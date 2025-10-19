Explozie într-un bloc din Bistrița. Un bărbat de 77 de ani, rănit ușor, 17 persoane evacuate

O explozie puternică s-a produs duminică dimineață într-un apartament de la etajul al doilea al unui bloc din municipiul Bistrița, cel mai probabil din cauza unei acumulări de gaze. Proprietarul, un bărbat de 77 de ani, a fost găsit conștient, fiind transportat la spital cu un puseu hipertensiv. Alte 17 persoane s-au autoevacuat, iar după …

