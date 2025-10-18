Ion Tăbârță: Subiectul NATO a fost abandonat în mâinile stângii proruse. Moldovenii trebuie informați corect, nu manipulați

11:20

Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, susține că alegerea și înaintarea unui candidat la funcția de prim-ministru reprezintă în exclusivitate responsabilitatea șefului statului. „Conform Constituției, persoana responsabilă de desemnarea candidatului la funcția de premier este președintele țării. Este responsabilitatea ei să propună un candidat deputaților. Dacă aceștia îl susțin, vor vota. Dacă nu, nu …