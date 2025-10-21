Ce cetățenii deține viitorul prim-ministru al Moldovei. A patra a refuzat-o

16:20

Universitatea de Stat din Moldova derulează 20 de proiecte comune de cercetare cu România, în cadrul celei de-a doua ediții a competiției „Proiecte complexe bilaterale cu Republica Moldova”. Din totalul de 66 de propuneri depuse, aceste proiecte au obținut finanțare în valoare de peste 57 de milioane de lei, dintre care 45 de milioane vin …