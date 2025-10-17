O instanță din Polonia a decis: suspectul în cazul exploziilor Nord Stream NU va fi extrădat în Germania. Judecătorul a dispus eliberarea imediată a acestuia
Cotidianul, 17 octombrie 2025 20:00
Un tribunal polonez a blocat vineri, 17 octombrie, extrădarea unui ucrainean cercetat de Germania pentru presupusa implicare în exploziile care au avariat gazoductele rusești Nord Stream. Bărbatul în vârstă de 46 de ani, identificat doar ca Volodymyr Z conform regulilor locale privind confidențialitatea, a fost arestat lângă Varșovia la sfârșitul lunii septembrie după ce germanii …
• • •
Acum 30 minute
20:00
Acum o oră
19:50
Republica Moldova a trecut pe „export de inteligență”. Serviciile au depășit bunurile pentru prima dată în istorie # Cotidianul
Pentru prima dată în istoria sa economică, Republica Moldova exportă mai multe servicii decât bunuri. În trimestrul al doilea din 2025, exporturile de servicii au atins 804 milioane de dolari, depășindu-le pe cele de bunuri, care s-au cifrat la 790 de milioane. Potrivit expertului IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, această schimbare marchează o transformare profundă a …
19:40
Maia Sandu taie scurt: „Nu e nevoie de o întâlnire cu Krasnoselski. Prioritatea este retragerea trupelor ruse” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că nu vede de ce ar fi nevoie de o întrevedere directă cu liderul administrației separatiste de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, în condițiile în care există deja „mecanisme clare și verificate de comunicare” între Chișinău și Tiraspol. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni la postul TV …
Acum 2 ore
19:00
Andrii Iermak, șeful cancelariei prezidențiale ucrainene: „Avem nevoie de hotărâri care să schimbe percepția lui Putin” # Cotidianul
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski mizează pe o întâlnire decisivă cu Donald Trump la Casa Albă, în speranța că Statele Unite vor autoriza livrări de armament avansat, inclusiv rachete Tomahawk. „Putin trebuie să înțeleagă că nu se poate juca cu președintele Trump”, avertizează șeful administrației prezidențiale ucrainene, Andrii Iermak. Dar vizita la Washington a fost umbrită …
Acum 4 ore
17:10
SIS cere interzicerea organizației „Evrazia”, acuzată că servește interesele lui Ilan Șor și ale Kremlinului. Procesul începe luni # Cotidianul
Prima ședință de judecată în dosarul inițiat de Serviciul de Informații și Securitate împotriva organizației „Evrazia” urmează să aibă loc luni, 20 octombrie. Anterior, aceasta fusese stabilită pentru 6 octombrie, însă a fost amânată, din motive necunoscute. Potrivit autorităților, organizația ar fi folosită de oligarhul fugar Ilan Șor pentru a coordona proiecte de influență subversivă …
17:10
Maia Sandu transmite condoleanțe în legătură cu decesul lui Alexandru Cazacu. „A lăsat o amprentă de neuitat” # Cotidianul
Președinta Maia Sandu a transmis condoleanțe familiei, colegilor și „tuturor celor care l-au admirat și prețuit” pe Alexandru Cazacu, chitaristul formației „Noroc”, care a decedat astăzi, 17 octombrie. „Cu profundă tristețe am aflat despre trecerea la cele veșnice a maestrului Alexandru Cazacu, chitarist ce a marcat istoria formației „Noroc” și a muzicii ușoare din Republica …
17:00
Regiunea Transnistreană are din nou gaz, începând cu astăzi, 17 octombrie. Regimul separatist de la Tiraspol a achitat o tranșă de bani ce acoperă livrările de gaze naturale până la sfârșitul lui octombrie. „E vorba despre achitarea pentru a doua parte a lunii octombrie. Tiraspoltrangaz urmează să achite inclusiv pentru stocurile de iarnă, așteptăm plățile …
17:00
Europenii, cu Putin în coastă, dar cu privirea către Gaza – Mihai Isac vorbește despre modul în care a fost deturnată atenția publică de pe războiul din Ucraina și alte probleme cauzate de Rusia / “Am văzut inclusiv în centrul Chișinăului marșuri în favoarea politicii promovate de Hamas, dar nu am mai văzut de multă vreme marșuri pentru drepturile românilor din așa-zisa Transnistria” # Cotidianul
Analistul politic Mihai Isac atrage atenția asupra modului în care Federația Rusă a instrumentat propagandistic războiul din Gaza pentru a deturna atenția de pe atrocitățile pe care hoardele ruse continuă să le comită în Ucraina. Astfel, prin prisma unui cumul de factori, opinia publică din Uniunea Europeană a fost deturnată, mai ales în ultima vreme, …
16:40
VIDEO | Maia Sandu îl ia peste picior pe Ion Ceban, după ce acesta a propus doi oameni din MAN pentru Guvern: „E ciudat că doar oameni de pe lista lor pot face față în Guvern” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat ironic la declarațiile făcute de Ion Ceban, primarul capitalei și liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), care și-a exprimat dorința ca viceprimarele Olga Ursu și Angela Cutasevici să facă parte din viitorul Cabinet de miniștri. „E ciudat că doar oameni de pe lista lor pot face față în Guvern. …
Acum 6 ore
16:20
VIDEO | 20 de proiecte de cercetare moldo-române, în derulare la USM. România investește de aproape patru ori mai mult decât Moldova # Cotidianul
Universitatea de Stat din Moldova derulează 20 de proiecte comune de cercetare cu România, în cadrul celei de-a doua ediții a competiției „Proiecte complexe bilaterale cu Republica Moldova”. Din totalul de 66 de propuneri depuse, aceste proiecte au obținut finanțare în valoare de peste 57 de milioane de lei, dintre care 45 de milioane vin …
15:00
Doliu în lumea muzicii românești. Alexandru Cazacu, chitaristul legendarei formații „Noroc”, s-a stins din viață # Cotidianul
Cu tristețe anunțăm faptul că s‑a stins din viață renumitul chitarist moldovean Alexandru Cazacu, una dintre vocile instrumentale care au definit sunetul „Noroc”. Ministerul Culturii a confirmat decesul, iar lumea muzicii este în doliu, transmit colegii de breaslă pe rețelele sociale. Alexandru Cazacu s‑a născut la 7 noiembrie 1949 în satul Acui, raionul Cantemir. Încă …
14:30
VIDEO | Dodon amenință, cu statuia lui Ștefan pe masă: „Noi nu vom vota guvernul Munteanu. Să fie foarte clar” # Cotidianul
Socialistul Igor Dodon a comentat rezultatele alegerilor parlamentare și discuțiile privind posibila desemnare a unui nou prim-ministru. Într-o intervenție publică, liderul socialiștilor și-a început discursul cu un ton autoritar, cu statuia lui Șfetan cel Mare îndreptată spre dânsul, pentru încredere și inspirație, criticând victoria obținută de PAS, a pus sub semnul întrebării sustenabilitatea unui viitor …
Acum 8 ore
14:00
Maia Sandu propune extinderea vettingului și asupra avocaților: „Trebuie să fie oameni onești și să își demonstreze sursa veniturilor” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat recent că reforma sistemului de justiție ar trebui să includă și avocații, în contextul combaterii corupției și abuzurilor în domeniu. „Deci, nu vă supărați, dar cred că ar trebui să facem un vetting și a avocaților. Pentru că și avocații trebuie să fie oameni onești și tot ei …
13:10
Voronin refuză să conducă prima ședință a Parlamentului: „Da, există tradiții, există un regulament, dar există și demnitate politică” # Cotidianul
Președintele Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, refuză să prezideze prima ședință a Parlamentului, care va avea loc pe 22 octombrie. Într-un articol plasat pe pagina oficială a partidului, Voronin critică modul în care Partidul Acțiune și Solidaritate a guvernat în ultimii 4 ani și nu vrea să fie parte la această „teroare ideologică”. „Pot eu, după …
13:00
Victor Negrescu cere accelerarea negocierilor de aderare cu Moldova: Trebuie găsită o soluție chiar și fără unanimitate # Cotidianul
Negocierile de aderare pe capitole între Republica Moldova și Uniunea Europeană trebuie să înceapă cât mai curând, chiar dacă nu există unanimitate între liderii europeni, afirmă vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu. Eurodeputatul român a declarat, într-un interviu pentru Radio Chișinău, că există deja soluții propuse la nivelul Consiliului European, iar Parlamentul European face presiuni pentru …
12:40
VIDEO | „Mi-am amintit de experiența mea din 2012. Una dintre întrebări a fost: «A cui amantă sunteți?»” — Maia Sandu, indignată de campania de denigrare la adresa lui Alexandru Munteanu # Cotidianul
Președinta Maia Sandu se arată indignată de zvonurile și informațiile interpretate din presă, cu privire la Alexandru Munteanu, care urmează să fie desemnat oficial la funcția de prim-ministru. Sandu a făcut paralelă cu situația în care ea, în 2012, a fost propusă pentru funcția de ministru al Educației, când a fost întrebată de unii jurnaliști …
Acum 12 ore
12:10
Explozie puternică într-un bloc din București: Mai multe etaje s-au prăbușit, iar trei persoane au decedat # Cotidianul
Două etaje dintr-un bloc cu opt niveluri de pe Calea Rahovei din București s-au prăbușit în dimineața zilei de 17 octombrie, după o explozie puternică într-un apartament situat la etajul 5. Până în acest moment, autoritățile au confirmat decesul a trei persoane și rănirea altor 13, dintre care unele cu arsuri și traumatisme severe, potrivit …
11:50
VIDEO | Dodon nu se mai joacă cu focul. Pro-rusul alege funcția de deputat: „Nu vrem să dăm foc la țară și nu vrem să dăm foc la casă” # Cotidianul
Pro-rusul Igor Dodon a ales funcția de deputat și nu renunță la mandatul său, așa cum a făcut-o anterior. Într-un live pe pagina sa de Facebook, socialistul spune că acest mandat este oferit de „cetățeni”. Cât ține de continuarea protestelor începute imediat după alegerile parlamentare, liderul PSRM spune că nu mai vor mai avea loc. …
10:40
VIDEO În Rusia lui Putin, muzica devine delict: o tânără de 18 ani din Sankt Petersburg, condamnată la 13 zile de arest pentru că a cântat piese ale „agenților străini” # Cotidianul
O studentă de la Colegiul de Muzică „Rimski-Korsakov” din Sankt Petersburg a fost arestată și condamnată la aproape două săptămâni de închisoare, după ce a cântat în stradă piese ale unor muzicieni interziși în Rusia. Printre ele se numără melodia „Кооператив «Лебединое озеро»” („Cooperativa Lacul Lebedelor”) a rapperului Noize MC, un simbol al protestului artistic …
10:30
Alertă pe Aeroportul Internațional Chișinău: un bagaj suspect ar conține o substanță explozivă. Pasagerii au fost evacuați # Cotidianul
Alertă pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, un bagaj în care s-ar afla o substanță explozivă a fost depistat de autorități. Polițiștii de frontieră au evacuat de urgență pasagerii și personalul din incinta aeroportului. Potrivit instituției, polițiștii de frontieră au intervenit imediat, dispunând evacuarea pasagerilor și a personalului aeroportuar. La fața locului se află …
09:30
Maia Sandu a semnat decretul de convocare a noului Parlament. Prima ședință va avea loc pe 22 octombrie # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat Decretul privind convocarea Parlamentului de Legislatura a XII-a. Conform documentului, prima ședință a noului Legislativ va avea loc miercuri, 22 octombrie, începând cu ora 10:00. În cadrul acesteia, noii deputați urmează să aleagă organele de conducere și de lucru ale Parlamentului, inclusiv președintele legislativului, precum și să inițieze …
Acum 24 ore
22:20
VIDEO | Maia Sandu explică alegerea lui Alexandru Munteanu ca premier: Avem nevoie de cineva care să învioreze economia # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a explicat cum a ajuns la decizia de a-l propune pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru, după ce Dorin Recean și-a anunțat retragerea din fruntea Guvernului. „În momentul în care Dorin Recean ne-a anunțat că nu vrea să mai continue în funcția de prim-ministru, ne-am adunat împreună cu câțiva …
22:20
VIDEO | Alexandru Munteanu, despre apelul neașteptat al Maiei Sandu: „A fost o chemare a vieții mele. Îmi dau seama de responsabilitatea pe care o port” # Cotidianul
Premierul desemnat al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a relatat cum a primit propunerea de a conduce noul Guvern, spunând că apelul din partea președintei Maia Sandu a fost „complet neașteptat”. „Era o seară frumoasă, stăteam cu soția și ne făceam planurile. A sunat telefonul și, când am auzit vocea doamnei președinte, am înțeles că urma …
21:30
Trump anunță o nouă întâlnire cu Putin după „progrese majore” în discuțiile despre Ucraina # Cotidianul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că el și președintele Rusiei, Vladimir Putin, au convenit asupra organizării unui nou summit pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina. Anunțul a fost făcut cu o zi înainte ca liderul american să aibă o convorbire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite reuters.com, citat de cotidianul.md. Trump …
Ieri
20:20
Fisuri în partidul lui Ion Chicu: Primarul din Hîncești, Alexandru Botnari, se retrage din PDCM # Cotidianul
Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), condus de Ion Chicu, se confruntă cu primele pierderi. Primarul municipiului Hîncești, Alexandru Botnari, a anunțat că părăsește formațiunea și se retrage din viața politică, lăsând conducerea organizației teritoriale în mâinile viceprimarei Olga Moraru. În cadrul unei întruniri desfășurate pe 16 octombrie 2025, acesta a propus-o pe viceprimara Olga …
20:00
Trump, după convorbirea telefonică cu Putin: O discuție lungă, vom anunța concluziile la final # Cotidianul
Cu o zi înaintea vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington, Donald Trump poartă o convorbire telefonică de durată cu liderul rus Vladimir Putin, prima în aproape două luni. Discuția are loc pe fundalul tensiunilor crescânde legate de furnizarea rachetelor americane Tomahawk către Ucraina și a impasului din negocierile de pace dintre Moscova și Kiev. …
19:20
Reprezentant IPRE: Rezultatul alegerilor nu e o garanție. Republica Moldova nu-și poate permite să se relaxeze pe drumul spre UE # Cotidianul
Deși alegerile parlamentare din 28 septembrie au confirmat o majoritate proeuropeană, procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană rămâne fragil, avertizează Adrian Ermurachi, co-director executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Potrivit expertului, cel mai mare risc acum este tendința de relaxare, atât în rândul autorităților, cât și al societății, într-un …
17:30
GRT, televiziunea publică din Găgăuzia, amendată cu 32.000 de lei și exclusă din Registrul Codului deontologic pentru partizanat și dezinformare # Cotidianul
Postul public regional „Gagauziya Radio Televizionu” (GRT) din Comrat a fost exclus din Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului, după ce a fost acuzat de partizanat politic, distribuirea de informații false și instigare la discriminare. Decizia a fost luată de Consiliul de Presă în urma unei evaluări care a constatat abateri sistematice de la normele …
17:10
Accesul minorilor la rețelele sociale va fi reglementat la nivelul UE. „Majoratul digital”, stabilit la aceeași vârstă ca în România # Cotidianul
Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor a Parlamentului European a adoptat joi cu o majoritate largă propunerea europarlamentarei social-democrate daneze Christel Schlademose ca accesul în orice reţea socială online să fie interzis până la vârsta de 13 ani, iar până la vârsta de 16 ani să fie necesar acordul părinţilor, transmite AFP, preluată de …
17:00
Fost agent de securitate la Ambasada SUA din Oslo, condamnat pentru spionaj în favoarea Rusiei și Iranului # Cotidianul
Un fost agent de securitate al Ambasadei SUA din Oslo a fost condamnat la trei ani și șapte luni de închisoare în Norvegia, după ce a fost găsit vinovat de spionaj în favoarea Rusiei și Iranului. Potrivit instanței, bărbatul, în vârstă de 28 de ani, a fost acuzat că a furnizat planuri şi informaţii despre …
16:50
Curtea Constituțională a pronunțat astăzi, 16 octombrie 2025, hotărârea prin care confirmă rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validează mandatele noilor deputați aleși în legislativul de la Chișinău. Decizia a fost adoptată după examinarea sesizării Comisiei Electorale Centrale și a rapoartelor privind desfășurarea scrutinului. Judecătorii Curții au constatat că alegerile s-au desfășurat în mod …
16:40
Președinta Parlamentului European Roberta Metsola se va afla într-o vizită oficială la Chișinău în luna noiembrie. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Parlamentului european pentru relațiile cu Republica Moldova, Victor Negrescu. Potrivit eurodeputatului român, Roberta Metsola va fi prezentă la Chișinău, alături de o delegație a PE, de îndată ce noul Parlament va fi învestit …
16:30
Germania își consolidează apărarea împotriva războiului hibrid al Rusiei. Anunțul cancelarului Friedrich Merz # Cotidianul
Cancelarul german Friedrich Merz a anunţat joi elaborarea “în următoarele zile” a “unui plan de acţiune cuprinzător” împotriva “războiului hibrid” dus de Rusia împotriva Europei, scrie Digi24.ro. În faţa deputaţilor din Bundestag, Friedrich Merz a punctat din nou sabotajele, atacurile cibernetice, campaniile de dezinformare şi de spionaj atribuite Moscovei, în contextul în care incidentele s-au …
16:20
Consiliul Municipal Chișinău a decis anularea încasării taxei de salubrizare pentru anul 2025 # Cotidianul
Consiliul Municipal Chișinău a decis anularea încasării taxei de salubrizare pentru anul 2025. Decizia a fost susținută de 38 de consilieri municipali în cadrul ședinței din 16 octombrie. Hotărârea vine după mai multe dezbateri între fracțiunile din CMC, unele argumentând că taxa este o povară suplimentară pentru populație, în timp ce altele au atenționat că …
15:40
Mănăstirea Eroilor Români din Țiganca intră într-o nouă etapă de construcție, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Proiect românesc de 2,6 milioane lei # Cotidianul
Comunitatea religioasă Mănăstirea Eroilor cu hramul „Înălțarea Domnului” din satul Stoianovca, raionul Cantemir, a finalizat implementarea proiectului „Mănăstirea Eroilor Români din Țiganca, Republica Moldova – centru de istorie, cultură și spiritualitate românească – continuare proiect 3”, derulat în perioada 1 aprilie – 30 octombrie 2025. Inițiativa a fost finanțată de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni …
15:30
Serviciul Fiscal de Stat a blocat conturile și resursele economice ale fostului deputat Vladimir Andronachi # Cotidianul
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a blocat conturilor și resursele economice aflate sub controlul indirect al fostului deputat democrat Vladimir Andronachi, vizat de restricțiile aplicate prin decizia Consiliului Interinstituțional de Supervizare nr. 1 din 27 decembrie 2023. Decizia ar fi fost emisă de instituție pe 8 octombrie și publicată ulterior în Monitorul Oficial. Potrivit documentului …
14:40
Săptămâna aceasta, atenția publică din media moldovenească s-a concentrat asupra viitorului Guvernului, precum și asupra persoanei care va prelua portofoliul de prim-ministru. Între timp însă, pe pagina Ambasadei Rusiei din România, a fost publicat comunicatul Purtătorului de cuvânt al MAE Rusiei, Maria Zaharova, care acuză ostentativ că „în pofida statutului de neutralitate consfințit constituțional al …
14:30
Criză energetică în Transnistria. Regimul de la Tiraspol refuză ajutorul UE, continuând restricțiile în școli și instituții # Cotidianul
Regiunea transnistreană se confruntă cu o criză energetică tot mai gravă, în contextul în care Rusia nu mai poate susține financiar livrările de gaze, iar regimul de la Tiraspol refuză sprijinul oferit de Chișinău și Uniunea Europeană. În pofida unui ajutor de 60 de milioane de euro propus de UE, administrația separatistă a menținut un …
13:40
Polonia: Sabotorii Nord Stream NU trebuie urmăriți penal! / “Odată cu exploziile conductelor NS1 și NS2, un segment semnificativ al finanțării mașinii de război rusești a fost astfel neutralizat” # Cotidianul
Principalul Serviciu de Securitate al Poloniei a comunicat miercuri, 16 octombrie, că este în “interesul vital” al Varșoviei ca presupușii sabotori ai Nord Stream să evite urmărirea penală, adăugând că distrugerea conductelor a întrerupt o sursă majoră de finanțare a mașinăriei de război ruse. Comunicatul Biroului Național de Securitate (BBN) vine inclusiv ca un răspuns …
13:10
Mihai Isac: Găgăuzia sub asediul corupției. Cum rețeaua Șor a capturat administrația locală și ce șanse mai are democrația # Cotidianul
Alegerile din Găgăuzia au devenit un teren fertil pentru corupție, ingerință externă și rețele oligarhice. Cazul bașcanului Evghenia Guțul, aleasă cu sprijinul Partidului Șor și reținută ulterior pentru corupție, scoate la iveală modul în care instituțiile locale au fost transformate în instrumente ale intereselor obscure. Într-un context geopolitic tensionat, deoligarhizarea regiunii devine o condiție esențială …
12:40
Companiile din Republica Moldova vor avea acces extins la finanțare prin intermediul unui nou sprijin acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în parteneriat cu Uniunea Europeană. Este vorba despre pachete de finanțare în valoare totală de peste 22 de milioane de euro, destinate pentru trei bănci din Moldova. Fondurile vor fi oferite companiilor …
12:40
Cristian Barna: România va sprijini militar Republica Moldova în cazul unei invazii a Rusiei # Cotidianul
România va sprijini militar Republica Moldova în cazul unei invazii a Federației Ruse. Opinia aparține expertului român, Cristian Barna, și a fost exprimată în cadrul dezbaterii publice „Contribuția României la securitatea și apărarea Republicii Moldova: așteptări și capacități”, organizată de Agenția de presă IPN. Potrivit expertului, în cazul unei agresiuni ruse, Bucureștiul este pregătit să intervină prin …
12:20
Vicepremierul și ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu noul ambasador al Irlandei în Republica Moldova, Myles Geiran, în contextul pregătirilor pentru deschiderea oficială a Ambasadei Irlandei la Chișinău, programată până la sfârșitul anului. Oficialii au discutat despre consolidarea relațiilor bilaterale și despre sprijinul irlandez pentru integrarea europeană a Moldovei. În cadrul …
11:20
Alexandru Tănase: Numirea premierului este responsabilitatea Maiei Sandu. Dacă reușește, e victoria sa, dacă nu — e eșecul ei # Cotidianul
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, susține că alegerea și înaintarea unui candidat la funcția de prim-ministru reprezintă în exclusivitate responsabilitatea șefului statului. „Conform Constituției, persoana responsabilă de desemnarea candidatului la funcția de premier este președintele țării. Este responsabilitatea ei să propună un candidat deputaților. Dacă aceștia îl susțin, vor vota. Dacă nu, nu …
11:10
Dorin Recean îl apără pe Alexandru Munteanu: Este o persoană integră. Ieri a fost o competiție – cine iese primul cu informații și întrebări formulate în stil acuzator # Cotidianul
Premierul în exercițiu, Dorin Recean, a reacționat pe rețelele de socializare în legătură cu discuțiile apărute recent despre Alexandru Munteanu, declarând că acesta este „o persoană integră” și că va oferi clarificări complete privind activitatea sa profesională. „Alexandru Munteanu este o persoană integră. Ieri a fost o competiție – cine iese primul cu informații și …
10:10
LIVE | Curtea Constituțională examinează validarea mandatelor noilor deputați aleși în Parlamentul Republicii Moldova # Cotidianul
Curtea Constituțională a Republicii Moldova s-a întrunit astăzi, 16 octombrie, în ședință publică pentru examinarea sesizării nr. 211e/2025 privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși. Ședința are loc în direct și poate fi urmărită online, fiind unul dintre ultimele pași procedurali înainte de constituirea noului Parlament. Potrivit legii, …
10:00
Adrian Băluțel: Igor Grosu țintește funcția de președinte al Parlamentului. „Avem nevoie de o voce puternică în legislativ” # Cotidianul
Șeful Administrației Prezidențiale, Adrian Băluțel, ales deputat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a declarat că Igor Grosu „țintește funcția” de președinte al Parlamentului. El a precizat că în noul legislativ PAS va include și deputați care nu sunt membri de partid, iar desemnarea conducerii Parlamentului trebuie să fie rezultatul unui proces democratic intern. …
Mai mult de 2 zile în urmă
20:10
Republica Moldova va deveni parte a rețelei europene de fabrici de inteligență artificială # Cotidianul
Republica Moldova intră în liga europeană a inovației digitale, devenind parte a rețelei continentale de fabrici de inteligență artificială. Prin selectarea FAIMA, (Antena Fabricii de Inteligență Artificială din Moldova), țara noastră se conectează oficial la ecosistemul EuroHPC, accesând infrastructuri de calcul avansat, resurse de date sigure și oportunități strategice pentru cercetare, startupuri și instituții publice. …
20:00
FMI îmbunătățește prognoza de creștere economică pentru Republica Moldova în 2025, dar avertizează asupra inflației în creștere # Cotidianul
Economia Republicii Moldova dă semne de revenire, potrivit celor mai recente prognoze ale Fondului Monetar Internațional. După ce în aprilie instituția anticipa o creștere modestă de doar 0,6% pentru 2025, FMI și-a revizuit estimările și prognozează acum un avans de 1,7% al PIB-ului. Această ajustare pozitivă denotă o redresare economică mai rapidă decât se anticipa …
19:40
VIDEO | Daniel Vodă și-a anunțat plecarea din funcția de purtător de cuvânt al Guvernului # Cotidianul
În conferința de presă susținută după ședința Guvernului de astăzi, 15 octombrie, Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al Executivului, a anunțat că pleacă din funcția deținută. „Acesta este și ultimul briefing pe care îl susțin în calitate de purtător de cuvânt al Guvernului. A fost o onoare deosebită pentru mine să vă informez de la …
