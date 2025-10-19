Jaful secolului la Paris: Louvre-ul, prădat în plină zi – hoții au furat bijuterii din colecția lui Napoleon și a împărătesei Joséphine
Un jaf de proporții a avut loc astăzi la Paris, chiar în cel mai renumit muzeu din lume – Louvre-ul. Potrivit autorităților franceze, hoții au sustras mai multe bijuterii de mare valoare din galeria Apollo, secțiunea care găzduiește colecția istorică a lui Napoleon Bonaparte și a împărătesei Joséphine de Beauharnais.Ministrul francez al Culturii, Rachida Dati, a confirmat incidentul, precizând că jaful a avut loc în timpul orelor de deschidere și că a fost declanșată o anchetă amplă. Potrivit publicației Le Parisien, operațiunea a durat doar șapte minute, iar atacatorii au acționat cu precizie militară.Surse din poliție afirmă că patru persoane sunt implicate: două dintre ele s-au deplasat pe scutere, iar alte două s-au deghizat în muncitori, purtând veste reflectorizante pentru a pătrunde în clădire. Profitând de faptul că o parte a muzeului se află în renovare, aceștia au folosit un lift de marfă pentru a ajunge la galeria vizată.În timpul jafului, indivizii au spart ferestrele și au furat nouă bijuterii din colecția istorică, însă nu au reușit să ia celebrul diamant „Regent” de 140 de carate, una dintre piesele de rezistență ale muzeului. În fuga lor, hoții ar fi aruncat o coroană deteriorată a împărătesei Joséphine.Poliția franceză desfășoară o vânătoare națională pentru capturarea făptașilor, iar autoritățile nu exclud ca aceștia să fi avut complicități interne.
