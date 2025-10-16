Alexandru Munteanu: „Când țara te cheamă, nu poți spune nu” – viitorul premier vorbește despre decizia de a accepta propunerea Maiei Sandu

13:30

Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a câștigat vineri Premiul Nobel pentru Pace pe anul 2025, a anunțat Comitetul Nobel norvegian, potrivit agențiilor de presă internaționale. Ea a câștigat „pentru activitatea ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa de a realiza o tranziție justă și pașnică de la dictatură de la democrație’” a precizat Comitetul Nobel norvegian în anunțul său.„Când autoritariștii pun mâna pe putere, este crucial să recunoaștem apărătorii curajoși ai libertății care se ridică și rezistă”, a adăugat Comitetul Nobel.„Maria Corina Machado este unul dintre exemplele cele mai extraordinare de curaj civic în America latină în ultima vreme”, a spus președintele Comitetului Nobel norvegian, Jurgen Watne Frydnes.Comitetul Nobel a decis să se axeze pe Venezuela la acest moment, într-un an dominat de declarațiile publice repetate ale președintelui american Donald că el merită Premiul Nobel pentru Pace, comentează Reuters, citat de Agerpres. Astăzi, Maria Corina Machado este cunoscută pentru vocea sa unică în peisajul politic tradițional dominat de bărbați din Venezuela. Machado este unul dintre cei mai influenți și inspirați 100 de lideri din lume, potrivit BBC (2018). María Corina Machado a fost, de asemenea, recent distinsă cu Premiul Saharov pentru libertatea de gândire 2024 și Premiul Václav Havel pentru drepturile omului 2024, care onorează acțiunile remarcabile ale societății civile în apărarea drepturilor omului. Ea este, de asemenea, inginer și mamă a trei copii.Înainte de anunțul noului laureat, experți în acordarea acestui premiu au declarat că Trump nu va câștiga, întrucât destructurează ordinea internațională pe care Comitetul Nobel o venerează, adaugă agenția de știri britanică.Premiul Nobel pentru Pace, în valoare de 11 milioane de coroane suedeze, sau circa 1,2 milioane de dolari, va fi decernat la Oslo pe 10 decembrie, când se comemorează decesul industriașului suedez Alfred Nobel, care a fondat premiile prin testamentul său din 1895.La Premiul Nobel pentru Pace din acest an au fost nominalizate organisme precum Curtea Penală Internațională sau Agenția ONU pentru refugiații palestinieni (URWA) și comisarul său general Philippe Lazzarini. În acest an, au fost în cursă 338 de candidați și 94 de organizații, cu 52 mai multe propuneri decât anul trecut. Premiul Nobel pentru Pace este acordat de un comitet format din cinci membri, aleși pentru un mandat de șase ani de parlamentul norvegian (Stortinget), și singurul care se decernează la Oslo, premiile pentru celelalte categorii fiind acordate la Stockholm.