POLITICO: Moldova și Ucraina ar putea adera la UE fără drepturi de vot depline
Cotidianul, 20 octombrie 2025 11:10
Uniunea Europeană analizează o nouă formulă de extindere care ar permite aderarea rapidă a unor țări candidate precum Ucraina și Republica Moldova, chiar înainte de finalizarea reformelor interne ale blocului comunitar. Potrivit POLITICO, planul ar urma să le ofere noilor membri majoritatea beneficiilor apartenenței la UE — dar fără drept de veto în primii ani. …
• • •
Acum 5 minute
11:20
Vicepremierul Popșoi pleacă la Luxemburg. Participă la reuniunea miniștrilor afacerilor externe # Cotidianul
Vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, va participa la reuniunea miniștrilor afacerilor externe privind securitatea și conectivitatea interregională, organizată la Luxemburg, pe marginea reuniunii Consiliului pentru afaceri externe al Uniunii Europene, transmite IPN. Potrivit MAE, participarea are loc la invitația înaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, …
Acum 15 minute
11:10
Acum o oră
10:40
DOCUMENT | Maia Sandu i-ar cere 100.000 de lei lui Gheorghe Gonța, după un editorial video: Gonța: „Ne vedem la proces” # Cotidianul
Jurnalistul Gheorghe Gonța a anunțat pe pagina sa de Telegram că președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îi solicită 100.000 de lei drept despăgubire pentru prejudiciul moral cauzat printr-un editorial video publicat recent. „Maia Sandu îmi cere 100 de mii de lei. Prin intermediul avocatului său, aceasta mi-a expediat o cerere prealabilă prin care-mi solicită să …
Acum 24 ore
20:20
Alexandru Tănase despre foametea din Găgăuzia: „Refuzul de a-ți aminti de morții tăi e o amnezie programabilă” # Cotidianul
Ziua comemorării victimelor foametei din Găgăuzia a fost instituită oficial în 2019, dar este puțin cunoscută la nivel național. Fostul președinte al Curții Constituțională evocă, într-o postare pe rețelele sociale, tragedia istorică a foametei din 1946-1947, dar și frica, tăcerea și manipularea care încă planează asupra acestei regiuni. Tănase atrage atenția că memoria acestor victime …
18:50
Ion Tăbârță: Instituțiile statului au rezistat interferențelor ruse și corupției electorale. Am salvat democrația electorală # Cotidianul
Alegerile parlamentare și referendumul din 2025 au fost un test major pentru democrația moldovenească, în contextul unor interferențe ruse fără precedent și al unei rețele extinse de corupție electorală. Expertul politic, Ion Tăbârță, a evidențiat, în cadrul emisiunii Dosarul Săptămânii de la Radio 7, rolul crucial al instituțiilor statului, care, printr-un efort coordonat și proactiv, …
17:20
O uzină de procesare a gazelor naturale din regiunea rusă Orenburg, operată de gigantul Gazprom, a fost lovită în noaptea de sâmbătă spre duminică de drone ucrainene. Atacul a provocat un incendiu într-un atelier al complexului industrial, unul dintre cele mai mari din lume. Autoritățile ruse au raportat că nu au existat victime. Uzina este …
15:10
Explozie într-un bloc din Bistrița. Un bărbat de 77 de ani, rănit ușor, 17 persoane evacuate # Cotidianul
O explozie puternică s-a produs duminică dimineață într-un apartament de la etajul al doilea al unui bloc din municipiul Bistrița, cel mai probabil din cauza unei acumulări de gaze. Proprietarul, un bărbat de 77 de ani, a fost găsit conștient, fiind transportat la spital cu un puseu hipertensiv. Alte 17 persoane s-au autoevacuat, iar după …
14:30
Ion Tăbârță: PAS a fost un instrument pentru votul pro-european. Viitorul premier va avea o misiune complicată # Cotidianul
Votul recent pentru PAS a fost mai degrabă un vot de susținere pentru direcția europeană a Republicii Moldova, decât un vot direct pentru partid. Declarația a fost făcută de expertul politic, Ion Tăbârță, în cadrul emisiunii Dosarul Săptămânii de la Radio 7. Analistul a vorbit despre provocările viitorului guvern, despre profilul posibilului premier și despre …
12:40
Putin ar fi cerut controlul total asupra regiunii Donețk în schimbul păcii. Dezvăluiri despre o discuție cu Trump privind încetarea războiului din Ucraina # Cotidianul
Președintele rus Vladimir Putin ar fi condiționat încetarea războiului din Ucraina de cedarea completă a regiunii Donețk, în cadrul unei conversații recente cu fostul președinte american Donald Trump, potrivit unor surse citate de Washington Post. În schimb, liderul de la Kremlin s-ar fi arătat dispus să renunțe la unele teritorii din regiunile Zaporijie și Herson, …
12:10
Pakistan și Afganistan au convenit încetarea focului, după cele mai grave confruntări de frontieră din ultimele decenii # Cotidianul
Pakistanul și Afganistanul au ajuns la un acord de încetare imediată a focului, în urma negocierilor purtate pe 18 octombrie la Doha, mediate de Qatar și Turcia. Decizia vine după cele mai grave ciocniri armate de la graniță din ultimele decenii, care s-au soldat cu zeci de victime și au amplificat tensiunile regionale, transmite Deutsche …
11:40
Partidul comuniștilor se desprinde de Blocul Patriotic și anunță formarea propriei fracțiuni în Parlament # Cotidianul
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova va activa în noul legislativ ca fracțiune parlamentară separată, marcând astfel desprinderea oficială de Blocul Electoral Patriotic, pe listele căruia a participat la alegerile din 28 septembrie. Decizia a fost adoptată sâmbătă, în cadrul Plenarei Comitetului Central, unde formațiunea a făcut apel și la crearea unei coaliții largi de opoziție …
Ieri
11:10
Explozia din București s-a produs în apartamentul unei avocate. Toate victimele sunt femei # Cotidianul
Trei femei și-au pierdut viața în urma exploziei violente produse vineri într-un bloc din București, la etajele superioare ale clădirii. Deflagrația, care a distrus complet mai multe apartamente, ar fi avut loc în locuința unei avocate pensionare, potrivit autorităților. Două dintre victime urmează să fie confirmate prin test ADN. Comisarul-șef de la Criminalistică, Alexandru Poroșanu, …
18 octombrie 2025
19:20
Nicușor Dan cere anchetă rapidă după explozia de pe Calea Rahovei: Cei care au știut și nu au acționat trebuie să răspundă # Cotidianul
Președintele României, Nicușor Dan, solicită urgentarea anchetei în cazul exploziei devastatoare produse vineri într-un bloc din București, care a provocat moartea a trei persoane, inclusiv a unei tinere însărcinate, și a rănit grav alte 15. Șeful statului denunță un posibil lanț de neglijențe și cere asumarea responsabilității „fără excepție”, în condițiile în care alimentarea cu …
18:40
Zbor complicat spre Budapesta. Putin, nevoit să evite spațiul aerian al UE pentru un posibil summit cu Trump # Cotidianul
Președintele rus Vladimir Putin ar putea întâmpina obstacole majore în planurile de a ajunge la Budapesta pentru un summit cu omologul său american, Donald Trump, din cauza interdicțiilor impuse de Uniunea Europeană asupra avioanelor rusești, avertizează un expert în aviație de la Flightradar24. Vladimir Putin se confruntă cu provocări logistice semnificative dacă intenționează să participe …
18:00
Republica Moldova și România, antrenament comun în JCET 2025: exerciții tactice și parașutări # Cotidianul
Armata Națională desfășoară, în perioada 20–31 octombrie, exercițiul multinațional „Joint Combined Exchange Training–2025” (JCET), cu participarea tradițională a militarilor români. Antrenamentele includ parașutări, trageri cu armament de infanterie și acțiuni complexe de instruire tactică și medico-militară, fiind parte a eforturilor de consolidare a interoperabilității și capacităților operaționale ale forțelor armate. Ministerul Apărării atenționează cetățenii că …
16:50
Alexandru Tănase: „Rețeaua lui Șor nu amenință democrația, dar murdărește procesul electoral” # Cotidianul
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, afirmă că rețeaua lui Ilan Șor nu a reprezentat niciodată un pericol real pentru democrație, întrucât nu ar fi avut capacitatea de a cumpăra voturi din câmpul electoral proeuropean. În schimb, susține el, rețeaua a fost concepută pentru a compromite procesul electoral și pentru a propulsa în Parlament …
16:10
Bruxelles-ul propune un împrumut de 140 miliarde euro pentru Ucraina, garantat din activele rusești înghețate # Cotidianul
Comisia Europeană vrea să transforme o parte din activele rusești înghețate în UE într-un fond de sprijin financiar pentru Ucraina, în valoare de 140 de miliarde de euro. Banii ar urma să fie direcționați către industria ucraineană de apărare și achiziția de armament, însă planul ridică semne de întrebare juridice și politice majore, în special …
15:20
Ion Tăbârță: Subiectul NATO a fost abandonat în mâinile stângii proruse. Moldovenii trebuie informați corect, nu manipulați # Cotidianul
Lipsa unei dezbateri reale despre securitate în Republica Moldova și atenționează că neutralitatea exploatată geopolitic de Federația Rusă fac ca subiectul securității și înțelegerea noțiunii de Alianță Nord-Atlantică să fie percepute eronat de cea mai mare parte a societății. Subiectul NATO continuă să fie tratat în Republica Moldova cu reținere sau chiar ostilitate, iar cauzele …
13:20
Donald Trump le-a cerut lui Putin și Zeleski să „se oprească unde se află” și să pună capăt războiului. Anunțul SUA despre rachetele Tomahawk # Cotidianul
Președintele american Donald Trump pledează pentru înghețarea conflictului ruso-ucrainean „acolo unde se află”, cerând atât Moscovei, cât și Kievului să înceteze ostilitățile și să revină la masa negocierilor. După o convorbire telefonică cu Vladimir Putin și o întâlnire la Casa Albă cu Volodimir Zelenski, Trump a declarat că nu soluțiile militare, ci diplomația ar trebui …
13:00
Alexandru Slusari: Fără autonomie locală reală, Moldova nu va fi admisă în Uniunea Europeană # Cotidianul
După desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, guvernarea de la Chișinău pare să fi admis în sfârșit existența unor probleme sistemice majore care frânează dezvoltarea economică și reformele structurale. Este opinia exprimată de Alexandru Slusari, vicepreședintele Platformei DA, care cere guvernării nu doar un plan credibil de relansare economică, ci și un angajament clar pentru …
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
O instanță din Polonia a decis: suspectul în cazul exploziilor Nord Stream NU va fi extrădat în Germania. Judecătorul a dispus eliberarea imediată a acestuia # Cotidianul
Un tribunal polonez a blocat vineri, 17 octombrie, extrădarea unui ucrainean cercetat de Germania pentru presupusa implicare în exploziile care au avariat gazoductele rusești Nord Stream. Bărbatul în vârstă de 46 de ani, identificat doar ca Volodymyr Z conform regulilor locale privind confidențialitatea, a fost arestat lângă Varșovia la sfârșitul lunii septembrie după ce germanii …
19:50
Republica Moldova a trecut pe „export de inteligență”. Serviciile au depășit bunurile pentru prima dată în istorie # Cotidianul
Pentru prima dată în istoria sa economică, Republica Moldova exportă mai multe servicii decât bunuri. În trimestrul al doilea din 2025, exporturile de servicii au atins 804 milioane de dolari, depășindu-le pe cele de bunuri, care s-au cifrat la 790 de milioane. Potrivit expertului IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, această schimbare marchează o transformare profundă a …
19:40
Maia Sandu taie scurt: „Nu e nevoie de o întâlnire cu Krasnoselski. Prioritatea este retragerea trupelor ruse” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că nu vede de ce ar fi nevoie de o întrevedere directă cu liderul administrației separatiste de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, în condițiile în care există deja „mecanisme clare și verificate de comunicare” între Chișinău și Tiraspol. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni la postul TV …
19:00
Andrii Iermak, șeful cancelariei prezidențiale ucrainene: „Avem nevoie de hotărâri care să schimbe percepția lui Putin” # Cotidianul
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski mizează pe o întâlnire decisivă cu Donald Trump la Casa Albă, în speranța că Statele Unite vor autoriza livrări de armament avansat, inclusiv rachete Tomahawk. „Putin trebuie să înțeleagă că nu se poate juca cu președintele Trump”, avertizează șeful administrației prezidențiale ucrainene, Andrii Iermak. Dar vizita la Washington a fost umbrită …
17:10
SIS cere interzicerea organizației „Evrazia”, acuzată că servește interesele lui Ilan Șor și ale Kremlinului. Procesul începe luni # Cotidianul
Prima ședință de judecată în dosarul inițiat de Serviciul de Informații și Securitate împotriva organizației „Evrazia” urmează să aibă loc luni, 20 octombrie. Anterior, aceasta fusese stabilită pentru 6 octombrie, însă a fost amânată, din motive necunoscute. Potrivit autorităților, organizația ar fi folosită de oligarhul fugar Ilan Șor pentru a coordona proiecte de influență subversivă …
17:10
Maia Sandu transmite condoleanțe în legătură cu decesul lui Alexandru Cazacu. „A lăsat o amprentă de neuitat” # Cotidianul
Președinta Maia Sandu a transmis condoleanțe familiei, colegilor și „tuturor celor care l-au admirat și prețuit” pe Alexandru Cazacu, chitaristul formației „Noroc”, care a decedat astăzi, 17 octombrie. „Cu profundă tristețe am aflat despre trecerea la cele veșnice a maestrului Alexandru Cazacu, chitarist ce a marcat istoria formației „Noroc” și a muzicii ușoare din Republica …
17:00
Regiunea Transnistreană are din nou gaz, începând cu astăzi, 17 octombrie. Regimul separatist de la Tiraspol a achitat o tranșă de bani ce acoperă livrările de gaze naturale până la sfârșitul lui octombrie. „E vorba despre achitarea pentru a doua parte a lunii octombrie. Tiraspoltrangaz urmează să achite inclusiv pentru stocurile de iarnă, așteptăm plățile …
17:00
Europenii, cu Putin în coastă, dar cu privirea către Gaza – Mihai Isac vorbește despre modul în care a fost deturnată atenția publică de pe războiul din Ucraina și alte probleme cauzate de Rusia / “Am văzut inclusiv în centrul Chișinăului marșuri în favoarea politicii promovate de Hamas, dar nu am mai văzut de multă vreme marșuri pentru drepturile românilor din așa-zisa Transnistria” # Cotidianul
Analistul politic Mihai Isac atrage atenția asupra modului în care Federația Rusă a instrumentat propagandistic războiul din Gaza pentru a deturna atenția de pe atrocitățile pe care hoardele ruse continuă să le comită în Ucraina. Astfel, prin prisma unui cumul de factori, opinia publică din Uniunea Europeană a fost deturnată, mai ales în ultima vreme, …
16:40
VIDEO | Maia Sandu îl ia peste picior pe Ion Ceban, după ce acesta a propus doi oameni din MAN pentru Guvern: „E ciudat că doar oameni de pe lista lor pot face față în Guvern” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat ironic la declarațiile făcute de Ion Ceban, primarul capitalei și liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), care și-a exprimat dorința ca viceprimarele Olga Ursu și Angela Cutasevici să facă parte din viitorul Cabinet de miniștri. „E ciudat că doar oameni de pe lista lor pot face față în Guvern. …
16:20
VIDEO | 20 de proiecte de cercetare moldo-române, în derulare la USM. România investește de aproape patru ori mai mult decât Moldova # Cotidianul
Universitatea de Stat din Moldova derulează 20 de proiecte comune de cercetare cu România, în cadrul celei de-a doua ediții a competiției „Proiecte complexe bilaterale cu Republica Moldova”. Din totalul de 66 de propuneri depuse, aceste proiecte au obținut finanțare în valoare de peste 57 de milioane de lei, dintre care 45 de milioane vin …
15:00
Doliu în lumea muzicii românești. Alexandru Cazacu, chitaristul legendarei formații „Noroc”, s-a stins din viață # Cotidianul
Cu tristețe anunțăm faptul că s‑a stins din viață renumitul chitarist moldovean Alexandru Cazacu, una dintre vocile instrumentale care au definit sunetul „Noroc”. Ministerul Culturii a confirmat decesul, iar lumea muzicii este în doliu, transmit colegii de breaslă pe rețelele sociale. Alexandru Cazacu s‑a născut la 7 noiembrie 1949 în satul Acui, raionul Cantemir. Încă …
14:30
VIDEO | Dodon amenință, cu statuia lui Ștefan pe masă: „Noi nu vom vota guvernul Munteanu. Să fie foarte clar” # Cotidianul
Socialistul Igor Dodon a comentat rezultatele alegerilor parlamentare și discuțiile privind posibila desemnare a unui nou prim-ministru. Într-o intervenție publică, liderul socialiștilor și-a început discursul cu un ton autoritar, cu statuia lui Șfetan cel Mare îndreptată spre dânsul, pentru încredere și inspirație, criticând victoria obținută de PAS, a pus sub semnul întrebării sustenabilitatea unui viitor …
14:00
Maia Sandu propune extinderea vettingului și asupra avocaților: „Trebuie să fie oameni onești și să își demonstreze sursa veniturilor” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat recent că reforma sistemului de justiție ar trebui să includă și avocații, în contextul combaterii corupției și abuzurilor în domeniu. „Deci, nu vă supărați, dar cred că ar trebui să facem un vetting și a avocaților. Pentru că și avocații trebuie să fie oameni onești și tot ei …
13:10
Voronin refuză să conducă prima ședință a Parlamentului: „Da, există tradiții, există un regulament, dar există și demnitate politică” # Cotidianul
Președintele Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, refuză să prezideze prima ședință a Parlamentului, care va avea loc pe 22 octombrie. Într-un articol plasat pe pagina oficială a partidului, Voronin critică modul în care Partidul Acțiune și Solidaritate a guvernat în ultimii 4 ani și nu vrea să fie parte la această „teroare ideologică”. „Pot eu, după …
13:00
Victor Negrescu cere accelerarea negocierilor de aderare cu Moldova: Trebuie găsită o soluție chiar și fără unanimitate # Cotidianul
Negocierile de aderare pe capitole între Republica Moldova și Uniunea Europeană trebuie să înceapă cât mai curând, chiar dacă nu există unanimitate între liderii europeni, afirmă vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu. Eurodeputatul român a declarat, într-un interviu pentru Radio Chișinău, că există deja soluții propuse la nivelul Consiliului European, iar Parlamentul European face presiuni pentru …
12:40
VIDEO | „Mi-am amintit de experiența mea din 2012. Una dintre întrebări a fost: «A cui amantă sunteți?»” — Maia Sandu, indignată de campania de denigrare la adresa lui Alexandru Munteanu # Cotidianul
Președinta Maia Sandu se arată indignată de zvonurile și informațiile interpretate din presă, cu privire la Alexandru Munteanu, care urmează să fie desemnat oficial la funcția de prim-ministru. Sandu a făcut paralelă cu situația în care ea, în 2012, a fost propusă pentru funcția de ministru al Educației, când a fost întrebată de unii jurnaliști …
12:10
Explozie puternică într-un bloc din București: Mai multe etaje s-au prăbușit, iar trei persoane au decedat # Cotidianul
Două etaje dintr-un bloc cu opt niveluri de pe Calea Rahovei din București s-au prăbușit în dimineața zilei de 17 octombrie, după o explozie puternică într-un apartament situat la etajul 5. Până în acest moment, autoritățile au confirmat decesul a trei persoane și rănirea altor 13, dintre care unele cu arsuri și traumatisme severe, potrivit …
11:50
VIDEO | Dodon nu se mai joacă cu focul. Pro-rusul alege funcția de deputat: „Nu vrem să dăm foc la țară și nu vrem să dăm foc la casă” # Cotidianul
Pro-rusul Igor Dodon a ales funcția de deputat și nu renunță la mandatul său, așa cum a făcut-o anterior. Într-un live pe pagina sa de Facebook, socialistul spune că acest mandat este oferit de „cetățeni”. Cât ține de continuarea protestelor începute imediat după alegerile parlamentare, liderul PSRM spune că nu mai vor mai avea loc. …
10:40
VIDEO În Rusia lui Putin, muzica devine delict: o tânără de 18 ani din Sankt Petersburg, condamnată la 13 zile de arest pentru că a cântat piese ale „agenților străini” # Cotidianul
O studentă de la Colegiul de Muzică „Rimski-Korsakov” din Sankt Petersburg a fost arestată și condamnată la aproape două săptămâni de închisoare, după ce a cântat în stradă piese ale unor muzicieni interziși în Rusia. Printre ele se numără melodia „Кооператив «Лебединое озеро»” („Cooperativa Lacul Lebedelor”) a rapperului Noize MC, un simbol al protestului artistic …
10:30
Alertă pe Aeroportul Internațional Chișinău: un bagaj suspect ar conține o substanță explozivă. Pasagerii au fost evacuați # Cotidianul
Alertă pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, un bagaj în care s-ar afla o substanță explozivă a fost depistat de autorități. Polițiștii de frontieră au evacuat de urgență pasagerii și personalul din incinta aeroportului. Potrivit instituției, polițiștii de frontieră au intervenit imediat, dispunând evacuarea pasagerilor și a personalului aeroportuar. La fața locului se află …
09:30
Maia Sandu a semnat decretul de convocare a noului Parlament. Prima ședință va avea loc pe 22 octombrie # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat Decretul privind convocarea Parlamentului de Legislatura a XII-a. Conform documentului, prima ședință a noului Legislativ va avea loc miercuri, 22 octombrie, începând cu ora 10:00. În cadrul acesteia, noii deputați urmează să aleagă organele de conducere și de lucru ale Parlamentului, inclusiv președintele legislativului, precum și să inițieze …
16 octombrie 2025
22:20
VIDEO | Maia Sandu explică alegerea lui Alexandru Munteanu ca premier: Avem nevoie de cineva care să învioreze economia # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a explicat cum a ajuns la decizia de a-l propune pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru, după ce Dorin Recean și-a anunțat retragerea din fruntea Guvernului. „În momentul în care Dorin Recean ne-a anunțat că nu vrea să mai continue în funcția de prim-ministru, ne-am adunat împreună cu câțiva …
22:20
VIDEO | Alexandru Munteanu, despre apelul neașteptat al Maiei Sandu: „A fost o chemare a vieții mele. Îmi dau seama de responsabilitatea pe care o port” # Cotidianul
Premierul desemnat al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a relatat cum a primit propunerea de a conduce noul Guvern, spunând că apelul din partea președintei Maia Sandu a fost „complet neașteptat”. „Era o seară frumoasă, stăteam cu soția și ne făceam planurile. A sunat telefonul și, când am auzit vocea doamnei președinte, am înțeles că urma …
21:30
Trump anunță o nouă întâlnire cu Putin după „progrese majore” în discuțiile despre Ucraina # Cotidianul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că el și președintele Rusiei, Vladimir Putin, au convenit asupra organizării unui nou summit pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina. Anunțul a fost făcut cu o zi înainte ca liderul american să aibă o convorbire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite reuters.com, citat de cotidianul.md. Trump …
20:20
Fisuri în partidul lui Ion Chicu: Primarul din Hîncești, Alexandru Botnari, se retrage din PDCM # Cotidianul
Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), condus de Ion Chicu, se confruntă cu primele pierderi. Primarul municipiului Hîncești, Alexandru Botnari, a anunțat că părăsește formațiunea și se retrage din viața politică, lăsând conducerea organizației teritoriale în mâinile viceprimarei Olga Moraru. În cadrul unei întruniri desfășurate pe 16 octombrie 2025, acesta a propus-o pe viceprimara Olga …
20:00
Trump, după convorbirea telefonică cu Putin: O discuție lungă, vom anunța concluziile la final # Cotidianul
Cu o zi înaintea vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington, Donald Trump poartă o convorbire telefonică de durată cu liderul rus Vladimir Putin, prima în aproape două luni. Discuția are loc pe fundalul tensiunilor crescânde legate de furnizarea rachetelor americane Tomahawk către Ucraina și a impasului din negocierile de pace dintre Moscova și Kiev. …
19:20
Reprezentant IPRE: Rezultatul alegerilor nu e o garanție. Republica Moldova nu-și poate permite să se relaxeze pe drumul spre UE # Cotidianul
Deși alegerile parlamentare din 28 septembrie au confirmat o majoritate proeuropeană, procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană rămâne fragil, avertizează Adrian Ermurachi, co-director executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Potrivit expertului, cel mai mare risc acum este tendința de relaxare, atât în rândul autorităților, cât și al societății, într-un …
17:30
GRT, televiziunea publică din Găgăuzia, amendată cu 32.000 de lei și exclusă din Registrul Codului deontologic pentru partizanat și dezinformare # Cotidianul
Postul public regional „Gagauziya Radio Televizionu” (GRT) din Comrat a fost exclus din Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului, după ce a fost acuzat de partizanat politic, distribuirea de informații false și instigare la discriminare. Decizia a fost luată de Consiliul de Presă în urma unei evaluări care a constatat abateri sistematice de la normele …
17:10
Accesul minorilor la rețelele sociale va fi reglementat la nivelul UE. „Majoratul digital”, stabilit la aceeași vârstă ca în România # Cotidianul
Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor a Parlamentului European a adoptat joi cu o majoritate largă propunerea europarlamentarei social-democrate daneze Christel Schlademose ca accesul în orice reţea socială online să fie interzis până la vârsta de 13 ani, iar până la vârsta de 16 ani să fie necesar acordul părinţilor, transmite AFP, preluată de …
17:00
Fost agent de securitate la Ambasada SUA din Oslo, condamnat pentru spionaj în favoarea Rusiei și Iranului # Cotidianul
Un fost agent de securitate al Ambasadei SUA din Oslo a fost condamnat la trei ani și șapte luni de închisoare în Norvegia, după ce a fost găsit vinovat de spionaj în favoarea Rusiei și Iranului. Potrivit instanței, bărbatul, în vârstă de 28 de ani, a fost acuzat că a furnizat planuri şi informaţii despre …
