinaida Greceanîi, Adrian Lebedinschi, […] Articolul Igor Dodon, la prima ședință a Parlamentului: „Democrația trebuie scoasă din captivitate, iar opoziția va fi dură ” apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
O copilă s-a pierdut marți după-amiază. Carabinierii au găsit-o și au predat-o familiei # Realitatea.md
O minoră de zece ani a dispărut în după-amiaza zilei de marți, 21 octombrie. Carabinierii au fost alertați imediat și au demarat căutări urgente pentru a o găsi. „Datorită reacției operative și cooperării eficiente între echipaje, fetița care se rătăcise a fost găsită în scurt timp și predată familiei în siguranță”, transmite Inspectoratul General de […] Articolul O copilă s-a pierdut marți după-amiază. Carabinierii au găsit-o și au predat-o familiei apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
VIDEO Primul scandal în Parlament – Vasile Costiuc s-a plâns că biroul fracțiunii este vizavi de veceu # Realitatea.md
Liderul Partidul Democrației Acasă, Vasile Costiuc, este nemulțumit că biroul pentru fracțiunea sa a fost oferit cel de la etajul 8, vizavi de veceu, în Parlamentul Republicii Moldova. Se pare că a solicitat deja explicații și i s-a spus că nu mai sunt alte spații decât acela. Potrivit lui Vasile Costiuc, „acestea sunt metode pușcăriașe, […] Articolul VIDEO Primul scandal în Parlament – Vasile Costiuc s-a plâns că biroul fracțiunii este vizavi de veceu apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
La Hîncești, Ialoveni și Cimișlia ofițerii CNA și procurorii au descins cu percheziții dis-de-dimineață. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale privind fals în acte publice și delapidarea averii străine, în care sunt vizate șapte persoane publice din cadrul unui ocol silvic subordonat Întreprinderii de Stat „Hîncești-Silva”. Potrivit unui comunicat CNA, funcționarii ar fi […] Articolul CNA a descins la „Hîncești-Silva”: Angajări fictive și vânzări ilegale de lemn apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
VIDEO Primarul Capitalei și-a expus așteptările: Mi-aș dori ca acest Parlament să lucreze în interesele moldovenilor # Realitatea.md
Ion Ceban, care a anunțat că va renunța la mandatul de deputat și va rămâne primar al capitalei, și-a expus așteptările înainte de ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a. „Mi-aș dori ca acest Parlament să lucreze în interesele cetățenilor Republicii Moldova, să rezolve problemele reale ale oamenilor, or ele sunt multe. Continuăm […] Articolul VIDEO Primarul Capitalei și-a expus așteptările: Mi-aș dori ca acest Parlament să lucreze în interesele moldovenilor apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Miercuri, 22 octombrie, la ora 10:23, un cutremur cu magnitudinea de 4,2 pe scara Richter s-a produs în zona seismică Vrancea din România. Potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul a avut loc la o adâncime de 90 de kilometri „Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 41km NV de Focsani, […] Articolul Cutremur puternic în Vrancea. Seismul a fost resimțit și în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
VIDEO Atmosferă tensionată și glume pe holurile Parlamentului, înainte de prima ședință a noii legislaturi # Realitatea.md
Cu doar câteva minute înainte de începerea primei ședințe a noului Parlament, holurile instituției au prins viață. Deputații, jurnaliștii și invitații speciali au făcut declarații ironice, iar pe alocuri tăioase. Fostul premier Vasile Tarlev părea vizibil nelămurit cu privire la locul său în noua formulă parlamentară, după ce PSRM și PCRM au decis să-și creeze […] Articolul VIDEO Atmosferă tensionată și glume pe holurile Parlamentului, înainte de prima ședință a noii legislaturi apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
10:30
Președintele Partidului Viitorul Moldovei, Vasile Tarlev, care a candidat pe lista Blocului Patriotic, s-a arătat confuz privind statutul său în noul Parlament, după deciziile PSRM și PCRM de a-și crea propriile fracțiuni. Mai multe declarații a făcut înaintea ședinței de constituire a Legislativului de legislatura a XII-a care are loc pe 22 octombrie 2025. Cel […] Articolul VIDEO Vasile Tarlev s-a arătat confuz privind statutul său în noul Parlament apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Deputații aleși în urma alegerilor din 28 septembrie s-au întrunit în prima ședință plenară, marcând constituirea oficială a Parlamentului de legislatura a XII-a. La eveniment este prezentă și președinta Maia Sandu. Ședința de constituire este prezidată de decanul supleant de vârstă, Zinaida Greceanîi. De la ședință lipsește un singur parlamentar – Constantin Starîș. Urmăriți în […] Articolul LIVE Prima ședință a Parlamentul de legislatura a XII-a, declarată deschisă apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Performanță pentru Moldova: Doi luptători au obținut argintul și bronzul la Campionatul Mondial de lupte U-23 # Realitatea.md
Luptătorii de stil greco-roman Vitalie Eriomenco și Alexandru Solovei au câștigat medalii de argint și bronz la Campionatul Mondial de lupte U-23, desfășurat în orașul Novi Sad, Serbia. „Vitalie Eriomenco a intrat în posesia medaliei de argint, după ce, în finala categoriei de greutate de până la 63 kg, a cedat în fața azerului Ziya […] Articolul Performanță pentru Moldova: Doi luptători au obținut argintul și bronzul la Campionatul Mondial de lupte U-23 apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Chicu, reacție după ce Nemerenco a anunțat că nu va face parte din viitorul Guvern: „Felicitări sistemului medical!” # Realitatea.md
Ion Chicu, unul dintre liderii blocului „Alternativa” și deputat ales recent, a comentat ironic anunțul Allei Nemerenco privind neparticiparea sa în viitorul Cabinet de Miniștri. Într-o postare pe rețelele de socializare, acesta a scris: „Felicitări sistemului medical! Să vedem pe cine va trebui acum să compătimim, căci nu o vor lăsa fără o funcție înaltă…” […] Articolul Chicu, reacție după ce Nemerenco a anunțat că nu va face parte din viitorul Guvern: „Felicitări sistemului medical!” apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
FOTO Flăcări uriașe la Briceni. Un autoservice și un magazin de piese auto făcute scrum # Realitatea.md
Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de miercuri, 22 octombrie, într-un autoservice cu o suprafață de 300 m² din orașul Briceni. La fața locului au intervenit cinci echipe de intervenție ale IGSU. Flăcările s-au extins și la un magazin de piese auto aflat în apropierea clădirii principale, distrugând aproximativ 70% din suprafața acestuia și […] Articolul FOTO Flăcări uriașe la Briceni. Un autoservice și un magazin de piese auto făcute scrum apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Nepotul lui Nicolae Botgros a fost externat. Împreună cu tatăl său a lansat invitație la concertul de la Palat # Realitatea.md
După aproape o lună petrecută pe patul din spital, instrumentistul de 27 de ani Cristi Botgros a fost externat. Fiul Adrianei Ochișanu și al lui Corneliu Botgros a pozat în fața Palatului Național „Nicolae Sulac” alături de tatăl lui. În descrierea fotografiei, cei doi au lansat invitație la concertul de miercuri, dar nu pomenesc nimic […] Articolul Nepotul lui Nicolae Botgros a fost externat. Împreună cu tatăl său a lansat invitație la concertul de la Palat apare prima dată în Realitatea.md.
