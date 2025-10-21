Ce cetățenii deține viitorul prim-ministru al Moldovei. A patra a refuzat-o
Cotidianul, 21 octombrie 2025 10:30
Candidatul desemnat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a confirmat că deține cetățenia Republicii Moldova, a României și a Statelor Unite ale Americii. Invitat la emisiunea „Новая неделя” de la TV8, Munteanu a menționat că a refuzat o ofertă de a obține și cetățenia Franței, considerând că „ar fi …
• • •
Alte ştiri de Cotidianul
Acum 30 minute
10:30
Candidatul desemnat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a confirmat că deține cetățenia Republicii Moldova, a României și a Statelor Unite ale Americii. Invitat la emisiunea „Новая неделя” de la TV8, Munteanu a menționat că a refuzat o ofertă de a obține și cetățenia Franței, considerând că „ar fi …
Acum o oră
10:20
Miniştrii Energiei din statele Uniunii Europene au sprijinit luni, 20 octombrie, propunerea de a interzice importurile de gaze ruseşti, impulsionând eforturile blocului comunitar de a reduce şi mai mult veniturile Rusiei de pe urma exporturilor de resurse energetice. Potrivit Consiliului Uniunii Europene este vorba de proiectul de regulament de eliminare treptată a importurilor de gaze …
10:20
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a anunțat că nu va face parte din echipa de miniștri ai Guvernului Munteanu. Anunțul a fost făcut pe pagina sa de Facebook. Ieri, într-o conferință de presă, ministra în exercițiu a declarat că decizia aparține factorilor politici. „Aceasta nu este decizia miniștrilor, nici a unuia dintre noi, ci o decizie politică, …
10:10
Candidatul PAS la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a anunțat că lista noilor membri ai Guvernului urmează să fie anunțată în cursul acestei săptămâni. El a precizat că o parte dintre actualii miniștri ar putea fi reconfirmați în funcții. Într-o emisiune la TV8, Munteanu a declarat că în procesul de formare a echipei guvernamentale contează …
10:10
„Am construit o armată modernă și interoperabilă. Investițiile vor continua”. Ministrul Nosatîi promite neutralizarea pericolelor aeriene străine # Cotidianul
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că Republica Moldova are astăzi o armată mai pregătită ca oricând, datorită investițiilor strategice din ultimii ani în infrastructură, echipamente și pregătire militară. Într-o conferință de presă susținută luni, oficialul a făcut un bilanț al reformelor implementate în domeniul apărării și a anunțat noi pași pentru consolidarea capacităților de …
Acum 24 ore
20:00
Aplicarea TVA la importul autovehiculelor va fi amânată. Despre aceasta a anunțat deputatul PAS Radu Marian printr-o postare pe Facebook. Potrivit parlamentarului, măsura urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026, însă va fi propusă o modificare legislativă care să prevadă implementarea acestui regim abia la momentul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. „Urmare …
19:50
Vlah îl acuză indirect pe Voronin de trădare. PAS și-a asigurat o majoritate confortabilă — 83 de mandate. Unii politicieni s-au dovedit a fi „conserve” ale puterii, infiltrați din timp în tabăra opoziției # Cotidianul
Liderul partidului prorus „Inima Moldovei”, Irina Vlah, „rupe tăcerea” după alegerile parlamentare din 28 septembrie și aruncă acuzații directe către o parte a opoziției. Indirect, se subînțelege că aceste reproșuri, de fapt, sunt adresată către Vladimir Voronin și celor din Partidul Comuniștilor. Într-o postare pe rețelele sociale, Irina Vlah susține că victoria Partidului Acțiune și …
19:30
Mofturi, capricii și scârnăvii. Alexandru Tănase: Dodon și Voronin au distrus noțiunea de opoziție în Republica Moldova # Cotidianul
Comportamentul actualei opoziții parlamentare denotă lipsă de profesionalism, orgolii personale și teatrul politic de prost gudt, jucat în fața camerelor. Invitat la emisiunea „Info One Week” de la One TV, fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, i-a catalogat pe unii lideri „mofturoși” și lipsiți de respect față de lege și democrație, afirmând că în …
18:30
O comisie nouă în viitorul Parlament. Integrarea Europeană devine prioritate legislativă # Cotidianul
Parlamentul Republicii Moldova va avea, în premieră, o Comisie dedicată exclusiv integrării europene. Anunțul a fost făcut de deputatul PAS Marcel Spătari, care a precizat că noua structură parlamentară va fi responsabilă de accelerarea transpunerii directivelor UE în legislația națională. Inițiativa vine în contextul în care PAS deține o majoritate clar pro-europeană în noul legislativ. …
17:10
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, va rămâne în arest preventiv încă 30 de zile, după ce magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au admis demersul procurorilor anticorupție. Prelungirea vizează un episod din dosarul „Frauda bancară”, în care cercetarea judecătorească a început luni, 20 octombrie, fiind fixate 28 de ședințe de judecată. Potrivit Procuraturii Anticorupție, …
15:40
Parlamentul de legislatura a XII-a se întrunește pe 22 octombrie. Zinaida Greceanîi va prezida ședința inaugurală # Cotidianul
Parlamentul de legislatură a XII-a se va întruni în ședința de constituire marți, 22 octombrie, la ora 10:00. Ședința va fi prezidată de decanul supleant de vârstă al noii componențe, fosta președintă a Parlamentului Zinaida Greceanîi. Decretul de convocare a fost semnat de președinta Maia Sandu, după validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie de …
15:20
Constantin Țuțu, adus silit în instanță. Ședința de judecată amânată pentru 24 octombrie # Cotidianul
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost adus silit în instanță pentru o nouă ședință de judecată în dosarul în care este acuzat de îmbogățire ilicită și trafic de influență. Procesul a fost amânat pentru 24 octombrie, la solicitarea apărării, care a cerut timp suplimentar pentru studierea materialelor din dosar. La ședința precedentă, nici Constantin …
14:50
Friedrich Merz: Războiul nu se oprește la granițele Ucrainei. Europa trebuie să acționeze # Cotidianul
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, avertizează că Rusia ar putea extinde agresiunea militară și asupra altor țări europene dacă Ucraina nu va rezista în fața invaziei. În acest context, el cere o reacție urgentă din partea Europei, financiară, militară și politică și subliniază că vizita recentă a președintelui Zelenski la Washington „nu a fost un succes”, …
14:30
Ala Nemerenco și-a prezentat bilanțul mandatului. Astăzi se va decide cine va fi ministrul Sănătății # Cotidianul
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, spune că nu știe deocamdată dacă va rămâne în funcție în noul Cabinet de miniștri. Decizia aparține factorilor politici și ar urma să fie luată în cursul zilei, a declarat ea luni, în cadrul unei conferințe de presă în care și-a prezentat bilanțul mandatului la conducerea Ministerului Sănătății. „Este decizia politicienilor …
14:10
Educația memoriei între asumare și negare: Germania și Republica Moldova în fața trecutului totalitar # Cotidianul
Istoria nu este doar o înșiruire de date, ci și un instrument de formare morală și civică. Modul în care o societate își învață copiii despre propriul trecut definește nu doar felul în care își înțelege identitatea, ci și capacitatea de a evita repetarea greșelilor. În acest sens, compararea modului în care Germania și Republica …
13:50
UE se apropie de un acord pentru finanțarea Ucrainei din activele rusești înghețate. Ministrul polonez de externe: „Fie folosim banii agresorului, fie pe ai noștri” # Cotidianul
Uniunea Europeană este tot mai aproape de un consens privind acordarea unui împrumut fără dobândă Ucrainei, finanțat din veniturile generate de activele rusești înghețate. Propunerea va fi discutată pe 23 octombrie, la summitul liderilor europeni de la Bruxelles, iar Polonia anunță deja „o rezolvare favorabilă”. Între timp, Belgia, care gestionează cele mai mari sume blocate, …
13:30
VIDEO | Alexandru Tănase: TikTok-ul se va muta în Parlament. Vom avea parte de un spectacol # Cotidianul
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a comentat, în cadrul emisiunii Info One Week, componența și perspectivele noului Parlament rezultat după alegerile din 2025. Potrivit acestuia, legislativul va fi unul „spectaculos”, dar dificil de gestionat din cauza compoziției sale și a majorității fragil construite în jurul actualei puteri. „Din punct de vedere al componenței …
13:10
„Este timpul pentru o reformă reală!”Alexandru Slusari: „Fără descentralizare reală și autonomie locală, Moldova nu va fi admisă în UE” # Cotidianul
Fostul deputat și vicepreședinte al Parlamentului, Alexandru Slusari, critică pe Facebook starea actuală a economiei și lipsa de progres în reformele de descentralizare administrativă, afirmând că Republica Moldova nu poate avansa spre Uniunea Europeană fără o autonomie locală reală și o reformă profundă a administrației publice. „Nu odată am scris despre situația dezastruoasă în economia. …
12:20
Serviciul de Informații și Securitate vs „Eurasia”. Ședința de judecată, amânată din nou # Cotidianul
Procesul în care Serviciul de Informații și Securitate solicită recunoașterea oficială a organizației „Eurasia” drept entitate extremistă a fost amânat din nou. Curtea de Apel Centru a reprogramat ședința pentru 14 noiembrie, după ce SIS a primit documentele depuse de reprezentanții organizației și a cerut timp pentru analiză. Dacă cererea va fi admisă, „Eurasia” va …
12:00
VIDEO | Generalul de Facebook, Igor Dodon, invocă din nou militarizarea Republicii Moldova # Cotidianul
Socialistul Igor Dodon nu a ezitat să speculeze, imediat după anunțarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 Septmebrie, asupra așa-numitei militarizări a Republicii Moldova, invocând diferite teorii conspiraționiste, dictate de stăpânii săi de la Moscova. În acest context, analistul Mihai Isac demontează, în emisiunea Fake News Alert de la TVR Moldova, narațiunile alarmiste lansate de foști …
11:20
Vicepremierul Popșoi pleacă la Luxemburg. Participă la reuniunea miniștrilor afacerilor externe # Cotidianul
Vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, va participa la reuniunea miniștrilor afacerilor externe privind securitatea și conectivitatea interregională, organizată la Luxemburg, pe marginea reuniunii Consiliului pentru afaceri externe al Uniunii Europene, transmite IPN. Potrivit MAE, participarea are loc la invitația înaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, …
11:10
Uniunea Europeană analizează o nouă formulă de extindere care ar permite aderarea rapidă a unor țări candidate precum Ucraina și Republica Moldova, chiar înainte de finalizarea reformelor interne ale blocului comunitar. Potrivit POLITICO, planul ar urma să le ofere noilor membri majoritatea beneficiilor apartenenței la UE — dar fără drept de veto în primii ani. …
Ieri
10:40
DOCUMENT | Maia Sandu i-ar cere 100.000 de lei lui Gheorghe Gonța, după un editorial video: Gonța: „Ne vedem la proces” # Cotidianul
Jurnalistul Gheorghe Gonța a anunțat pe pagina sa de Telegram că președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îi solicită 100.000 de lei drept despăgubire pentru prejudiciul moral cauzat printr-un editorial video publicat recent. „Maia Sandu îmi cere 100 de mii de lei. Prin intermediul avocatului său, aceasta mi-a expediat o cerere prealabilă prin care-mi solicită să …
19 octombrie 2025
20:20
Alexandru Tănase despre foametea din Găgăuzia: „Refuzul de a-ți aminti de morții tăi e o amnezie programabilă” # Cotidianul
Ziua comemorării victimelor foametei din Găgăuzia a fost instituită oficial în 2019, dar este puțin cunoscută la nivel național. Fostul președinte al Curții Constituțională evocă, într-o postare pe rețelele sociale, tragedia istorică a foametei din 1946-1947, dar și frica, tăcerea și manipularea care încă planează asupra acestei regiuni. Tănase atrage atenția că memoria acestor victime …
18:50
Ion Tăbârță: Instituțiile statului au rezistat interferențelor ruse și corupției electorale. Am salvat democrația electorală # Cotidianul
Alegerile parlamentare și referendumul din 2025 au fost un test major pentru democrația moldovenească, în contextul unor interferențe ruse fără precedent și al unei rețele extinse de corupție electorală. Expertul politic, Ion Tăbârță, a evidențiat, în cadrul emisiunii Dosarul Săptămânii de la Radio 7, rolul crucial al instituțiilor statului, care, printr-un efort coordonat și proactiv, …
17:20
O uzină de procesare a gazelor naturale din regiunea rusă Orenburg, operată de gigantul Gazprom, a fost lovită în noaptea de sâmbătă spre duminică de drone ucrainene. Atacul a provocat un incendiu într-un atelier al complexului industrial, unul dintre cele mai mari din lume. Autoritățile ruse au raportat că nu au existat victime. Uzina este …
15:10
Explozie într-un bloc din Bistrița. Un bărbat de 77 de ani, rănit ușor, 17 persoane evacuate # Cotidianul
O explozie puternică s-a produs duminică dimineață într-un apartament de la etajul al doilea al unui bloc din municipiul Bistrița, cel mai probabil din cauza unei acumulări de gaze. Proprietarul, un bărbat de 77 de ani, a fost găsit conștient, fiind transportat la spital cu un puseu hipertensiv. Alte 17 persoane s-au autoevacuat, iar după …
14:30
Ion Tăbârță: PAS a fost un instrument pentru votul pro-european. Viitorul premier va avea o misiune complicată # Cotidianul
Votul recent pentru PAS a fost mai degrabă un vot de susținere pentru direcția europeană a Republicii Moldova, decât un vot direct pentru partid. Declarația a fost făcută de expertul politic, Ion Tăbârță, în cadrul emisiunii Dosarul Săptămânii de la Radio 7. Analistul a vorbit despre provocările viitorului guvern, despre profilul posibilului premier și despre …
12:40
Putin ar fi cerut controlul total asupra regiunii Donețk în schimbul păcii. Dezvăluiri despre o discuție cu Trump privind încetarea războiului din Ucraina # Cotidianul
Președintele rus Vladimir Putin ar fi condiționat încetarea războiului din Ucraina de cedarea completă a regiunii Donețk, în cadrul unei conversații recente cu fostul președinte american Donald Trump, potrivit unor surse citate de Washington Post. În schimb, liderul de la Kremlin s-ar fi arătat dispus să renunțe la unele teritorii din regiunile Zaporijie și Herson, …
12:10
Pakistan și Afganistan au convenit încetarea focului, după cele mai grave confruntări de frontieră din ultimele decenii # Cotidianul
Pakistanul și Afganistanul au ajuns la un acord de încetare imediată a focului, în urma negocierilor purtate pe 18 octombrie la Doha, mediate de Qatar și Turcia. Decizia vine după cele mai grave ciocniri armate de la graniță din ultimele decenii, care s-au soldat cu zeci de victime și au amplificat tensiunile regionale, transmite Deutsche …
11:40
Partidul comuniștilor se desprinde de Blocul Patriotic și anunță formarea propriei fracțiuni în Parlament # Cotidianul
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova va activa în noul legislativ ca fracțiune parlamentară separată, marcând astfel desprinderea oficială de Blocul Electoral Patriotic, pe listele căruia a participat la alegerile din 28 septembrie. Decizia a fost adoptată sâmbătă, în cadrul Plenarei Comitetului Central, unde formațiunea a făcut apel și la crearea unei coaliții largi de opoziție …
11:10
Explozia din București s-a produs în apartamentul unei avocate. Toate victimele sunt femei # Cotidianul
Trei femei și-au pierdut viața în urma exploziei violente produse vineri într-un bloc din București, la etajele superioare ale clădirii. Deflagrația, care a distrus complet mai multe apartamente, ar fi avut loc în locuința unei avocate pensionare, potrivit autorităților. Două dintre victime urmează să fie confirmate prin test ADN. Comisarul-șef de la Criminalistică, Alexandru Poroșanu, …
Mai mult de 2 zile în urmă
19:20
Nicușor Dan cere anchetă rapidă după explozia de pe Calea Rahovei: Cei care au știut și nu au acționat trebuie să răspundă # Cotidianul
Președintele României, Nicușor Dan, solicită urgentarea anchetei în cazul exploziei devastatoare produse vineri într-un bloc din București, care a provocat moartea a trei persoane, inclusiv a unei tinere însărcinate, și a rănit grav alte 15. Șeful statului denunță un posibil lanț de neglijențe și cere asumarea responsabilității „fără excepție”, în condițiile în care alimentarea cu …
18:40
Zbor complicat spre Budapesta. Putin, nevoit să evite spațiul aerian al UE pentru un posibil summit cu Trump # Cotidianul
Președintele rus Vladimir Putin ar putea întâmpina obstacole majore în planurile de a ajunge la Budapesta pentru un summit cu omologul său american, Donald Trump, din cauza interdicțiilor impuse de Uniunea Europeană asupra avioanelor rusești, avertizează un expert în aviație de la Flightradar24. Vladimir Putin se confruntă cu provocări logistice semnificative dacă intenționează să participe …
18:00
Republica Moldova și România, antrenament comun în JCET 2025: exerciții tactice și parașutări # Cotidianul
Armata Națională desfășoară, în perioada 20–31 octombrie, exercițiul multinațional „Joint Combined Exchange Training–2025” (JCET), cu participarea tradițională a militarilor români. Antrenamentele includ parașutări, trageri cu armament de infanterie și acțiuni complexe de instruire tactică și medico-militară, fiind parte a eforturilor de consolidare a interoperabilității și capacităților operaționale ale forțelor armate. Ministerul Apărării atenționează cetățenii că …
16:50
Alexandru Tănase: „Rețeaua lui Șor nu amenință democrația, dar murdărește procesul electoral” # Cotidianul
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, afirmă că rețeaua lui Ilan Șor nu a reprezentat niciodată un pericol real pentru democrație, întrucât nu ar fi avut capacitatea de a cumpăra voturi din câmpul electoral proeuropean. În schimb, susține el, rețeaua a fost concepută pentru a compromite procesul electoral și pentru a propulsa în Parlament …
16:10
Bruxelles-ul propune un împrumut de 140 miliarde euro pentru Ucraina, garantat din activele rusești înghețate # Cotidianul
Comisia Europeană vrea să transforme o parte din activele rusești înghețate în UE într-un fond de sprijin financiar pentru Ucraina, în valoare de 140 de miliarde de euro. Banii ar urma să fie direcționați către industria ucraineană de apărare și achiziția de armament, însă planul ridică semne de întrebare juridice și politice majore, în special …
15:20
Ion Tăbârță: Subiectul NATO a fost abandonat în mâinile stângii proruse. Moldovenii trebuie informați corect, nu manipulați # Cotidianul
Lipsa unei dezbateri reale despre securitate în Republica Moldova și atenționează că neutralitatea exploatată geopolitic de Federația Rusă fac ca subiectul securității și înțelegerea noțiunii de Alianță Nord-Atlantică să fie percepute eronat de cea mai mare parte a societății. Subiectul NATO continuă să fie tratat în Republica Moldova cu reținere sau chiar ostilitate, iar cauzele …
13:20
Donald Trump le-a cerut lui Putin și Zeleski să „se oprească unde se află” și să pună capăt războiului. Anunțul SUA despre rachetele Tomahawk # Cotidianul
Președintele american Donald Trump pledează pentru înghețarea conflictului ruso-ucrainean „acolo unde se află”, cerând atât Moscovei, cât și Kievului să înceteze ostilitățile și să revină la masa negocierilor. După o convorbire telefonică cu Vladimir Putin și o întâlnire la Casa Albă cu Volodimir Zelenski, Trump a declarat că nu soluțiile militare, ci diplomația ar trebui …
13:00
Alexandru Slusari: Fără autonomie locală reală, Moldova nu va fi admisă în Uniunea Europeană # Cotidianul
După desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, guvernarea de la Chișinău pare să fi admis în sfârșit existența unor probleme sistemice majore care frânează dezvoltarea economică și reformele structurale. Este opinia exprimată de Alexandru Slusari, vicepreședintele Platformei DA, care cere guvernării nu doar un plan credibil de relansare economică, ci și un angajament clar pentru …
17 octombrie 2025
20:00
O instanță din Polonia a decis: suspectul în cazul exploziilor Nord Stream NU va fi extrădat în Germania. Judecătorul a dispus eliberarea imediată a acestuia # Cotidianul
Un tribunal polonez a blocat vineri, 17 octombrie, extrădarea unui ucrainean cercetat de Germania pentru presupusa implicare în exploziile care au avariat gazoductele rusești Nord Stream. Bărbatul în vârstă de 46 de ani, identificat doar ca Volodymyr Z conform regulilor locale privind confidențialitatea, a fost arestat lângă Varșovia la sfârșitul lunii septembrie după ce germanii …
19:50
Republica Moldova a trecut pe „export de inteligență”. Serviciile au depășit bunurile pentru prima dată în istorie # Cotidianul
Pentru prima dată în istoria sa economică, Republica Moldova exportă mai multe servicii decât bunuri. În trimestrul al doilea din 2025, exporturile de servicii au atins 804 milioane de dolari, depășindu-le pe cele de bunuri, care s-au cifrat la 790 de milioane. Potrivit expertului IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, această schimbare marchează o transformare profundă a …
19:40
Maia Sandu taie scurt: „Nu e nevoie de o întâlnire cu Krasnoselski. Prioritatea este retragerea trupelor ruse” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că nu vede de ce ar fi nevoie de o întrevedere directă cu liderul administrației separatiste de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, în condițiile în care există deja „mecanisme clare și verificate de comunicare” între Chișinău și Tiraspol. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni la postul TV …
19:00
Andrii Iermak, șeful cancelariei prezidențiale ucrainene: „Avem nevoie de hotărâri care să schimbe percepția lui Putin” # Cotidianul
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski mizează pe o întâlnire decisivă cu Donald Trump la Casa Albă, în speranța că Statele Unite vor autoriza livrări de armament avansat, inclusiv rachete Tomahawk. „Putin trebuie să înțeleagă că nu se poate juca cu președintele Trump”, avertizează șeful administrației prezidențiale ucrainene, Andrii Iermak. Dar vizita la Washington a fost umbrită …
17:10
SIS cere interzicerea organizației „Evrazia”, acuzată că servește interesele lui Ilan Șor și ale Kremlinului. Procesul începe luni # Cotidianul
Prima ședință de judecată în dosarul inițiat de Serviciul de Informații și Securitate împotriva organizației „Evrazia” urmează să aibă loc luni, 20 octombrie. Anterior, aceasta fusese stabilită pentru 6 octombrie, însă a fost amânată, din motive necunoscute. Potrivit autorităților, organizația ar fi folosită de oligarhul fugar Ilan Șor pentru a coordona proiecte de influență subversivă …
17:10
Maia Sandu transmite condoleanțe în legătură cu decesul lui Alexandru Cazacu. „A lăsat o amprentă de neuitat” # Cotidianul
Președinta Maia Sandu a transmis condoleanțe familiei, colegilor și „tuturor celor care l-au admirat și prețuit” pe Alexandru Cazacu, chitaristul formației „Noroc”, care a decedat astăzi, 17 octombrie. „Cu profundă tristețe am aflat despre trecerea la cele veșnice a maestrului Alexandru Cazacu, chitarist ce a marcat istoria formației „Noroc” și a muzicii ușoare din Republica …
17:00
Regiunea Transnistreană are din nou gaz, începând cu astăzi, 17 octombrie. Regimul separatist de la Tiraspol a achitat o tranșă de bani ce acoperă livrările de gaze naturale până la sfârșitul lui octombrie. „E vorba despre achitarea pentru a doua parte a lunii octombrie. Tiraspoltrangaz urmează să achite inclusiv pentru stocurile de iarnă, așteptăm plățile …
17:00
Europenii, cu Putin în coastă, dar cu privirea către Gaza – Mihai Isac vorbește despre modul în care a fost deturnată atenția publică de pe războiul din Ucraina și alte probleme cauzate de Rusia / “Am văzut inclusiv în centrul Chișinăului marșuri în favoarea politicii promovate de Hamas, dar nu am mai văzut de multă vreme marșuri pentru drepturile românilor din așa-zisa Transnistria” # Cotidianul
Analistul politic Mihai Isac atrage atenția asupra modului în care Federația Rusă a instrumentat propagandistic războiul din Gaza pentru a deturna atenția de pe atrocitățile pe care hoardele ruse continuă să le comită în Ucraina. Astfel, prin prisma unui cumul de factori, opinia publică din Uniunea Europeană a fost deturnată, mai ales în ultima vreme, …
16:40
VIDEO | Maia Sandu îl ia peste picior pe Ion Ceban, după ce acesta a propus doi oameni din MAN pentru Guvern: „E ciudat că doar oameni de pe lista lor pot face față în Guvern” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat ironic la declarațiile făcute de Ion Ceban, primarul capitalei și liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), care și-a exprimat dorința ca viceprimarele Olga Ursu și Angela Cutasevici să facă parte din viitorul Cabinet de miniștri. „E ciudat că doar oameni de pe lista lor pot face față în Guvern. …
16:20
VIDEO | 20 de proiecte de cercetare moldo-române, în derulare la USM. România investește de aproape patru ori mai mult decât Moldova # Cotidianul
Universitatea de Stat din Moldova derulează 20 de proiecte comune de cercetare cu România, în cadrul celei de-a doua ediții a competiției „Proiecte complexe bilaterale cu Republica Moldova”. Din totalul de 66 de propuneri depuse, aceste proiecte au obținut finanțare în valoare de peste 57 de milioane de lei, dintre care 45 de milioane vin …
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.