Muzeul Luvru s-a redeschis, la trei zile de la jaful estimat la 88 de milioane de euro

După aproape o lună petrecută pe patul din spital, instrumentistul de 27 de ani Cristi Botgros a fost externat. Fiul Adrianei Ochișanu și al lui Corneliu Botgros a pozat în fața Palatului Național „Nicolae Sulac" alături de tatăl lui. În descrierea fotografiei, cei doi au lansat invitație la concertul de miercuri, dar nu pomenesc nimic […]