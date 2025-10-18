Zbor complicat spre Budapesta. Putin, nevoit să evite spațiul aerian al UE pentru un posibil summit cu Trump

14:30

Regiunea transnistreană se confruntă cu o criză energetică tot mai gravă, în contextul în care Rusia nu mai poate susține financiar livrările de gaze, iar regimul de la Tiraspol refuză sprijinul oferit de Chișinău și Uniunea Europeană. În pofida unui ajutor de 60 de milioane de euro propus de UE, administrația separatistă a menținut un …