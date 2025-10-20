Constantin Țuțu, adus silit în instanță. Ședința de judecată amânată pentru 24 octombrie

11:50

Pro-rusul Igor Dodon a ales funcția de deputat și nu renunță la mandatul său, așa cum a făcut-o anterior. Într-un live pe pagina sa de Facebook, socialistul spune că acest mandat este oferit de „cetățeni”. Cât ține de continuarea protestelor începute imediat după alegerile parlamentare, liderul PSRM spune că nu mai vor mai avea loc. …