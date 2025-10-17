Trump și Zelenski, față în față la Casa Albă: „Putin vrea să pună capăt războiului. Cred că și Zelenski vrea asta”

14:50

Declarațiile președintei Maia Sandu privind necesitatea unei reforme a avocaturii și ideea ca și avocații să fie supuși unui proces de vetting au provocat reacții vehemente în rândul juriștilor și al avocaților din Republica Moldova.În cadrul unei emisiuni la Realitatea TV, șefa statului a spus că este nemulțumită de situația din sistemul avocaturii, unde, potrivit ei, „au fost comise multe abuzuri”.„Nu vă supărați, dar cred că ar trebui să facem un vetting și avocaților. Și avocații trebuie să fie oameni onești, să-și demonstreze sursa veniturilor. Trebuie o reformă a avocaturii, nu sunt mare specialist, dar trebuie să revenim la acest subiect”, a declarat Maia Sandu.Președinta a adăugat că „au fost multe abuzuri comise și unii avocați au participat la acestea”, precizând însă că „există și oameni corecți și onești” în profesie.Declarațiile au fost interpretate de o parte a juriștilor drept o ingerință periculoasă în independența profesiei de avocat, generând un val de critici publice. Olesea Stamate: „Sper că a fost o exprimare nereușită”Fosta președintă a Comisiei juridice din Parlament, Olesea Stamate, a reacționat prompt, afirmând că speră ca afirmațiile Maiei Sandu să fi fost „o exprimare nefericită”, și nu o intenție reală.„Dacă însă chiar asta a vrut să zică, această declarație denotă lipsa înțelegerii a ce înseamnă vettingul. Evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor a fost o măsură excepțională, care nu poate fi extinsă. Vettingul avocaților ar fi un nonsens”, a scris Stamate.Ea a adăugat că președinta ar trebui să se concentreze pe legea privind avocatura, aflată din nou în Parlament, și a îndemnat breasla avocaților să propună propriile soluții de transparență și integritate, fără intervenția politicului. Ion Cojocari: „O ingerință gravă în independența apărării”Avocatul Ion Cojocari consideră că o astfel de inițiativă ar fi contrară principiilor statului de drept și ar submina dreptul cetățeanului la o apărare liberă și independentă.„Profesia de avocat funcționează în baza autonomiei și autofinanțării. Statul nu are nicio contribuție instituțională sau financiară. Orice formă de control extern, fie vetting, fie evaluare, ar fi o ingerință gravă. Într-un stat de drept, avocatul nu cere aprobarea statului pentru a apăra un om”, a declarat Cojocari.El a invocat principiile ONU și recomandările Consiliului Europei, care garantează independența profesiei de avocat și interzic orice presiune sau control politic asupra acesteia. Victor Pruteanu: „O tentativă de control politic”Juristul Victor Pruteanu a mers mai departe, numind propunerea președintei „o lovitură directă la adresa statului de drept”.„Avocații nu sunt funcționari publici și nu exercită puterea statului. Ei apără oamenii în fața statului. A supune avocații unui control politic înseamnă a subordona apărarea cetățeanului voinței celor aflați la putere. Vettingul avocaților nu este o reformă, ci o amenințare politică mascată”, a spus Pruteanu.El a avertizat că aplicarea unui astfel de mecanism ar crea un precedent periculos și ar compromite principiile democratice și constituționale ale Republicii Moldova.Declarațiile Maiei Sandu vin în contextul în care legea privind avocatura urmează să fie reexaminată de noul Parlament, după ce, în vară, șefa statului a retrimis proiectul legislativ spre revizuire.