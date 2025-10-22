Percheziții matinale în mai multe localități ale țării: șapte persoane, cercetate pentru delapidare și fals în acte publice

15:40

Antrenorul belgian Vincent Kompany și-a prelungit contractul cu Bayern Munchen și ar putea rămâne la clubul din Landul Bavaria până în iunie 2029. Sub comanda tehnicianului de 39 de ani, bavarezii au câștigat toate cele 11 meciuri din în acest sezon, indiferent de competiția în care au evoluat. În aceste condiții, Bayern se află pe primul loc în clasamentul Bundesligii germane de fotbal, cât și în grupa unică a Ligii Campionilor UEFA, unde mâine seară vor juca pe teren propriu cu echipa belgiană Club Brugge.