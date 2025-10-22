Percheziții matinale în mai multe localități ale țării: șapte persoane, cercetate pentru delapidare și fals în acte publice
Moldova1, 22 octombrie 2025 11:30
Șapte angajați ai unui ocol silvic subordonat Întreprinderii de Stat „Hâncești-Silva” au ajuns în atenția oamenilor legii, fiind vizați într-o cauză penală pentru delapidarea averii străine și fals în acte publice, comunică Centrului Național Anticorupție (CNA).
Alte ştiri de Moldova1
Acum 15 minute
11:40
LIVE TEXT | Parlamentul ales pe 28 septembrie și-a început activitatea: Cinci fracțiuni parlamentare în noul Legislativ și un deputat neafiliat # Moldova1
11:40
Alte 1.960 de familii și-au putut înlocui electrocasnicele vechi pe altele noi, eficiente energetic # Moldova1
În luna octombrie, alte 1.960 de familii și-au putut înlocui electrocasnicele vechi pe altele noi, eficiente energetic, prin Programul guvernamental EcoVoucher. Beneficiarii au fost selectați pe baza criteriilor de eligibilitate și a datelor înregistrate pe platforma compensatii.gov.md.
Acum 30 minute
11:30
11:30
Percheziții matinale în mai multe localități ale țării: șapte persoane, cercetate pentru delapidare și fals în acte publice # Moldova1
Acum o oră
11:20
Medici din stânga Nistrului, instruiți la Chișinău: Își perfecționează cunoștințele în reanimarea cardio-pulmonară # Moldova1
Un grup de 12 lucrători medicali ai Serviciului de Urgență din stânga Nistrului își perfecționează la Chișinău cunoștințele în reanimarea cardio-pulmonară pentru adulți. Cursurile se vor desfășura periodic, timp de aproximativ doi ani.
11:10
Etanolul din dezinfectanți ar putea fi interzis în Uniunea Europeană: experții invocă posibile riscuri cancerigene # Moldova1
Uniunea Europeană analizează posibilitatea interzicerii utilizării etanolului în produsele biocide, inclusiv în soluțiile dezinfectante pentru mâini, din cauza temerilor că această substanță ar putea crește riscul de cancer. Informația a fost publicată într-un raport al Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA), notează dailysabah.com.
11:00
Un cutremur de 4.2 grade pe scara Richter s-a produs în România, zona Vrancea, fiind resimțit și în R. Moldova.
Acum 2 ore
10:50
LIVE TEXT | Ședință de constituire a noului Parlament a început cu intonarea imnului de stat și cu discursurile Maiei Sandu și Domnicăi Manole # Moldova1
10:50
Ședința de constituire a Parlamentului | Domnica Manole: „Aveți o misiune de mare demnitate și responsabilitate” # Moldova1
Alegerile parlamentare din 28 septembrie s-au desfășurat cu respectarea prevederilor Constituției și ale Codului Electoral. Curtea Constituțională nu a constatat încălcări ale procesului electoral în măsură să influențeze în mod decisiv rezultatul final al scrutinului și atribuirea celor 101 mandate de deputat, a confirmat președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, la ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a, din 22 octombrie.
10:50
Kremlinul vrea să pedepsească adolescenții „diversioniști”, în timp ce fiii și fiicele multor deputați ruși trăiesc în țări NATO # Moldova1
Câțiva deputați ai Dumei de Stat, care au propus un proiect de lege prin care vârsta răspunderii penale pentru „diversiune” este coborâtă la 14 ani, iar termenul de prescripție pentru astfel de infracțiuni este eliminat, și-au trimis copiii să locuiască și să studieze în străinătate - în principal în state membre NATO, dar și în alte țări considerate de Rusia „neprietenoase”. Asupra acestui fapt a atras atenția proiectul jurnalistic „Можем объяснить” („Putem explica”), relatează publicația The Moscow Times.
10:50
Expert: „Mai important decât Parlamentul Independenței” – miza istorică a legislaturii 2025–2029 # Moldova1
Actualul Parlament al Republicii Moldova ar putea deveni unul dintre cele mai importante din istoria țării, dacă va reuși să finalizeze procesul de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de expertul comunității WatchDog.MD, Ștefan Bejan, în cadrul unei Ediții speciale la Radio Moldova.
10:40
DISCURS | Maia Sandu îi cere noului Parlament al R. Moldova să îndeplinească obiectivul înscris în Constituție, cel de „a duce țara în UE” # Moldova1
Protejarea păcii, combaterea atacurilor hibride, finalizarea reformei în justiție, implementarea reformei administrativ-teritoriale, dezvoltarea economiei și armonizarea cadrului legal național cu cel european pentru semnarea, în timpul legislaturii actuale, a Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană. Acestea sunt principalele sarcini trasate de președinta Maia Sandu noilor deputați, la ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a.
10:30
LIVE TEXT // Prima ședință de constituire a noului Parlament a început cu intonarea imnului de stat # Moldova1
Prima ședință de constituire a noului Parlament al Republicii Moldova, prezidată de deputata Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Zinaida Greceanîi, a început cu intonarea imnului de stat. La ședință sunt prezenți 100 de deputați, iar noul deputat al Blocului Politic „Patriotic”, Constantin Starîș, nu este prezent. La ședință participă președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, împreună cu membrii instituției, precum și președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman.
10:20
Înainte de prima ședință a noului Parlament, deputații s-au arătat hotărâți să răspundă așteptărilor cetățenilor care i-au votat. Reprezentanții opoziției vorbesc despre necesitatea reformelor reale, a proiectelor sociale și a consolidării opoziției, în timp ce majoritatea PAS își propune continuarea parcursului european și promovarea incluziunii sociale.
Acum 4 ore
09:50
A urcat beat la volan și a provocat un accident: un bărbat a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de detenție. Alți doi șoferi au fost trimiși după gratii # Moldova1
Doi șoferi din Chișinău și unul din raionul Sângerei au fost condamnați la închisoare după ce au fost surprinși conducând în stare de ebrietate avansată.
09:50
Patru șoferi din nordul țării au rămas fără automobile în urma unui incendiu izbucnit noaptea trecută pe teritoriul unei stații de reparații auto din orașul Briceni. Mașinile au ars complet, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).
09:40
De ce Putin vrea Donbasul? Șase lucruri despre regiunea pe care Ucraina este presată să o cedeze # Moldova1
Președintele rus Vladimir Putin încearcă din nou să obțină, prin presiuni politico-diplomatice, ceea ce nu a reușit să cucerească prin forță. Potrivit Financial Times, Putin încearcă din nou să-l convingă pe președintele american Donald Trump să facă presiuni asupra Ucrainei pentru a preda regiunea Donbas - un teritoriu din est pe care Moscova luptă să-l ocupe de mai bine de un deceniu, scrie The Kyiv Independent.
09:40
Instalator de panouri solare, o specialitate tot mai populară printre tinerii din R. Moldova # Moldova1
Tot mai mulți tineri din Republica Moldova se îndreaptă spre meseriile viitorului. În acest an de studii, 167 de elevi au optat pentru programele dedicate energiei regenerabile. La Școala Profesională nr. 9 din Chișinău, 30 dintre ei au ales specialitatea „Electrician în construcții - instalator de sisteme solare fotovoltaice”, făcând astfel un pas important spre un viitor mai sustenabil.
09:20
Rachete și drone au lovit capitala ucraineană și regiunea Zaporojie: Civili morți, răniți și incendii de proporții # Moldova1
Două persoane au murit și alte două au fost rănite în urma atacului rusesc asupra Kievului, în noaptea de miercuri, 22 octombrie. Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, capitala a fost vizată de un atac combinat cu rachete balistice și drone, care a provocat explozii și incendii în mai multe sectoare ale orașului, transmite DW.
09:10
Două persoane și-au pierdut viața, iar un tânăr a ajuns la spital în urma unui grav accident rutier care s-a produs între localitățile Copăceni și Mihailovca din raionul Sângerei. Tragedia s-a produs în seara zilei de 21 octombrie, în jurul orei 22:00.
09:00
Coliziune frontală la Sângerei: două persoane și-au pierdut viața, un tânăr - transportat la spital # Moldova1
Două persoane și-au pierdut viața, iar un tânăr a ajuns la spital în urma unui grav accident rutier care s-a produs între localitățile Copăceni și Mihailovca din raionul Sângerei. Tragedia s-a produs în seara zilei de 21 octombrie, în jurul orei 22:00.
08:50
Exerciții tactice ale mascaților „Fulger” în Hâncești: Locuitorii sunt îndemnați să își păstreze calmul # Moldova1
Exerciții tactice ale Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” au loc miercuri, 22 octombrie, în raionul Hâncești. Poliția Națională anunță că instruirile fac parte din planul de acțiuni al instituției și urmăresc perfecționarea abilităților de intervenție ale efectivelor.
08:30
Rusia vrea să legifereze naționalizarea locuințelor „fără stăpân” din teritoriile ocupate ale Ucrainei # Moldova1
Guvernul Federației Ruse a aprobat o inițiativă privind naționalizarea caselor și apartamentelor considerate „fără stăpân” în regiunile ucrainene ocupate de armata rusă - Lugansk, Donețk, Zaporojie și Herson. Potrivit publicației Vedomosti, proiectul a fost avizat pe 20 octombrie de Comisia guvernamentală pentru activitatea legislativă, la propunerea Ministerului Construcțiilor din Rusia, scrie publicația The Moscow Times.
08:20
Țigări de peste 7,7 milioane de lei confiscate în urma unui dosar penal de contrabandă instrumentat de PCCOCS # Moldova1
Țigări introduse ilegal în Republica Moldova, fără timbru de acciză, în valoare de peste 7,7 milioane de lei, au fost confiscate printr-o decizie recentă a instanței de judecată. Măsura a fost dispusă în urma unui dosar penal inițiat și trimis în judecată de procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) în 2022, după ce ofițerii Serviciului Vamal au descoperit nereguli majore la importul produselor din tutun.
08:10
Activiști și creatori de conținut din nouă țări s-au reunit la Chișinău pentru a promova democrația prin rețelele sociale # Moldova1
Circa 50 de activiști și creatori de conținut din spațiul post-sovietic s-au adunat la Chișinău pentru a discuta despre modul în care rețelele sociale pot deveni un instrument de promovare a democrației și a libertății de exprimare. Pe parcursul a trei zile, participanții vor colabora la proiecte comune și vor lua parte la ateliere tematice. Astfel, participanții își propun să construiască o comunitate regională a schimbării.
08:00
Scoruri dilatate și surprize de proporții în etapa a treia a grupei unice a Ligii Campionilor la fotbal. Paris Saint-Germain a surclasat cu 7:2 pe Bayer Leverkusen, Arsenal Londra a spulberat cu 4:0 pe Atletico Madrid, iar PSV Eindhoven a umilit-o cu 6:2 pe Napoli Calcio. Mijlocașul român Dennis Man a marcat primele sale goluri în Liga Campionilor, în meciul în care PSV Eindhoven a spulberat cu 6:2 pe Napoli Calcio. Man a înscris golurile de 3:1 și 4:1. Primul gol - printre picioarele fundașului oladez Sam Beukema, iar al doilea - cu un șut din marginea careului, fără șanse pentru portarul sârb Vanja Milinkovic-Savic.
Acum 6 ore
07:50
Corespondență Dan Alexe | Carne cu hormoni și cereale ieftine: UE și refuzul tratatului Mercosur # Moldova1
Hormonii folosiți pe animale în America de Nord și de Sud sunt interziși în Europa, cum sunt și unele îngrășăminte, interdicții impuse tuturor agricultorilor europeni. Săptămâna aceasta are loc la Bruxelles (23–24 octombrie) o foarte importantă reuniune la vârf a celor 27 de șefi de stat și de guvern din Uniunea Europeană, care, pe lângă crucialele teme care sunt extinderea pe mai departe a UE sau apărarea europeană, vor mai discuta și mult-hulitul acord comercial și agricol Mercosur cu țările Americii de Sud.
07:30
Parlamentul de legislatura a XII-a se reunește astăzi, 22 octombrie, în ședința de constituire, convocată prin decretul semnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 de către Curtea Constituțională.
Acum 24 ore
22:10
Ambasadorul Cehiei, la Moldova 1: „Felicit R. Moldova pentru reziliența în fața atacului hibrid de la alegeri. A fost o realizare istorică” # Moldova1
Republica Moldova a demonstrat o reziliență remarcabilă în fața provocărilor hibride, obținând progrese notabile în procesul de aderare la Uniunea Europeană (UE), afirmă ambasadorul Cehiei la Chișinău, Jaromír Plíšek. Diplomatul a evidențiat rezultatele alegerilor parlamentare, angajamentul și ritmul reformelor, precum și reputația internațională pozitivă a R. Moldova în atingerea obiectivului de aderare la blocul comunitar.
22:00
Ucraina suplimentează bugetul armatei și prelungește legea marțială până în februarie 2026 # Moldova1
Parlamentul ucrainean a aprobat marți o rectificare bugetară care crește bugetul apărării cu 7,7 miliarde de dolari, precum și prelungirea până în februarie 2026 a legii marțiale și a mobilizării generale, relatează Agerpres, cu referire la Reuters și DPA.
21:50
Incendiu la gunoiștea din Strășeni, nestins de câteva zile: Fumul a ajuns până în cartierele rezidențiale # Moldova1
De patru zile, focul mocnit de la gunoiștea din Strășeni degajă un fum dens și greu de suportat, care s-a extins peste o mare parte a zonei. Inițial, autoritățile locale au încercat să gestioneze situația cu resurse proprii, mobilizând pompierii din oraș, însă a fost necesară intervenția serviciilor naționale.
21:40
Tornadă violentă în nordul Franței: trei macarale s-au prăbușit pe un șantier. Sunt victime # Moldova1
O tornadă neobișnuită a lovit nordul Franței, provocând prăbușirea a trei macarale pe un șantier. Incidentul s-a soldat cu moartea unui muncitor de 23 de ani și rănirea gravă a altor zece persoane, dintre care patru în stare critică. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili dacă tragedia a fost cauzată exclusiv de condițiile meteo extreme sau și de posibile deficiențe tehnice.
21:20
Decizia de a amâna aplicarea TVA-ului de 20% la importul autoturismelor, care urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026, a fost determinată de necesitatea asigurării unei implementări corecte, transparente și lipsite de riscuri de corupție, explică autoritățile.
21:20
România și Republica Moldova, mai conectate energetic: Transelectrica construiește linia de 400 kV Suceava-Bălți # Moldova1
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice din Transelectrica a lansat construcția a două linii electrice aeriene de 400 kV care vor închide inelul energetic din nordul României și vor consolida legătura sistemului național cu cel al Republicii Moldova. Noile investiții – linia Gădălin-Suceava și linia de interconexiune Suceava-Bălți – sunt considerate proiecte strategice pentru securitatea energetică regională și pentru integrarea Republicii Moldova în rețeaua europeană ENTSO-E.
21:20
Luptătorul moldovean de stil greco-roman Vitalie Eriomenco a obținut medalia de argint la Campionatele Mondiale de tineret „sub 23 de ani”, competiție ce se desfășoară în orașul Novi Sad din Serbia. În finala concursului categoriei sale de greutate, cea de până la 63 de kilograme, el a fost învins de azerul Ziya Babașov.
20:40
Au candidat patru, au acces trei în Parlament, dar Vasile Tarlev rămâne singur: Și PSRM renunță la Blocul „Patriotic” # Moldova1
Partidul Socialiștilor (PSRM), care a acces în Parlament pe lista Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, va forma o fracțiune separată în viitorul Parlament. Anunțul a fost făcut de liderul socialiștilor, Igor Dodon, în seara zilei de 21 octombrie, după ședința Consiliului Republican al PSRM.
20:40
Sala „Mihai Eminescu” a Bibliotecii Naționale, modernizată cu sprijinul Guvernului României # Moldova1
Sala de evenimente a Bibliotecii Naționale din Chișinău a devenit un spațiu multifuncțional modern, deschis publicului larg. Aceasta a fost renovată cu sprijinul financiar al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României. Sala „Mihai Eminescu” va putea găzdui conferințe, lansări de carte, expoziții și concerte, fiind dotată cu echipamente digitale moderne pentru sonorizare, traduceri simultane și transmisiuni online.
20:10
Trump renunță la întâlnirea cu Putin la Budapesta după refuzul Moscovei de a opri focul în Ucraina # Moldova1
Președintele SUA, Donald Trump, a renunțat la planurile de a se întâlni în curând cu Vladimir Putin, relatează Reuters, citând un înalt oficial de la Casa Albă.
19:20
Un fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț este vizat într-un dosar de trafic de influență, după ce ar fi pretins bani pentru a influența o decizie judecătorească. Ofițerii CNA și procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău au efectuat percheziții la domiciliul, biroul și automobilul magistratului, ridicând documente și obiecte relevante pentru anchetă.
18:20
Candidatul PAS la funcția de premier: Reintegrarea regiunii transnistrene este posibilă prin intermediul unor mecanisme economice # Moldova1
Reintegrarea regiunii transnistrene este posibilă pe cale pașnică, prin intermediul unor mecanisme economice, susține candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu. Potrivit acestuia, eforturile diplomatice, îmbinate cu beneficiile economice, vor contribui în cele din urmă la reunificarea statului. Totuși, experții sunt de părere că procesul nu poate fi realizat doar prin măsuri economice, pentru că unul dintre principalele obstacole în calea reintegrării statului este staționarea ilegală a trupelor ruse în stânga Nistrului.
18:00
De la Iași la Chișinău: Un student de peste Prut face naveta zilnic pentru a ajunge la o universitate din Chișinău # Moldova1
Universitățile din Republica Moldova devin tot mai atractive pentru studenții străini. În anul academic 2025 - 2026, numărul acestora a crescut cu 376 față de anul precedent, până la 1.100. Cei mai mulți au ales domenii precum Medicina, Educația sau Business. Un exemplu este Andrei Tudose, student originar din România, care face zilnic naveta între Iași și Chișinău pentru a-și îndeplini visul de a deveni profesor de dans.
17:50
În Republica Moldova, incluziunea copiilor și adulților cu tulburări din spectrul autist rămâne o provocare majoră atât pentru autorități, cât și pentru comunitate. Deși aceste persoane beneficiază de asistență medicală și socială, sprijinul oferit este adesea insuficient. Cristina Prisacari a aflat, într-un reportaj realizat pentru emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova, cum se descurcă familiile în astfel de situații și cum fac față presiunilor emoționale și cheltuielilor financiare.
17:40
Decizia de a amâna aplicarea TVA-ului de 20% la importul autoturismelor, care urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026, a fost determinată de necesitatea asigurării unei implementări corecte, transparente și lipsite de riscuri de corupție, explică autoritățile.
17:30
R. Moldova, susținută puternic de UE în parcursul său european. Mihai Popșoi: „Am fost felicitați, la Luxemburg, pentru reziliență și determinare” # Moldova1
Republica Moldova a primit o reconfirmare clară a sprijinului deplin din partea Uniunii Europene pentru procesul de aderare, în cadrul reuniunii miniștrilor de Externe desfășurate luni, 20 septembrie, la Luxemburg. Declarația a fost făcută de vicepremierul în exercițiu Mihai Popșoi, ministrul de Externe al Republicii Moldova, care a reprezentat Chișinăul la eveniment.
17:10
Copiii de etnie romă din trei localități situate în nordul R. Moldova vor fi sprijiniți de mediatori educaționali pentru a evita absenteismul și abandonul școlar, a elimina bullying-ul și discriminarea și pentru a facilita comunicarea dintre familii, școli și comunități. Inițiativa va fi testată timp de zece luni la Edineț, Otaci din raionul Ocnița și la Soroca.
17:00
Kaja Kallas: 26 de țări ale UE vor participa la tribunalul privind agresiunea Rusiei în Ucraina # Moldova1
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a declarat că 26 de state membre ale Uniunii Europene și-au confirmat disponibilitatea de a participa la crearea unui tribunal special privind evenimentele din războiul împotriva Ucrainei, transmite Radio Svoboda.
16:20
O femeie din Bălți, înșelată de escroci prin schema „ruda implicată în accident”: Le-a transmis 300 de mii de lei # Moldova1
Tot ce a agonisit o viață întreagă a ajuns în mâinile escrocilor. O femeie de 85 de ani din municipiul Bălți a devenit victima unei escrocherii, după ce a fost convinsă de persoane necunoscute să le transmită 300 de mii de lei, crezând că își salvează fiica. Femeia nu bănuia că era păcălită prin cunoscuta schemă „ruda implicată în accident”.
16:00
Victoria Belous: Deficitul bugetar de 5% nu trebuie să „ne sperie”, ci să ne motiveze să investim mai mult în „proiecte strategice” # Moldova1
Deficitul bugetar al Republicii Moldova este unul „acceptabil” și nu trebuie privit cu îngrijorare atâta timp cât resursele sunt direcționate spre dezvoltare economică, susține ministra în exercițiu a Finanțelor, Victoria Belous. În opinia ei, un nivel de 4% înregistrat anul trecut și un deficit estimat de 5% pentru anul curent sunt „deficite acceptabile pentru țările care vor să se dezvolte”.
16:00
Sprijin la angajare: peste cinci mii de șomeri, plasați în câmpul muncii de ANOFM de la începutul anului # Moldova1
Peste cinci mii de șomeri din întreaga țară și-au găsit un loc de muncă apelând la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Cei mai mulți provin din mediul rural, iar mai mult de jumătate dintre persoanele angajate sunt femei, informează Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
15:40
Antrenorul belgian Vincent Kompany și-a prelungit contractul cu Bayern Munchen și ar putea rămâne la clubul din Landul Bavaria până în iunie 2029. Sub comanda tehnicianului de 39 de ani, bavarezii au câștigat toate cele 11 meciuri din în acest sezon, indiferent de competiția în care au evoluat. În aceste condiții, Bayern se află pe primul loc în clasamentul Bundesligii germane de fotbal, cât și în grupa unică a Ligii Campionilor UEFA, unde mâine seară vor juca pe teren propriu cu echipa belgiană Club Brugge.
