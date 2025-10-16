Alexandru Munteanu: „Când țara te cheamă, nu poți spune nu” – viitorul premier vorbește despre decizia de a accepta propunerea Maiei Sandu

Liber TV, 16 octombrie 2025 22:50

Potențialul prim-ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, propus de PAS, a vorbit în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la PRO TV despre momentul în care a acceptat să preia responsabilitatea conducerii viitorului Guvern.„Coșmarul cel mai mare era în trecut – dacă nu reușeam ceva. Am primit propunerea de la doamna președinte și apoi nu am dormit două nopți. Eram cu planuri de vacanță, universități, și m-am trezit brusc cu o mare responsabilitate. Având tot respectul față de doamna președinte, am decis să accept propunerea”, a declarat Munteanu.El a explicat că motivația sa ține mai puțin de ambiție personală și mai mult de sentimentul datoriei față de țară:„Doamna președinte a fost foarte convingătoare. Eu nu pot spune nu când un președinte al țării mă cheamă la datorie. Așa m-au educat părinții. Când țara te cheamă – nu ai cum să spui nu. Este locul în care m-am născut și vreau să realizez aici ceva, pentru țară.”Munteanu a adăugat că, în prezent, se lucrează intens la formarea noului Cabinet de miniștri. „Cred că vom fi gata săptămâna viitoare cu componența Cabinetului. În rest, totul depinde de Președinție și Parlament. Am evaluat toți miniștrii și cred că știu aproximativ cine ar trebui să rămână. Avem o viziune la 70-80% referitor la viitorul Guvern”, a precizat el.El a menționat și colaborarea strânsă cu actualul premier Dorin Recean, căruia i-a fost profesor:„Am avantajul să lucrez cu domnul premier Recean, mă ajută mult. Faptul că i-am fost profesor mă bucură, avem încredere reciprocă. Nu a existat nicio condiție cine să rămână în Guvern – din contra, mi-a spus: tu ești profesorul, tu decizi.”La final, Munteanu a transmis un mesaj de unitate:„Eu nu am să pot să fac nimic singur, fără echipă. Doar dacă toți împreună vom contribui.”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Liber TV

Acum 30 minute
22:50
Alexandru Munteanu: „Când țara te cheamă, nu poți spune nu” – viitorul premier vorbește despre decizia de a accepta propunerea Maiei Sandu Liber TV
Potențialul prim-ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, propus de PAS, a vorbit în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la PRO TV despre momentul în care a acceptat să preia responsabilitatea conducerii viitorului Guvern.„Coșmarul cel mai mare era în trecut – dacă nu reușeam ceva. Am primit propunerea de la doamna președinte și apoi nu am dormit două nopți. Eram cu planuri de vacanță, universități, și m-am trezit brusc cu o mare responsabilitate. Având tot respectul față de doamna președinte, am decis să accept propunerea”, a declarat Munteanu.El a explicat că motivația sa ține mai puțin de ambiție personală și mai mult de sentimentul datoriei față de țară:„Doamna președinte a fost foarte convingătoare. Eu nu pot spune nu când un președinte al țării mă cheamă la datorie. Așa m-au educat părinții. Când țara te cheamă – nu ai cum să spui nu. Este locul în care m-am născut și vreau să realizez aici ceva, pentru țară.”Munteanu a adăugat că, în prezent, se lucrează intens la formarea noului Cabinet de miniștri. „Cred că vom fi gata săptămâna viitoare cu componența Cabinetului. În rest, totul depinde de Președinție și Parlament. Am evaluat toți miniștrii și cred că știu aproximativ cine ar trebui să rămână. Avem o viziune la 70-80% referitor la viitorul Guvern”, a precizat el.El a menționat și colaborarea strânsă cu actualul premier Dorin Recean, căruia i-a fost profesor:„Am avantajul să lucrez cu domnul premier Recean, mă ajută mult. Faptul că i-am fost profesor mă bucură, avem încredere reciprocă. Nu a existat nicio condiție cine să rămână în Guvern – din contra, mi-a spus: tu ești profesorul, tu decizi.”La final, Munteanu a transmis un mesaj de unitate:„Eu nu am să pot să fac nimic singur, fără echipă. Doar dacă toți împreună vom contribui.”
Acum 2 ore
22:10
Trump și Putin ar putea avea o întâlnire la Budapesta pentru discuții privind războiul din Ucraina Liber TV
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat în această seară că a avut o convorbire telefonică „foarte productivă” cu omologul său rus, Vladimir Putin, în care s-au înregistrat „progrese semnificative” în direcția opririi războiului dintre Rusia și Ucraina.„Tocmai am încheiat o convorbire telefonică cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, și a fost una foarte productivă. Președintele Putin m-a felicitat pe mine și Statele Unite pentru Marea Realizare a păcii în Orientul Mijlociu, despre care, potrivit lui, s-a visat de secole. Eu cred cu adevărat că succesul din Orientul Mijlociu va contribui la negocierile noastre pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina”, a declarat liderul american.Trump a mai precizat că Putin i-a mulțumit Primei Doamne, Melania Trump, pentru implicarea în activitățile caritabile destinate copiilor și că cei doi lideri au discutat și despre relansarea comerțului ruso-american după încheierea războiului. Întâlnire Trump–Putin la BudapestaÎn urma discuției, cei doi președinți au convenit ca săptămâna viitoare să aibă loc o întâlnire între consilierii de rang înalt ai celor două state. Din partea SUA, delegația va fi condusă de secretarul de stat Marco Rubio.Locul summitului dintre Trump și Putin a fost deja agreat: Budapesta, Ungaria. „Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni într-un loc convenit — la Budapesta — pentru a încerca să punem capăt acestui război rușinos dintre Rusia și Ucraina”, a afirmat Trump.Mâine, liderul american urmează să se întâlnească în Biroul Oval cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a discuta despre convorbirea cu Putin și despre perspectivele unei eventuale soluționări pașnice. Reacția KremlinuluiPotrivit asistentului președintelui Federației Ruse, Iuri Ușakov, discuția telefonică a fost „constructivă și deschisă”. Ușakov a declarat că Trump a menționat „perspective colosale de cooperare” între SUA și Rusia în cazul încheierii conflictului și că a promis să țină cont de toate argumentele prezentate de Putin în discuțiile de mâine cu Zelenski.Oficialul rus a confirmat că cei doi lideri au abordat și subiectul posibilității ca Ucraina să primească rachete americane de croazieră Tomahawk. Putin a avertizat că astfel de livrări nu ar schimba situația de pe câmpul de luptă, dar ar afecta grav relațiile bilaterale dintre Moscova și Washington. Budapesta, scena diplomației păciiPremierul Ungariei, Viktor Orbán, a salutat inițiativa și a transmis că țara sa este pregătită să găzduiască întâlnirea istorică:„Întâlnirea planificată dintre președinții Statelor Unite și Rusiei este o veste excelentă pentru toți oamenii iubitori de pace din întreaga lume. Suntem pregătiți!”, a spus Orbán.Potrivit Kremlinului, detaliile finale și termenele posibile ale summitului vor fi stabilite după convorbirile telefonice dintre miniștrii de externe Serghei Lavrov și Marco Rubio, programate pentru zilele următoare.
Acum 12 ore
14:20
Focar de Salmonella la o masă de pomenire din Orhei: un deces și zeci de persoane spitalizate Liber TV
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) respinge informațiile apărute recent în mass-media potrivit cărora patru persoane ar fi decedat și aproximativ 60 ar fi fost internate în urma unui eveniment desfășurat în satul Ciocîlteni, raionul Orhei. Instituția precizează că aceste date nu corespund realității și nu sunt confirmate de ancheta epidemiologică oficială. Potrivit ANSP, în perioada 31 august – 3 septembrie 2025, a fost înregistrată o izbucnire de grup de toxiinfecție alimentară cauzată de Salmonella enteritidis, după o masă de pomenire organizată într-un local neautorizat din Ciocîlteni. La eveniment au participat 126 de persoane, dintre care 40 au prezentat simptome specifice bolii, iar 29 au necesitat spitalizare. Din păcate, s-a înregistrat un singur caz de deces, al unei persoane de 61 de ani, care nu a fost prezentă la masa de pomenire, dar a consumat alimente contaminate aduse de rude. Investigațiile de laborator efectuate de specialiștii CSP Orhei au confirmat prezența Salmonella enteritidis în probele recoltate de la pacienți și în alimente, alături de alți agenți condiționat patogeni. ANSP subliniază că nu au fost raportate alte decese asociate acestui focar și face apel la instituțiile media să verifice informațiile din surse oficiale înainte de publicare, pentru a evita dezinformarea și panica în rândul populației.
13:10
Două persoane împușcate în urma unor reglări de conturi la o piață din Chișinău Liber TV
Două persoane au fost împușcate în plină zi, în urma unui conflict izbucnit la o piață din Chișinău. Incidentul s-a produs în amiaza zilei de 13 octombrie, în jurul orei 12:00, pe strada Calea Basarabiei, potrivit surselor PulsMedia.MD apropiate anchetei. Conform informațiilor preliminare, cinci bărbați originari din Ialoveni ar fi mers la piață pentru a-și regla conturile cu un individ de 33 de ani, proprietarul unui magazin de materiale de construcție. Acesta ar fi agresat anterior câțiva dintre cei cinci. Cei veniți s-ar fi înarmat cu bâte și l-ar fi atacat pe bărbat, însă acesta ar fi reacționat scoțând un pistol de model Glock, din care a tras mai multe focuri de armă în direcția grupului. În urma împușcăturilor, doi bărbați, de 23 și 39 de ani, au fost răniți și transportați de urgență la spital, prezentând plăgi în zona abdomenului, piciorului și gâtului. Medicii au reușit să le salveze viața, iar în prezent, starea lor este stabilă. După incident, atacatorul a fugit de la fața locului, deși arma pe care o deținea era legală. Ulterior, în urma acțiunilor operative ale ofițerilor de la Inspectoratul de Poliție Centru, acesta a fost identificat și reținut pentru 72 de ore. Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru tentativă de omor. Poliția investighează și acțiunile celorlalți participanți la conflict, care urmează să fie, de asemenea, reținuți.
11:40
(FOTO) Ultimul strat de asfalt, aplicat pe strada Nicolae H. Costin din Chișinău – prima reparație capitală de la construcție Liber TV
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că în aceste zile se aplică ultimul strat de asfalt pe strada Nicolae H. Costin, în perimetrul Ion Pelivan – Liviu Deleanu, din sectorul Buiucani. Edilul a precizat că până la această etapă au fost executate lucrări complexe de modernizare, inclusiv:  • frezarea asfaltului uzat,  • reparația și aducerea la cotă a fântânilor de vizitare și a receptoarelor pluviale,  • amenajarea trotuarelor prin montarea bordurilor, așternerea și compactarea stratului de pietriș și asfalt,  • instalarea pereților de sprijin pe partea pară a străzii. „Aceasta nu a fost reparată niciodată până acum. Muncim în toate sectoarele capitalei”, a declarat Ceban. Lucrările fac parte din programul de reabilitare a infrastructurii rutiere derulat de Primăria Chișinău, care vizează străzi principale și secundare din toate sectoarele orașului.
11:30
Deficitul comercial al Republicii Moldova a crescut cu peste 32% în primele opt luni ale anului 2025 Liber TV
Biroul Național de Statistică (BNS) informează că, în perioada ianuarie–august 2025, Republica Moldova a înregistrat un deficit al balanței comerciale de 4,63 miliarde dolari SUA, cu 32,2% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Această creștere a fost determinată de un avans semnificativ al importurilor de mărfuri (+18,3%), în timp ce exporturile s-au redus cu 2,5%, arată datele oficiale. În luna august 2025, exporturile de mărfuri au totalizat 332,6 milioane dolari SUA, în scădere cu 4,2% față de iulie, dar cu 22% mai mari comparativ cu august 2024. Cumulat, în primele opt luni, exporturile au ajuns la 2,28 miliarde dolari SUA, cu 2,5% mai puțin decât în perioada similară a anului trecut. Exporturile de mărfuri autohtone au crescut ușor (+0,6%), atingând 1,77 miliarde dolari SUA, reprezentând 77,7% din total, în timp ce reexporturile au scăzut cu 11,8%, până la 509 milioane dolari SUA. Principalele destinații ale exporturilor moldovenești au fost: România (29,6%) Italia și Turcia (câte 9,4%) Cehia (8,6%) Ucraina (7,9%) Germania (3,6%). Comparativ cu anul trecut, s-au redus livrările către România (-9,8%), Ucraina (-19,4%), Germania (-33,3%) și Rusia (-18,6%), dar au crescut semnificativ exporturile către Turcia (+57,9%), Cehia (+55%) și Italia (+28,6%). Cele mai exportate produse în ianuarie–august 2025 au fost:  • mașini și aparate electrice (16% din total),  • semințe și fructe oleaginoase (14%),  • legume și fructe (10,2%),  • cereale (8,9%),  • îmbrăcăminte (8,5%) și băuturi alcoolice (6,4%). Importurile – creștere de peste 18% Importurile de mărfuri au constituit 6,91 miliarde dolari SUA în ianuarie–august 2025, în creștere cu 18,3% comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Doar în luna august, importurile s-au cifrat la 889,2 milioane dolari SUA, cu 20,8% mai mult decât în august 2024. Cele mai mari ponderi în structura importurilor au revenit:  • gazului și produselor obținute din gaz (9,1%),  • produselor petroliere (8,6%),  • vehiculelor rutiere (7,8%),  • mașinilor și aparatelor electrice (7%),  • energiei electrice (4,1%) și produselor farmaceutice (3,2%). Importurile de energie electrică au crescut de 4,3 ori, în special datorită livrărilor din România, Croația și Ucraina, iar cele de gaz natural – de 2,2 ori. În schimb, s-au redus importurile de produse petroliere (-9,4%), uleiuri vegetale (-49,3%) și semințe oleaginoase (-19,2%). Comerțul cu partenerii externi Țările Uniunii Europene au rămas principalii parteneri comerciali ai Moldovei:  • 67,5% din exporturi (1,54 miliarde USD, +0,2%),  • 53,9% din importuri (3,73 miliarde USD, +29,6%). Exporturile către țările CSI s-au diminuat cu 19,2%, iar importurile din regiune – cu 11,5%. În topul țărilor de origine a importurilor se află: România (22,8%) China (13,5%) Ucraina (10,4%) Turcia (7,1%) Germania (6,5%).
11:20
Peste o mie de cubanezi luptă pentru Rusia în Ucraina – unii ar fi fost recrutați prin înșelăciune Liber TV
Cel puțin 1.076 de cetățeni cubanezi au luptat sau luptă în prezent pentru armata rusă în Ucraina, potrivit informațiilor furnizate de serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) publicației Kyiv Independent pe 15 octombrie. Conform sursei, 96 dintre aceștia au murit sau sunt dați dispăruți, iar restul se află pe front, majoritatea în unități de infanterie și trupe de asalt. Datele coincid cu estimările americane prezentate la începutul lunii octombrie într-un document neclasificat, în care SUA susțineau că între 1.000 și 5.000 de cubanezi ar lupta alături de forțele ruse. Antrenament de două săptămâni înainte de front Potrivit sursei citate, recruții cubanezi primesc doar două săptămâni de instruire în centrul militar Avangard, din regiunea Moscova, înainte de a fi trimiși în luptă. „Acolo primesc uniformă militară și urmează cursuri de pregătire fizică, tir, medicină tactică și utilizare a dronelor”, a precizat instituția ucraineană. Potrivit HUR, mulți cubanezi ar fi fost păcăliți să călătorească în Rusia, convinși că vor lucra în construcții, după ce au văzut anunțuri „atractive” pe Facebook, YouTube și TikTok. Transportul acestora ar fi fost organizat de intermediari privați, iar vizele de muncă sau turistice au fost eliberate de reprezentanțe diplomatice ruse. După sosirea în Rusia, li s-ar fi oferit contracte militare redactate doar în limba rusă, în locul celor de angajare promise. Într-o declarație din 11 octombrie, Ministerul cubanez de Externe a respins acuzațiile privind implicarea sa în războiul din Ucraina, acuzând Statele Unite de „afirmații false”. „Este incontestabil că niciunul dintre acești indivizi nu acționează cu sprijinul, acordul sau consimțământul statului cubanez”, se arată în comunicat. Cubanezii – printre cele mai numeroase grupuri de străini din armata rusă HUR precizează că, în afară de soldații nord-coreeni, cubanezii reprezintă a cincea cea mai numeroasă naționalitate străină din armata rusă, după Uzbekistan, Tadjikistan, Kazahstan și Belarus. Cetățeni din Siria, Serbia, Nepal și mai multe state africane au luptat de asemenea de partea Rusiei, însă în număr semnificativ mai mic. În 2023, Bloomberg relata că Rusia oferea plăți generoase și promisiunea cetățeniei luptătorilor cubanezi, în ciuda eforturilor Havanei de a limita recrutările.
11:10
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a blocat conturile aflate sub controlul indirect al fostului deputat Vladimir Andronachi Liber TV
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a dispus blocarea fondurilor și a resurselor economice aflate sub controlul indirect al lui Vladimir Andronachi, supus măsurilor restrictive, conform deciziei Consiliului Interinstituțional de Supervizare. Decizia în acest sens a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial, transmite MOLDPRES.Potrivit documentului, decizia de blocare a fondurilor este aplicată „urmare a cercetărilor prin care se confirmă că tranzacția de înstrăinare a părții sociale din capitalul social al S.R.L. „AC Full-Service” constituie o tentativă de substituire a fondatorului Ruslan Alass, persoană asociată subiectului restricțiilor – Vladimir Andronachi, conform Ordinului SIS, cu o persoană neasociată – Veaceslav Neagu, dar aflată în relații conexe intereselor subiectului restricțiilor conform deciziei Consiliului Interinstituțional de Supervizare, Vladimir Andronachi, având ca scop eludarea măsurilor restrictive internaționale”.Decizia a fost remisă Agenției Servicii Publice pentru executare. Totodată, ea a fost remisă spre informare Serviciului de Informații și Securitate, Consiliului Interinstituțional de Supervizare, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și persoanelor vizate. Decizia poate fi contestată la Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 30 zile din data comunicării.La mijlocul lunii iunie curent, autoritățile au anunțat că Republica Moldova, prin Consiliul interinstituțional de supervizare condus de Prim-ministrul Dorin Recean, a impus sancțiuni în privința a 21 de persoane. Printre persoanele vizate sunt Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Gheorghe Cavcaliuc, Marina Tauber, Andronachi Vladimir, Platon Veaceslav, Botnari Constantin, Kalinin Alexandr (cetățenie retrasă), Caramalac Grigore, Chiril Guzun, Arina Corșicova, Dumitru Chitoroagă, Maria Albot, Victor Petrov, Evghenia Guțul, Iurii Cuznețov, Nelli Parutenco, Ilia Uzun, Mihail Vlah, Anatolii Prizenko, Parasca Natalia.Anterior, SFS a aplicat interdicții asupra tranzacțiilor și/sau activităților mai multor companii care s-ar afla sub controlul unor persoane supuse sancțiunilor internaționale.
10:50
La un pas de tragedie! Două persoane din Fălești s-au intoxicat cu monoxid de carbon din cauza sobei defecte Liber TV
Două persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unei sobe de încălzit necurățate. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 15 octombrie 2025, într-o gospodărie din satul Glinjeni, raionul Fălești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:32.Conform informațiilor recepționate, un bărbat în vârstă de 65 de ani și o femeie de 52 de ani s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o sobă. Persoanele au fost depistate de către o rudă, în stare inconștientă în propria locuință.La fața locului au intervenit două echipaje medicale, care au efectuat manevre de resuscitare reușind să readucă oamenii la viață. Ulterior, acestea, au fost transportate la spitalul raional pentru îngrijiri medicale.În urma cercetărilor efectuate de angajații IGSU, s-a stabilit prealabil că intoxicarea s-a produs din cauza nerespectării regulilor de exploatare a sobelor și a canalelor de evacuare a fumului. Proprietarii nu au curățat la timp canalul de evacuare, acesta fiind blocat cu depuneri de cenușă.În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte cu strictețe regulile de securitate la utilizarea sobelor și a altor surse de încălzire. Oamenii sunt rugați să verifice cu atenție sobele înainte de folosirea acestora, asigurându-se că canalele de ventilare sunt curățate și neobturatePotrivit datelor IGSU, de la începutul anului 2025 în Republica Moldova, au fost înregistrate 22 de cazuri de intoxicație cu monoxid de carbon, în urma cărora 58 de persoane au avut de suferit, iar 3 persoane au decedat.În situații de urgență oamenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.
Acum 24 ore
10:10
(VIDEO) Cazino online cu venit ilegal de 25 de milioane de lei, destructurat de oamenii legii: trei bărbați au fost reținuți Liber TV
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii de Poliție, anunță destructurarea unei rețele de cazinouri operaționale pe internet, cu un venit ilegal de 25 de milioane de lei.În acest sens, oamenii legii au desfășurat opt percheziții în Chișinău, cu sprijinul angajaților „Fulger,” de unde au ridicat documente contabile, contracte, tehnică de calcul, suporturi de informație și automobile de lux, toate susceptibile a proveni din activități infracționale. Prin urmare, au fost reținuți trei bărbați pentru organizarea și desfășurarea ilegală a jocurilor de noroc online, precum și pentru spălare de bani – doi din ei fiind cetățeni străini, cu vârste de 37 și 43 de ani.Potrivit oamenilor legii, cei trei ar fi membri ai unui grup criminal organizat activități desfășurate prin intermediul unui oficiu clandestin amplasat în municipiul Chișinău. Astfel, bănuiții ar fi creat și administrat un centru operativ de coordonare a unei rețele de cazinouri online, disimulat sub acoperirea prestării serviciilor IT. În cadrul schemei ilegale, aceștia ar fi utilizat date de identitate obținute fraudulos pentru deschiderea conturilor și portmoneelor electronice, prin intermediul cărora efectuau tranzacții financiare neautorizate.﻿
09:50
Trump îi cere lui Putin să oprească „uciderea ucrainenilor și rușilor”: SUA ar putea susține o nouă ofensivă a Kievului Liber TV
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a cerut liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, să înceteze războiul din Ucraina și „să nu mai ucidă ucraineni și ruși”. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă. „Opriți uciderea ucrainenilor și rușilor, pentru că el (Putin) ucide mulți ruși”, a spus Trump, adăugând că, potrivit estimărilor americane, Rusia ar fi pierdut în război aproximativ 1,5 milioane de oameni, în mare parte soldați. Liderul de la Washington a menționat că Ucraina se pregătește de o nouă ofensivă, iar Statele Unite ar putea decide în curând dacă îi vor furniza armament suplimentar. „Ei vor să treacă la ofensivă. Eu voi lua o decizie în acest sens, dar ei vor să atace, iar noi va trebui să hotărâm dacă îi sprijinim”, a precizat Trump. Totodată, președintele american a anunțat că va discuta cu Volodimir Zelenski pe 17 octombrie, la Washington, pentru a analiza situația de pe front și perspectivele de pace. În același context, Trump a afirmat că India va înceta să mai cumpere petrol din Rusia, iar el intenționează să „convingă China să procedeze la fel”. „[Premierul Indiei, Narendra Modi] m-a asigurat că nu vor mai cumpăra petrol de la Rusia. Nu știu, poate e o știre senzațională. Putem spune așa?”, a glumit liderul de la Casa Albă.
09:40
Curtea Constituțională examinează astăzi validarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie Liber TV
Curtea Constituțională a Republicii Moldova se întrunește astăzi pentru a examina raportul Comisiei Electorale Centrale privind validarea rezultatelor alegerilor parlamentare desfășurate pe 28 septembrie și confirmarea mandatelor noilor deputați. Ședința este programată să înceapă la ora 10:00.Potrivit datelor oficiale centralizate de Comisia Electorală Centrală la 5 octombrie, rata de participare la vot a fost de 52,24%, ceea ce corespunde unui număr de 1.609.579 de alegători. Partidul pro-european Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut o majoritate relativă, cu 55 de mandate din cele 101 ale Parlamentului.Blocul electoral Patriotic s-a clasat pe locul al doilea, cu 26 de mandate, urmat de Blocul electoral Alternativa, care a obținut 8 mandate. Partidul Nostru și Partidul Democrația Acasă vor avea câte 6 reprezentanți în legislativ.
Ieri
15:50
Un depozit de producere a brichetelor din raionul Căușeni a luat foc în această dimineață. Patru echipaje de salvatori au luptat cu flăcările Liber TV
În dimineața zilei de 14 octombrie 2025 pompierii IGSU au fost solicitați să intervină la lichidarea unui incendiu izbucnit într-un depozit din localitatea Zaim, raionul Căușeni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:49. Potrivit informațiilor preliminare, flăcările au cuprins utilajul folosit pentru producerea brichetelor. La fața locului au fost îndreptate patru echipaje de salvatori și pompieri. Ajunși, aceștia au stabilit că arde rumeguș de lemn, dar și tehnică de fabricare a brichetelor pentru foc. Datorită intervenției prompte, pompierii au reușit să evacueze din interiorul construcției un automobil, o remorcă și o motocicletă. Incendiul a fost localizat la ora 07:49 și lichidat complet la ora 08:36. În urma arderii au fost distruse mai multe echipamente de producere a brichetelor din interiorul unei încăperi, aproximativ 20% din materia primă stocată într-un alt spațiu și circa 20% din acoperișul depozitului cu suprafața totală de 150 metri pătrați. Victime nu au fost raportate. Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează a fi stabilite ulterior. Potrivit datelor operative, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 31 situații de risc.
14:00
Ion Ceban acuză PAS și PSRM că blochează bugetul Chișinăului: „Nu le pasă de interesele locuitorilor” Liber TV
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a criticat dur fracțiunile Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și Partidului Socialiștilor (PSRM), după ce consilierii municipali nu au votat, pentru a opta oară, bugetul Chișinăului pentru anul 2025. Într-un clip video publicat pe rețelele sociale, edilul a declarat că lipsa votului confirmă „absența voinței politice” și dezinteresul față de locuitorii orașului.„Ceea ce trebuia de demonstrat — Partidul Socialiștilor împreună cu Partidul Acțiune și Solidaritate au renunțat pentru a 8-a oară să voteze bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2025. Asta spune totul despre voința politică și lipsa acesteia. Nu le pasă de interesele locuitorilor. Indiferent ce fac ei, noi continuăm toate proiectele în municipiu”, a declarat Ceban.Edilul a subliniat că, în pofida blocajelor politice, executivul Primăriei va continua să lucreze și să implementeze proiectele planificate:„Capitala nu rămâne fără buget și proiecte. Capitala duce lipsă de consilieri municipali care să gândească pentru locuitori și pentru oraș. PAS și PSRM au scos bugetul pentru anul 2025 de pe ordinea de zi și au o abordare pur politică. Noi, Executivul, vom continua să muncim la fel și să dezvoltăm orașul fără ei.”În replică, fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău l-a acuzat pe Ion Ceban de ipocrizie, susținând că primarul ar trebui mai întâi să prezinte un raport detaliat despre modul în care au fost cheltuiți banii publici, nu să ceară aprobarea unui nou buget.Totodată, consilierii PAS au anunțat că nu vor vota bugetul pentru 2025, pe care îl consideră deja „un an ratat”, și au înaintat mai multe condiții pentru discutarea bugetului din 2026. Printre cerințe se numără acceptarea propunerilor PAS pentru proiectul bugetar și demiterea mai multor persoane din conducerea Primăriei, inclusiv pe Sinilga Școlnic și Irina Gutnic.Amintim că bugetul municipal pentru anul 2025 a fost respins în repetate rânduri, din cauza lipsei de cvorum sau a divergențelor dintre fracțiunile din Consiliul Municipal. Până la adoptarea unui nou document, Chișinăul continuă să funcționeze pe baza unui buget provizoriu.
13:50
Procuratura Anticorupție contestă sentința în dosarul Marinei Tauber și al Partidului „ȘOR”: cere 13 ani de închisoare pentru fosta deputată Liber TV
Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat că a depus apel la Curtea de Apel Centru împotriva sentinței pronunțate la 30 septembrie 2025 de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în dosarul ce o vizează pe fosta deputată Marina Tauber și Partidul Politic „ȘOR”.Potrivit comunicatului instituției, procurorii consideră hotărârea primei instanțe neîntemeiată în partea ce ține de încetarea procesului penal pentru amestec în înfăptuirea justiției și apreciază că pedeapsa de șapte ani și șase luni de închisoare aplicată pentru celelalte patru capete de acuzare este prea blândă în raport cu gravitatea faptelor.„Soluția instanței de încetare a procesului penal pentru amestec în înfăptuirea justiției, motivată prin existența doar a unei contravenții, este neîntemeiată, întrucât fapta comisă întrunește toate elementele constitutive ale unei infracțiuni”, se arată în comunicatul PA. Procurorii susțin că toate probele relevante au fost prezentate instanței, inclusiv înregistrări video și audio, iar argumentul potrivit căruia „nu au fost acumulate suficiente probe” este nejustificat.Totodată, Procuratura Anticorupție consideră că pedeapsa aplicată pentru infracțiunile legate de falsificarea rapoartelor de finanțare a campaniei electorale, acceptarea finanțării ilegale a partidului și implicarea unui grup criminal organizat nu reflectă gravitatea faptelor și nu contribuie la descurajarea unor comportamente similare.„O astfel de pedeapsă nu asigură corectarea eficientă a inculpatei, nu restabilește echitatea socială și nu contribuie la descurajarea altor persoane de a comite infracțiuni similare”, precizează procurorii.În consecință, Procuratura Anticorupție solicită Curții de Apel Centru casarea parțială a sentinței și rejudecarea cauzei, cu recunoașterea vinovăției Marinei Tauber și pentru infracțiunea de amestec în înfăptuirea justiției, aplicându-se o pedeapsă cumulată de 13 ani de închisoare pentru cele cinci capete de acuzare.Amintim că, la sfârșitul lunii septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință prin care Marina Tauber a fost recunoscută vinovată de mai multe infracțiuni legate de finanțarea ilegală a partidului „ȘOR”, însă a fost achitată pentru acuzația de amestec în înfăptuirea justiției.
13:00
La punctul de trecere Sculeni, dintre Republica Moldova și România, va fi instituit controlul coordonat Liber TV
La frontiera de la Sculeni, dintre Republica Moldova și România, va fi aplicat regimul de control coordonat. Acesta presupune efectuarea verificărilor în comun de către autoritățile celor două state. Decizia a fost aprobată de Cabinetul de miniștri. Prin aplicarea principiului de oprire unică, formalitățile vamale și de frontieră vor fi realizate o singură dată, într-un punct comun. Astfel, va fi redus timpul de așteptare la frontieră, va fi sporită siguranța prin cooperare directă între autorități și vor fi dezvoltate schimburile comerciale între cele două maluri ale Prutului. Punctul de trecere Sculeni va deveni al patrulea punct de frontieră în care este implementat conceptul de control coordonat între Republica Moldova și România. Acest regim funcționează deja la frontierele Leușeni–Albița, Giurgiulești–Galați și Cantemir–Fălciu.
12:40
Dorin Recean își laudă succesorul: Alexandru Munteanu va aduce un suflu nou în dezvoltarea economică a țării Liber TV
Dorin Recean a transmis un mesaj de apreciere și recunoștință în cadrul ultimei ședințe a Guvernului, aducând mulțumiri echipei guvernamentale, funcționarilor publici și partenerilor de dezvoltare pentru activitatea din mandatul său. „Vreau să aduc cuvinte de apreciere funcționarilor publici, celor din Cancelaria de Stat și din toate instituțiile pe care le reprezentați, pentru munca depusă. Dincolo de agenda zilnică, a existat și agenda de integrare europeană, dar și numeroase proiecte menite să îmbunătățească viața cetățenilor”, a declarat Recean. Premierul a subliniat că, în ciuda provocărilor, echipa guvernamentală a reușit să mențină unitatea societății și să avanseze pe calea integrării europene: „Cel mai important este că am reușit să fim o societate unită, concentrată pe demnitatea umană, pe independența Republicii Moldova și să demonstrăm că țara noastră este cu adevărat o țară europeană.” Totodată, Dorin Recean a exprimat recunoștință față de succesorul său desemnat, Alexandru Munteanu, pe care l-a cunoscut încă din perioada studenției: „Domnul Munteanu mi-a fost profesor în 1991, m-a convins să merg la electro-fizică, deși eu voiam să fac mecanică. Mi-a spus atunci: Dorin, lumea se mișcă de la atomi spre biți. Experiența sa profesională, de economist, întreprinzător și investitor, va aduce acel suflu nou în Guvern și în societate, necesar pentru dezvoltarea economică. Totodată, va trebui să pună accent pe securitate și justiție”, a menționat premierul. În încheiere, Dorin Recean a mulțumit partenerilor internaționali pentru sprijinul constant și a reiterat angajamentul Republicii Moldova de a continua drumul european.﻿
12:10
Peste 50 de percheziții efectuate de CNA într-un dosar de corupție sistemică la eliberarea permiselor de conducere la Călărași: 3 bănuiți reținuți, 53 de candidați cercetați Liber TV
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, au desfășurat peste 50 de percheziții într-o amplă cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere la Călărași. În urma acțiunilor de urmărire penală, 3 persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Potrivit materialelor cauzei, 53 de candidați pentru obținerea permisului de conducere, administratorul unei școli auto din orașul Călărași, secretara instituției, 3 examinatori, un instructor auto și un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) sunt cercetați pentru corupere activă, corupere pasivă și trafic de influență. Schema presupunea pretinderea și primirea unor sume de bani cuprinse între 500 și 700 de euro pentru asigurarea promovării examenelor teoretice și practice, necesare obținerii dreptului de a conduce mijloace de transport. În prezent, candidații urmează să fie audiați și recunoscuți în calitate de bănuiți pentru comiterea infracțiunii de corupere activă. Totodată, se întreprind măsurile legale pentru suspendarea sau anularea dreptului de a conduce mijloace de transport obținut prin mijloace frauduloase. CNA și procurorii continuă acțiunile de urmărire penală în vederea documentării tuturor persoanelor implicate și stabilirii întregului lanț infracțional.
12:00
(VIDEO) Ion Ceban cere „voință politică” din partea consilierilor: Bugetul Chișinăului pentru 2025, pe ordinea de zi pentru a opta oară Liber TV
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că așteaptă din partea consilierilor municipali „voință politică” la ședința de astăzi a Consiliului Municipal, unde urmează să fie discutat, pentru a opta oară, proiectul bugetului capitalei pentru anul 2025. „Este a opta oară când includem bugetul pentru 2025 pentru a fi votat. Vreau să asigur toată populația că niciun proiect, mare sau mic, nu a avut de suferit din cauza faptului că bugetul nu a fost aprobat”, a spus edilul, subliniind că municipalitatea a reușit să mențină în derulare toate inițiativele planificate. Ceban a menționat printre proiectele importante anularea repetată a taxei de salubrizare, explicând că „cei care au plătit o dată nu trebuie să plătească a doua oară”. Totodată, primarul a făcut trimitere la o serie de proiecte internaționale aflate în derulare, care, potrivit lui, „sunt toate pentru oameni”. Edilul a lansat un nou apel către consilierii municipali, cerându-le să depășească disputele politice și să se concentreze pe interesele chișinăuienilor: „Așteptăm ca aleșii locali să dea dovadă de responsabilitate și să asigure funcționarea eficientă a orașului”, a declarat Ceban. Bugetul municipal pentru 2025 nu a fost aprobat până acum din cauza lipsei de cvorum sau a abținerilor unor consilieri. În consecință, Chișinăul funcționează, deocamdată, pe baza unui buget provizoriu.﻿
11:30
Două persoane electrocutate mortal în Chișinău și Cahul din cauza unor lucrări neautorizate. Premier Energy avertizează: „Respectați zonele de protecție!” Liber TV
Două persoane și-au pierdut viața în urma unor accidente tragice de electrocutare, produse în ultimele zile din cauza efectuării unor lucrări neautorizate în zonele de protecție ale rețelelor electrice. Informația a fost confirmată de compania Premier Energy Distribution, care atrage atenția asupra pericolului mortal reprezentat de nerespectarea normelor de securitate electrică. Potrivit comunicatului, primul accident a avut loc joi, 9 octombrie, în localitatea Colonița, municipiul Chișinău. O betonieră de mare capacitate a fost parcată direct sub conductorii unei linii electrice aeriene de 10 kV, încălcând grav normele de securitate. În timp ce curăța manual interiorul malaxorului, un muncitor a urcat pe scară și s-a apropiat periculos de firele aflate sub tensiune. Acesta a fost electrocutat mortal, rămânând imobilizat pe loc. Al doilea caz s-a produs vineri, 10 octombrie, în municipiul Cahul, când un bărbat care schimba pânza unui panou publicitar stradal a urcat pe carcasa metalică a acestuia. Apropindu-se la o distanță inadmisibilă de conductorii aflați sub tensiune, a fost străpuns de un arc electric și a decedat pe loc. Premier Energy precizează că ambele lucrări au fost realizate fără coordonarea și avizul operatorului de distribuție, iar circumstanțele exacte sunt investigate de Poliție și ANRE. Compania amintește că orice activitate desfășurată în zona de protecție a rețelelor electrice necesită acordul scris al operatorului, conform Hotărârii Guvernului nr. 852/18.12.2024. Încălcarea acestor reguli poate duce nu doar la pierderi de vieți omenești, ci și la sancțiuni administrative sau penale.  Recomandările Premier Energy Distribution:  • Instruirea personalului care lucrează cu utilaje la înălțime sau terasamente (betoniere, macarale, autopompe, excavatoare etc.);  • Respectarea distanțelor minime de siguranță față de liniile electrice aeriene;  • Solicitarea avizului scris al operatorului înainte de începerea oricăror lucrări în zona de protecție. Reguli simple care pot salva vieți:  • Nu efectuați intervenții neautorizate lângă instalațiile electrice;  • Nu folosiți scări, bare sau obiecte metalice în apropierea rețelelor;  • Nu urcați pe piloni, acoperișuri sau copaci din apropierea firelor electrice;  • Evitați aruncarea obiectelor spre instalațiile electrice;  • Supravegheați copiii și țineți animalele departe de liniile de tensiune. Premier Energy îndeamnă cetățenii ca, în caz de defecțiuni sau accidente, să anunțe imediat Serviciul 24h la numărul 022 43 11 11 sau la cel local indicat pe factură. „Nu vă apropiați de instalațiile electrice — vă puneți viața în pericol!”, avertizează compania.
11:30
A promis 15 000 de lei celor care vor vota „corect” la alegerile parlamentare din 2025: un bărbat din Bălți riscă să stea 8 ani după gratii Liber TV
Procuratura Bălți anunță despre expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a unei persoane de comiterea infracțiunii de corupere electorală. Potrivit materialelor cauzei, făptuitorul aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, în special în municipiul Bălți, începând cu luna mai a anului 2025 și până la 23 septembrie (momentul reținerii acestuia), a acționat împreună cu alte persoane în curs de identificare conform unei scheme infracționale bine organizate. Astfel, fiind membrul și simpatizantul unei formațiuni politice interzise pe teritoriul țării, cu scopul determinării alegătorilor să își exercite într-un anumit mod dreptul electoral în cadrul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, preconizate pentru data de 28.09.2025, a venit cu promisiuni de oferire a banilor, față de mai mulți locuitori ai mun.Bălți, iar în mai multe zile ale lunii iulie a anului 2025 au oferit/dat alegătorilor o parte din banii promiși, în scopul determinării lor de a-și exercita dreptul electoral în favoarea unui anumit candidat participant la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Ulterior, învinuitul s-a întâlnit cu o altă persoană, în diferite locații din mun. Bălți, propunându-i să vină la ședințele formațiunii, unde va fi remunerată cu suma de 15 000 lei pentru a vota „corect” în favoarea candidatului respectiv la alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie . Mai târziu, persoanei i-au fost transferate 6500 ruble rusești, bani destinați pentru determinarea și susținerea candidatului formațiunii politice. Promisiune de primire a acelorași sume au fost făcute altor două persoane, uneia din care i-au fost transferate 5000 de ruble rusești. La moment, învinuitul se află în arest preventiv. Acesta și-a recunoscut parțial vina. A recunoscut și faptul că recruta alte persoane cărora le promitea mijloace bănești care urmau să le primească prin intermediul aplicației mobile „PSB Bank” în cazul în care ultimii aveau să nu-și dea votul pentru un anumit partid politic expres menționat. Învinuitul riscă o pedeapsă de până la 8 ani de închisoare.
10:00
Alexandru Munteanu: „Nu am legături cu Panama Papers. Toate companiile mele au fost înregistrate legal” Liber TV
Candidatul propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a confirmat într-o postare publică faptul că poartă discuții cu formațiunea de guvernare privind preluarea mandatului de premier, mulțumind partidului pentru încrederea acordată. „Am primit mai multe întrebări de la prieteni, parteneri din mediul de afaceri, colegi din societatea civilă și presă. Într-adevăr, port discuții cu PAS în legătură cu candidatura la funcția de prim-ministru, căruia îi mulțumesc pentru încredere”, a scris Munteanu. Acesta a precizat că, deși nu este o persoană publică, înțelege necesitatea de a oferi transparență și claritate opiniei publice, dar a îndemnat la respectarea procedurilor legale: „Este important să așteptăm validarea rezultatelor alegerilor de către Curtea Constituțională, ședința de constituire a noului Parlament și discuțiile cu doamna Președintă.” În același mesaj, Munteanu a venit cu precizări și în legătură cu unele informații apărute în spațiul public, respingând orice legături cu persoane sau afaceri controversate: „Nu l-am cunoscut, nu am avut vreo interacțiune sau parteneriat cu politicianul invocat. Simplul fapt că o companie apare în documentele Panama sau Pandora Papers indică doar că a fost înregistrată într-o jurisdicție cu regim fiscal special – o practică legală, folosită frecvent în investiții internaționale.” El a subliniat că toate companiile pe care le-a deținut sau administrat „au fost constituite în conformitate cu legislația internațională, cu operațiuni transparente și respectarea normelor fiscale aplicabile.” Alexandru Munteanu ar putea deveni noul prim-ministru al Republicii Moldova, după validarea rezultatelor alegerilor parlamentare și consultările cu președinta Maia Sandu.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:10
Pavel Durov acuză Franța că a încercat să impună o lege care ar transforma telefoanele europenilor în „instrumente de spionaj” Liber TV
Fondatorul aplicației Telegram, Pavel Durov, a lansat un avertisment dur la adresa autorităților franceze și a Uniunii Europene, după ce un proiect de lege cunoscut sub numele de „Chat Control” a fost aproape de a fi adoptat.Potrivit lui Durov, legea ar fi obligat platformele de mesagerie să scaneze toate mesajele private ale utilizatorilor, sub pretextul combaterii criminalității. „Astăzi, Uniunea Europeană aproape că ți-a interzis dreptul la viață privată”, a scris el pe canalul său oficial de Telegram.Durov afirmă că Franța a condus demersul pentru adoptarea acestei legi, menționând numele foștilor și actualilor miniștri de interne, Bruno Retailleau și Laurent Nuñez, care ar fi susținut ideea ca poliția să poată accesa mesajele private ale cetățenilor francezi.Atât partidul Republicanilor, cât și formațiunea „Renaissance” a președintelui Emmanuel Macron ar fi votat în favoarea proiectului.„Astfel de măsuri sunt prezentate ca mijloace de a lupta împotriva criminalității, dar ținta reală sunt oamenii obișnuiți. Criminalii pot folosi VPN-uri sau site-uri speciale ca să se ascundă. În schimb, cetățenii de rând ar fi rămas expuși, iar mesajele lor personale — vulnerabile”, a avertizat Durov. Germania a blocat legea în ultimul momentFondatorul Telegram a mai precizat că opoziția Germaniei a fost cea care a oprit, temporar, adoptarea proiectului: „Astăzi am apărat dreptul la intimitate: poziția bruscă a Germaniei ne-a salvat drepturile.”Totuși, Durov avertizează că libertățile europenilor rămân în pericol, întrucât unii lideri politici continuă să promoveze măsuri care ar permite accesul autorităților la conversațiile private.„În timp ce liderii francezi împing spre un control total asupra mesajelor private, drepturile fundamentale ale cetățenilor francezi — și ale tuturor europenilor — rămân amenințate”, a concluzionat el.Proiectul „Chat Control” este una dintre cele mai controversate inițiative legislative europene din ultimii ani, fiind criticat de activiștii pentru libertăți digitale, care o consideră o încercare de instituire a unei supravegheri în masă asupra utilizatorilor de internet din UE.
16:20
Rutte: China ar putea folosi Rusia pentru a distrage atenția NATO în cazul unui atac asupra Taiwanului Liber TV
Dacă Beijingul ar decide să lanseze o ofensivă împotriva Taiwanului, ar putea profita de agresiunea Rusiei împotriva NATO pentru a devia atenția Alianței Nord-Atlantice. Declarația a fost făcută de secretarul general al NATO, Mark Rutte, în cadrul Adunării Parlamentare a țărilor membre, desfășurate la Ljubljana.„Dacă China ar întreprinde acțiuni împotriva Taiwanului, este foarte probabil ca Beijingul să-și împingă partenerul mai mic, Rusia, condusă de Vladimir Putin, să ia anumite măsuri împotriva NATO, pentru a ne ține ocupați”, a declarat Rutte.Totodată, secretarul general a subliniat că, în prezent, forțele ruse sunt „întinse pe mai multe fronturi și implicate în diverse teatre de operațiuni”. Cu o notă de ironie, el a adăugat: „O submarină rusă singuratică și avariată se târăște înapoi acasă după o misiune de patrulare în Marea Mediterană.”Potrivit publicației The Washington Post, Rusia sprijină China în instruirea și dotarea tehnologică a forțelor sale aeropurtate – unul dintre puținele domenii în care armata rusă încă deține un avantaj față de cea chineză. Documente citate de sursă confirmă existența unui program comun de instruire a parașutiștilor chinezi de către specialiști ruși, inițial pe teritoriul Rusiei, iar ulterior în China.
13:40
Cod galben de înghețuri în Republica Moldova: temperaturi de până la –2°C în nopțile de 15 și 16 octombrie Liber TV
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică Cod Galben de înghețuri, valabilă pentru intervalul 15–16 octombrie 2025.Potrivit SHS, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse din țară se vor înregistra înghețuri în aer cu intensități de –1…–2°C, fenomen care ar putea afecta culturile agricole și plantațiile sensibile la frig.Reprezentanții Serviciului Hidrometeorologic recomandă agricultorilor și autorităților locale să ia măsuri de protecție pentru culturile de toamnă, pomii tineri și sistemele de irigare.
13:10
ULTIMA ORĂ! Igor Grosu: PAS îl va propune pe economistul Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova Liber TV
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a anunțat că formațiunea pe care o conduce îl va înainta pe Alexandru Munteanu drept candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, imediat după validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională și constituirea noului Parlament.„PAS va aștepta validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională și convocarea ședinței Parlamentului de către Președinta Sandu, iar după constituirea fracțiunilor parlamentare, vom merge la Președintă cu candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru”, a declarat Igor Grosu.Potrivit liderului PAS, Munteanu este o personalitate cu un parcurs profesional impresionant, cu experiență vastă în domeniul economic, bancar și investițional, dar și cu o carieră academică și internațională solidă. Cine este Alexandru MunteanuNăscut la 20 ianuarie 1964, la Chișinău, Alexandru Munteanu este economist, profesor universitar și om de afaceri. A absolvit studii în fizică și a activat la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei, ulterior devenind lector conferențiar la Universitatea Tehnică a Moldovei și prodecan al Facultății Internaționale.După crearea Băncii Naționale a Moldovei, a fost numit șef al Secției Operațiuni Valutare, apoi director adjunct al Departamentului Relații Externe. A urmat studii postuniversitare la Columbia University din New York, specializându-se în relații internaționale, bănci și finanțe, și a lucrat ulterior la Banca Mondială din Washington, D.C.Munteanu este fondatorul și președintele Alianței Franceze din Republica Moldova, instituție pe care o conduce de peste trei decenii, și unul dintre fondatorii AmCham Moldova (Camera de Comerț Americană din Moldova).În plan investițional, a ocupat poziții de conducere la Dragon Capital (Ucraina) și a fondat în 2016 compania 4i Capital Partners, activă în Europa de Est. De asemenea, a fost membru în mai multe consilii de administrație din Moldova și Ucraina, precum și co-președinte al Consiliului de Afaceri pe lângă Pactul de Stabilitate de la Viena.Pentru activitatea sa, în 2006 a fost decorat de statul francez cu Ordinul Legiunii de Onoare.„Moldova are nevoie de cât mai mulți oameni bine pregătiți, cu experiență economică vastă, care să conducă efortul de aderare la UE și dezvoltare economică. Îi mulțumim domnului Munteanu, cu o carieră impresionantă, că a ales să se implice când țara are nevoie”, a mai subliniat Igor Grosu.
11:20
Trump confirmă întâlnirea cu Zelenski la Casa Albă și îl propune pe Erdogan ca mediator în războiul din Ucraina: „Este respectat și la Moscova, și la Kiev” Liber TV
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a confirmat că urmează să se întâlnească vineri cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Casa Albă. „Cred că da. Da”, a spus Trump, răspunzând întrebării unui jurnalist dacă întâlnirea va avea loc.Liderul american a vorbit și despre rolul pe care, în opinia sa, l-ar putea avea președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, în soluționarea conflictului din Ucraina. Trump a subliniat că Erdogan este respectat atât la Moscova, cât și la Kiev — un fapt care, spune el, ar putea facilita dialogul între cele două părți.„Erdogan este respectat de Rusia. Nu pot spune despre Ucraina, dar este respectat de ambele țări. Și este prietenul meu. De ce? Pentru că știu să mă înțeleg cu oamenii duri. Nu mă înțeleg cu cei slabi, ci cu cei puternici. Nu știu altfel cum să acționez. Dar Erdogan are o atitudine excelentă față de mine. Știți, când NATO are probleme cu el – ceea ce se întâmplă des – mă sună pe mine, ca să vorbesc cu el. Și eu rezolv problema imediat”, a declarat Donald Trump.
09:30
Astăzi este marcat hramul orașului Chișinău: programul festivităților și scurt istoric Liber TV
Chișinăul își celebrează astăzi Hramul, de sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului, prăznuită de creștinii ortodocși de stil vechi. Ziua a început cu Liturghia de Hram la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chișinău, urmată de târguri, expoziții și alte activități pentru întreaga familie.Prima mențiune a localității datează din iulie 1436, iar ulterior este descris un târg rural prevăzut cu o hală de piatră, grupat în jurul parohiilor Nașterea Fecioarei și Sfinții împărați Constantin și Elena.Decizia de a marca Hramul orașului Chișinău pe 14 octombrie, în ziua sărbătorii religioase Acoperământul Maicii Domnului, s-a luat acum 24 de ani. Până atunci, din anul 1995, Ziua orașului s-a sărbătorit în a doua duminică a lunii octombrie.Din noiembrie 2019, primar general al municipiului Chișinău este Ion Ceban, care își exercită actualmente al doilea mandat. Printre cei mai longevivi primari ai orașului au fost: Carol Schmidt – 26 de ani neîntrerupt (1877-1903) , Dimitrie Lovcinski – 14 ani (în trei termene distincte: între 1825-1830, 1834-1836 și 1843-1845), Dimitrie Mincu – 13 ani (în perioada 1849-1854 și apoi în 1858-1860 și 1861-1866), Serafim Urechean – 11 ani (din 1994 și până în 2005) și Dorin Chirtoacă – 10 ani (2007-2017).“De Hramul orașului, să ne bucurăm de oamenii care dau viață Chișinăului și de tot ce reușim împreună. La mulți ani, Chișinău! La mulți ani, chișinăuieni”, a scris în această dimineață Ion Ceban, primarul capitalei.Începând cu ora 10:00, festivitățile vor continua cu o serie de concerte susținute de Orchestra Simfonică, Capela Corală Academică „Doina” și corurile „Vocile Primăverii”. Soliști precum Mariana Bulicanu, Marina Dobrescu și Violeta Măciunșch vor aduce pe scenă muzică de excepție.De la 11:15 până la 12:30, publicul este invitat la un concert meditativ intitulat „Rugă...”, urmat de spectacolul „Mărgăritare, copiii cântă pentru copii”, în care vor evolua Orchestra Simfonică a Liceului Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu” și coruri de elevi talentați.După-amiaza este dedicată muzicii folclorice și tradițiilor autentice ale țării. Între orele 14:00 și 18:00, vor urca pe scenă artiști, precum Maria Iliuț, Veta Ghimpu-Munteanu, Suzana Popescu, Nicolae Palit, Natalia Munteanu și Constantin Rotaru, acompaniați de ansamblurile „Fluieraș”, „Hora Chișinăului” și „Romanița”.Seara se va încheia cu un spectacol impresionant, ce va aduce pe scenă Frații Advahov, Lupii lui Calancea & GUZ, iar momentul final va fi un concert simfonic grandios, „Epic Symphonic”, dirijat de Dumitru Cărciumaru. Alături de el vor performa artiștii Mariana Bulicanu, Arina Mura, Marcus Lawyer și DJ-ii Guarja și Tayana.
13 octombrie 2025
20:10
Zelenski se va întâlni cu Donald Trump la Washington: apărarea antiaeriană și rachetele Tomahawk, pe agenda discuțiilor Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, urmează să efectueze o vizită la Washington în această săptămână, unde va avea o întrevedere cu președintele Statelor Unite, Donald Trump. Întâlnirea este programată pentru vineri, 17 octombrie, potrivit publicației Financial Times, care citează trei surse apropiate de administrațiile celor doi lideri.Potrivit jurnalistului Christopher Miller, decizia privind vizita a fost luată după două convorbiri telefonice dintre Trump și Zelenski, purtate în weekendul trecut. Cei doi ar fi discutat despre posibila vânzare către Ucraina a rachetelor americane Tomahawk, despre perspectivele unei eventuale încetări a războiului cu Rusia, precum și despre cooperarea bilaterală în domeniul apărării.În cadrul unei conferințe de presă comune cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, Zelenski a confirmat că va merge la Washington:„Cred că trebuie să discutăm o succesiune de pași pe care vreau să-i propun președintelui Trump”, a declarat liderul ucrainean.El a precizat că principalul subiect al vizitei va fi apărarea antiaeriană, dar agenda include și întrevederi cu reprezentanți ai industriei de apărare americane, cu senatori și membri ai Congresului. Totodată, Zelenski intenționează să discute cu companii energetice americane despre nevoile Ucrainei în contextul atacurilor repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice.„Trebuie să fim pregătiți pentru orice tip de atac – inclusiv pentru forme de agresiune la care Rusia încă nu a recurs”, a subliniat Zelenski.În weekend, în timpul convorbirilor cu Donald Trump, cei doi lideri ar fi convenit că „Rusia nu reușește să obțină progrese semnificative pe câmpul de luptă”. Zelenski a menționat că au fost abordate și „chestiuni sensibile”, fără a oferi detalii suplimentare.Delegația ucraineană, condusă de premierul Iulia Sviridenko, se află deja la Washington, unde poartă discuții pregătitoare cu oficiali americani.
14:00
Andrei Năstase, despre strategia LGBTIQ+ a UE: „Europa în care cred nu este cea a experimentelor ideologice, ci Europa omului și a familiei, a libertății cu rădăcini” Liber TV
Andrei Năstase, fost candidat independent la alegerile parlamentare, a comentat strategia pentru egalitatea LGBTIQ+ 2026–2030, lansată de Comisia Europeană, atrăgând atenția asupra implicațiilor asupra minorilor. „Strategia ridică o întrebare de mare sensibilitate: dacă și la ce vârstă poate un minor să își aleagă singur genul. Această problemă trebuie tratată moral, rațional și responsabil, nu ideologic”, a declarat Năstase. Politicianul subliniază că libertatea nu poate fi separată de responsabilitate, iar protejarea copilăriei, echilibrul emoțional și rolul părinților nu sunt obstacole, ci garanții ale unei dezvoltări sănătoase. El atrage atenția și asupra situației sociale din Moldova: unul din cinci copii trăiește în sărăcie extremă, iar disparitățile urban–rural sunt dramatice — 46,6% dintre copiii de la sate sunt săraci, comparativ cu 18,6% în orașe. Năstase argumentează că, în acest context, prioritatea trebuie să fie accesul la educație, sănătate și o viață decentă, și nu promovarea unor agende ideologice care pot confuza generațiile tinere. „Europa în care cred nu este cea a experimentelor ideologice, ci Europa omului și a familiei, a libertății cu rădăcini, a progresului cu măsură și a demnității care unește, nu desparte”, a concluzionat fostul viceprim-ministru. Năstase face apel la autoritățile moldovenești să adopte o poziție clară și echilibrată, care să reflecte interesul superior al copilului, stabilitatea socială și valorile fundamentale ale civilizației europene.
13:20
(VIDEO) Instituțiile educaționale din Chișinău, aproape complet conectate la agentul termic. Primăria: „Până la sfârșitul săptămânii, toate vor avea căldură” Liber TV
128 din cele 130 de instituții educaționale din municipiul Chișinău sunt deja conectate la agentul termoelectric. Anunțul a fost făcut de Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale din această dimineață. Potrivit lui Pavaloi, instituția nr. 225 din sectorul Ciocana urmează să fie conectată astăzi, după ce o defecțiune tehnică internă a împiedicat pornirea sistemului de încălzire. În suburbiile Chișinăului, 23 din cele 27 de grădinițe sunt deja conectate la rețeaua de termoficare. Nu beneficiază încă de căldură:  • o instituție din Dobrogea,  • grădinița nr. 3 din Durlești, unde sunt în desfășurare lucrări de reparație,  • și două grădinițe din suburbiile sectorului Ciocana – nr. 1 și nr. 2. „În această săptămână, toate instituțiile, atât din Capitală, cât și din suburbii, vor fi conectate la agentul termoelectric”, a precizat reprezentantul Direcției Educație. Primăria Chișinău anunță, de asemenea, că procesul de conectare a instituțiilor școlare se face la solicitarea managerilor. Unele școli au fost deja conectate, inclusiv cele cu statut auxiliar, însă majoritatea vor solicita agentul termic după vacanța de toamnă, care începe luni și va dura o săptămână. „După vacanță, vom conecta obligatoriu toate instituțiile școlare”, a declarat Andrei Pavaloi.﻿
12:30
(VIDEO) Captură impresionantă la vama Leușeni-Albița! Aproximativ 1 milion de țigări au fost găsite în tavanul remorcii unui camion: doi bărbați au fost reținuți Liber TV
Ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea PCCOCS, anunță o captură de aproape 1 milion de țigări ascunse în tavanul remorcii unui autocamion la vama Leușeni-Albița, soldată cu reținerea a doi bănuiți. Deși autocamionul Mercedes Actros ar fi fost pretins gol, totuși funcționarii vamali au percheziționat mijlocul de transport, iar în tavanul remorcii acestuia au găsit tăinuite 991.300 de țigări fără documente de însoțire. Au urmat mai multe percheziții în municipiul Chișinău și în afara acestuia, de unde a fost ridicată tehnică de calcul și înscrisuri relevante pentru cauza penală. De asemenea, a fost ridicat și autocamionul, ca mijloc folosit la încercarea de contrabandă, iar șoferul acestuia și presupusul organizator al schemei, cu vârste de 39 și 43 de ani, au fost reținuți.Ulterior, procurorii le-au formulat și prezentat învinuirea, după care au solicitat judecătorului de instrucție aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile în privința bărbatului cercetat pentru organizarea schemei și a șoferului autocamionului.Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și a altor legături cu activitatea de producere și comercializare ilegală a țigărilor, timp în care bănuiții reținuți beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.﻿
12:20
(VIDEO) Ion Ceban: „Miercuri, bugetul Chișinăului pentru 2025 va fi prezentat pentru a opta oară în Consiliul Municipal” Liber TV
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat în cadrul ședinței serviciilor municipale că miercuri va avea loc o nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), în cadrul căreia va fi prezentat pentru a opta oară proiectul bugetului capitalei pentru anul 2025. „Miercuri, va avea loc ședința CMC, unde va fi prezentat pentru a opta oară bugetul municipiului Chișinău pentru 2025. În pofida încercărilor de a bloca activitatea Primăriei, aceasta se desfășoară normal, iar proiectele și programele sunt implementate conform planului”, a declarat edilul. Ion Ceban a subliniat că, în paralel, administrația locală a început deja pregătirea bugetului pentru anul 2026, care urmează să fie consultat public cu toate părțile interesate. „Suntem în pregătirea bugetului pentru 2026 și îl vom consulta cu toate părțile interesate – fracțiunile municipale, consilierii independenți, dar și toți cei cointeresați de activitatea capitalei, fie că este vorba de suburbii, preturi, ONG-uri sau persoane implicate în diverse activități profesionale specializate pe domeniile Primăriei”, a precizat Ceban. În prezent, Chișinăul funcționează cu un buget provizoriu, aprobat prin dispoziția primarului la 2 ianuarie 2025. Documentul prevede venituri de 8,17 miliarde de lei și cheltuieli de 8,75 miliarde, rezultând un deficit de 580 de milioane de lei. Potrivit administrației municipale, proiectul bugetului pentru 2025 a fost deja propus de șapte ori, însă nu a fost adoptat din lipsă de cvorum sau din cauza abținerilor consilierilor PAS și PSRM.﻿
12:10
Explozie într-o locuință din Nisporeni: două fetițe de 12 și 2 ani s-au ales cu arsuri grave Liber TV
Două minore au suferit arsuri termice în urma unei deflagrații produse de la o butelie de gaz propan-butan. Incidentul a fost înregistrat în dimineața zilei de 12 octombrie 2025, într-o gospodărie din satul Grozești, raionul Nisporeni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:51.Potrivit primelor informații, în urma exploziei, două fete în vârstă de 12 și 2 ani au suferit arsuri de gradul I și II pe suprafața corpului. Deflagrația s-a produs în momentul în care sora mai mare a aprins un chibrit pentru a da foc aragazului. În timpul producerii incidentului, mama minorilor se afla în altă cameră.La fața locului a intervenit un echipaj medical, care a preluat copiii și i-a transport la spitalul raional. La moment starea acestora este stabilă.În urma cercetărilor efectuate de specialiștii IGSU, s-a stabilit prealabil că explozia s-a produs din cauza unei scurgeri de gaz, cauzată de un furtun defect al buteliei.În acest sens, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI îndeamnă părinții și cei care au în grijă minori, să-i supravegheze permanent și să nu le permită accesul la aragaz, electrocasnice sau alte surse de foc.De asemenea, pompierii îndeamnă oamenii să evite exploatarea buteliilor de gaz în locuințe. În cazul în care persoanele optează pentru folosirea buteliilor, acestea trebuie să fie poziționate în cutii metalice în afara încăperilor, la o distanță minimă de 5 metri de la intrarea în locuință. Mai mult, salvatorii recomandă evitarea exploatării și încărcării necorespunzătoare a buteliilor, precum și folosirea furtunurilor defecte și echipamentelor improvizate.Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează, prin difuzarea unui spot social, că utilizarea cu încălcări a buteliilor de gaz poate provoca consecințe devastatoare.În caz de situații de urgență oamenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.
11:40
(VIDEO) ULTIMA ORĂ! Dorin Recean se retrage din politică: nu va mai fi prim-ministru și își depune mandatul de deputat PAS Liber TV
Dorin Recean nu va mai conduce viitorul Guvern al Republicii Moldova după validarea mandatelor noilor deputați. Anunțul a fost făcut astăzi de Igor Grosu, președintele Parlamentului și lider al PAS, în cadrul unei conferințe de presă comune. „Am vrut să-l înaintăm repetat, însă domnul premier ne-a anunțat că mandatul său se încheie aici. Intenția noastră era să-l propunem din nou, dar dânsul ne-a spus clar că nu va continua. Eu sper că veți rămâne alături de noi — ați depus efort, suflet și multă muncă, pentru care vă mulțumim”, a declarat Igor Grosu. La rândul său, Dorin Recean a confirmat retragerea sa din viața politică și a anunțat că va depune mandatul de deputat PAS imediat după decizia Curții Constituționale privind validarea alegerilor parlamentare. „Nu voi continua viața politică. Îmi voi continua parcursul profesional pe care l-am lăsat la o parte acum câțiva ani. Voi depune mandatul de deputat PAS și voi merge în proiectele mele private”, a declarat Recean. Recean a subliniat că a venit în Guvern din mediul privat, cu o misiune clară – menținerea securității și ordinii constituționale într-o perioadă marcată de crize și provocări. „Acum 2 ani și jumătate am fost solicitat pentru o sarcină clară – menținerea securității și ordinii constituționale. Am venit din mediul privat și nu am preluat un mandat politic. Le mulțumesc instituțiilor statului care au știut să protejeze interesul național în momente-cheie pentru istoria Republicii Moldova”, a spus Recean. În discursul său, premierul în exercițiu a transmis mulțumiri funcționarilor publici, polițiștilor, procurorilor și magistraților pentru eforturile depuse în menținerea stabilității țării: „Chiar dacă multe dintre eforturile voastre nu s-au văzut la televizor, etapa la care se află azi țara noastră se datorează fiecărui angajat al statului care și-a făcut datoria. Ați demonstrat că putem construi un stat puternic și cu adevărat independent.”﻿
11:00
PDCM confirmă: deputații formațiunii vor face parte din fracțiunea comună a Blocului Alternativa în Parlament Liber TV
Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), formațiune componentă a Blocului Alternativa, a convocat Consiliul Politic Național (CPN), în cadrul căruia au fost analizate rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și discutat formatul de activitate al reprezentanților partidului în viitorul Parlament al Republicii Moldova. Potrivit comunicatului formațiunii, membrii CPN au constatat în unanimitate că scrutinul parlamentar nu a fost „nici liber, nici democratic”, acuzând regimul PAS de „încălcarea flagrantă a normelor și standardelor democratice” în perioada premergătoare alegerilor. De asemenea, PDCM susține că procesul electoral a fost influențat de „forțe străine din vest și est”, prin intermediul „marionetelor politice” din interiorul țării. Totodată, formațiunea a anunțat că Blocul Alternativa va transmite Curții Constituționale o analiză detaliată privind neregulile și abaterile observate pe parcursul alegerilor, în vederea examinării legalității și validității scrutinului. În eventualitatea validării alegerilor de către Curtea Constituțională, Consiliul Politic Național al PDCM a decis ca reprezentanții partidului să activeze în Parlament în cadrul unei fracțiuni comune a Blocului Alternativa, consolidând astfel o forță politică de opoziție față de actualul regim de guvernare. „PDCM va acționa solidar în cadrul Blocului Alternativa, pentru a apăra interesele cetățenilor și valorile naționale ale Republicii Moldova”, se menționează în comunicat. Decizia finală privind structura și formatul de activitate al fracțiunii comune urmează să fie aprobată de Consiliul Blocului, după ședința Curții Constituționale privind validarea alegerilor. În cadrul aceleiași ședințe, PDCM a anunțat și decizii organizatorice interne:  • a fost constituită Organizația Teritorială PDCM Basarabeasca, condusă de Alexei Solodchii;  • Ala Grecu a fost confirmată în funcția de președinte al Organizației de Femei PDCM;  • Gheorghe Raileanu a fost confirmat ca președinte al Organizației de Tineri a formațiunii. Prin aceste decizii, PDCM își reafirmă angajamentul de a participa activ la consolidarea Blocului Alternativa și de a contribui la formarea unei opoziții coerente în noul legislativ.
10:40
Victorie spectaculoasă pentru România: „Tricolorii” au învins Austria cu 1-0, după un gol marcat în prelungiri Liber TV
Naționala României a obținut o victorie spectaculoasă în fața Austriei, scor 1-0, într-un meci disputat duminică seara pe Arena Națională din București, în cadrul Grupei H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026. Partida a fost una intensă, cu ocazii importante de ambele părți, însă „tricolorii” au dominat finalul jocului. Mihăilă, Rațiu și Ianis Hagi au fost printre cei mai activi jucători ai echipei lui Edi Iordănescu, iar fazele create de aceștia au menținut constant presiunea asupra defensivei austriece. Golul victoriei a venit în minutul 90+4, când fundașul Virgil Ghiță s-a înălțat peste apărarea adversă și a înscris cu o lovitură de cap, după o centrare perfectă a lui Ianis Hagi. „Tricolorii” au fost susținuți de zeci de mii de fani, care au creat o atmosferă incendiară pe Arena Națională, încurajând echipa până la ultimul fluier. Cu acest succes, România își menține șansele la calificarea la barajul pentru Cupa Mondială din 2026. Echipa mai are de disputat două meciuri decisive în luna noiembrie:  • Bosnia – România (15 noiembrie, deplasare)  • România – San Marino (18 noiembrie, acasă) În aceeași etapă, vor avea loc și partidele Cipru – Austria (15 noiembrie) și Austria – Bosnia (18 noiembrie). Formația care va termina pe primul loc în grupă se va califica direct la turneul final, iar echipa de pe locul doi va merge la play-off-ul pentru calificare. Victoria spectaculoasă de la București aduce un plus de moral pentru naționala României, care rămâne în lupta pentru un loc la Mondialul din 2026.
10:10
Kremlinul amenință Republica Moldova cu războiul: „Chișinăul face o greșeală gravă” Liber TV
Autoritățile actuale din Republica Moldova comit o greșeală majoră atunci când consideră Rusia un adversar, în încercarea de a-și consolida relațiile cu Europa, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agenția de stat TASS. Dmitri Peskov a comentat astfel adoptarea în această săptămână, la Chişinău, a unei noi strategii militare, în care Rusia este văzută ca o ameninţare.„Aceasta este o continuare a unei direcţii mai degrabă de confruntare faţă de ţara noastră, o linie neprietenoasă. Din punctul nostru de vedere, actuala conducere moldovenească face o greşeală gravă", a declarat purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin.„Ei cred că direcţia de construire a relaţiilor cu Europa implică antagonizarea completă a Rusiei. Această greşeală a fost făcută deja de un stat. Ea nu a adus nimic bun acestui stat”, a avertizat Peskov, referindu-se cel mai probabil la Ucraina, pe care trupele Moscovei au invadat-o în februarie 2022. La 8 octombrie, Guvernul a aprobat noua strategie militară a ţării până în 2035, în care se spune că principala ameninţare la adresa securităţii Moldovei este Rusia. Printre „riscurile militare şi ameninţările la adresa securităţii naţionale” enumerate în document se numără continuarea de către Rusia a invaziei din Ucraina.Chişinăul vede o „ameninţare directă şi gravă la adresa securităţii şi statalităţii” republicii în extinderea controlului Moscovei asupra teritoriilor ucrainene, temându-se de crearea unui „coridor terestru” la frontierele sale. De asemenea, prezenţa trupelor ruse în Transnistria este identificată ca o altă „ameninţare” în strategia militară a Republicii Moldova.Purtătorul de cuvânt al Kremlinului acuză actuala conducere a Republicii Moldova că „se agaţă de putere” şi pentru aceasta nu se dă în lături de la nimic. „Atâta timp cât autorităţile moldoveneşti, vedem noi, se agaţă cu disperare de putere, încercând să păstreze această putere, ele nu se dau în lături de la nimic în alegeri pentru a se menţine la putere”, a declarat Peskov.Comentând adoptarea de către Chişinău a unei strategii militare „antiruseşti”, Peskov a subliniat că „după ce s-au agăţat de putere, ei îşi continuă linia neprietenoasă” faţă de Moscova, scrie TASS. „Nu se poate exprima aici decât regrete”, a subliniat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.
10:00
Trump ia în calcul aprobarea livrării de rachete Tomahawk către Ucraina, dar vrea mai întâi să discute cu Putin Liber TV
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că ar putea aproba transferul de rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina, dacă Rusia va continua războiul. Totuși, liderul de la Casa Albă a subliniat că intenționează să discute mai întâi subiectul cu președintele rus Vladimir Putin, considerând o astfel de decizie drept „un pas înainte” în conflict. „Da, i-aș putea spune (lui Putin) că, dacă războiul nu se va încheia, este foarte posibil să facem acest lucru. Poate că nu o vom face, dar putem să o facem… Vor ei ca Tomahawk-urile să zboare în direcția lor? Nu cred”, a declarat Trump, citat de Politico. Președintele american a precizat că Statele Unite nu vor vinde direct aceste rachete Ucrainei, ci le-ar putea oferi prin intermediul NATO, care ulterior ar decide dacă le pune la dispoziția Kievului. „Cred că aș putea discuta acest subiect cu Rusia, sincer. I-am spus și președintelui Zelenski că Tomahawk-urile reprezintă un nou pas în escaladarea conflictului”, a mai spus liderul de la Washington. Declarațiile lui Trump marchează cea mai fermă poziție de până acum privind posibilitatea livrării acestor arme strategice Ucrainei. În trecut, el afirmase că dorește să afle mai întâi „ce intenționează Ucraina să facă” cu rachetele Tomahawk, pentru a evita o escaladare directă cu Rusia. În același timp, Trump a lăudat rezistența Ucrainei în fața agresiunii ruse. „Apreciez faptul că Ucraina s-a descurcat atât de bine. Sunt luptători foarte buni. Cred că președintele Putin ar arăta excelent dacă ar soluționa acest conflict, și cred că o va face. Dacă nu, acest lucru nu îi va fi în avantaj”, a spus liderul american. Anterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, dacă SUA vor transfera rachete Tomahawk, loviturile vor viza exclusiv ținte militare rusești. Totodată, Zelenski a precizat că discuțiile privind aprobarea oficială a livrării sunt încă în desfășurare.
12 octombrie 2025
14:40
Joe Biden a început radioterapia după diagnosticarea cu o formă agresivă de cancer la prostată Liber TV
Fostul președinte al Statelor Unite, Joe Biden, a început un curs de radioterapie în urma diagnosticării cu o formă agresivă de cancer la prostată, relatează CNN, citând un reprezentant al politicianului. Durata tratamentului nu a fost făcută publică.În luna mai, biroul lui Biden anunțase că medicii au descoperit cancerul, precizând că scorul Gleason este 9 — unul dintre cele mai ridicate pe scara de agresivitate a bolii.Potrivit medicilor, faptul că boala a metastazat la nivelul oaselor este o evoluție gravă, însă există și motive de speranță. În ultimii ani, progresele în domeniul terapiei hormonale și al chimioterapiei au dus la dezvoltarea unor tratamente moderne, care pot încetini considerabil evoluția bolii și pot prelungi semnificativ viața pacienților.Joe Biden, în vârstă de 82 de ani, s-a retras din viața politică la începutul acestui an, după ce a anunțat că nu va mai candida la un nou mandat prezidențial.
10:50
Estonia închide un sector al frontierei cu Rusia, după observarea unei activități militare suspecte în regiune Liber TV
Autoritățile estoniene au decis să închidă temporar un sector al frontierei cu Federația Rusă, după ce au fost semnalate mișcări neobișnuite ale trupelor rusești de cealaltă parte a graniței. Incidentul s-a produs în zona localității Saatse, unde o porțiune de drum traversează teritoriul regiunii ruse Pskov.Potrivit presei locale, un număr neobișnuit de mare de grăniceri ruși s-au aliniat de-a curmezișul drumului, fapt interpretat de partea estoniană drept o amenințare directă la adresa securității naționale. În replică, autoritățile de la Moscova au declarat că este vorba despre „activități de rutină” și că nu există motive de îngrijorare.Ministrul de Interne al Estoniei, Igor Taro, a anunțat că sectorul afectat al frontierei va rămâne închis cel puțin până marți, timp în care vor fi evaluate riscurile de securitate și vor fi intensificate patrulele în regiune.Măsura vine la scurt timp după ce Estonia a cerut NATO să inițieze consultări în baza articolului 4 al Tratatului Atlanticului de Nord, invocând încălcarea spațiului său aerian de către trei avioane de vânătoare rusești MiG-31K.Tensiunile dintre Tallinn și Moscova s-au amplificat în ultimele luni, pe fondul războiului din Ucraina și al consolidării prezenței NATO în statele baltice.
11 octombrie 2025
11:10
Președintele Donald Trump impune un tarif de 100% pentru toate bunurile din China și restricții asupra software-ului strategic Liber TV
Statele Unite ale Americii vor introduce un tarif de 100% pentru toate exporturile provenite din China, a anunțat președintele Donald Trump într-o postare pe platforma sa Truth Social. Măsura va intra în vigoare începând cu 1 noiembrie 2025, sau chiar mai devreme, „în funcție de eventualele acțiuni întreprinse de Beijing”, a precizat liderul de la Casa Albă.Pe lângă taxele vamale suplimentare, administrația americană va implementa și controale stricte la export pentru software-ul considerat critic din punct de vedere al securității naționale.Trump a explicat decizia ca reacție la „poziția extrem de agresivă” adoptată de China în relațiile comerciale globale. Potrivit președintelui, autoritățile de la Beijing ar fi transmis un mesaj oficial „cu un ton ostil” către statele lumii, anunțând introducerea de controale masive asupra exporturilor, ce ar afecta „aproape toate categoriile de produse”.„China a făcut un pas fără precedent și profund imoral în comerțul internațional. În consecință, SUA vor răspunde cu un tarif de 100% asupra tuturor bunurilor chinezești și vor introduce controale asupra exporturilor de software esențial”, a scris Trump.Noua decizie marchează cea mai dură măsură comercială adoptată de Washington împotriva Beijingului în ultimele decenii, intensificând tensiunile economice dintre cele două superputeri.Analiștii avertizează că aceste sancțiuni ar putea avea efecte majore asupra piețelor globale, în special în domeniile tehnologic, energetic și industrial, unde China joacă un rol dominant în lanțurile de aprovizionare.
11:00
(DOC) Maia Sandu i-a decorat cu „Ordinul Republicii” pe Ala Nemerenco, Oazu Nantoi și Nicolae Timofti — toți apropiați ai PAS Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a oferit vineri, 10 octombrie, cele mai înalte distincții de stat unui grup de personalități din diverse domenii, printre care se remarcă nume strâns legate de actuala guvernare.Potrivit decretului prezidențial, „Ordinul Republicii”, cea mai înaltă distincție a țării, a fost conferit ministrei Sănătății, Ala Nemerenco, fostului deputat PAS, Oazu Nantoi, și fostului președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti – care, în recenta campanie electorală, a îndemnat public cetățenii să voteze pentru Partidul Acțiune și Solidaritate.Distincția supremă a fost acordată și vinificatorului Ion Luca, pentru contribuția sa la promovarea vinurilor moldovenești.Ceremonia vine în contextul în care o parte dintre laureați sunt actuali sau foști reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), iar decorațiile sunt percepute de unii comentatori drept un gest de consolidare simbolică a echipei apropiate de președintă.Totodată, mai multe personalități din sport, educație, cultură și administrație publică au fost decorate cu alte distincții de stat: „Ordinul Onoarei” – pentru președintele Federației de Haltere Antonio Conflitti, sportivul Ion Basoc, antrenorii Ilie și Mihail Buiuc, și președintele Congresului Național al Ucrainenilor din Moldova, Dmitri Lecarțev; „Meritul Civic” – pentru directorul Institutului Oncologic Ruslan Baltaga, compozitorii Vladimir Beleaev și Vladimir Ciolac, și secretara de stat la Ministerul Educației Valentina Olaru; Titluri onorifice – „Artist al Poporului”, „Maestru în Artă”, „Om Emerit” și „Meșter Faur”, acordate mai multor artiști, profesori și meșteșugari din întreaga țară.Potrivit comunicatului emis de Președinție, distincțiile au fost acordate „în semn de înaltă apreciere pentru meritele deosebite față de statul și poporul Republicii Moldova, pentru profesionalismul și dedicația exemplară, precum și pentru contribuția la dezvoltarea societății și promovarea valorilor naționale”.Ala Nemerenco conduce Ministerul Sănătății din 2021, Oazu Nantoi a fost deputat pe lista PAS, iar Nicolae Timofti, fost șef al statului (2012–2016), a declarat deschis sprijinul său pentru PAS în campania din 2025.
10 octombrie 2025
16:00
PCRM se desprinde de Blocul „Patriotic” și își formează propria fracțiune parlamentară. PSRM reacționează Liber TV
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) își va constitui propria fracțiune parlamentară, a anunțat liderul formațiunii, Vladimir Voronin. Decizia marchează o ruptură clară între comuniști și ceilalți parteneri ai Blocului electoral „Patriotic”, din care au făcut parte și PSRM, Viitorul Moldovei și Inima Moldovei.Voronin a declarat că, deși deputații PCRM au acces în Parlament pe lista comună a blocului, formațiunea sa va activa separat în legislativ, sub propriul nume și program politic.Blocul „Patriotic” a fost constituit înaintea alegerilor parlamentare din 2025, însă a trecut prin mai multe modificări pe parcursul campaniei, inclusiv prin excluderea partidului Inima Moldovei cu doar câteva zile înainte de scrutin.După anunțul lui Vladimir Voronin, Partidul Socialiștilor a venit cu o reacție oficială, subliniind că procesul de constituire a fracțiunilor parlamentare va fi stabilit numai după validarea rezultatelor alegerilor.„PSRM se află în proces de contestare a rezultatelor alegerilor parlamentare în instanțele de judecată și ulterior în cadrul ședinței Curții Constituționale. Decizia despre formarea fracțiunilor parlamentare, conform regulamentului Parlamentului, va fi luată și anunțată la prima ședință a Parlamentului ales, în cazul în care alegerile vor fi validate”, se arată în reacția oficială a socialiștilor.
13:30
Maria Corina Machado a câștigat Premiul Nobel pentru Pace Liber TV
Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a câștigat vineri Premiul Nobel pentru Pace pe anul 2025, a anunțat Comitetul Nobel norvegian, potrivit agențiilor de presă internaționale. Ea a câștigat „pentru activitatea ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa de a realiza o tranziție justă și pașnică de la dictatură de la democrație’” a precizat Comitetul Nobel norvegian în anunțul său.„Când autoritariștii pun mâna pe putere, este crucial să recunoaștem apărătorii curajoși ai libertății care se ridică și rezistă”, a adăugat Comitetul Nobel.„Maria Corina Machado este unul dintre exemplele cele mai extraordinare de curaj civic în America latină în ultima vreme”, a spus președintele Comitetului Nobel norvegian, Jurgen Watne Frydnes.Comitetul Nobel a decis să se axeze pe Venezuela la acest moment, într-un an dominat de declarațiile publice repetate ale președintelui american Donald că el merită Premiul Nobel pentru Pace, comentează Reuters, citat de Agerpres. Astăzi, Maria Corina Machado este cunoscută pentru vocea sa unică în peisajul politic tradițional dominat de bărbați din Venezuela. Machado este unul dintre cei mai influenți și inspirați 100 de lideri din lume, potrivit BBC (2018). María Corina Machado a fost, de asemenea, recent distinsă cu Premiul Saharov pentru libertatea de gândire 2024 și Premiul Václav Havel pentru drepturile omului 2024, care onorează acțiunile remarcabile ale societății civile în apărarea drepturilor omului. Ea este, de asemenea, inginer și mamă a trei copii.Înainte de anunțul noului laureat, experți în acordarea acestui premiu au declarat că Trump nu va câștiga, întrucât destructurează ordinea internațională pe care Comitetul Nobel o venerează, adaugă agenția de știri britanică.Premiul Nobel pentru Pace, în valoare de 11 milioane de coroane suedeze, sau circa 1,2 milioane de dolari, va fi decernat la Oslo pe 10 decembrie, când se comemorează decesul industriașului suedez Alfred Nobel, care a fondat premiile prin testamentul său din 1895.La Premiul Nobel pentru Pace din acest an au fost nominalizate organisme precum Curtea Penală Internațională sau Agenția ONU pentru refugiații palestinieni (URWA) și comisarul său general Philippe Lazzarini. În acest an, au fost în cursă 338 de candidați și 94 de organizații, cu 52 mai multe propuneri decât anul trecut. Premiul Nobel pentru Pace este acordat de un comitet format din cinci membri, aleși pentru un mandat de șase ani de parlamentul norvegian (Stortinget), și singurul care se decernează la Oslo, premiile pentru celelalte categorii fiind acordate la Stockholm.
12:30
Inflația lovește puternic serviciile: prețurile au crescut cu aproape 13% într-un an, iar chiria și studiile au explodat Liber TV
Economia Republicii Moldova continuă să resimtă presiunea inflaționistă, în pofida încetinirii ritmului lunar al scumpirilor. Potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS), în luna septembrie 2025, prețurile medii de consum au fost cu 6,9% mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar cele mai mari creșteri s-au înregistrat la serviciile prestate populației – un salt alarmant de 12,9%. Cea mai mare povară pentru populație o reprezintă serviciile de bază. În doar o lună, chiria locuințelor s-a majorat cu 6,3%, iar taxele de studii la colegii și universități – cu 4,7%. În același timp, serviciile din domeniul educației, transportului și utilităților au continuat să afecteze bugetele familiilor. Deși unele prețuri au scăzut ușor – cum ar fi transportul aerian (-9,9%), gazul lichefiat (-2%) sau medicamentele (-0,3%) – acestea nu au reușit să compenseze creșterile accentuate din alte sectoare. Produsele alimentare, deși au înregistrat o ușoară scădere lunară (-0,2%), rămân cu 6,7% mai scumpe față de septembrie 2024. Cele mai mari variații s-au observat la ouă (+8,9%), în timp ce fructele și legumele s-au ieftinit cu 2,6%. Începând cu luna decembrie 2024, inflația cumulată a ajuns la 4,9%, determinată de:  • +4,6% la produse alimentare,  • +1,7% la mărfuri nealimentare,  • +9,6% la servicii. Printre bunurile nealimentare, s-au remarcat scumpiri constante la benzină (+1%), motorină (+0,5%), îmbrăcăminte (+0,9%) și materiale de construcție (+0,4%). Ritmul lunar al inflației (0,1%) rămâne modest comparativ cu alte state, însă evoluția anuală indică o presiune persistentă asupra nivelului de trai.
11:10
Vietnamul, devastat de cele mai puternice inundații din ultimele șase decenii: cel puțin 8 morți și zeci de mii de oameni blocați Liber TV
Cel puțin opt persoane și-au pierdut viața în urma inundațiilor catastrofale care au lovit nordul Vietnamului, unde ploile torențiale au transformat străzile și cartierele întregi în adevărate râuri. Zeci de mii de locuitori au rămas izolați în propriile locuințe, în timp ce autoritățile au mobilizat armata pentru a face față dezastrului. Potrivit presei locale, aproximativ 30.000 de militari au fost trimiși în zonele afectate, împreună cu elicoptere și ambarcațiuni, pentru evacuarea oamenilor și distribuirea de alimente și ajutoare umanitare. „Este cel mai puternic val de inundații din ultimii 60 de ani”, spun localnicii, șocați de amploarea dezastrului natural. Meteorologii avertizează că ploile ar putea continua și în următoarele zile, amplificând riscul de alunecări de teren și distrugeri suplimentare în regiunile montane. Autoritățile din Vietnam cer populației să evite deplasările în zonele afectate și să urmeze instrucțiunile echipelor de salvare.
11:00
O femeie de 36 de ani din Vulcănești și-a pierdut viața din cauza defectării centralei termice conectată la gaz Liber TV
O persoană și-a pierdut viața în urma încălcării regulilor antiincendiare la exploatarea unui cazan termic. Cazul a fost raportat în dimineața zilei de 9 octombrie 2025 într-o locuință din orașul Vulcănești, UTA Găgăuzia. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:11. Potrivit informațiilor preliminare, femeie în vârstă de 36 de ani a decedat, cel mai probabil în urma inhalării gazelor toxice provenite de la o centrală termică conectată la gaz. La fața locului au intervenit specialiștii IGSU, care în urma cercetărilor efectuate, au stabilit că canalul de evacuare a fumului a fost instalat necorespunzător. Incendiu în locuință nu s-a produs. În acest sens, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vine cu următoarele recomandări pentru prevenirea intoxicațiilor cu gaze: Verificați periodic coșurile de fum, sistemele de ventilare, instalațiile de alimentare cu gaz și apelați doar la specialiști autorizați, pentru lucrări de reparație sau montaj. Nu blocați gurile de aerisire din încăperi. Folosiți doar centrale și sobe verificate tehnic și instalate corect. Asigurați ventilarea constantă a încăperilor, în special a celor unde funcționează instalații conectate la gaz (aragaz, cazan, boiler). În cazul în care simțiți miros de gaz, nu aprindeți focul, nu acționați întrerupătoarele electrice, aerisiți imediat încăperea și apelați Serviciul 112. Instalați detectoare de gaz pentru a fi avertizați în timp util în caz de scurgeri. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență reamintește că respectarea regulilor simple de prevenire poate salva vieți și preveni tragedii.
09:40
Fotbal: România a învins Moldova cu 2-1, într-un meci amical disputat pe Arena Națională din București Liber TV
Republica Moldova a cedat în fața României, scor 2-1, în meciul amical disputat pe Arena Națională din București. Următorul meci al selecționatei noastre va avea loc pe 14 octombrie, tot în deplasare, contra Estoniei, în cadrul preliminariilor Campionatului Mondial. Va fi al șaselea joc din actuala campanie de calificare. Partida se va disputa pe stadionul A. Le Coq Arena din Tallinn, cu începere de la ora 19:00.Echipa antrenată de Mircea Lucescu s-a impus prin golurile marcate de Louis Munteanu (12) și Ianis Hagi (44), golul echipei din Republica Moldova fiind în fapt un autogol al lui Ionuț Radu (38). România a deschis scorul în urma unei faze fixe: Hagi a executat scurt un corner, Moruțan a centrat, iar Munteanu a reluat de la colțul scurt și l-a surprins pe Avram (12).Republica Moldova a reușit egalarea în min. 38, când portarul Ionuț Radu a scăpat mingea în poartă la o fază pe care a tratat-o cu oarecare superficialitate, însă și la care a fost faultat de Dumbravanu, fundașul echipei FC Voluntari.România a intrat la pauză în avantaj, după ce Ianis Hagi a marcat simplu (44), după o pasă remarcabilă a lui Moruțan.Republica Moldova, la care au evoluat cinci jucători care se află la echipe din România (iar alți patru au jucat în trecut), a arătat o altă față decât cea din meciul cu Norvegia, pierdut cu un catastrofal 1-11. Partida de la București a consemnat, de fapt, debutul noului selecționer Lilian Popescu.
9 octombrie 2025
19:40
Israel și Hamas au ajuns la un acord de încetare a focului și schimb de prizonieri, în cadrul unui plan promovat de Donald Trump Liber TV
După doi ani de război sângeros, Israelul și Hamas au semnat un acord de încetare a focului, schimb de prizonieri și retragere parțială a trupelor israeliene din Fâșia Gaza. Înțelegerea a fost negociată la Sharm el-Sheikh, cu medierea Egiptului, Qatarului și Statelor Unite, informează Reuters.Acordul reprezintă prima etapă a planului promovat de fostul președinte american Donald Trump pentru încheierea conflictului din Orientul Mijlociu.Potrivit documentului, Hamas urmează să elibereze toți ostaticii israelieni capturați în timpul atacurilor din 7 octombrie 2023, în timp ce Israelul va elibera aproape 2.000 de deținuți palestinieni, inclusiv 250 condamnați la închisoare pe viață.Forțele israeliene vor începe retragerea parțială din Gaza în termen de 24 de ore de la ratificarea acordului, însă vor menține controlul asupra aproximativ jumătate din teritoriu.Guvernul de la Tel Aviv urmează să ratifice acordul în seara zilei de 9 octombrie, iar ostilitățile se vor opri oficial la 24 de ore după aprobare. Eliberarea ostaticilor este așteptată să aibă loc în decurs de trei zile.De asemenea, va fi creat un grup comun de anchetă format din reprezentanți ai Israelului, Egiptului, Qatarului și SUA, care va avea misiunea de a identifica și recupera trupurile prizonierilor decedați în timpul conflictului.Autoritățile israeliene au subliniat totuși că printre persoanele eliberate nu se va afla Marwan Barghouti, lider al mișcării Fatah, condamnat la cinci pedepse pe viață pentru implicarea în atacuri teroriste.Biroul premierului Benjamin Netanyahu a calificat acordul drept „istoric” și a sugerat chiar ca Donald Trump să fie propus pentru Premiul Nobel pentru Pace.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.