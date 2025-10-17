Trump și Zelenski, față în față la Casa Albă: „Putin vrea să pună capăt războiului. Cred că și Zelenski vrea asta”
Președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski s-au întâlnit la Casa Albă, în cadrul unei întrevederi care a atras atenția presei internaționale. Casa Albă a publicat imagini de la începutul discuțiilor, însă dialogul a fost greu de auzit. Trump a deschis întrevederea într-o notă informală, complimentându-l pe Zelenski: „Cred că arătați foarte bine în acest sacou. E foarte stilat. Îmi place.”Trump a anunțat că, la viitoarea sa întâlnire cu Vladimir Putin – posibilă la Budapesta – Zelenski va fi „pe fir”, menționând că „între cei doi există multă ostilitate”.Președintele SUA a confirmat că printre subiectele abordate se numără transferul de rachete Tomahawk către Ucraina. „Avem nevoie de Tomahawk și de multe alte arme. Dar poate e mai bine să încheiem războiul fără ele”, a spus Trump. El a adăugat că Statele Unite sunt interesate de dronele ucrainene, pe care le consideră „foarte bune”.Liderul de la Casa Albă a declarat că a discutat recent cu Vladimir Putin timp de două ore și jumătate: „Putin vrea să pună capăt războiului. Cred că și Zelenski vrea asta. Acum trebuie doar să o facem.”Trump a calificat atacurile asupra teritoriului rus cu arme americane cu rază lungă drept o escaladare, dar a adăugat că „vom discuta despre asta”.Întrebat dacă mai crede în posibilitatea ca Ucraina să recupereze toate teritoriile pierdute, Trump a răspuns ambiguu: „Niciodată nu știi ce se va întâmpla. Războiul și pacea sunt imprevizibile.”Întrebat despre diferențele dintre diplomația lui Joe Biden și cea a lui Trump, Zelenski a spus: „Trump are șansa să încheie războiul. Biden nu mai este președinte, deci nu o poate face.”Trump a completat imediat: „Diferența e simplă — unul este extrem de competent, celălalt extrem de incompetent.”Secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth, a purtat o cravată în culorile drapelului Rusiei, detaliu remarcat de jurnaliști. În timpul discuțiilor, Trump l-a întrebat pe Zelenski ce părere are despre o idee de tunel între Rusia și Alaska – propunere respinsă de liderul ucrainean.Zelenski i-a sugerat lui Trump un schimb: sute de drone ucrainene în locul rachetelor Tomahawk. Trump a spus că dorește să transforme conflictul Rusia–Ucraina în „al nouălea război” pe care îl va soluționa.După partea publică a întrevederii, jurnaliștii au fost rugați să părăsească sala. Trump și Zelenski au continuat cu un prânz de lucru, iar declarațiile suplimentare urmează să fie publicate ulterior.
