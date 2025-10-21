UE ar putea deschide în noiembrie toate cele șase clustere de negocieri cu Moldova și Ucraina, dacă se depășește veto-ul Ungariei

13:00

După desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, guvernarea de la Chișinău pare să fi admis în sfârșit existența unor probleme sistemice majore care frânează dezvoltarea economică și reformele structurale. Este opinia exprimată de Alexandru Slusari, vicepreședintele Platformei DA, care cere guvernării nu doar un plan credibil de relansare economică, ci și un angajament clar pentru …