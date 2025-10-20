Mofturi, capricii și scârnăvii. Alexandru Tănase: Dodon și Voronin au distrus noțiunea de opoziție în Republica Moldova

12:40

Președinta Maia Sandu se arată indignată de zvonurile și informațiile interpretate din presă, cu privire la Alexandru Munteanu, care urmează să fie desemnat oficial la funcția de prim-ministru. Sandu a făcut paralelă cu situația în care ea, în 2012, a fost propusă pentru funcția de ministru al Educației, când a fost întrebată de unii jurnaliști …