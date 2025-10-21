UE ar putea deschide în noiembrie toate cele șase clustere de negocieri cu Moldova și Ucraina, dacă se depășește veto-ul Ungariei
Republica Moldova și Ucraina ar putea începe oficial, în luna noiembrie, negocierile pe toate cele șase clustere ale procesului de aderare la Uniunea Europeană, a anunțat comisarul european pentru extindere, Marta Kos. Blocajul cauzat de veto-ul Ungariei asupra dosarului ucrainean continuă însă să afecteze și parcursul european al Chișinăului, cele două țări fiind tratate împreună …
Fermierii cer consultări înainte de numirea noului ministru al Agriculturii. „Forța Fermierilor”: „numirile politice” din trecut au adus sectorul într-o stare „catastrofală” # Cotidianul
Asociația „Forța Fermierilor” solicită Partidului Acțiune și Solidaritate să organizeze consultări publice cu organizațiile agricole înainte de desemnarea viitorului ministru al Agriculturii, acuzând că „numirile politice” din trecut au adus sectorul într-o stare „catastrofală”. Fermierii spun că vor să participe activ la selecția candidatului și cer ca acesta să-și prezinte viziunea și angajamentele direct în …
Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a anunțat că nu va mai face parte din viitorul Guvern. Oficialul a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că intenționează să revină la activitatea sa artistică, pe care a pus-o pe pauză în ultimii ani. „Eu îmi doresc revenirea la munca de creație. V-am zis că am un film, …
Actuala dinamică internațională, fereastră de oportunitate pentru soluționarea dosarului transnistrean? Necesitatea ca R. Moldova să acopere mai mult decât dimensiunea retorică # Cotidianul
Summitul propus de Viktor Orbán, premierul Ungariei, pentru o posibilă întâlnire între Vladimir Putin și Donald Trump este perceput ca un potențial pas spre încheierea războiului de agresiune din Ucraina. Într-un astfel de context diplomatic, în care se pot redesena liniile de forță ale conflictului ruso-ucrainean, Republica Moldova poate beneficia de o oportunitate strategică rară: …
PAS ar putea rămâne fără Ceban: Voi merge o lună la ședințele de Parlament, apoi vreau să revin la universitate # Cotidianul
Rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Emil Ceban, ales deputat pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a declarat că intenționează să renunțe la mandatul parlamentar după o perioadă scurtă de activitate. Într-o declarație oferită pentru Agora, Ceban a spus că va participa la ședințele Parlamentului timp de aproximativ o lună, …
VIDEO | Rețea de sabotori sub coordonare rusească, destructurată în România și Polonia. Planul implica colete explozive și atacuri incendiare # Cotidianul
Serviciile de informații din România și Polonia au dejucat un plan de sabotaj orchestrat de Rusia, reținând opt persoane, inclusiv doi cetățeni ucraineni care intenționau să incendieze un sediu al companiei NOVA POST din București. Ancheta relevă existența unei rețele extinse de sabotori, folosită pentru a trimite colete explozive către Ucraina, în cadrul unui nou …
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy – condamnat la cinci ani de închisoare cu executare # Cotidianul
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost încarcerat marți la penitenciarul La Santé din Paris, după ce a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru finanțare ilegală a campaniei sale electorale din 2007, primită de la fostul lider libian Muammar Gaddafi. Decizia de încarcerare a fost pusă în aplicare imediat, în ciuda apelului …
Președinta Maia Sandu va convoca fracțiunile parlamentare la consultări „imediat” după constituirea oficială a noului legislativ, programată pentru 22 octombrie. Potrivit consilierului prezidențial Igor Zaharov, discuțiile vor avea loc până la sfârșitul săptămânii, în vederea desemnării candidatului pentru funcția de prim-ministru. „Vom invita fracțiunile imediat când acestea sunt formate și vom anunța ziua și ora …
Chișinăul cere sprijin european pentru deschiderea clusterelor de negocieri cu UE. Mihai Popșoi: Contăm pe sprijinul statelor membre # Cotidianul
Republica Moldova își intensifică demersurile diplomatice pentru deschiderea clusterelor de negocieri în parcursul său de aderare la Uniunea Europeană. Aflat la Luxemburg, la reuniunea miniștrilor de externe din cadrul Consiliului pentru Afaceri Externe al UE, șeful diplomației de la Chișinău, Mihai Popșoi, a cerut sprijinul statelor membre și a reafirmat angajamentul ferm al autorităților moldovene …
Candidatul desemnat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a confirmat că deține cetățenia Republicii Moldova, a României și a Statelor Unite ale Americii. Invitat la emisiunea „Новая неделя” de la TV8, Munteanu a menționat că a refuzat o ofertă de a obține și cetățenia Franței, considerând că „ar fi …
Miniştrii Energiei din statele Uniunii Europene au sprijinit luni, 20 octombrie, propunerea de a interzice importurile de gaze ruseşti, impulsionând eforturile blocului comunitar de a reduce şi mai mult veniturile Rusiei de pe urma exporturilor de resurse energetice. Potrivit Consiliului Uniunii Europene este vorba de proiectul de regulament de eliminare treptată a importurilor de gaze …
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a anunțat că nu va face parte din echipa de miniștri ai Guvernului Munteanu. Anunțul a fost făcut pe pagina sa de Facebook. Ieri, într-o conferință de presă, ministra în exercițiu a declarat că decizia aparține factorilor politici. „Aceasta nu este decizia miniștrilor, nici a unuia dintre noi, ci o decizie politică, …
Candidatul PAS la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a anunțat că lista noilor membri ai Guvernului urmează să fie anunțată în cursul acestei săptămâni. El a precizat că o parte dintre actualii miniștri ar putea fi reconfirmați în funcții. Într-o emisiune la TV8, Munteanu a declarat că în procesul de formare a echipei guvernamentale contează …
„Am construit o armată modernă și interoperabilă. Investițiile vor continua”. Ministrul Nosatîi promite neutralizarea pericolelor aeriene străine # Cotidianul
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că Republica Moldova are astăzi o armată mai pregătită ca oricând, datorită investițiilor strategice din ultimii ani în infrastructură, echipamente și pregătire militară. Într-o conferință de presă susținută luni, oficialul a făcut un bilanț al reformelor implementate în domeniul apărării și a anunțat noi pași pentru consolidarea capacităților de …
Aplicarea TVA la importul autovehiculelor va fi amânată. Despre aceasta a anunțat deputatul PAS Radu Marian printr-o postare pe Facebook. Potrivit parlamentarului, măsura urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026, însă va fi propusă o modificare legislativă care să prevadă implementarea acestui regim abia la momentul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. „Urmare …
Vlah îl acuză indirect pe Voronin de trădare. PAS și-a asigurat o majoritate confortabilă — 83 de mandate. Unii politicieni s-au dovedit a fi „conserve” ale puterii, infiltrați din timp în tabăra opoziției # Cotidianul
Liderul partidului prorus „Inima Moldovei”, Irina Vlah, „rupe tăcerea” după alegerile parlamentare din 28 septembrie și aruncă acuzații directe către o parte a opoziției. Indirect, se subînțelege că aceste reproșuri, de fapt, sunt adresată către Vladimir Voronin și celor din Partidul Comuniștilor. Într-o postare pe rețelele sociale, Irina Vlah susține că victoria Partidului Acțiune și …
Mofturi, capricii și scârnăvii. Alexandru Tănase: Dodon și Voronin au distrus noțiunea de opoziție în Republica Moldova # Cotidianul
Comportamentul actualei opoziții parlamentare denotă lipsă de profesionalism, orgolii personale și teatrul politic de prost gudt, jucat în fața camerelor. Invitat la emisiunea „Info One Week” de la One TV, fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, i-a catalogat pe unii lideri „mofturoși” și lipsiți de respect față de lege și democrație, afirmând că în …
O comisie nouă în viitorul Parlament. Integrarea Europeană devine prioritate legislativă # Cotidianul
Parlamentul Republicii Moldova va avea, în premieră, o Comisie dedicată exclusiv integrării europene. Anunțul a fost făcut de deputatul PAS Marcel Spătari, care a precizat că noua structură parlamentară va fi responsabilă de accelerarea transpunerii directivelor UE în legislația națională. Inițiativa vine în contextul în care PAS deține o majoritate clar pro-europeană în noul legislativ. …
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, va rămâne în arest preventiv încă 30 de zile, după ce magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au admis demersul procurorilor anticorupție. Prelungirea vizează un episod din dosarul „Frauda bancară”, în care cercetarea judecătorească a început luni, 20 octombrie, fiind fixate 28 de ședințe de judecată. Potrivit Procuraturii Anticorupție, …
Parlamentul de legislatura a XII-a se întrunește pe 22 octombrie. Zinaida Greceanîi va prezida ședința inaugurală # Cotidianul
Parlamentul de legislatură a XII-a se va întruni în ședința de constituire marți, 22 octombrie, la ora 10:00. Ședința va fi prezidată de decanul supleant de vârstă al noii componențe, fosta președintă a Parlamentului Zinaida Greceanîi. Decretul de convocare a fost semnat de președinta Maia Sandu, după validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie de …
Constantin Țuțu, adus silit în instanță. Ședința de judecată amânată pentru 24 octombrie # Cotidianul
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost adus silit în instanță pentru o nouă ședință de judecată în dosarul în care este acuzat de îmbogățire ilicită și trafic de influență. Procesul a fost amânat pentru 24 octombrie, la solicitarea apărării, care a cerut timp suplimentar pentru studierea materialelor din dosar. La ședința precedentă, nici Constantin …
Friedrich Merz: Războiul nu se oprește la granițele Ucrainei. Europa trebuie să acționeze # Cotidianul
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, avertizează că Rusia ar putea extinde agresiunea militară și asupra altor țări europene dacă Ucraina nu va rezista în fața invaziei. În acest context, el cere o reacție urgentă din partea Europei, financiară, militară și politică și subliniază că vizita recentă a președintelui Zelenski la Washington „nu a fost un succes”, …
Ala Nemerenco și-a prezentat bilanțul mandatului. Astăzi se va decide cine va fi ministrul Sănătății # Cotidianul
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, spune că nu știe deocamdată dacă va rămâne în funcție în noul Cabinet de miniștri. Decizia aparține factorilor politici și ar urma să fie luată în cursul zilei, a declarat ea luni, în cadrul unei conferințe de presă în care și-a prezentat bilanțul mandatului la conducerea Ministerului Sănătății. „Este decizia politicienilor …
Educația memoriei între asumare și negare: Germania și Republica Moldova în fața trecutului totalitar # Cotidianul
Istoria nu este doar o înșiruire de date, ci și un instrument de formare morală și civică. Modul în care o societate își învață copiii despre propriul trecut definește nu doar felul în care își înțelege identitatea, ci și capacitatea de a evita repetarea greșelilor. În acest sens, compararea modului în care Germania și Republica …
UE se apropie de un acord pentru finanțarea Ucrainei din activele rusești înghețate. Ministrul polonez de externe: „Fie folosim banii agresorului, fie pe ai noștri” # Cotidianul
Uniunea Europeană este tot mai aproape de un consens privind acordarea unui împrumut fără dobândă Ucrainei, finanțat din veniturile generate de activele rusești înghețate. Propunerea va fi discutată pe 23 octombrie, la summitul liderilor europeni de la Bruxelles, iar Polonia anunță deja „o rezolvare favorabilă”. Între timp, Belgia, care gestionează cele mai mari sume blocate, …
VIDEO | Alexandru Tănase: TikTok-ul se va muta în Parlament. Vom avea parte de un spectacol # Cotidianul
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a comentat, în cadrul emisiunii Info One Week, componența și perspectivele noului Parlament rezultat după alegerile din 2025. Potrivit acestuia, legislativul va fi unul „spectaculos”, dar dificil de gestionat din cauza compoziției sale și a majorității fragil construite în jurul actualei puteri. „Din punct de vedere al componenței …
„Este timpul pentru o reformă reală!”Alexandru Slusari: „Fără descentralizare reală și autonomie locală, Moldova nu va fi admisă în UE” # Cotidianul
Fostul deputat și vicepreședinte al Parlamentului, Alexandru Slusari, critică pe Facebook starea actuală a economiei și lipsa de progres în reformele de descentralizare administrativă, afirmând că Republica Moldova nu poate avansa spre Uniunea Europeană fără o autonomie locală reală și o reformă profundă a administrației publice. „Nu odată am scris despre situația dezastruoasă în economia. …
Serviciul de Informații și Securitate vs „Eurasia”. Ședința de judecată, amânată din nou # Cotidianul
Procesul în care Serviciul de Informații și Securitate solicită recunoașterea oficială a organizației „Eurasia” drept entitate extremistă a fost amânat din nou. Curtea de Apel Centru a reprogramat ședința pentru 14 noiembrie, după ce SIS a primit documentele depuse de reprezentanții organizației și a cerut timp pentru analiză. Dacă cererea va fi admisă, „Eurasia” va …
VIDEO | Generalul de Facebook, Igor Dodon, invocă din nou militarizarea Republicii Moldova # Cotidianul
Socialistul Igor Dodon nu a ezitat să speculeze, imediat după anunțarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 Septmebrie, asupra așa-numitei militarizări a Republicii Moldova, invocând diferite teorii conspiraționiste, dictate de stăpânii săi de la Moscova. În acest context, analistul Mihai Isac demontează, în emisiunea Fake News Alert de la TVR Moldova, narațiunile alarmiste lansate de foști …
Vicepremierul Popșoi pleacă la Luxemburg. Participă la reuniunea miniștrilor afacerilor externe # Cotidianul
Vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, va participa la reuniunea miniștrilor afacerilor externe privind securitatea și conectivitatea interregională, organizată la Luxemburg, pe marginea reuniunii Consiliului pentru afaceri externe al Uniunii Europene, transmite IPN. Potrivit MAE, participarea are loc la invitația înaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, …
Uniunea Europeană analizează o nouă formulă de extindere care ar permite aderarea rapidă a unor țări candidate precum Ucraina și Republica Moldova, chiar înainte de finalizarea reformelor interne ale blocului comunitar. Potrivit POLITICO, planul ar urma să le ofere noilor membri majoritatea beneficiilor apartenenței la UE — dar fără drept de veto în primii ani. …
DOCUMENT | Maia Sandu i-ar cere 100.000 de lei lui Gheorghe Gonța, după un editorial video: Gonța: „Ne vedem la proces” # Cotidianul
Jurnalistul Gheorghe Gonța a anunțat pe pagina sa de Telegram că președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îi solicită 100.000 de lei drept despăgubire pentru prejudiciul moral cauzat printr-un editorial video publicat recent. „Maia Sandu îmi cere 100 de mii de lei. Prin intermediul avocatului său, aceasta mi-a expediat o cerere prealabilă prin care-mi solicită să …
Alexandru Tănase despre foametea din Găgăuzia: „Refuzul de a-ți aminti de morții tăi e o amnezie programabilă” # Cotidianul
Ziua comemorării victimelor foametei din Găgăuzia a fost instituită oficial în 2019, dar este puțin cunoscută la nivel național. Fostul președinte al Curții Constituțională evocă, într-o postare pe rețelele sociale, tragedia istorică a foametei din 1946-1947, dar și frica, tăcerea și manipularea care încă planează asupra acestei regiuni. Tănase atrage atenția că memoria acestor victime …
Ion Tăbârță: Instituțiile statului au rezistat interferențelor ruse și corupției electorale. Am salvat democrația electorală # Cotidianul
Alegerile parlamentare și referendumul din 2025 au fost un test major pentru democrația moldovenească, în contextul unor interferențe ruse fără precedent și al unei rețele extinse de corupție electorală. Expertul politic, Ion Tăbârță, a evidențiat, în cadrul emisiunii Dosarul Săptămânii de la Radio 7, rolul crucial al instituțiilor statului, care, printr-un efort coordonat și proactiv, …
O uzină de procesare a gazelor naturale din regiunea rusă Orenburg, operată de gigantul Gazprom, a fost lovită în noaptea de sâmbătă spre duminică de drone ucrainene. Atacul a provocat un incendiu într-un atelier al complexului industrial, unul dintre cele mai mari din lume. Autoritățile ruse au raportat că nu au existat victime. Uzina este …
Explozie într-un bloc din Bistrița. Un bărbat de 77 de ani, rănit ușor, 17 persoane evacuate # Cotidianul
O explozie puternică s-a produs duminică dimineață într-un apartament de la etajul al doilea al unui bloc din municipiul Bistrița, cel mai probabil din cauza unei acumulări de gaze. Proprietarul, un bărbat de 77 de ani, a fost găsit conștient, fiind transportat la spital cu un puseu hipertensiv. Alte 17 persoane s-au autoevacuat, iar după …
Ion Tăbârță: PAS a fost un instrument pentru votul pro-european. Viitorul premier va avea o misiune complicată # Cotidianul
Votul recent pentru PAS a fost mai degrabă un vot de susținere pentru direcția europeană a Republicii Moldova, decât un vot direct pentru partid. Declarația a fost făcută de expertul politic, Ion Tăbârță, în cadrul emisiunii Dosarul Săptămânii de la Radio 7. Analistul a vorbit despre provocările viitorului guvern, despre profilul posibilului premier și despre …
Putin ar fi cerut controlul total asupra regiunii Donețk în schimbul păcii. Dezvăluiri despre o discuție cu Trump privind încetarea războiului din Ucraina # Cotidianul
Președintele rus Vladimir Putin ar fi condiționat încetarea războiului din Ucraina de cedarea completă a regiunii Donețk, în cadrul unei conversații recente cu fostul președinte american Donald Trump, potrivit unor surse citate de Washington Post. În schimb, liderul de la Kremlin s-ar fi arătat dispus să renunțe la unele teritorii din regiunile Zaporijie și Herson, …
Pakistan și Afganistan au convenit încetarea focului, după cele mai grave confruntări de frontieră din ultimele decenii # Cotidianul
Pakistanul și Afganistanul au ajuns la un acord de încetare imediată a focului, în urma negocierilor purtate pe 18 octombrie la Doha, mediate de Qatar și Turcia. Decizia vine după cele mai grave ciocniri armate de la graniță din ultimele decenii, care s-au soldat cu zeci de victime și au amplificat tensiunile regionale, transmite Deutsche …
Partidul comuniștilor se desprinde de Blocul Patriotic și anunță formarea propriei fracțiuni în Parlament # Cotidianul
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova va activa în noul legislativ ca fracțiune parlamentară separată, marcând astfel desprinderea oficială de Blocul Electoral Patriotic, pe listele căruia a participat la alegerile din 28 septembrie. Decizia a fost adoptată sâmbătă, în cadrul Plenarei Comitetului Central, unde formațiunea a făcut apel și la crearea unei coaliții largi de opoziție …
Explozia din București s-a produs în apartamentul unei avocate. Toate victimele sunt femei # Cotidianul
Trei femei și-au pierdut viața în urma exploziei violente produse vineri într-un bloc din București, la etajele superioare ale clădirii. Deflagrația, care a distrus complet mai multe apartamente, ar fi avut loc în locuința unei avocate pensionare, potrivit autorităților. Două dintre victime urmează să fie confirmate prin test ADN. Comisarul-șef de la Criminalistică, Alexandru Poroșanu, …
Nicușor Dan cere anchetă rapidă după explozia de pe Calea Rahovei: Cei care au știut și nu au acționat trebuie să răspundă # Cotidianul
Președintele României, Nicușor Dan, solicită urgentarea anchetei în cazul exploziei devastatoare produse vineri într-un bloc din București, care a provocat moartea a trei persoane, inclusiv a unei tinere însărcinate, și a rănit grav alte 15. Șeful statului denunță un posibil lanț de neglijențe și cere asumarea responsabilității „fără excepție”, în condițiile în care alimentarea cu …
Zbor complicat spre Budapesta. Putin, nevoit să evite spațiul aerian al UE pentru un posibil summit cu Trump # Cotidianul
Președintele rus Vladimir Putin ar putea întâmpina obstacole majore în planurile de a ajunge la Budapesta pentru un summit cu omologul său american, Donald Trump, din cauza interdicțiilor impuse de Uniunea Europeană asupra avioanelor rusești, avertizează un expert în aviație de la Flightradar24. Vladimir Putin se confruntă cu provocări logistice semnificative dacă intenționează să participe …
Republica Moldova și România, antrenament comun în JCET 2025: exerciții tactice și parașutări # Cotidianul
Armata Națională desfășoară, în perioada 20–31 octombrie, exercițiul multinațional „Joint Combined Exchange Training–2025” (JCET), cu participarea tradițională a militarilor români. Antrenamentele includ parașutări, trageri cu armament de infanterie și acțiuni complexe de instruire tactică și medico-militară, fiind parte a eforturilor de consolidare a interoperabilității și capacităților operaționale ale forțelor armate. Ministerul Apărării atenționează cetățenii că …
Alexandru Tănase: „Rețeaua lui Șor nu amenință democrația, dar murdărește procesul electoral” # Cotidianul
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, afirmă că rețeaua lui Ilan Șor nu a reprezentat niciodată un pericol real pentru democrație, întrucât nu ar fi avut capacitatea de a cumpăra voturi din câmpul electoral proeuropean. În schimb, susține el, rețeaua a fost concepută pentru a compromite procesul electoral și pentru a propulsa în Parlament …
Bruxelles-ul propune un împrumut de 140 miliarde euro pentru Ucraina, garantat din activele rusești înghețate # Cotidianul
Comisia Europeană vrea să transforme o parte din activele rusești înghețate în UE într-un fond de sprijin financiar pentru Ucraina, în valoare de 140 de miliarde de euro. Banii ar urma să fie direcționați către industria ucraineană de apărare și achiziția de armament, însă planul ridică semne de întrebare juridice și politice majore, în special …
Ion Tăbârță: Subiectul NATO a fost abandonat în mâinile stângii proruse. Moldovenii trebuie informați corect, nu manipulați # Cotidianul
Lipsa unei dezbateri reale despre securitate în Republica Moldova și atenționează că neutralitatea exploatată geopolitic de Federația Rusă fac ca subiectul securității și înțelegerea noțiunii de Alianță Nord-Atlantică să fie percepute eronat de cea mai mare parte a societății. Subiectul NATO continuă să fie tratat în Republica Moldova cu reținere sau chiar ostilitate, iar cauzele …
Donald Trump le-a cerut lui Putin și Zeleski să „se oprească unde se află” și să pună capăt războiului. Anunțul SUA despre rachetele Tomahawk # Cotidianul
Președintele american Donald Trump pledează pentru înghețarea conflictului ruso-ucrainean „acolo unde se află”, cerând atât Moscovei, cât și Kievului să înceteze ostilitățile și să revină la masa negocierilor. După o convorbire telefonică cu Vladimir Putin și o întâlnire la Casa Albă cu Volodimir Zelenski, Trump a declarat că nu soluțiile militare, ci diplomația ar trebui …
Alexandru Slusari: Fără autonomie locală reală, Moldova nu va fi admisă în Uniunea Europeană # Cotidianul
După desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, guvernarea de la Chișinău pare să fi admis în sfârșit existența unor probleme sistemice majore care frânează dezvoltarea economică și reformele structurale. Este opinia exprimată de Alexandru Slusari, vicepreședintele Platformei DA, care cere guvernării nu doar un plan credibil de relansare economică, ci și un angajament clar pentru …
O instanță din Polonia a decis: suspectul în cazul exploziilor Nord Stream NU va fi extrădat în Germania. Judecătorul a dispus eliberarea imediată a acestuia # Cotidianul
Un tribunal polonez a blocat vineri, 17 octombrie, extrădarea unui ucrainean cercetat de Germania pentru presupusa implicare în exploziile care au avariat gazoductele rusești Nord Stream. Bărbatul în vârstă de 46 de ani, identificat doar ca Volodymyr Z conform regulilor locale privind confidențialitatea, a fost arestat lângă Varșovia la sfârșitul lunii septembrie după ce germanii …
