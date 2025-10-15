Ion Ceban acuză PAS și PSRM că blochează bugetul Chișinăului: „Nu le pasă de interesele locuitorilor”

Liber TV, 15 octombrie 2025 14:00

Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a criticat dur fracțiunile Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și Partidului Socialiștilor (PSRM), după ce consilierii municipali nu au votat, pentru a opta oară, bugetul Chișinăului pentru anul 2025. Într-un clip video publicat pe rețelele sociale, edilul a declarat că lipsa votului confirmă „absența voinței politice” și dezinteresul față de locuitorii orașului.„Ceea ce trebuia de demonstrat — Partidul Socialiștilor împreună cu Partidul Acțiune și Solidaritate au renunțat pentru a 8-a oară să voteze bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2025. Asta spune totul despre voința politică și lipsa acesteia. Nu le pasă de interesele locuitorilor. Indiferent ce fac ei, noi continuăm toate proiectele în municipiu”, a declarat Ceban.Edilul a subliniat că, în pofida blocajelor politice, executivul Primăriei va continua să lucreze și să implementeze proiectele planificate:„Capitala nu rămâne fără buget și proiecte. Capitala duce lipsă de consilieri municipali care să gândească pentru locuitori și pentru oraș. PAS și PSRM au scos bugetul pentru anul 2025 de pe ordinea de zi și au o abordare pur politică. Noi, Executivul, vom continua să muncim la fel și să dezvoltăm orașul fără ei.”În replică, fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău l-a acuzat pe Ion Ceban de ipocrizie, susținând că primarul ar trebui mai întâi să prezinte un raport detaliat despre modul în care au fost cheltuiți banii publici, nu să ceară aprobarea unui nou buget.Totodată, consilierii PAS au anunțat că nu vor vota bugetul pentru 2025, pe care îl consideră deja „un an ratat”, și au înaintat mai multe condiții pentru discutarea bugetului din 2026. Printre cerințe se numără acceptarea propunerilor PAS pentru proiectul bugetar și demiterea mai multor persoane din conducerea Primăriei, inclusiv pe Sinilga Școlnic și Irina Gutnic.Amintim că bugetul municipal pentru anul 2025 a fost respins în repetate rânduri, din cauza lipsei de cvorum sau a divergențelor dintre fracțiunile din Consiliul Municipal. Până la adoptarea unui nou document, Chișinăul continuă să funcționeze pe baza unui buget provizoriu.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Liber TV

Acum 30 minute
14:00
Ion Ceban acuză PAS și PSRM că blochează bugetul Chișinăului: „Nu le pasă de interesele locuitorilor” Liber TV
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a criticat dur fracțiunile Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și Partidului Socialiștilor (PSRM), după ce consilierii municipali nu au votat, pentru a opta oară, bugetul Chișinăului pentru anul 2025. Într-un clip video publicat pe rețelele sociale, edilul a declarat că lipsa votului confirmă „absența voinței politice” și dezinteresul față de locuitorii orașului.„Ceea ce trebuia de demonstrat — Partidul Socialiștilor împreună cu Partidul Acțiune și Solidaritate au renunțat pentru a 8-a oară să voteze bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2025. Asta spune totul despre voința politică și lipsa acesteia. Nu le pasă de interesele locuitorilor. Indiferent ce fac ei, noi continuăm toate proiectele în municipiu”, a declarat Ceban.Edilul a subliniat că, în pofida blocajelor politice, executivul Primăriei va continua să lucreze și să implementeze proiectele planificate:„Capitala nu rămâne fără buget și proiecte. Capitala duce lipsă de consilieri municipali care să gândească pentru locuitori și pentru oraș. PAS și PSRM au scos bugetul pentru anul 2025 de pe ordinea de zi și au o abordare pur politică. Noi, Executivul, vom continua să muncim la fel și să dezvoltăm orașul fără ei.”În replică, fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău l-a acuzat pe Ion Ceban de ipocrizie, susținând că primarul ar trebui mai întâi să prezinte un raport detaliat despre modul în care au fost cheltuiți banii publici, nu să ceară aprobarea unui nou buget.Totodată, consilierii PAS au anunțat că nu vor vota bugetul pentru 2025, pe care îl consideră deja „un an ratat”, și au înaintat mai multe condiții pentru discutarea bugetului din 2026. Printre cerințe se numără acceptarea propunerilor PAS pentru proiectul bugetar și demiterea mai multor persoane din conducerea Primăriei, inclusiv pe Sinilga Școlnic și Irina Gutnic.Amintim că bugetul municipal pentru anul 2025 a fost respins în repetate rânduri, din cauza lipsei de cvorum sau a divergențelor dintre fracțiunile din Consiliul Municipal. Până la adoptarea unui nou document, Chișinăul continuă să funcționeze pe baza unui buget provizoriu.
Acum o oră
13:50
Procuratura Anticorupție contestă sentința în dosarul Marinei Tauber și al Partidului „ȘOR”: cere 13 ani de închisoare pentru fosta deputată Liber TV
Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat că a depus apel la Curtea de Apel Centru împotriva sentinței pronunțate la 30 septembrie 2025 de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în dosarul ce o vizează pe fosta deputată Marina Tauber și Partidul Politic „ȘOR”.Potrivit comunicatului instituției, procurorii consideră hotărârea primei instanțe neîntemeiată în partea ce ține de încetarea procesului penal pentru amestec în înfăptuirea justiției și apreciază că pedeapsa de șapte ani și șase luni de închisoare aplicată pentru celelalte patru capete de acuzare este prea blândă în raport cu gravitatea faptelor.„Soluția instanței de încetare a procesului penal pentru amestec în înfăptuirea justiției, motivată prin existența doar a unei contravenții, este neîntemeiată, întrucât fapta comisă întrunește toate elementele constitutive ale unei infracțiuni”, se arată în comunicatul PA. Procurorii susțin că toate probele relevante au fost prezentate instanței, inclusiv înregistrări video și audio, iar argumentul potrivit căruia „nu au fost acumulate suficiente probe” este nejustificat.Totodată, Procuratura Anticorupție consideră că pedeapsa aplicată pentru infracțiunile legate de falsificarea rapoartelor de finanțare a campaniei electorale, acceptarea finanțării ilegale a partidului și implicarea unui grup criminal organizat nu reflectă gravitatea faptelor și nu contribuie la descurajarea unor comportamente similare.„O astfel de pedeapsă nu asigură corectarea eficientă a inculpatei, nu restabilește echitatea socială și nu contribuie la descurajarea altor persoane de a comite infracțiuni similare”, precizează procurorii.În consecință, Procuratura Anticorupție solicită Curții de Apel Centru casarea parțială a sentinței și rejudecarea cauzei, cu recunoașterea vinovăției Marinei Tauber și pentru infracțiunea de amestec în înfăptuirea justiției, aplicându-se o pedeapsă cumulată de 13 ani de închisoare pentru cele cinci capete de acuzare.Amintim că, la sfârșitul lunii septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință prin care Marina Tauber a fost recunoscută vinovată de mai multe infracțiuni legate de finanțarea ilegală a partidului „ȘOR”, însă a fost achitată pentru acuzația de amestec în înfăptuirea justiției.
Acum 2 ore
13:00
La punctul de trecere Sculeni, dintre Republica Moldova și România, va fi instituit controlul coordonat Liber TV
La frontiera de la Sculeni, dintre Republica Moldova și România, va fi aplicat regimul de control coordonat. Acesta presupune efectuarea verificărilor în comun de către autoritățile celor două state. Decizia a fost aprobată de Cabinetul de miniștri. Prin aplicarea principiului de oprire unică, formalitățile vamale și de frontieră vor fi realizate o singură dată, într-un punct comun. Astfel, va fi redus timpul de așteptare la frontieră, va fi sporită siguranța prin cooperare directă între autorități și vor fi dezvoltate schimburile comerciale între cele două maluri ale Prutului. Punctul de trecere Sculeni va deveni al patrulea punct de frontieră în care este implementat conceptul de control coordonat între Republica Moldova și România. Acest regim funcționează deja la frontierele Leușeni–Albița, Giurgiulești–Galați și Cantemir–Fălciu.
12:40
Dorin Recean își laudă succesorul: Alexandru Munteanu va aduce un suflu nou în dezvoltarea economică a țării Liber TV
Dorin Recean a transmis un mesaj de apreciere și recunoștință în cadrul ultimei ședințe a Guvernului, aducând mulțumiri echipei guvernamentale, funcționarilor publici și partenerilor de dezvoltare pentru activitatea din mandatul său. „Vreau să aduc cuvinte de apreciere funcționarilor publici, celor din Cancelaria de Stat și din toate instituțiile pe care le reprezentați, pentru munca depusă. Dincolo de agenda zilnică, a existat și agenda de integrare europeană, dar și numeroase proiecte menite să îmbunătățească viața cetățenilor”, a declarat Recean. Premierul a subliniat că, în ciuda provocărilor, echipa guvernamentală a reușit să mențină unitatea societății și să avanseze pe calea integrării europene: „Cel mai important este că am reușit să fim o societate unită, concentrată pe demnitatea umană, pe independența Republicii Moldova și să demonstrăm că țara noastră este cu adevărat o țară europeană.” Totodată, Dorin Recean a exprimat recunoștință față de succesorul său desemnat, Alexandru Munteanu, pe care l-a cunoscut încă din perioada studenției: „Domnul Munteanu mi-a fost profesor în 1991, m-a convins să merg la electro-fizică, deși eu voiam să fac mecanică. Mi-a spus atunci: Dorin, lumea se mișcă de la atomi spre biți. Experiența sa profesională, de economist, întreprinzător și investitor, va aduce acel suflu nou în Guvern și în societate, necesar pentru dezvoltarea economică. Totodată, va trebui să pună accent pe securitate și justiție”, a menționat premierul. În încheiere, Dorin Recean a mulțumit partenerilor internaționali pentru sprijinul constant și a reiterat angajamentul Republicii Moldova de a continua drumul european.﻿
Acum 4 ore
12:10
Peste 50 de percheziții efectuate de CNA într-un dosar de corupție sistemică la eliberarea permiselor de conducere la Călărași: 3 bănuiți reținuți, 53 de candidați cercetați Liber TV
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, au desfășurat peste 50 de percheziții într-o amplă cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere la Călărași. În urma acțiunilor de urmărire penală, 3 persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Potrivit materialelor cauzei, 53 de candidați pentru obținerea permisului de conducere, administratorul unei școli auto din orașul Călărași, secretara instituției, 3 examinatori, un instructor auto și un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) sunt cercetați pentru corupere activă, corupere pasivă și trafic de influență. Schema presupunea pretinderea și primirea unor sume de bani cuprinse între 500 și 700 de euro pentru asigurarea promovării examenelor teoretice și practice, necesare obținerii dreptului de a conduce mijloace de transport. În prezent, candidații urmează să fie audiați și recunoscuți în calitate de bănuiți pentru comiterea infracțiunii de corupere activă. Totodată, se întreprind măsurile legale pentru suspendarea sau anularea dreptului de a conduce mijloace de transport obținut prin mijloace frauduloase. CNA și procurorii continuă acțiunile de urmărire penală în vederea documentării tuturor persoanelor implicate și stabilirii întregului lanț infracțional.
12:00
(VIDEO) Ion Ceban cere „voință politică” din partea consilierilor: Bugetul Chișinăului pentru 2025, pe ordinea de zi pentru a opta oară Liber TV
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că așteaptă din partea consilierilor municipali „voință politică” la ședința de astăzi a Consiliului Municipal, unde urmează să fie discutat, pentru a opta oară, proiectul bugetului capitalei pentru anul 2025. „Este a opta oară când includem bugetul pentru 2025 pentru a fi votat. Vreau să asigur toată populația că niciun proiect, mare sau mic, nu a avut de suferit din cauza faptului că bugetul nu a fost aprobat”, a spus edilul, subliniind că municipalitatea a reușit să mențină în derulare toate inițiativele planificate. Ceban a menționat printre proiectele importante anularea repetată a taxei de salubrizare, explicând că „cei care au plătit o dată nu trebuie să plătească a doua oară”. Totodată, primarul a făcut trimitere la o serie de proiecte internaționale aflate în derulare, care, potrivit lui, „sunt toate pentru oameni”. Edilul a lansat un nou apel către consilierii municipali, cerându-le să depășească disputele politice și să se concentreze pe interesele chișinăuienilor: „Așteptăm ca aleșii locali să dea dovadă de responsabilitate și să asigure funcționarea eficientă a orașului”, a declarat Ceban. Bugetul municipal pentru 2025 nu a fost aprobat până acum din cauza lipsei de cvorum sau a abținerilor unor consilieri. În consecință, Chișinăul funcționează, deocamdată, pe baza unui buget provizoriu.﻿
11:30
Două persoane electrocutate mortal în Chișinău și Cahul din cauza unor lucrări neautorizate. Premier Energy avertizează: „Respectați zonele de protecție!” Liber TV
Două persoane și-au pierdut viața în urma unor accidente tragice de electrocutare, produse în ultimele zile din cauza efectuării unor lucrări neautorizate în zonele de protecție ale rețelelor electrice. Informația a fost confirmată de compania Premier Energy Distribution, care atrage atenția asupra pericolului mortal reprezentat de nerespectarea normelor de securitate electrică. Potrivit comunicatului, primul accident a avut loc joi, 9 octombrie, în localitatea Colonița, municipiul Chișinău. O betonieră de mare capacitate a fost parcată direct sub conductorii unei linii electrice aeriene de 10 kV, încălcând grav normele de securitate. În timp ce curăța manual interiorul malaxorului, un muncitor a urcat pe scară și s-a apropiat periculos de firele aflate sub tensiune. Acesta a fost electrocutat mortal, rămânând imobilizat pe loc. Al doilea caz s-a produs vineri, 10 octombrie, în municipiul Cahul, când un bărbat care schimba pânza unui panou publicitar stradal a urcat pe carcasa metalică a acestuia. Apropindu-se la o distanță inadmisibilă de conductorii aflați sub tensiune, a fost străpuns de un arc electric și a decedat pe loc. Premier Energy precizează că ambele lucrări au fost realizate fără coordonarea și avizul operatorului de distribuție, iar circumstanțele exacte sunt investigate de Poliție și ANRE. Compania amintește că orice activitate desfășurată în zona de protecție a rețelelor electrice necesită acordul scris al operatorului, conform Hotărârii Guvernului nr. 852/18.12.2024. Încălcarea acestor reguli poate duce nu doar la pierderi de vieți omenești, ci și la sancțiuni administrative sau penale.  Recomandările Premier Energy Distribution:  • Instruirea personalului care lucrează cu utilaje la înălțime sau terasamente (betoniere, macarale, autopompe, excavatoare etc.);  • Respectarea distanțelor minime de siguranță față de liniile electrice aeriene;  • Solicitarea avizului scris al operatorului înainte de începerea oricăror lucrări în zona de protecție. Reguli simple care pot salva vieți:  • Nu efectuați intervenții neautorizate lângă instalațiile electrice;  • Nu folosiți scări, bare sau obiecte metalice în apropierea rețelelor;  • Nu urcați pe piloni, acoperișuri sau copaci din apropierea firelor electrice;  • Evitați aruncarea obiectelor spre instalațiile electrice;  • Supravegheați copiii și țineți animalele departe de liniile de tensiune. Premier Energy îndeamnă cetățenii ca, în caz de defecțiuni sau accidente, să anunțe imediat Serviciul 24h la numărul 022 43 11 11 sau la cel local indicat pe factură. „Nu vă apropiați de instalațiile electrice — vă puneți viața în pericol!”, avertizează compania.
11:30
A promis 15 000 de lei celor care vor vota „corect” la alegerile parlamentare din 2025: un bărbat din Bălți riscă să stea 8 ani după gratii Liber TV
Procuratura Bălți anunță despre expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a unei persoane de comiterea infracțiunii de corupere electorală. Potrivit materialelor cauzei, făptuitorul aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, în special în municipiul Bălți, începând cu luna mai a anului 2025 și până la 23 septembrie (momentul reținerii acestuia), a acționat împreună cu alte persoane în curs de identificare conform unei scheme infracționale bine organizate. Astfel, fiind membrul și simpatizantul unei formațiuni politice interzise pe teritoriul țării, cu scopul determinării alegătorilor să își exercite într-un anumit mod dreptul electoral în cadrul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, preconizate pentru data de 28.09.2025, a venit cu promisiuni de oferire a banilor, față de mai mulți locuitori ai mun.Bălți, iar în mai multe zile ale lunii iulie a anului 2025 au oferit/dat alegătorilor o parte din banii promiși, în scopul determinării lor de a-și exercita dreptul electoral în favoarea unui anumit candidat participant la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Ulterior, învinuitul s-a întâlnit cu o altă persoană, în diferite locații din mun. Bălți, propunându-i să vină la ședințele formațiunii, unde va fi remunerată cu suma de 15 000 lei pentru a vota „corect” în favoarea candidatului respectiv la alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie . Mai târziu, persoanei i-au fost transferate 6500 ruble rusești, bani destinați pentru determinarea și susținerea candidatului formațiunii politice. Promisiune de primire a acelorași sume au fost făcute altor două persoane, uneia din care i-au fost transferate 5000 de ruble rusești. La moment, învinuitul se află în arest preventiv. Acesta și-a recunoscut parțial vina. A recunoscut și faptul că recruta alte persoane cărora le promitea mijloace bănești care urmau să le primească prin intermediul aplicației mobile „PSB Bank” în cazul în care ultimii aveau să nu-și dea votul pentru un anumit partid politic expres menționat. Învinuitul riscă o pedeapsă de până la 8 ani de închisoare.
Acum 6 ore
10:00
Alexandru Munteanu: „Nu am legături cu Panama Papers. Toate companiile mele au fost înregistrate legal” Liber TV
Candidatul propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a confirmat într-o postare publică faptul că poartă discuții cu formațiunea de guvernare privind preluarea mandatului de premier, mulțumind partidului pentru încrederea acordată. „Am primit mai multe întrebări de la prieteni, parteneri din mediul de afaceri, colegi din societatea civilă și presă. Într-adevăr, port discuții cu PAS în legătură cu candidatura la funcția de prim-ministru, căruia îi mulțumesc pentru încredere”, a scris Munteanu. Acesta a precizat că, deși nu este o persoană publică, înțelege necesitatea de a oferi transparență și claritate opiniei publice, dar a îndemnat la respectarea procedurilor legale: „Este important să așteptăm validarea rezultatelor alegerilor de către Curtea Constituțională, ședința de constituire a noului Parlament și discuțiile cu doamna Președintă.” În același mesaj, Munteanu a venit cu precizări și în legătură cu unele informații apărute în spațiul public, respingând orice legături cu persoane sau afaceri controversate: „Nu l-am cunoscut, nu am avut vreo interacțiune sau parteneriat cu politicianul invocat. Simplul fapt că o companie apare în documentele Panama sau Pandora Papers indică doar că a fost înregistrată într-o jurisdicție cu regim fiscal special – o practică legală, folosită frecvent în investiții internaționale.” El a subliniat că toate companiile pe care le-a deținut sau administrat „au fost constituite în conformitate cu legislația internațională, cu operațiuni transparente și respectarea normelor fiscale aplicabile.” Alexandru Munteanu ar putea deveni noul prim-ministru al Republicii Moldova, după validarea rezultatelor alegerilor parlamentare și consultările cu președinta Maia Sandu.
Acum 24 ore
21:10
Pavel Durov acuză Franța că a încercat să impună o lege care ar transforma telefoanele europenilor în „instrumente de spionaj” Liber TV
Fondatorul aplicației Telegram, Pavel Durov, a lansat un avertisment dur la adresa autorităților franceze și a Uniunii Europene, după ce un proiect de lege cunoscut sub numele de „Chat Control” a fost aproape de a fi adoptat.Potrivit lui Durov, legea ar fi obligat platformele de mesagerie să scaneze toate mesajele private ale utilizatorilor, sub pretextul combaterii criminalității. „Astăzi, Uniunea Europeană aproape că ți-a interzis dreptul la viață privată”, a scris el pe canalul său oficial de Telegram.Durov afirmă că Franța a condus demersul pentru adoptarea acestei legi, menționând numele foștilor și actualilor miniștri de interne, Bruno Retailleau și Laurent Nuñez, care ar fi susținut ideea ca poliția să poată accesa mesajele private ale cetățenilor francezi.Atât partidul Republicanilor, cât și formațiunea „Renaissance” a președintelui Emmanuel Macron ar fi votat în favoarea proiectului.„Astfel de măsuri sunt prezentate ca mijloace de a lupta împotriva criminalității, dar ținta reală sunt oamenii obișnuiți. Criminalii pot folosi VPN-uri sau site-uri speciale ca să se ascundă. În schimb, cetățenii de rând ar fi rămas expuși, iar mesajele lor personale — vulnerabile”, a avertizat Durov. Germania a blocat legea în ultimul momentFondatorul Telegram a mai precizat că opoziția Germaniei a fost cea care a oprit, temporar, adoptarea proiectului: „Astăzi am apărat dreptul la intimitate: poziția bruscă a Germaniei ne-a salvat drepturile.”Totuși, Durov avertizează că libertățile europenilor rămân în pericol, întrucât unii lideri politici continuă să promoveze măsuri care ar permite accesul autorităților la conversațiile private.„În timp ce liderii francezi împing spre un control total asupra mesajelor private, drepturile fundamentale ale cetățenilor francezi — și ale tuturor europenilor — rămân amenințate”, a concluzionat el.Proiectul „Chat Control” este una dintre cele mai controversate inițiative legislative europene din ultimii ani, fiind criticat de activiștii pentru libertăți digitale, care o consideră o încercare de instituire a unei supravegheri în masă asupra utilizatorilor de internet din UE.
16:20
Rutte: China ar putea folosi Rusia pentru a distrage atenția NATO în cazul unui atac asupra Taiwanului Liber TV
Dacă Beijingul ar decide să lanseze o ofensivă împotriva Taiwanului, ar putea profita de agresiunea Rusiei împotriva NATO pentru a devia atenția Alianței Nord-Atlantice. Declarația a fost făcută de secretarul general al NATO, Mark Rutte, în cadrul Adunării Parlamentare a țărilor membre, desfășurate la Ljubljana.„Dacă China ar întreprinde acțiuni împotriva Taiwanului, este foarte probabil ca Beijingul să-și împingă partenerul mai mic, Rusia, condusă de Vladimir Putin, să ia anumite măsuri împotriva NATO, pentru a ne ține ocupați”, a declarat Rutte.Totodată, secretarul general a subliniat că, în prezent, forțele ruse sunt „întinse pe mai multe fronturi și implicate în diverse teatre de operațiuni”. Cu o notă de ironie, el a adăugat: „O submarină rusă singuratică și avariată se târăște înapoi acasă după o misiune de patrulare în Marea Mediterană.”Potrivit publicației The Washington Post, Rusia sprijină China în instruirea și dotarea tehnologică a forțelor sale aeropurtate – unul dintre puținele domenii în care armata rusă încă deține un avantaj față de cea chineză. Documente citate de sursă confirmă existența unui program comun de instruire a parașutiștilor chinezi de către specialiști ruși, inițial pe teritoriul Rusiei, iar ulterior în China.
Ieri
13:40
Cod galben de înghețuri în Republica Moldova: temperaturi de până la –2°C în nopțile de 15 și 16 octombrie Liber TV
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică Cod Galben de înghețuri, valabilă pentru intervalul 15–16 octombrie 2025.Potrivit SHS, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse din țară se vor înregistra înghețuri în aer cu intensități de –1…–2°C, fenomen care ar putea afecta culturile agricole și plantațiile sensibile la frig.Reprezentanții Serviciului Hidrometeorologic recomandă agricultorilor și autorităților locale să ia măsuri de protecție pentru culturile de toamnă, pomii tineri și sistemele de irigare.
13:10
ULTIMA ORĂ! Igor Grosu: PAS îl va propune pe economistul Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova Liber TV
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a anunțat că formațiunea pe care o conduce îl va înainta pe Alexandru Munteanu drept candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, imediat după validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională și constituirea noului Parlament.„PAS va aștepta validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională și convocarea ședinței Parlamentului de către Președinta Sandu, iar după constituirea fracțiunilor parlamentare, vom merge la Președintă cu candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru”, a declarat Igor Grosu.Potrivit liderului PAS, Munteanu este o personalitate cu un parcurs profesional impresionant, cu experiență vastă în domeniul economic, bancar și investițional, dar și cu o carieră academică și internațională solidă. Cine este Alexandru MunteanuNăscut la 20 ianuarie 1964, la Chișinău, Alexandru Munteanu este economist, profesor universitar și om de afaceri. A absolvit studii în fizică și a activat la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei, ulterior devenind lector conferențiar la Universitatea Tehnică a Moldovei și prodecan al Facultății Internaționale.După crearea Băncii Naționale a Moldovei, a fost numit șef al Secției Operațiuni Valutare, apoi director adjunct al Departamentului Relații Externe. A urmat studii postuniversitare la Columbia University din New York, specializându-se în relații internaționale, bănci și finanțe, și a lucrat ulterior la Banca Mondială din Washington, D.C.Munteanu este fondatorul și președintele Alianței Franceze din Republica Moldova, instituție pe care o conduce de peste trei decenii, și unul dintre fondatorii AmCham Moldova (Camera de Comerț Americană din Moldova).În plan investițional, a ocupat poziții de conducere la Dragon Capital (Ucraina) și a fondat în 2016 compania 4i Capital Partners, activă în Europa de Est. De asemenea, a fost membru în mai multe consilii de administrație din Moldova și Ucraina, precum și co-președinte al Consiliului de Afaceri pe lângă Pactul de Stabilitate de la Viena.Pentru activitatea sa, în 2006 a fost decorat de statul francez cu Ordinul Legiunii de Onoare.„Moldova are nevoie de cât mai mulți oameni bine pregătiți, cu experiență economică vastă, care să conducă efortul de aderare la UE și dezvoltare economică. Îi mulțumim domnului Munteanu, cu o carieră impresionantă, că a ales să se implice când țara are nevoie”, a mai subliniat Igor Grosu.
11:20
Trump confirmă întâlnirea cu Zelenski la Casa Albă și îl propune pe Erdogan ca mediator în războiul din Ucraina: „Este respectat și la Moscova, și la Kiev” Liber TV
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a confirmat că urmează să se întâlnească vineri cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Casa Albă. „Cred că da. Da”, a spus Trump, răspunzând întrebării unui jurnalist dacă întâlnirea va avea loc.Liderul american a vorbit și despre rolul pe care, în opinia sa, l-ar putea avea președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, în soluționarea conflictului din Ucraina. Trump a subliniat că Erdogan este respectat atât la Moscova, cât și la Kiev — un fapt care, spune el, ar putea facilita dialogul între cele două părți.„Erdogan este respectat de Rusia. Nu pot spune despre Ucraina, dar este respectat de ambele țări. Și este prietenul meu. De ce? Pentru că știu să mă înțeleg cu oamenii duri. Nu mă înțeleg cu cei slabi, ci cu cei puternici. Nu știu altfel cum să acționez. Dar Erdogan are o atitudine excelentă față de mine. Știți, când NATO are probleme cu el – ceea ce se întâmplă des – mă sună pe mine, ca să vorbesc cu el. Și eu rezolv problema imediat”, a declarat Donald Trump.
09:30
Astăzi este marcat hramul orașului Chișinău: programul festivităților și scurt istoric Liber TV
Chișinăul își celebrează astăzi Hramul, de sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului, prăznuită de creștinii ortodocși de stil vechi. Ziua a început cu Liturghia de Hram la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chișinău, urmată de târguri, expoziții și alte activități pentru întreaga familie.Prima mențiune a localității datează din iulie 1436, iar ulterior este descris un târg rural prevăzut cu o hală de piatră, grupat în jurul parohiilor Nașterea Fecioarei și Sfinții împărați Constantin și Elena.Decizia de a marca Hramul orașului Chișinău pe 14 octombrie, în ziua sărbătorii religioase Acoperământul Maicii Domnului, s-a luat acum 24 de ani. Până atunci, din anul 1995, Ziua orașului s-a sărbătorit în a doua duminică a lunii octombrie.Din noiembrie 2019, primar general al municipiului Chișinău este Ion Ceban, care își exercită actualmente al doilea mandat. Printre cei mai longevivi primari ai orașului au fost: Carol Schmidt – 26 de ani neîntrerupt (1877-1903) , Dimitrie Lovcinski – 14 ani (în trei termene distincte: între 1825-1830, 1834-1836 și 1843-1845), Dimitrie Mincu – 13 ani (în perioada 1849-1854 și apoi în 1858-1860 și 1861-1866), Serafim Urechean – 11 ani (din 1994 și până în 2005) și Dorin Chirtoacă – 10 ani (2007-2017).“De Hramul orașului, să ne bucurăm de oamenii care dau viață Chișinăului și de tot ce reușim împreună. La mulți ani, Chișinău! La mulți ani, chișinăuieni”, a scris în această dimineață Ion Ceban, primarul capitalei.Începând cu ora 10:00, festivitățile vor continua cu o serie de concerte susținute de Orchestra Simfonică, Capela Corală Academică „Doina” și corurile „Vocile Primăverii”. Soliști precum Mariana Bulicanu, Marina Dobrescu și Violeta Măciunșch vor aduce pe scenă muzică de excepție.De la 11:15 până la 12:30, publicul este invitat la un concert meditativ intitulat „Rugă...”, urmat de spectacolul „Mărgăritare, copiii cântă pentru copii”, în care vor evolua Orchestra Simfonică a Liceului Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu” și coruri de elevi talentați.După-amiaza este dedicată muzicii folclorice și tradițiilor autentice ale țării. Între orele 14:00 și 18:00, vor urca pe scenă artiști, precum Maria Iliuț, Veta Ghimpu-Munteanu, Suzana Popescu, Nicolae Palit, Natalia Munteanu și Constantin Rotaru, acompaniați de ansamblurile „Fluieraș”, „Hora Chișinăului” și „Romanița”.Seara se va încheia cu un spectacol impresionant, ce va aduce pe scenă Frații Advahov, Lupii lui Calancea & GUZ, iar momentul final va fi un concert simfonic grandios, „Epic Symphonic”, dirijat de Dumitru Cărciumaru. Alături de el vor performa artiștii Mariana Bulicanu, Arina Mura, Marcus Lawyer și DJ-ii Guarja și Tayana.
13 octombrie 2025
20:10
Zelenski se va întâlni cu Donald Trump la Washington: apărarea antiaeriană și rachetele Tomahawk, pe agenda discuțiilor Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, urmează să efectueze o vizită la Washington în această săptămână, unde va avea o întrevedere cu președintele Statelor Unite, Donald Trump. Întâlnirea este programată pentru vineri, 17 octombrie, potrivit publicației Financial Times, care citează trei surse apropiate de administrațiile celor doi lideri.Potrivit jurnalistului Christopher Miller, decizia privind vizita a fost luată după două convorbiri telefonice dintre Trump și Zelenski, purtate în weekendul trecut. Cei doi ar fi discutat despre posibila vânzare către Ucraina a rachetelor americane Tomahawk, despre perspectivele unei eventuale încetări a războiului cu Rusia, precum și despre cooperarea bilaterală în domeniul apărării.În cadrul unei conferințe de presă comune cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, Zelenski a confirmat că va merge la Washington:„Cred că trebuie să discutăm o succesiune de pași pe care vreau să-i propun președintelui Trump”, a declarat liderul ucrainean.El a precizat că principalul subiect al vizitei va fi apărarea antiaeriană, dar agenda include și întrevederi cu reprezentanți ai industriei de apărare americane, cu senatori și membri ai Congresului. Totodată, Zelenski intenționează să discute cu companii energetice americane despre nevoile Ucrainei în contextul atacurilor repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice.„Trebuie să fim pregătiți pentru orice tip de atac – inclusiv pentru forme de agresiune la care Rusia încă nu a recurs”, a subliniat Zelenski.În weekend, în timpul convorbirilor cu Donald Trump, cei doi lideri ar fi convenit că „Rusia nu reușește să obțină progrese semnificative pe câmpul de luptă”. Zelenski a menționat că au fost abordate și „chestiuni sensibile”, fără a oferi detalii suplimentare.Delegația ucraineană, condusă de premierul Iulia Sviridenko, se află deja la Washington, unde poartă discuții pregătitoare cu oficiali americani.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Andrei Năstase, despre strategia LGBTIQ+ a UE: „Europa în care cred nu este cea a experimentelor ideologice, ci Europa omului și a familiei, a libertății cu rădăcini” Liber TV
Andrei Năstase, fost candidat independent la alegerile parlamentare, a comentat strategia pentru egalitatea LGBTIQ+ 2026–2030, lansată de Comisia Europeană, atrăgând atenția asupra implicațiilor asupra minorilor. „Strategia ridică o întrebare de mare sensibilitate: dacă și la ce vârstă poate un minor să își aleagă singur genul. Această problemă trebuie tratată moral, rațional și responsabil, nu ideologic”, a declarat Năstase. Politicianul subliniază că libertatea nu poate fi separată de responsabilitate, iar protejarea copilăriei, echilibrul emoțional și rolul părinților nu sunt obstacole, ci garanții ale unei dezvoltări sănătoase. El atrage atenția și asupra situației sociale din Moldova: unul din cinci copii trăiește în sărăcie extremă, iar disparitățile urban–rural sunt dramatice — 46,6% dintre copiii de la sate sunt săraci, comparativ cu 18,6% în orașe. Năstase argumentează că, în acest context, prioritatea trebuie să fie accesul la educație, sănătate și o viață decentă, și nu promovarea unor agende ideologice care pot confuza generațiile tinere. „Europa în care cred nu este cea a experimentelor ideologice, ci Europa omului și a familiei, a libertății cu rădăcini, a progresului cu măsură și a demnității care unește, nu desparte”, a concluzionat fostul viceprim-ministru. Năstase face apel la autoritățile moldovenești să adopte o poziție clară și echilibrată, care să reflecte interesul superior al copilului, stabilitatea socială și valorile fundamentale ale civilizației europene.
13:20
(VIDEO) Instituțiile educaționale din Chișinău, aproape complet conectate la agentul termic. Primăria: „Până la sfârșitul săptămânii, toate vor avea căldură” Liber TV
128 din cele 130 de instituții educaționale din municipiul Chișinău sunt deja conectate la agentul termoelectric. Anunțul a fost făcut de Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale din această dimineață. Potrivit lui Pavaloi, instituția nr. 225 din sectorul Ciocana urmează să fie conectată astăzi, după ce o defecțiune tehnică internă a împiedicat pornirea sistemului de încălzire. În suburbiile Chișinăului, 23 din cele 27 de grădinițe sunt deja conectate la rețeaua de termoficare. Nu beneficiază încă de căldură:  • o instituție din Dobrogea,  • grădinița nr. 3 din Durlești, unde sunt în desfășurare lucrări de reparație,  • și două grădinițe din suburbiile sectorului Ciocana – nr. 1 și nr. 2. „În această săptămână, toate instituțiile, atât din Capitală, cât și din suburbii, vor fi conectate la agentul termoelectric”, a precizat reprezentantul Direcției Educație. Primăria Chișinău anunță, de asemenea, că procesul de conectare a instituțiilor școlare se face la solicitarea managerilor. Unele școli au fost deja conectate, inclusiv cele cu statut auxiliar, însă majoritatea vor solicita agentul termic după vacanța de toamnă, care începe luni și va dura o săptămână. „După vacanță, vom conecta obligatoriu toate instituțiile școlare”, a declarat Andrei Pavaloi.﻿
12:30
(VIDEO) Captură impresionantă la vama Leușeni-Albița! Aproximativ 1 milion de țigări au fost găsite în tavanul remorcii unui camion: doi bărbați au fost reținuți Liber TV
Ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea PCCOCS, anunță o captură de aproape 1 milion de țigări ascunse în tavanul remorcii unui autocamion la vama Leușeni-Albița, soldată cu reținerea a doi bănuiți. Deși autocamionul Mercedes Actros ar fi fost pretins gol, totuși funcționarii vamali au percheziționat mijlocul de transport, iar în tavanul remorcii acestuia au găsit tăinuite 991.300 de țigări fără documente de însoțire. Au urmat mai multe percheziții în municipiul Chișinău și în afara acestuia, de unde a fost ridicată tehnică de calcul și înscrisuri relevante pentru cauza penală. De asemenea, a fost ridicat și autocamionul, ca mijloc folosit la încercarea de contrabandă, iar șoferul acestuia și presupusul organizator al schemei, cu vârste de 39 și 43 de ani, au fost reținuți.Ulterior, procurorii le-au formulat și prezentat învinuirea, după care au solicitat judecătorului de instrucție aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile în privința bărbatului cercetat pentru organizarea schemei și a șoferului autocamionului.Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și a altor legături cu activitatea de producere și comercializare ilegală a țigărilor, timp în care bănuiții reținuți beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.﻿
12:20
(VIDEO) Ion Ceban: „Miercuri, bugetul Chișinăului pentru 2025 va fi prezentat pentru a opta oară în Consiliul Municipal” Liber TV
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat în cadrul ședinței serviciilor municipale că miercuri va avea loc o nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), în cadrul căreia va fi prezentat pentru a opta oară proiectul bugetului capitalei pentru anul 2025. „Miercuri, va avea loc ședința CMC, unde va fi prezentat pentru a opta oară bugetul municipiului Chișinău pentru 2025. În pofida încercărilor de a bloca activitatea Primăriei, aceasta se desfășoară normal, iar proiectele și programele sunt implementate conform planului”, a declarat edilul. Ion Ceban a subliniat că, în paralel, administrația locală a început deja pregătirea bugetului pentru anul 2026, care urmează să fie consultat public cu toate părțile interesate. „Suntem în pregătirea bugetului pentru 2026 și îl vom consulta cu toate părțile interesate – fracțiunile municipale, consilierii independenți, dar și toți cei cointeresați de activitatea capitalei, fie că este vorba de suburbii, preturi, ONG-uri sau persoane implicate în diverse activități profesionale specializate pe domeniile Primăriei”, a precizat Ceban. În prezent, Chișinăul funcționează cu un buget provizoriu, aprobat prin dispoziția primarului la 2 ianuarie 2025. Documentul prevede venituri de 8,17 miliarde de lei și cheltuieli de 8,75 miliarde, rezultând un deficit de 580 de milioane de lei. Potrivit administrației municipale, proiectul bugetului pentru 2025 a fost deja propus de șapte ori, însă nu a fost adoptat din lipsă de cvorum sau din cauza abținerilor consilierilor PAS și PSRM.﻿
12:10
Explozie într-o locuință din Nisporeni: două fetițe de 12 și 2 ani s-au ales cu arsuri grave Liber TV
Două minore au suferit arsuri termice în urma unei deflagrații produse de la o butelie de gaz propan-butan. Incidentul a fost înregistrat în dimineața zilei de 12 octombrie 2025, într-o gospodărie din satul Grozești, raionul Nisporeni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:51.Potrivit primelor informații, în urma exploziei, două fete în vârstă de 12 și 2 ani au suferit arsuri de gradul I și II pe suprafața corpului. Deflagrația s-a produs în momentul în care sora mai mare a aprins un chibrit pentru a da foc aragazului. În timpul producerii incidentului, mama minorilor se afla în altă cameră.La fața locului a intervenit un echipaj medical, care a preluat copiii și i-a transport la spitalul raional. La moment starea acestora este stabilă.În urma cercetărilor efectuate de specialiștii IGSU, s-a stabilit prealabil că explozia s-a produs din cauza unei scurgeri de gaz, cauzată de un furtun defect al buteliei.În acest sens, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI îndeamnă părinții și cei care au în grijă minori, să-i supravegheze permanent și să nu le permită accesul la aragaz, electrocasnice sau alte surse de foc.De asemenea, pompierii îndeamnă oamenii să evite exploatarea buteliilor de gaz în locuințe. În cazul în care persoanele optează pentru folosirea buteliilor, acestea trebuie să fie poziționate în cutii metalice în afara încăperilor, la o distanță minimă de 5 metri de la intrarea în locuință. Mai mult, salvatorii recomandă evitarea exploatării și încărcării necorespunzătoare a buteliilor, precum și folosirea furtunurilor defecte și echipamentelor improvizate.Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează, prin difuzarea unui spot social, că utilizarea cu încălcări a buteliilor de gaz poate provoca consecințe devastatoare.În caz de situații de urgență oamenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.
11:40
(VIDEO) ULTIMA ORĂ! Dorin Recean se retrage din politică: nu va mai fi prim-ministru și își depune mandatul de deputat PAS Liber TV
Dorin Recean nu va mai conduce viitorul Guvern al Republicii Moldova după validarea mandatelor noilor deputați. Anunțul a fost făcut astăzi de Igor Grosu, președintele Parlamentului și lider al PAS, în cadrul unei conferințe de presă comune. „Am vrut să-l înaintăm repetat, însă domnul premier ne-a anunțat că mandatul său se încheie aici. Intenția noastră era să-l propunem din nou, dar dânsul ne-a spus clar că nu va continua. Eu sper că veți rămâne alături de noi — ați depus efort, suflet și multă muncă, pentru care vă mulțumim”, a declarat Igor Grosu. La rândul său, Dorin Recean a confirmat retragerea sa din viața politică și a anunțat că va depune mandatul de deputat PAS imediat după decizia Curții Constituționale privind validarea alegerilor parlamentare. „Nu voi continua viața politică. Îmi voi continua parcursul profesional pe care l-am lăsat la o parte acum câțiva ani. Voi depune mandatul de deputat PAS și voi merge în proiectele mele private”, a declarat Recean. Recean a subliniat că a venit în Guvern din mediul privat, cu o misiune clară – menținerea securității și ordinii constituționale într-o perioadă marcată de crize și provocări. „Acum 2 ani și jumătate am fost solicitat pentru o sarcină clară – menținerea securității și ordinii constituționale. Am venit din mediul privat și nu am preluat un mandat politic. Le mulțumesc instituțiilor statului care au știut să protejeze interesul național în momente-cheie pentru istoria Republicii Moldova”, a spus Recean. În discursul său, premierul în exercițiu a transmis mulțumiri funcționarilor publici, polițiștilor, procurorilor și magistraților pentru eforturile depuse în menținerea stabilității țării: „Chiar dacă multe dintre eforturile voastre nu s-au văzut la televizor, etapa la care se află azi țara noastră se datorează fiecărui angajat al statului care și-a făcut datoria. Ați demonstrat că putem construi un stat puternic și cu adevărat independent.”﻿
11:00
PDCM confirmă: deputații formațiunii vor face parte din fracțiunea comună a Blocului Alternativa în Parlament Liber TV
Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), formațiune componentă a Blocului Alternativa, a convocat Consiliul Politic Național (CPN), în cadrul căruia au fost analizate rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și discutat formatul de activitate al reprezentanților partidului în viitorul Parlament al Republicii Moldova. Potrivit comunicatului formațiunii, membrii CPN au constatat în unanimitate că scrutinul parlamentar nu a fost „nici liber, nici democratic”, acuzând regimul PAS de „încălcarea flagrantă a normelor și standardelor democratice” în perioada premergătoare alegerilor. De asemenea, PDCM susține că procesul electoral a fost influențat de „forțe străine din vest și est”, prin intermediul „marionetelor politice” din interiorul țării. Totodată, formațiunea a anunțat că Blocul Alternativa va transmite Curții Constituționale o analiză detaliată privind neregulile și abaterile observate pe parcursul alegerilor, în vederea examinării legalității și validității scrutinului. În eventualitatea validării alegerilor de către Curtea Constituțională, Consiliul Politic Național al PDCM a decis ca reprezentanții partidului să activeze în Parlament în cadrul unei fracțiuni comune a Blocului Alternativa, consolidând astfel o forță politică de opoziție față de actualul regim de guvernare. „PDCM va acționa solidar în cadrul Blocului Alternativa, pentru a apăra interesele cetățenilor și valorile naționale ale Republicii Moldova”, se menționează în comunicat. Decizia finală privind structura și formatul de activitate al fracțiunii comune urmează să fie aprobată de Consiliul Blocului, după ședința Curții Constituționale privind validarea alegerilor. În cadrul aceleiași ședințe, PDCM a anunțat și decizii organizatorice interne:  • a fost constituită Organizația Teritorială PDCM Basarabeasca, condusă de Alexei Solodchii;  • Ala Grecu a fost confirmată în funcția de președinte al Organizației de Femei PDCM;  • Gheorghe Raileanu a fost confirmat ca președinte al Organizației de Tineri a formațiunii. Prin aceste decizii, PDCM își reafirmă angajamentul de a participa activ la consolidarea Blocului Alternativa și de a contribui la formarea unei opoziții coerente în noul legislativ.
10:40
Victorie spectaculoasă pentru România: „Tricolorii” au învins Austria cu 1-0, după un gol marcat în prelungiri Liber TV
Naționala României a obținut o victorie spectaculoasă în fața Austriei, scor 1-0, într-un meci disputat duminică seara pe Arena Națională din București, în cadrul Grupei H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026. Partida a fost una intensă, cu ocazii importante de ambele părți, însă „tricolorii” au dominat finalul jocului. Mihăilă, Rațiu și Ianis Hagi au fost printre cei mai activi jucători ai echipei lui Edi Iordănescu, iar fazele create de aceștia au menținut constant presiunea asupra defensivei austriece. Golul victoriei a venit în minutul 90+4, când fundașul Virgil Ghiță s-a înălțat peste apărarea adversă și a înscris cu o lovitură de cap, după o centrare perfectă a lui Ianis Hagi. „Tricolorii” au fost susținuți de zeci de mii de fani, care au creat o atmosferă incendiară pe Arena Națională, încurajând echipa până la ultimul fluier. Cu acest succes, România își menține șansele la calificarea la barajul pentru Cupa Mondială din 2026. Echipa mai are de disputat două meciuri decisive în luna noiembrie:  • Bosnia – România (15 noiembrie, deplasare)  • România – San Marino (18 noiembrie, acasă) În aceeași etapă, vor avea loc și partidele Cipru – Austria (15 noiembrie) și Austria – Bosnia (18 noiembrie). Formația care va termina pe primul loc în grupă se va califica direct la turneul final, iar echipa de pe locul doi va merge la play-off-ul pentru calificare. Victoria spectaculoasă de la București aduce un plus de moral pentru naționala României, care rămâne în lupta pentru un loc la Mondialul din 2026.
10:10
Kremlinul amenință Republica Moldova cu războiul: „Chișinăul face o greșeală gravă” Liber TV
Autoritățile actuale din Republica Moldova comit o greșeală majoră atunci când consideră Rusia un adversar, în încercarea de a-și consolida relațiile cu Europa, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agenția de stat TASS. Dmitri Peskov a comentat astfel adoptarea în această săptămână, la Chişinău, a unei noi strategii militare, în care Rusia este văzută ca o ameninţare.„Aceasta este o continuare a unei direcţii mai degrabă de confruntare faţă de ţara noastră, o linie neprietenoasă. Din punctul nostru de vedere, actuala conducere moldovenească face o greşeală gravă", a declarat purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin.„Ei cred că direcţia de construire a relaţiilor cu Europa implică antagonizarea completă a Rusiei. Această greşeală a fost făcută deja de un stat. Ea nu a adus nimic bun acestui stat”, a avertizat Peskov, referindu-se cel mai probabil la Ucraina, pe care trupele Moscovei au invadat-o în februarie 2022. La 8 octombrie, Guvernul a aprobat noua strategie militară a ţării până în 2035, în care se spune că principala ameninţare la adresa securităţii Moldovei este Rusia. Printre „riscurile militare şi ameninţările la adresa securităţii naţionale” enumerate în document se numără continuarea de către Rusia a invaziei din Ucraina.Chişinăul vede o „ameninţare directă şi gravă la adresa securităţii şi statalităţii” republicii în extinderea controlului Moscovei asupra teritoriilor ucrainene, temându-se de crearea unui „coridor terestru” la frontierele sale. De asemenea, prezenţa trupelor ruse în Transnistria este identificată ca o altă „ameninţare” în strategia militară a Republicii Moldova.Purtătorul de cuvânt al Kremlinului acuză actuala conducere a Republicii Moldova că „se agaţă de putere” şi pentru aceasta nu se dă în lături de la nimic. „Atâta timp cât autorităţile moldoveneşti, vedem noi, se agaţă cu disperare de putere, încercând să păstreze această putere, ele nu se dau în lături de la nimic în alegeri pentru a se menţine la putere”, a declarat Peskov.Comentând adoptarea de către Chişinău a unei strategii militare „antiruseşti”, Peskov a subliniat că „după ce s-au agăţat de putere, ei îşi continuă linia neprietenoasă” faţă de Moscova, scrie TASS. „Nu se poate exprima aici decât regrete”, a subliniat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.
10:00
Trump ia în calcul aprobarea livrării de rachete Tomahawk către Ucraina, dar vrea mai întâi să discute cu Putin Liber TV
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că ar putea aproba transferul de rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina, dacă Rusia va continua războiul. Totuși, liderul de la Casa Albă a subliniat că intenționează să discute mai întâi subiectul cu președintele rus Vladimir Putin, considerând o astfel de decizie drept „un pas înainte” în conflict. „Da, i-aș putea spune (lui Putin) că, dacă războiul nu se va încheia, este foarte posibil să facem acest lucru. Poate că nu o vom face, dar putem să o facem… Vor ei ca Tomahawk-urile să zboare în direcția lor? Nu cred”, a declarat Trump, citat de Politico. Președintele american a precizat că Statele Unite nu vor vinde direct aceste rachete Ucrainei, ci le-ar putea oferi prin intermediul NATO, care ulterior ar decide dacă le pune la dispoziția Kievului. „Cred că aș putea discuta acest subiect cu Rusia, sincer. I-am spus și președintelui Zelenski că Tomahawk-urile reprezintă un nou pas în escaladarea conflictului”, a mai spus liderul de la Washington. Declarațiile lui Trump marchează cea mai fermă poziție de până acum privind posibilitatea livrării acestor arme strategice Ucrainei. În trecut, el afirmase că dorește să afle mai întâi „ce intenționează Ucraina să facă” cu rachetele Tomahawk, pentru a evita o escaladare directă cu Rusia. În același timp, Trump a lăudat rezistența Ucrainei în fața agresiunii ruse. „Apreciez faptul că Ucraina s-a descurcat atât de bine. Sunt luptători foarte buni. Cred că președintele Putin ar arăta excelent dacă ar soluționa acest conflict, și cred că o va face. Dacă nu, acest lucru nu îi va fi în avantaj”, a spus liderul american. Anterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, dacă SUA vor transfera rachete Tomahawk, loviturile vor viza exclusiv ținte militare rusești. Totodată, Zelenski a precizat că discuțiile privind aprobarea oficială a livrării sunt încă în desfășurare.
12 octombrie 2025
14:40
Joe Biden a început radioterapia după diagnosticarea cu o formă agresivă de cancer la prostată Liber TV
Fostul președinte al Statelor Unite, Joe Biden, a început un curs de radioterapie în urma diagnosticării cu o formă agresivă de cancer la prostată, relatează CNN, citând un reprezentant al politicianului. Durata tratamentului nu a fost făcută publică.În luna mai, biroul lui Biden anunțase că medicii au descoperit cancerul, precizând că scorul Gleason este 9 — unul dintre cele mai ridicate pe scara de agresivitate a bolii.Potrivit medicilor, faptul că boala a metastazat la nivelul oaselor este o evoluție gravă, însă există și motive de speranță. În ultimii ani, progresele în domeniul terapiei hormonale și al chimioterapiei au dus la dezvoltarea unor tratamente moderne, care pot încetini considerabil evoluția bolii și pot prelungi semnificativ viața pacienților.Joe Biden, în vârstă de 82 de ani, s-a retras din viața politică la începutul acestui an, după ce a anunțat că nu va mai candida la un nou mandat prezidențial.
10:50
Estonia închide un sector al frontierei cu Rusia, după observarea unei activități militare suspecte în regiune Liber TV
Autoritățile estoniene au decis să închidă temporar un sector al frontierei cu Federația Rusă, după ce au fost semnalate mișcări neobișnuite ale trupelor rusești de cealaltă parte a graniței. Incidentul s-a produs în zona localității Saatse, unde o porțiune de drum traversează teritoriul regiunii ruse Pskov.Potrivit presei locale, un număr neobișnuit de mare de grăniceri ruși s-au aliniat de-a curmezișul drumului, fapt interpretat de partea estoniană drept o amenințare directă la adresa securității naționale. În replică, autoritățile de la Moscova au declarat că este vorba despre „activități de rutină” și că nu există motive de îngrijorare.Ministrul de Interne al Estoniei, Igor Taro, a anunțat că sectorul afectat al frontierei va rămâne închis cel puțin până marți, timp în care vor fi evaluate riscurile de securitate și vor fi intensificate patrulele în regiune.Măsura vine la scurt timp după ce Estonia a cerut NATO să inițieze consultări în baza articolului 4 al Tratatului Atlanticului de Nord, invocând încălcarea spațiului său aerian de către trei avioane de vânătoare rusești MiG-31K.Tensiunile dintre Tallinn și Moscova s-au amplificat în ultimele luni, pe fondul războiului din Ucraina și al consolidării prezenței NATO în statele baltice.
11 octombrie 2025
11:10
Președintele Donald Trump impune un tarif de 100% pentru toate bunurile din China și restricții asupra software-ului strategic Liber TV
Statele Unite ale Americii vor introduce un tarif de 100% pentru toate exporturile provenite din China, a anunțat președintele Donald Trump într-o postare pe platforma sa Truth Social. Măsura va intra în vigoare începând cu 1 noiembrie 2025, sau chiar mai devreme, „în funcție de eventualele acțiuni întreprinse de Beijing”, a precizat liderul de la Casa Albă.Pe lângă taxele vamale suplimentare, administrația americană va implementa și controale stricte la export pentru software-ul considerat critic din punct de vedere al securității naționale.Trump a explicat decizia ca reacție la „poziția extrem de agresivă” adoptată de China în relațiile comerciale globale. Potrivit președintelui, autoritățile de la Beijing ar fi transmis un mesaj oficial „cu un ton ostil” către statele lumii, anunțând introducerea de controale masive asupra exporturilor, ce ar afecta „aproape toate categoriile de produse”.„China a făcut un pas fără precedent și profund imoral în comerțul internațional. În consecință, SUA vor răspunde cu un tarif de 100% asupra tuturor bunurilor chinezești și vor introduce controale asupra exporturilor de software esențial”, a scris Trump.Noua decizie marchează cea mai dură măsură comercială adoptată de Washington împotriva Beijingului în ultimele decenii, intensificând tensiunile economice dintre cele două superputeri.Analiștii avertizează că aceste sancțiuni ar putea avea efecte majore asupra piețelor globale, în special în domeniile tehnologic, energetic și industrial, unde China joacă un rol dominant în lanțurile de aprovizionare.
11:00
(DOC) Maia Sandu i-a decorat cu „Ordinul Republicii” pe Ala Nemerenco, Oazu Nantoi și Nicolae Timofti — toți apropiați ai PAS Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a oferit vineri, 10 octombrie, cele mai înalte distincții de stat unui grup de personalități din diverse domenii, printre care se remarcă nume strâns legate de actuala guvernare.Potrivit decretului prezidențial, „Ordinul Republicii”, cea mai înaltă distincție a țării, a fost conferit ministrei Sănătății, Ala Nemerenco, fostului deputat PAS, Oazu Nantoi, și fostului președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti – care, în recenta campanie electorală, a îndemnat public cetățenii să voteze pentru Partidul Acțiune și Solidaritate.Distincția supremă a fost acordată și vinificatorului Ion Luca, pentru contribuția sa la promovarea vinurilor moldovenești.Ceremonia vine în contextul în care o parte dintre laureați sunt actuali sau foști reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), iar decorațiile sunt percepute de unii comentatori drept un gest de consolidare simbolică a echipei apropiate de președintă.Totodată, mai multe personalități din sport, educație, cultură și administrație publică au fost decorate cu alte distincții de stat: „Ordinul Onoarei” – pentru președintele Federației de Haltere Antonio Conflitti, sportivul Ion Basoc, antrenorii Ilie și Mihail Buiuc, și președintele Congresului Național al Ucrainenilor din Moldova, Dmitri Lecarțev; „Meritul Civic” – pentru directorul Institutului Oncologic Ruslan Baltaga, compozitorii Vladimir Beleaev și Vladimir Ciolac, și secretara de stat la Ministerul Educației Valentina Olaru; Titluri onorifice – „Artist al Poporului”, „Maestru în Artă”, „Om Emerit” și „Meșter Faur”, acordate mai multor artiști, profesori și meșteșugari din întreaga țară.Potrivit comunicatului emis de Președinție, distincțiile au fost acordate „în semn de înaltă apreciere pentru meritele deosebite față de statul și poporul Republicii Moldova, pentru profesionalismul și dedicația exemplară, precum și pentru contribuția la dezvoltarea societății și promovarea valorilor naționale”.Ala Nemerenco conduce Ministerul Sănătății din 2021, Oazu Nantoi a fost deputat pe lista PAS, iar Nicolae Timofti, fost șef al statului (2012–2016), a declarat deschis sprijinul său pentru PAS în campania din 2025.
10 octombrie 2025
16:00
PCRM se desprinde de Blocul „Patriotic” și își formează propria fracțiune parlamentară. PSRM reacționează Liber TV
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) își va constitui propria fracțiune parlamentară, a anunțat liderul formațiunii, Vladimir Voronin. Decizia marchează o ruptură clară între comuniști și ceilalți parteneri ai Blocului electoral „Patriotic”, din care au făcut parte și PSRM, Viitorul Moldovei și Inima Moldovei.Voronin a declarat că, deși deputații PCRM au acces în Parlament pe lista comună a blocului, formațiunea sa va activa separat în legislativ, sub propriul nume și program politic.Blocul „Patriotic” a fost constituit înaintea alegerilor parlamentare din 2025, însă a trecut prin mai multe modificări pe parcursul campaniei, inclusiv prin excluderea partidului Inima Moldovei cu doar câteva zile înainte de scrutin.După anunțul lui Vladimir Voronin, Partidul Socialiștilor a venit cu o reacție oficială, subliniind că procesul de constituire a fracțiunilor parlamentare va fi stabilit numai după validarea rezultatelor alegerilor.„PSRM se află în proces de contestare a rezultatelor alegerilor parlamentare în instanțele de judecată și ulterior în cadrul ședinței Curții Constituționale. Decizia despre formarea fracțiunilor parlamentare, conform regulamentului Parlamentului, va fi luată și anunțată la prima ședință a Parlamentului ales, în cazul în care alegerile vor fi validate”, se arată în reacția oficială a socialiștilor.
13:30
Maria Corina Machado a câștigat Premiul Nobel pentru Pace Liber TV
Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a câștigat vineri Premiul Nobel pentru Pace pe anul 2025, a anunțat Comitetul Nobel norvegian, potrivit agențiilor de presă internaționale. Ea a câștigat „pentru activitatea ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa de a realiza o tranziție justă și pașnică de la dictatură de la democrație’” a precizat Comitetul Nobel norvegian în anunțul său.„Când autoritariștii pun mâna pe putere, este crucial să recunoaștem apărătorii curajoși ai libertății care se ridică și rezistă”, a adăugat Comitetul Nobel.„Maria Corina Machado este unul dintre exemplele cele mai extraordinare de curaj civic în America latină în ultima vreme”, a spus președintele Comitetului Nobel norvegian, Jurgen Watne Frydnes.Comitetul Nobel a decis să se axeze pe Venezuela la acest moment, într-un an dominat de declarațiile publice repetate ale președintelui american Donald că el merită Premiul Nobel pentru Pace, comentează Reuters, citat de Agerpres. Astăzi, Maria Corina Machado este cunoscută pentru vocea sa unică în peisajul politic tradițional dominat de bărbați din Venezuela. Machado este unul dintre cei mai influenți și inspirați 100 de lideri din lume, potrivit BBC (2018). María Corina Machado a fost, de asemenea, recent distinsă cu Premiul Saharov pentru libertatea de gândire 2024 și Premiul Václav Havel pentru drepturile omului 2024, care onorează acțiunile remarcabile ale societății civile în apărarea drepturilor omului. Ea este, de asemenea, inginer și mamă a trei copii.Înainte de anunțul noului laureat, experți în acordarea acestui premiu au declarat că Trump nu va câștiga, întrucât destructurează ordinea internațională pe care Comitetul Nobel o venerează, adaugă agenția de știri britanică.Premiul Nobel pentru Pace, în valoare de 11 milioane de coroane suedeze, sau circa 1,2 milioane de dolari, va fi decernat la Oslo pe 10 decembrie, când se comemorează decesul industriașului suedez Alfred Nobel, care a fondat premiile prin testamentul său din 1895.La Premiul Nobel pentru Pace din acest an au fost nominalizate organisme precum Curtea Penală Internațională sau Agenția ONU pentru refugiații palestinieni (URWA) și comisarul său general Philippe Lazzarini. În acest an, au fost în cursă 338 de candidați și 94 de organizații, cu 52 mai multe propuneri decât anul trecut. Premiul Nobel pentru Pace este acordat de un comitet format din cinci membri, aleși pentru un mandat de șase ani de parlamentul norvegian (Stortinget), și singurul care se decernează la Oslo, premiile pentru celelalte categorii fiind acordate la Stockholm.
12:30
Inflația lovește puternic serviciile: prețurile au crescut cu aproape 13% într-un an, iar chiria și studiile au explodat Liber TV
Economia Republicii Moldova continuă să resimtă presiunea inflaționistă, în pofida încetinirii ritmului lunar al scumpirilor. Potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS), în luna septembrie 2025, prețurile medii de consum au fost cu 6,9% mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar cele mai mari creșteri s-au înregistrat la serviciile prestate populației – un salt alarmant de 12,9%. Cea mai mare povară pentru populație o reprezintă serviciile de bază. În doar o lună, chiria locuințelor s-a majorat cu 6,3%, iar taxele de studii la colegii și universități – cu 4,7%. În același timp, serviciile din domeniul educației, transportului și utilităților au continuat să afecteze bugetele familiilor. Deși unele prețuri au scăzut ușor – cum ar fi transportul aerian (-9,9%), gazul lichefiat (-2%) sau medicamentele (-0,3%) – acestea nu au reușit să compenseze creșterile accentuate din alte sectoare. Produsele alimentare, deși au înregistrat o ușoară scădere lunară (-0,2%), rămân cu 6,7% mai scumpe față de septembrie 2024. Cele mai mari variații s-au observat la ouă (+8,9%), în timp ce fructele și legumele s-au ieftinit cu 2,6%. Începând cu luna decembrie 2024, inflația cumulată a ajuns la 4,9%, determinată de:  • +4,6% la produse alimentare,  • +1,7% la mărfuri nealimentare,  • +9,6% la servicii. Printre bunurile nealimentare, s-au remarcat scumpiri constante la benzină (+1%), motorină (+0,5%), îmbrăcăminte (+0,9%) și materiale de construcție (+0,4%). Ritmul lunar al inflației (0,1%) rămâne modest comparativ cu alte state, însă evoluția anuală indică o presiune persistentă asupra nivelului de trai.
11:10
Vietnamul, devastat de cele mai puternice inundații din ultimele șase decenii: cel puțin 8 morți și zeci de mii de oameni blocați Liber TV
Cel puțin opt persoane și-au pierdut viața în urma inundațiilor catastrofale care au lovit nordul Vietnamului, unde ploile torențiale au transformat străzile și cartierele întregi în adevărate râuri. Zeci de mii de locuitori au rămas izolați în propriile locuințe, în timp ce autoritățile au mobilizat armata pentru a face față dezastrului. Potrivit presei locale, aproximativ 30.000 de militari au fost trimiși în zonele afectate, împreună cu elicoptere și ambarcațiuni, pentru evacuarea oamenilor și distribuirea de alimente și ajutoare umanitare. „Este cel mai puternic val de inundații din ultimii 60 de ani”, spun localnicii, șocați de amploarea dezastrului natural. Meteorologii avertizează că ploile ar putea continua și în următoarele zile, amplificând riscul de alunecări de teren și distrugeri suplimentare în regiunile montane. Autoritățile din Vietnam cer populației să evite deplasările în zonele afectate și să urmeze instrucțiunile echipelor de salvare.
11:00
O femeie de 36 de ani din Vulcănești și-a pierdut viața din cauza defectării centralei termice conectată la gaz Liber TV
O persoană și-a pierdut viața în urma încălcării regulilor antiincendiare la exploatarea unui cazan termic. Cazul a fost raportat în dimineața zilei de 9 octombrie 2025 într-o locuință din orașul Vulcănești, UTA Găgăuzia. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:11. Potrivit informațiilor preliminare, femeie în vârstă de 36 de ani a decedat, cel mai probabil în urma inhalării gazelor toxice provenite de la o centrală termică conectată la gaz. La fața locului au intervenit specialiștii IGSU, care în urma cercetărilor efectuate, au stabilit că canalul de evacuare a fumului a fost instalat necorespunzător. Incendiu în locuință nu s-a produs. În acest sens, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vine cu următoarele recomandări pentru prevenirea intoxicațiilor cu gaze: Verificați periodic coșurile de fum, sistemele de ventilare, instalațiile de alimentare cu gaz și apelați doar la specialiști autorizați, pentru lucrări de reparație sau montaj. Nu blocați gurile de aerisire din încăperi. Folosiți doar centrale și sobe verificate tehnic și instalate corect. Asigurați ventilarea constantă a încăperilor, în special a celor unde funcționează instalații conectate la gaz (aragaz, cazan, boiler). În cazul în care simțiți miros de gaz, nu aprindeți focul, nu acționați întrerupătoarele electrice, aerisiți imediat încăperea și apelați Serviciul 112. Instalați detectoare de gaz pentru a fi avertizați în timp util în caz de scurgeri. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență reamintește că respectarea regulilor simple de prevenire poate salva vieți și preveni tragedii.
09:40
Fotbal: România a învins Moldova cu 2-1, într-un meci amical disputat pe Arena Națională din București Liber TV
Republica Moldova a cedat în fața României, scor 2-1, în meciul amical disputat pe Arena Națională din București. Următorul meci al selecționatei noastre va avea loc pe 14 octombrie, tot în deplasare, contra Estoniei, în cadrul preliminariilor Campionatului Mondial. Va fi al șaselea joc din actuala campanie de calificare. Partida se va disputa pe stadionul A. Le Coq Arena din Tallinn, cu începere de la ora 19:00.Echipa antrenată de Mircea Lucescu s-a impus prin golurile marcate de Louis Munteanu (12) și Ianis Hagi (44), golul echipei din Republica Moldova fiind în fapt un autogol al lui Ionuț Radu (38). România a deschis scorul în urma unei faze fixe: Hagi a executat scurt un corner, Moruțan a centrat, iar Munteanu a reluat de la colțul scurt și l-a surprins pe Avram (12).Republica Moldova a reușit egalarea în min. 38, când portarul Ionuț Radu a scăpat mingea în poartă la o fază pe care a tratat-o cu oarecare superficialitate, însă și la care a fost faultat de Dumbravanu, fundașul echipei FC Voluntari.România a intrat la pauză în avantaj, după ce Ianis Hagi a marcat simplu (44), după o pasă remarcabilă a lui Moruțan.Republica Moldova, la care au evoluat cinci jucători care se află la echipe din România (iar alți patru au jucat în trecut), a arătat o altă față decât cea din meciul cu Norvegia, pierdut cu un catastrofal 1-11. Partida de la București a consemnat, de fapt, debutul noului selecționer Lilian Popescu.
9 octombrie 2025
19:40
Israel și Hamas au ajuns la un acord de încetare a focului și schimb de prizonieri, în cadrul unui plan promovat de Donald Trump Liber TV
După doi ani de război sângeros, Israelul și Hamas au semnat un acord de încetare a focului, schimb de prizonieri și retragere parțială a trupelor israeliene din Fâșia Gaza. Înțelegerea a fost negociată la Sharm el-Sheikh, cu medierea Egiptului, Qatarului și Statelor Unite, informează Reuters.Acordul reprezintă prima etapă a planului promovat de fostul președinte american Donald Trump pentru încheierea conflictului din Orientul Mijlociu.Potrivit documentului, Hamas urmează să elibereze toți ostaticii israelieni capturați în timpul atacurilor din 7 octombrie 2023, în timp ce Israelul va elibera aproape 2.000 de deținuți palestinieni, inclusiv 250 condamnați la închisoare pe viață.Forțele israeliene vor începe retragerea parțială din Gaza în termen de 24 de ore de la ratificarea acordului, însă vor menține controlul asupra aproximativ jumătate din teritoriu.Guvernul de la Tel Aviv urmează să ratifice acordul în seara zilei de 9 octombrie, iar ostilitățile se vor opri oficial la 24 de ore după aprobare. Eliberarea ostaticilor este așteptată să aibă loc în decurs de trei zile.De asemenea, va fi creat un grup comun de anchetă format din reprezentanți ai Israelului, Egiptului, Qatarului și SUA, care va avea misiunea de a identifica și recupera trupurile prizonierilor decedați în timpul conflictului.Autoritățile israeliene au subliniat totuși că printre persoanele eliberate nu se va afla Marwan Barghouti, lider al mișcării Fatah, condamnat la cinci pedepse pe viață pentru implicarea în atacuri teroriste.Biroul premierului Benjamin Netanyahu a calificat acordul drept „istoric” și a sugerat chiar ca Donald Trump să fie propus pentru Premiul Nobel pentru Pace.
17:40
Curtea de Apel anulează interdicția de finanțare pentru partidul „Democrația Acasă” — formațiunea lui Vasile Costiuc își recapătă dreptul la alocații de stat Liber TV
Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, va putea primi din nou alocații de la bugetul de stat, după ce Curtea de Apel Chișinău a anulat parțial hotărârea Comisiei Electorale Centrale (CEC) din 3 octombrie. Instanța a menținut doar avertismentul aplicat formațiunii, dar a eliminat sancțiunea privind suspendarea finanțării publice pentru un an.Decizia a fost făcută publică pe 9 octombrie de avocatul partidului, Ion Cobîșenco, care a declarat că măsura CEC a fost disproporționată în raport cu presupusele abateri. „Curtea de Apel a stabilit că sancțiunea este prea severă pentru acele pretinse încălcări. În partea privind lipsirea de alocații de la bugetul de stat, hotărârea CEC a fost casată”, a explicat apărătorul.Totuși, formațiunea nu se declară pe deplin mulțumită de verdict și anunță că va contesta decizia la Curtea Supremă de Justiție, solicitând anularea completă a sancțiunii. „Partidul a fost sancționat administrativ de trei ori pentru aceleași fapte, ceea ce contravine principiilor legale. Vom merge până la capăt pentru a demonstra acest abuz”, a adăugat Cobîșenco.În hotărârea sa din 3 octombrie, CEC a acuzat partidul „Democrația Acasă” de nereguli în raportarea cheltuielilor electorale, de promovare nedeclarată pe rețelele sociale și de sprijin din partea unui politician străin — liderul AUR din România, George Simion, declarat persoană indezirabilă în Republica Moldova. Comisia a invocat și constatări ale Poliției și SIS, potrivit cărora formațiunea ar fi beneficiat de o campanie coordonată pe TikTok prin conturi false — acuzații respinse de liderul partidului.„Toate materialele video au fost realizate și distribuite de membrii și simpatizanții noștri. Publicitatea plătită pe TikTok nici nu este posibilă în Moldova”, a declarat anterior Vasile Costiuc.„Democrația Acasă” a obținut 5,62% din voturi la alegerile parlamentare din 28 septembrie, rezultat care îi asigură șase mandate în viitorul legislativ. Printre deputații aleși se numără, alături de Costiuc, fermierul Sergiu Stefanco și primara din Ruseștii Noi, Valentina Meșină.Curtea Constituțională urmează să valideze rezultatele alegerilor și mandatele deputaților aleși pe 16 octombrie. După publicarea hotărârii în Monitorul Oficial, președinta Maia Sandu va putea emite decretul de convocare a primei ședințe a noului Parlament.
16:10
(VIDEO) Ion Ceban refuză mandatul de deputat și rămâne primar al Capitalei: „Avem de făcut în continuare multe lucruri importante pentru municipiul Chișinău, aici, acasă” Liber TV
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că nu va prelua mandatul de deputat obținut în urma alegerilor parlamentare, declarând că va continua să conducă Primăria Capitalei. Decizia a fost făcută publică printr-un mesaj transmis pe rețelele de socializare. „Am învățat lecția pe care ne-ați dat-o la parlamentare. A fost o campanie murdară, agresivă, nu bazată pe idei, ci pe minciuni și manipulare. Și ea continuă mai departe. Eu rămân să fiu primar, așa cum v-am promis. Avem de făcut în continuare multe lucruri importante pentru municipiul Chișinău, aici, acasă, ca fiecare locuitor să se simtă mai bine”, a declarat Ceban. Edilul a mulțumit chișinăuienilor pentru încrederea acordată de-a lungul celor două mandate și a subliniat că prioritatea sa rămâne dezvoltarea Capitalei, prin continuarea proiectelor de modernizare începute. Potrivit lui, în ultimii ani, Chișinăul a fost transformat „dintr-un oraș neglijat într-unul modern, cu infrastructură reabilitată, transport public nou și instituții renovate”. Totodată, Ceban a menționat că echipa Blocului Alternativa va merge în Parlament „cu oameni bine pregătiți, cu proiecte și programe care vizează fiecare cetățean – de la pensii și salarii, la reducerea tarifelor și alte inițiative sociale și economice”. În urma alegerilor parlamentare, Blocul electoral Alternativa a obținut opt mandate de deputat. Ion Ceban a fost cap de listă, urmat de Alexandr Stoianoglo, Ion Chicu, Marc Tkaciuk și Gaik Vartanean. Pe următoarele poziții s-au aflat Liliana Iaconi, Olga Ursu și Gabriela Cuneva. După refuzul lui Ion Ceban de a accede în Legislativ, mandatul de deputat urmează să-i revină viceprimarului Angela Cutasevici.﻿
16:10
Grav accident la Căușeni: doi bărbați au ajuns la spital după ce mașina lor s-a izbit de un copac Liber TV
Doi bărbați au fost grav răniți în urma unui accident rutier produs în după-amiaza zilei de ieri, în localitatea Hagimus, raionul Căușeni. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), un automobil de model Honda CR-V a derapat de pe carosabil din cauza vitezei excesive și s-a tamponat violent într-un copac. În urma impactului, șoferul de 32 de ani și pasagerul de 37 de ani au rămas blocați între fiarele mașinii. La fața locului a intervenit de urgență echipa Unității de salvatori și pompieri din Căușeni, care a efectuat lucrări de descarcerare a victimelor. Conducătorul auto a fost găsit în stare inconștientă, iar pasagerul — semiconștient, cu fracturi la membrele inferioare. Ambele persoane au fost extrase din vehicul și transportate de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Circumstanțele producerii accidentului urmează să fie stabilite de către poliție.
16:10
Zelenski: „Trump nu a spus «nu» privind livrarea rachetelor Tomahawk către Ucraina” Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că nu a primit un refuz din partea președintelui american Donald Trump în legătură cu posibila vânzare a rachetelor de croazieră Tomahawk către Kiev. Declarația a fost făcută în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii, fiind calificată de liderul ucrainean drept „un semnal important pentru întărirea apărării Ucrainei”. „Trump poate oferi Ucrainei unele lucruri despre care am discutat. Ele pot întări semnificativ țara noastră — unele dintre ele sunt sisteme cu rază lungă de acțiune, foarte importante pentru noi. Am ridicat acest subiect prima dată toamna trecută, la New York, în timpul campaniei electorale. La ultima întâlnire, nu am auzit un «nu», ci că vor lucra la nivel tehnic și vor analiza această posibilitate”, a declarat Zelenski. Președintele ucrainean a amintit că aceeași solicitare fusese înaintată anterior administrației Joe Biden, însă atunci răspunsul a fost negativ. „Acum este un semnal foarte important — consolidarea Ucrainei prin toate mijloacele posibile. Tomahawk-urile sunt una dintre aceste posibilități. Astfel de arme pot face Rusia să «se trezească», să se așeze la masa negocierilor. Dacă se va ajunge la un armistițiu, acest fapt ar putea influența apariția unui plan de pace real”, a adăugat Zelenski. Totodată, liderul ucrainean a recunoscut că sfârșitul războiului nu va fi simplu, dar a subliniat că orice pas spre pace trebuie valorificat. „Dacă Trump va reuși să faciliteze un armistițiu, mai ales pentru ucraineni, ar trebui nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace. Îl vom propune din partea Ucrainei”, a spus el. Recent, președintele american Donald Trump a declarat că este „aproape decis” în privința posibilei vânzări de rachete Tomahawk Ucrainei prin intermediul NATO. În același timp, Moscova s-a arătat alarmată de această perspectivă: Ministerul rus de Externe a avertizat că transferul rachetelor americane către Kiev ar putea agrava conflictul. Consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak a comentat că livrarea acestor rachete ar fi necesară „pentru a schimba percepția rușilor asupra războiului”.
16:10
Veaceslav Platon a câștigat la CEDO: Republica Moldova, obligată să-i plătească aproape 18 mii de euro despăgubiri Liber TV
Fostul om de afaceri Veaceslav Platon a obținut câștig de cauză la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), care a constatat că autoritățile Republicii Moldova i-au încălcat mai multe drepturi fundamentale în perioada detenției sale. Potrivit hotărârii, statul moldovean urmează să-i achite lui Platon 15.600 de euro cu titlu de despăgubire morală și 2.000 de euro pentru cheltuieli de judecată. Judecătorii de la Strasbourg au reținut că Platon a fost supus unui tratament degradant în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, fiind păzit permanent de mascați din trupele „Pantera”, care îl insultau și îl intimidau. De asemenea, el a fost privat de tratament medical adecvat, inclusiv pentru dureri renale și probleme dentare, și izolat de familie pentru o perioadă de peste doi ani, prin sancțiuni disciplinare repetate. CEDO a concluzionat că statul a încălcat articolele privind interzicerea tratamentelor inumane sau degradante, dreptul la viață privată și familială și dreptul la un recurs efectiv. Decizia este definitivă, iar Republica Moldova urmează să achite compensațiile stabilite de Curte.
16:10
Șeful Armatei Române: „România are capacitate suficientă pentru apărare. Vom ajuta Republica Moldova cu absolut tot în caz de atac” Liber TV
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat într-un interviu pentru Euronews că, deși este puțin probabil ca Federația Rusă să lanseze un atac asupra unui stat NATO, acest scenariu nu poate fi exclus complet. Totodată, el a subliniat că România este pregătită să facă față oricărei agresiuni și că va sprijini Republica Moldova în cazul unei eventuale invazii ruse. „Armata română ajută Republica Moldova să-și dezvolte capacitatea defensivă. Avem multe programe comune de instruire și dezvoltare a capabilităților. România continuă să fie un aliat fidel al Republicii Moldova și vom ajuta cu absolut tot în caz de atac”, a afirmat generalul Vlad. Oficialul a explicat că, în mare parte, o intervenție a României în sprijinul Moldovei ar implica și NATO, însă statul român are și o lege specială care prevede acordarea de asistență cetățenilor români aflați peste hotare, inclusiv în Republica Moldova. În ceea ce privește riscul unui conflict direct cu Rusia, șeful Armatei a precizat: „Din analizele noastre, este puțin probabil ca Federația Rusă să declanșeze un atac asupra unui stat NATO. Dar nu putem exclude nicio variantă. Rusia a acționat mereu sub steag fals și continuă războiul hibrid împotriva vecinilor săi.” Generalul Vlad a menționat că România dispune de un plan regional bine pus la punct, cu comandamente și forțe alocate pentru diferite scenarii, inclusiv opt battle-group-uri NATO operaționale și unul în curs de formare. „Națiunile sunt pregătite să acorde tot sprijinul țării gazdă și să asigure o mobilitate militară rapidă în caz de agresiune. Cred că sunt întrunite toate condițiile pentru o apărare colectivă eficientă”, a mai spus șeful Statului Major. În final, Gheorghiță Vlad a subliniat că România poate rezista unui conflict de amploarea celui din Ucraina, dacă populația rămâne pregătită și unită: „Avem nevoie de o populație pregătită pentru apărare, o industrie capabilă să sprijine efortul de război și un plan coerent pentru combaterea dezinformării. România are capacitate suficientă pentru apărare și o situație de securitate foarte bună.”
16:10
OPINIE // Victoria Sanduța: „Presa independentă ar trebui să informeze, nu să umilească” Liber TV
După alegeri, unele redacții care se autointitulează „independente” au ales să nu analizeze cauzele profunde ale rezultatelor electorale, ci să ironizeze și să discrediteze toți concurenții care nu au trecut pragul electoral — partide și candidați independenți deopotrivă. Au publicat postări și colaje în care s-a insinuat că oamenilor „le este greață” de acești concurenți, că „poate ar fi trebuit să se retragă” sau că „dacă voturile lor mergeau la alt partid, acela ar fi avut un mandat în plus”. Dar dincolo de această ironie ieftină, rămâne o întrebare fundamentală: - Care este valoarea publică a unor astfel de articole? - Ce aduc ele societății? Dezbatere sau dispreț? Educație civică sau aroganță? - Ați văzut ce comentarii au generat aceste postări, sunteți mândri cu acest auditoriu “inteligent”, vă reprezintă, vă flatează? Ați vrut să contribuiți la ura și descurajarea candidaților care au “îndrăznit” să facă concurență “partidului” pe care îl serviți? Pentru că voturile tuturor cetățenilor — indiferent cui le-au fost acordate — au aceeași valoare. Și toți concurenții care au participat la un proces electoral liber și pașnic au dreptul la respect, nu la ridiculizare. Presa independentă ar trebui să explice, nu să insinueze. - Să caute cauze, să analizeze de ce partidele mici nu au trecut pragul — lipsă de resurse, acces inegal la media, sistem electoral incorect etc.; - Să Evidențieze poate curajul(!!!) candidaților independenți de a se confrunta cu o campanie dezechilibrată mediatic și financiar; - Să Deschidă o dezbatere reală despre reforma sistemului electoral, nu o batjocură publică.  NU să caute vinovați. În continuare - în opoziție! O presă independentă are menirea Să informeze, nu să lingușească puterea. Dacă un ziar, care patru ani a „luptat cu opoziția” și în campanie a părut mai degrabă o portavoce a guvernării decât un observator obiectiv, ajunge astăzi să sugereze că toți ceilalți ar fi trebuit „să se retragă”, atunci nu mai vorbim de presă liberă. Vorbim de partizanat politic mascat în editorialism moralizator. Astfel de postări: -  Descurajează participarea civică și pluralismul politic; - Întăresc monopolul mediatic al celor aflați la putere; - Compromit credibilitatea presei independente, transformând-o într-un instrument de PR mascat al guvernării. Poate de aceea oamenii și-au pierdut încrederea în presă. Poate de aceea publicul caută informația acolo unde nu e cenzurată, unde e vie, autentică, chiar dacă imperfectă — pe TikTok, pe Telegram, în canalele alternative. Poate e timpul ca presa „independentă” să-și pună și ea întrebările pe care le cere altora să le pună: – Dar poate noi am greșit tonul? – Dar poate am uitat ce înseamnă respectul față de pluralismul politic? – Dar poate oamenilor le e greață nu de concurenți, ci de ipocrizia presei? Eu cred că presa liberă este esențială pentru democrație. Dar presa care umilește, manipulează și flatează puterea nu mai este liberă. Este doar o altă formă de dependență.Autor: Victoria Sanduța, fostă judecătoare, fostă candidată la alegerile parlamentare din 28 septembrie 
8 octombrie 2025
17:30
Instanța impune termen-limită în dosarul lui Vlad Plahotniuc: doar 9 zile pentru 97 de volume Liber TV
Noi constrângeri din partea instanței în dosarul lui Vlad Plahotniuc. După ce cauza fostului lider al PDM a fost separată de dosarul complex privind frauda bancară, procedură calificată drept nejustificată și irațională de avocații politicianului, acum instanța a oferit un termen restrâns, până pe 17 octombrie, pentru examinarea tuturor volumelor, 97 la număr, de către Vlad Plahotniuc și apărătorii săi, transmite Agenția de Știri Telegraph.md. Anterior, avocații au subliniat faptul că, în baza practicilor judiciare, în asemenea dosare sunt necesare cel puțin două luni pentru studierea materialelor cauzei.După disjungerea cauzei lui Plahotniuc, dispusă de Judecătoria Chișinău pe 29 septembrie, dosarul separat a fost repartizat unui complet de judecată format din trei magistrați. Este vorba de Olga Bejenari, Ana Cucerescu și președintele completului, Sergiu Stratan.Instanța a decis miercuri, 8 octombrie, oferirea unui termen până pe 17 octombrie pentru examinarea dosarului, iar ulterior, pe 20 octombrie, să fie organizată o primă ședință. Apărătorilor le-a fost oferit termen de decădere, data de 17 octombrie, pentru depunerea cererilor. În opinia lor, stabilirea unui termen de decădere reprezintă o limitare directă a dreptului la apărare și a dreptului la un proces echitabil, mai mult, această noțiune nu este prevăzută în legislația procesual penală.Amintim că, anterior, avocații au făcut demersuri prin care cereau o perioadă mult mai mare pentru examinarea celor 360 de pagini din rechizitoriu și a celor 97 (250 pagini fiecare) de volume ce se referă la cauza lui Vlad Plahotniuc. Toate solicitările au fost însă respinse de instanță.Pe 29 septembrie, cauza lui Vlad Plahotniuc a fost separată de restul dosarului complex privind frauda bancară în care figurează alți șapte inculpați. Disjungerea cauzei a fost calificată drept nejustificată și neargumentată juridic atât de avocații fostului lider al PDM, cât și de apărătorii celorlalte persoane vizate.Avocații au precizat anterior că prin această separare va fi viciată toată examinarea și nu va fi asigurat nici „principiul adevărului”. De asemenea, apărătorii au declarat că disjungerea este irațională, din moment ce tot judecătorii în 2024, au decis conexarea cauzelor într-un singur dosar, iar între timp nu au intervenit careva circumstanțe noi.
17:10
Ion Ceban acuză Guvernul că îi obligă pe locuitorii Chișinăului să plătească taxa de salubrizare de două ori: „Vom convoca ședința CMC pentru a opri abuzul” Liber TV
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că actuala guvernare a decis ca locuitorii capitalei să achite de două ori taxa de salubrizare pentru anul 2025. Declarațiile au fost făcute într-un clip video publicat pe pagina sa oficială de Facebook.„Guvernarea, prin deciziile sale, a decis ca locuitorii Chișinăului să plătească taxa de salubrizare de două ori pentru anul 2025. Au pregătit deja și avizele de plată”, a spus edilul capitalei, acuzând autoritățile centrale de „abuz administrativ și lipsă de logică”.Ceban a anunțat că săptămâna viitoare va convoca o ședință extraordinară a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), pentru a împiedica dublarea taxei. „Nu vom permite ca cetățenii să mai achite o dată această taxă”, a declarat el.Edilul a mai menționat că pe ordinea de zi a ședinței va fi inclus, pentru a opta oară, proiectul bugetului municipal pentru anul 2025, criticând din nou blocajele politice care, potrivit lui, împiedică aprobarea documentului.„Vom vedea cine are voință politică și cine doar mimează grija față de chișinăuieni. În scurt timp, vom invita fracțiunile, consilierii și pe toți cei interesați la dialog pentru formarea și consultarea bugetului pentru 2026”, a adăugat primarul.Deocamdată, reprezentanții Guvernului nu au comentat acuzațiile lansate de Ion Ceban.
15:40
Certificatele de concediu medical vor fi digitale din 2026: ce schimbări anunță Ministerul Sănătății Liber TV
Începând cu 1 martie 2026, certificatele de concediu medical vor fi eliberate în format digital, printr-un portal specializat, cu semnătură electronică și cod QR. Noul sistem a fost aprobat astăzi de Guvern printr-o hotărâre privind constatarea incapacității temporare de muncă, a anunțat ministra Sănătății, Ala Nemerenco, într-o postare pe rețelele sociale.Ministra a descris documentul drept „revoluționar”, subliniind că reforma va reduce semnificativ birocrația și timpul pierdut de medici și pacienți pentru completarea și procesarea certificatelor pe suport de hârtie.Ce prevede noua hotărâre: certificatele de concediu medical vor fi emise digital, printr-un portal care se află deja în faza de testare; documentele vor putea fi semnate electronic și conține un cod QR pentru verificare, iar pacienții vor putea tipări certificatul doar dacă doresc; nu doar medicii de familie, ci și specialiștii de profil vor putea constata și prelungi incapacitatea temporară de muncă; angajatorii vor fi notificați automat în momentul în care angajatul deschide un concediu medical; accesul la informații va fi posibil atât pentru pacienți, cât și pentru angajatori, prin Portalul certificatelor de concediu medical, Portalul guvernamental al cetățeanului, aplicația EVO și Portalul unităților de drept.În fiecare an, în Republica Moldova sunt emise peste 420.000 de certificate medicale, iar doar tipărirea acestora costă bugetul public peste 1,4 milioane de lei. Procesarea manuală a fiecărui document durează între 15 minute și o oră, potrivit datelor prezentate de Ala Nemerenco.„Facem un pas important spre un sistem public eficient, în care documentele medicale sunt gestionate digital, în condiții de securitate și interoperabilitate deplină”, a scris ministra.Ala Nemerenco a menționat că proiectul este rezultatul colaborării între mai multe autorități, instituții din domeniul digital și sectorul de afaceri, subliniind că scopul final este simplificarea vieții cetățenilor și modernizarea sistemului medical.„Vă dorim să fiți sănătoși și să nu fie necesare concedii medicale, dar dacă va fi nevoie, totul se va realiza simplu și accesibil”, a conchis ministra.
13:40
Incendiu la azilul de bătrâni din satul Căprești, raionul Florești: 20 de pompieri au luptat pentru a stinge flăcările Liber TV
În dimineața zilei de 8 octombrie 2025, pompierii IGSU au intervenit, conform nivelului sporit de intervenție, în raionul Florești, satul Căprești, pentru stingerea incendiului care a cuprins o clădire separată de pe teritoriul azilului de bătrâni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:24. Potrivit informațiilor înregistrate, a fost observat fum dens emanat de sub acoperișul clădirii. La fața locului au ajuns șapte autospeciale de intervenție cu un efectiv de 20 angajați ai IGSU. Ajunși, angajații IGSU au stabilit că focul a afectat acoperișul sălii de festivități situată pe teritoriul azilului. Pentru gestionarea intervenției a fost creat Statul Major, iar forțele și mijloacele IGSU au intervenit pe trei sectoare de luptă. Datorită intervenției operative din interiorul clădirii, a fost evacuată o persoană. La momentul izbucnirii incendiului, alte persoane adăpostite în azil nu se aflau în interiorul clădirii afectate. Victime nu au fost raportate. Pompierii au reușit depistarea promptă a focarului, iar flăcările au afectat circa 120 m² din suprafața clădirii. Arderea a fost localizată către ora 12:46. Nivelul sporit de intervenție a fost anulat. Efectivul IGSU antrenat la fața locului continuă să lucreze pentru lichidarea arderii. Cauza și circumstanțele izbucnirii incendiului urmează a fi stabilite de specialiști.
13:30
Deconectări de energie la Varnița: regiunea transnistreană revine la regimul de economisire a gazului Liber TV
Regimul de economie a gazului instituit în regiunea transnistreană începe să afecteze din nou localitățile din Zona de Securitate. Potrivit portalului Zona de Securitate, începând cu ziua de marți, 8 octombrie, locuitorii satului Varnița vor rămâne fără energie electrică pe mai multe străzi, din cauza deficitului energetic de pe malul stâng al Nistrului. Miercuri, 8 octombrie, între orele 08:00 și 17:00, vor fi deconectate de la energie următoarele străzi:  • str. Tatarbunar, nr. 1–9, 2–20  • str. Comsomolului, nr. 3–7, 4  • str. Ceaikovski, nr. 21–23 Joi, 9 octombrie, în același interval orar (08:00–17:00), întreruperile vor continua pe:  • str. Transnistreană, nr. 1–9, 2–10  • str. Ceaikovski, nr. 11–19 Autoritățile locale avertizează că, dacă situația cu livrările de gaze nu se stabilizează, întreruperile de energie ar putea continua și în următoarele zile. Reamintim că, în urma crizei energetice din ianuarie–februarie 2025, mai multe localități din Zona de Securitate, aflate sub controlul autorităților constituționale, au fost conectate parțial la sistemul național de alimentare cu energie electrică. Totuși, unele localități, inclusiv Varnița, continuă să depindă în mare parte de sursele energetice de pe malul stâng al Nistrului. Deocamdată, nu este clar de ce localitatea Varnița se confruntă din nou cu deconectări, deși lucrările de conectare la rețeaua națională au fost efectuate anterior.
13:10
Expert economic: „Piața imobiliară a municipiului Chișinău trece prin cea mai profundă scădere din ultimul deceniu și jumătate” Liber TV
Piața imobiliară a municipiului Chișinău trece prin cea mai profundă scădere din ultimul deceniu și jumătate. Datele oficiale ale Cadastrului Bunurilor Imobile arată că în trimestrul III al anului 2025 s-au înregistrat doar 3.240 de tranzacții comerciale cu apartamente, cu puțin peste cele 3.250 din trimestrul II – ambele fiind minime istorice pentru această perioadă, scrie expertul economic Veaceslav Ioniță într-o analiză pe blogul său. În total, în prima jumătate a anului 2025, în Chișinău s-au efectuat sub 6.500 de tranzacții, de trei ori mai puține decât în anul de vârf 2020, când se depășea cifra de 19.000 în aceeași perioadă. De la boom la blocajDupă o perioadă de expansiune spectaculoasă între 2016 și 2020, când piața a atins un vârf de 38.500 de tranzacții, tendința s-a inversat brusc.Începând cu 2022, vânzările au intrat într-un declin constant, iar în 2025 am coborât la 18.300 de tranzacții anuale estimate – un minim neatins în ultimii 15 ani. Trei cauze majore ale colapsului Scumpirea accelerată a apartamentelor – În primul trimestru din 2025 s-au înregistrat creșteri record ale prețurilor, urmate de o ușoară temperare, dar menținerea lor la niveluri inaccesibile pentru mulți cumpărători. Această evoluție a generat o panică de piață și o retragere temporară a cererii. Reglementările excesive privind plățile în numerar – Modificările legislative care limitează tranzacțiile cash și introduc proceduri greoaie de verificare au creat un climat de neîncredere. Mulți cumpărători se descurajează în fața birocrației și a proceselor complicate de documentare. Volumul redus de construcții noi – În prezent, atât darea în exploatare, cât și numărul locuințelor aflate în construcție se situează la cel mai mic nivel din ultimii 10–15 ani, ceea ce reduce oferta și dinamica pieței. Un semnal de alarmă pentru economiePiața imobiliară din Chișinău concentrează aproximativ 75% din totalul tranzacțiilor naționale, ceea ce înseamnă că o contracție aici afectează direct întreaga economie urbană — de la construcții și bănci până la comerțul cu mobilă și electrocasnice.Situația actuală arată o piață în blocaj, aflată într-un proces lent de adaptare la noile realități economice și administrative.De la aproape 10.000 de apartamente vândute pe trimestru în 2020, am ajuns la 3.000 în 2025 – un semnal clar că modelul actual de creștere imobiliară s-a epuizat.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.