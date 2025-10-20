(FOTO) Jaful secolului la Paris: dezvăluiri despre ce au furat hoții din Luvru și cum au acționat sub ochii vizitatorilor

Liber TV, 20 octombrie 2025 12:50

Detalii șocante ies la iveală în cazul jafului spectaculos de la Muzeul Luvru din Paris, petrecut în weekend. Potrivit Le Parisien, hoții au reușit să fure nouă obiecte istorice de o valoare inestimabilă, aparținând cândva familiei imperiale franceze. Printre acestea se numără bijuterii, două coroane, un colier din smaralde, cercei cu safire, o broșă din 1855 și o tiară împodobită cu peste 4.000 de perle și diamante, care a aparținut împărătesei Eugenia. Conform The New York Times, printre piesele dispărute se află și colierul dăruit de Napoleon soției sale, Maria-Luiza, precum și un decor în formă de fundă cu 2.500 de pietre prețioase. Hoții ar fi încercat să fure și coroana împărătesei Eugenia, însă au abandonat-o atunci când au fost surprinși de pază. Postul BFMTV a publicat imagini din timpul jafului, surprinse de camerele de supraveghere. În înregistrare se vede un bărbat îmbrăcat în salopetă, care se dă drept muncitor și sparge o vitrină din celebra Galerie Apollon, în timp ce turiștii trec pe lângă el fără să bănuiască nimic. Poliția franceză a confirmat că unul dintre obiectele furate a fost deja recuperat, însă nu a oferit detalii despre care anume. Investigațiile continuă, iar anchetatorii nu exclud varianta unei grupări specializate în furturi de artă, cu o rețea bine organizată în spate. Jaful, comis „la vedere”, a ridicat semne serioase de întrebare privind securitatea muzeului care adăpostește unele dintre cele mai valoroase opere de artă din lume. Ministerul Culturii a promis o evaluare urgentă a sistemelor de protecție, în timp ce opinia publică franceză este revoltată de ușurința cu care hoții au reușit să acționeze în inima celui mai vizitat muzeu al lumii.

Acum 2 ore
11:50
Uniunea Avocaților critică dur ideea Maiei Sandu de a introduce vettingul avocaților: „O ingerință directă și neconstituțională în profesia de avocat” Liber TV
Uniunea Avocaților din Republica Moldova (UARM) își exprimă îngrijorarea profundă față de declarațiile președintei Maia Sandu privind aplicarea unui proces de vetting pentru avocați, calificând o asemenea propunere drept „inadmisibilă și contrară principiilor statului de drept”. Într-un comunicat oficial, UARM amintește că profesia de avocat este una independentă și autonomă, conform legislației naționale, iar evaluarea externă a avocaților nu este prevăzută de nicio normă legală. Uniunea consideră că inițiativa vettingului ar constitui o ingerință directă în exercitarea liberă a profesiei și ar putea fi percepută ca o formă de intimidare din partea celei mai înalte funcții în stat. Declarațiile Maiei Sandu au fost făcute recent, când aceasta a spus public că „și avocații ar trebui să treacă printr-un proces de vetting, pentru că trebuie să fie oameni onești și să-și demonstreze sursa veniturilor”, adăugând că „au fost foarte multe abuzuri comise, inclusiv cu participarea unor avocați”. Uniunea Avocaților a reacționat ferm, amintind că astfel de afirmații generalizatoare, fără dovezi concrete, afectează reputația întregii profesii și pot submina încrederea publică în rolul avocatului ca garant al dreptului la apărare. „Ideea vettingului pentru avocați nu are temei legal și reprezintă o încercare de control politic asupra unei profesii libere. Avocații nu sunt funcționari publici, nu exercită puterea de stat și nu pot fi supuși unor verificări externe impuse de autorități”, subliniază Uniunea. Organizația reamintește că a solicitat anterior Președinției să prezinte numele avocaților și cazurile concrete în care aceștia ar fi comis abuzuri sau ar fi făcut parte din grupări criminale — însă până în prezent nu a fost furnizat niciun răspuns. UARM amintește, de asemenea, că Republica Moldova a semnat Convenția Consiliului Europei privind protecția profesiei de avocat (Luxemburg, 2025), angajându-se să prevină orice ingerință politică în activitatea avocaților. „Autonomia avocaturii nu este negociabilă. Orice tentativă de control extern constituie o amenințare directă la adresa statului de drept și a dreptului constituțional la apărare”, se arată în comunicat. Uniunea Avocaților face apel la Președinție să respecte rolul constituțional al avocatului și să promoveze dialogul instituțional în locul declarațiilor publice care pot fi interpretate drept presiuni asupra profesiei. UARM își reafirmă deschiderea pentru reforme reale și transparente, dar insistă că orice inițiativă legislativă privind profesia de avocat trebuie discutată și agreată cu organele profesiei, în conformitate cu Constituția și obligațiile internaționale asumate de Republica Moldova.
Acum 4 ore
10:40
Maia Sandu îl amenință cu judecata pe jurnalistul Gheorghe Gonța, după un editorial critic la adresa sa Liber TV
Jurnalistul Gheorghe Gonța a anunțat că președinta Maia Sandu i-a trimis o cerere prealabilă prin avocatul său, prin care îi solicită să dezmintă afirmațiile făcute într-un editorial video, să-și ceară scuze publice, să șteargă materialul din spațiul online și să-i achite 100 de mii de lei drept despăgubire morală. În caz contrar, potrivit documentului, șefa statului îl va acționa în judecată. „Maia Sandu îmi cere 100 de mii de lei. (…) În caz contrar, mă va acționa în judecată. Ne vedem la proces”, a scris Gonța pe rețelele sociale, anunțând că nu intenționează să cedeze presiunilor. Cazul a pornit după publicarea editorialului video intitulat „Cine sunt, de fapt, cei mai mari pro-ruși din Moldova?”, în care jurnalistul a pus sub semnul întrebării sinceritatea discursului pro-european al actualei guvernări. Gonța a prezentat exemple și cifre prin care a susținut că Maia Sandu și partidul său, PAS, ar fi ajuns să repete schemele de corupție pe care le reproșau altor politicieni. „Schema de corupție în care dna Sandu îl acuza pe Plahotniuc și Dodon i-a adus ei înseși, se pare, nu mai puțin de 140 de milioane de dolari din mâinile separatiștilor pro-ruși”, afirmă jurnalistul în editorial. Deocamdată, Președinția nu a oferit o reacție publică la acuzațiile și declarațiile lui Gheorghe Gonța.﻿
10:00
Un tânăr de 19 ani și-a pierdut viața după ce s-a izbit cu motocicleta într-un gard Liber TV
Un tânăr a murit, după ce motocicleta cu care se deplasa a fost implicată într-un grav accident. Tragedia a avut loc ieri-seara, în jurul orei 19:35, în localitatea Căbăiești, din raionul Călărași, susțin sursele PulsMedia.MD.Este vorba despre un tânăr în vârstă de 19 ani care se deplasa cu o motocicletă de model Kayo fără plăcuțe de înmatriculare. Din motive încă nestabilite de anchetă, dânsul ar fi pierdut controlul ghidonului, iar motocicleta a derapat de pe traseu și s-a izbit violent într-un gard de pe acostament.Tânărul s-a ales cu traumatisme grave și a fost transportat la spital, însă din nefericire medicii nu l-au putut salva. Acesta a murit pe patul de spital, la scurt timp după internare. Oamenii legii au inițiat o anchetă în acest caz pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.
Acum 24 ore
17:30
Jaful secolului la Paris: Louvre-ul, prădat în plină zi – hoții au furat bijuterii din colecția lui Napoleon și a împărătesei Joséphine Liber TV
Un jaf de proporții a avut loc astăzi la Paris, chiar în cel mai renumit muzeu din lume – Louvre-ul. Potrivit autorităților franceze, hoții au sustras mai multe bijuterii de mare valoare din galeria Apollo, secțiunea care găzduiește colecția istorică a lui Napoleon Bonaparte și a împărătesei Joséphine de Beauharnais.Ministrul francez al Culturii, Rachida Dati, a confirmat incidentul, precizând că jaful a avut loc în timpul orelor de deschidere și că a fost declanșată o anchetă amplă. Potrivit publicației Le Parisien, operațiunea a durat doar șapte minute, iar atacatorii au acționat cu precizie militară.Surse din poliție afirmă că patru persoane sunt implicate: două dintre ele s-au deplasat pe scutere, iar alte două s-au deghizat în muncitori, purtând veste reflectorizante pentru a pătrunde în clădire. Profitând de faptul că o parte a muzeului se află în renovare, aceștia au folosit un lift de marfă pentru a ajunge la galeria vizată.În timpul jafului, indivizii au spart ferestrele și au furat nouă bijuterii din colecția istorică, însă nu au reușit să ia celebrul diamant „Regent” de 140 de carate, una dintre piesele de rezistență ale muzeului. În fuga lor, hoții ar fi aruncat o coroană deteriorată a împărătesei Joséphine.Poliția franceză desfășoară o vânătoare națională pentru capturarea făptașilor, iar autoritățile nu exclud ca aceștia să fi avut complicități interne.
Ieri
11:20
Juriștii din Republica Moldova își marchează sărbătoarea profesională – Ziua Juristului Liber TV
Astăzi, 19 octombrie, comunitatea juriștilor din Republica Moldova își sărbătorește ziua profesională – Ziua Juristului, o ocazie de a recunoaște rolul esențial pe care acești specialiști îl au în promovarea justiției și consolidarea statului de drept.Cu acest prilej, ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a transmis un mesaj de felicitare tuturor juriștilor din țară, subliniind importanța profesiei în funcționarea unei societăți democratice și în parcursul european al Republicii Moldova.„Ziua Juristului ne reamintește că profesia pe care o practicăm modelează societatea și determină credibilitatea statului de drept. Prin fiecare decizie bine fundamentată, opinie argumentată și acțiune corectă, juristul face legea vizibilă și justiția palpabilă pentru cetățean”, a menționat ministra.Veronica Mihailov-Moraru a adăugat că a fi jurist „înseamnă mai mult decât a consulta și a aplica legea”, implicând discernământ, integritate și curajul de a rămâne fidel principiilor profesionale, chiar și în fața provocărilor.În mesajul său, ministra a evidențiat și rolul crucial al comunității juridice în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, subliniind că juriștii se află „în prima linie a negocierilor pentru aderare” și contribuie direct la consolidarea statului de drept.„Integritatea dumneavoastră contribuie la consolidarea încrederii în justiție și la reafirmarea juristului ca unul dintre pilonii esențiali ai bunei guvernări într-o societate democratică”, a conchis ministra Justiției.
18 octombrie 2025
14:30
Axios: Poziția lui Trump după întâlnirea cu Zelenski i-a surprins pe partenerii europeni Liber TV
Poziția adoptată de președintele american Donald Trump în urma întrevederii cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski i-a surprins pe partenerii europeni, scrie publicația Axios, citând surse apropiate discuțiilor.Potrivit relatării, discuția dintre cei doi lideri a durat aproximativ două ore și jumătate și s-a desfășurat într-o atmosferă calmă, însă Trump a avut o atitudine fermă și a transmis clar că prioritatea sa este acum diplomația.„Nimeni nu a ridicat tonul, dar poziția lui Trump a fost una dură. A dat de înțeles că îl interesează soluționarea conflictului prin mijloace diplomatice”, afirmă o sursă citată de Axios. Zelenski a cerut garanții privind livrările de armamentPentru președintele ucrainean, principalul obiectiv al întrevederii a fost obținerea unor garanții ferme din partea Washingtonului privind furnizarea de rachete Tomahawk și alte sisteme de armament esențiale pentru apărarea Ucrainei. Totuși, Trump nu a oferit aceste angajamente, potrivit surselor.Întâlnirea s-a încheiat când liderul american ar fi spus: „Cred că am terminat. Vom vedea ce se va întâmpla săptămâna viitoare”, făcând referire la negocierile planificate cu Rusia. Reacții în EuropaDupă întrevederea dintre Trump și Zelenski, mai mulți lideri europeni ar fi fost surprinși de tonul și poziția președintelui american, notează Axios. Ulterior, aceștia au făcut declarații publice de sprijin pentru Ucraina, ceea ce sugerează că discuțiile de la Washington nu au adus rezultatele așteptate de Kiev.Publicația conchide că reacțiile de la Bruxelles și din capitalele europene reflectă îngrijorarea față de o posibilă schimbare de abordare a administrației Trump în privința sprijinului militar acordat Ucrainei.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Anchetă complicată după explozia din București: autoritățile se contrazic, blocul riscă să fie demolat Liber TV
Ancheta privind deflagrația devastatoare din Sectorul 5 din București, soldată cu trei morți și 17 răniți, ridică tot mai multe semne de întrebare. Anchetatorii vor să afle acum cine a redeschis alimentarea cu gaze în blocul unde, potrivit Distrigaz, furnizarea fusese sistată încă de joi. Locatarii spun că vinovat ar fi un vecin, decedat în explozie, însă adevărul e îngreunat de declarații contradictorii între autorități și martori. Contradicții între ANRE și DistrigazPotrivit ANRE, compania Distrigaz ar fi transmis că a constatat ruperea sigiliului la branșamentul de gaze în jurul orei 9:30, după care s-a produs explozia. Totuși, mărturiile din teren și imaginile surprinse de camere arată că tragedia s-a produs imediat după ora 9:00.Directorul general al Distrigaz, Dan Pintilie, susține că echipa companiei se afla în drum spre bloc când s-a produs deflagrația: „Echipa s-a dus din nou acolo, iar când a ajuns, s-a produs explozia.” Cine a rupt sigiliul?Blocul fusese debranșat joi, după ce s-au sesizat scurgeri de gaze, iar robinetul de alimentare fusese sigilat în prezența pompierilor. Cu toate acestea, locatarii afirmă că mirosul de gaz a persistat peste noapte, iar senzorii din blocul vecin s-ar fi declanșat.„Era o scurgere de gaze. Au venit cei de la gaze aseară, nu știu ce au făcut. Iar astăzi, un vecin a dat drumul la gaze! Vecinul cred că e decedat, săracul”, a povestit o locatară.Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a confirmat ipoteza unei intervenții neautorizate: „Se bănuiește că cineva a dat drumul la gaz și a rupt sigiliul într-un mod neautorizat.” Suspiciuni privind intervenția unei firmeUn alt locatar susține că după sigilarea robinetului, administratora blocului ar fi apelat la o firmă agreată de ANRE pentru repornirea gazului. „Seara, pe la cinci, au venit, au rupt sigiliul și au zis că ne costă 1.500 de lei să ne lase gazul până mâine. Când am refuzat, au plecat, dar sigiliul a rămas rupt”, a declarat Ionuț Găinaru, locatar, pentru Observator.Firma vizată neagă acuzațiile: „Nu am intervenit asupra sigiliului. Doar am constatat că instalația nu îndeplinea condițiile și am refuzat contractul”, a transmis un reprezentant al companiei. Modificări ilegale și risc de prăbușireDeflagrația a afectat grav structura de rezistență a imobilului, construit în 1981 și având 108 apartamente. Peretele dintre bucătărie și balcon fusese eliminat la etajele 5 și 6, pentru extinderea spațiului, iar explozia s-a produs într-o sufragerie unde, în mod normal, nu ar fi trebuit să existe conducte de gaz.„S-au făcut modificări structurale de-a lungul anilor, ceea ce a slăbit integritatea clădirii”, afirmă surse din anchetă. Blocul riscă acum să fie demolat, iar accesul locatarilor a fost interzis complet.„Nimeni nu mai poate intra să-și ia bunurile. O tragedie se poate întâmpla oricând”, a avertizat Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Locatarii, evacuați și cazați temporarCei peste 400 de locatari evacuați vor fi cazați temporar în hoteluri, costurile fiind acoperite de Primărie. Ulterior, autoritățile promit să le ofere locuințe sociale sau chirie compensată la prețul pieței.Peste 170 de apartamente aveau asigurare facultativă, astfel că o parte dintre proprietari ar putea primi despăgubiri. Primele estimări indică pagube de aproximativ 9 milioane de euro.
11:20
Trump cere încetarea războiului „pe linia frontului”: „Să se oprească acolo unde sunt” Liber TV
Președintele american Donald Trump a comentat întâlnirea sa cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, care a avut loc la Casa Albă, declarând că discuția a fost „foarte interesantă și prietenoasă”, însă a subliniat că este timpul ca părțile implicate să pună capăt războiului și să ajungă la o înțelegere.„I-am spus președintelui Zelenski, așa cum i-am recomandat și președintelui Putin, că este timpul să se oprească uciderile și să se încheie un acord. S-a vărsat destul sânge. Liniile teritoriale sunt deja stabilite prin război și curaj. Ei trebuie să se oprească acolo unde sunt, să declare amândoi victoria și să lase istoria să decidă. Gata cu focurile de armă, gata cu morțile și cheltuielile uriașe. Războiul acesta nu ar fi început niciodată dacă eu aș fi fost președinte”, a spus Trump.Liderul de la Casa Albă a insistat asupra ideii unei încetări imediate a focului „pe linia frontului, oriunde s-ar afla aceasta”, afirmând că orice alt scenariu ar complica definitiv șansele de pace. Discuție tensionată și fără promisiuni privind armele TomahawkPotrivit CNN, întâlnirea a fost „tensionată, sinceră și pe alocuri inconfortabilă”. Jurnaliștii notează că Trump i-a transmis lui Zelenski că Ucraina nu va primi deocamdată rachete de croazieră „Tomahawk”.Surse citate de Axios susțin că Trump obișnuiește să oscileze între promisiuni privind sprijinul militar pentru Kiev și rezerve exprimate după discuțiile cu Vladimir Putin.„Trump pare să aplice lecțiile din negocierile din Orientul Mijlociu, preferând o avansare rapidă spre o soluție, chiar dacă detaliile rămân neclare”, comentează CNN. Zelenski: „Sunt realist”Întrebat de un jurnalist dacă este mai optimist în privința livrărilor de armament după întâlnirea cu Trump, președintele ucrainean a răspuns: „Sunt realist”.Zelenski a precizat că SUA nu au luat încă o decizie privind livrarea de rachete Tomahawk, menționând că Washingtonul „nu dorește o escaladare a conflictului”. El a adăugat că în cadrul întrevederii nu s-a discutat nici despre posibile atacuri ucrainene pe teritoriul Rusiei și nici despre noi sancțiuni împotriva Moscovei. „Să se oprească acolo unde sunt”Mesajul președintelui american sugerează clar susținerea unei încetări a focului „de facto” pe pozițiile actuale ale frontului.„Ei trebuie să se oprească acolo unde sunt. Să declare amândoi victoria și să lase istoria să decidă”, a scris Trump pe rețelele sale sociale.Zelenski, la rândul său, a părut să susțină ideea, afirmând ulterior: „Trump are dreptate — trebuie să ne oprim acolo unde suntem și să începem să vorbim despre pace”.Potrivit presei internaționale, în timp ce Rusia continuă să ceară recunoașterea anexării celor patru regiuni ucrainene, surse diplomatice susțin că Vladimir Putin ar fi dispus să își reducă cererile la controlul integral al regiunilor Donețk și Luhansk, acceptând o eventuală linie de demarcație stabilită pe actualul front.
17 octombrie 2025
22:50
Trump și Zelenski, față în față la Casa Albă: „Putin vrea să pună capăt războiului. Cred că și Zelenski vrea asta” Liber TV
Președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski s-au întâlnit la Casa Albă, în cadrul unei întrevederi care a atras atenția presei internaționale. Casa Albă a publicat imagini de la începutul discuțiilor, însă dialogul a fost greu de auzit. Trump a deschis întrevederea într-o notă informală, complimentându-l pe Zelenski: „Cred că arătați foarte bine în acest sacou. E foarte stilat. Îmi place.”Trump a anunțat că, la viitoarea sa întâlnire cu Vladimir Putin – posibilă la Budapesta – Zelenski va fi „pe fir”, menționând că „între cei doi există multă ostilitate”.Președintele SUA a confirmat că printre subiectele abordate se numără transferul de rachete Tomahawk către Ucraina. „Avem nevoie de Tomahawk și de multe alte arme. Dar poate e mai bine să încheiem războiul fără ele”, a spus Trump. El a adăugat că Statele Unite sunt interesate de dronele ucrainene, pe care le consideră „foarte bune”.Liderul de la Casa Albă a declarat că a discutat recent cu Vladimir Putin timp de două ore și jumătate: „Putin vrea să pună capăt războiului. Cred că și Zelenski vrea asta. Acum trebuie doar să o facem.”Trump a calificat atacurile asupra teritoriului rus cu arme americane cu rază lungă drept o escaladare, dar a adăugat că „vom discuta despre asta”.Întrebat dacă mai crede în posibilitatea ca Ucraina să recupereze toate teritoriile pierdute, Trump a răspuns ambiguu: „Niciodată nu știi ce se va întâmpla. Războiul și pacea sunt imprevizibile.”Întrebat despre diferențele dintre diplomația lui Joe Biden și cea a lui Trump, Zelenski a spus: „Trump are șansa să încheie războiul. Biden nu mai este președinte, deci nu o poate face.”Trump a completat imediat: „Diferența e simplă — unul este extrem de competent, celălalt extrem de incompetent.”Secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth, a purtat o cravată în culorile drapelului Rusiei, detaliu remarcat de jurnaliști. În timpul discuțiilor, Trump l-a întrebat pe Zelenski ce părere are despre o idee de tunel între Rusia și Alaska – propunere respinsă de liderul ucrainean.Zelenski i-a sugerat lui Trump un schimb: sute de drone ucrainene în locul rachetelor Tomahawk. Trump a spus că dorește să transforme conflictul Rusia–Ucraina în „al nouălea război” pe care îl va soluționa.După partea publică a întrevederii, jurnaliștii au fost rugați să părăsească sala. Trump și Zelenski au continuat cu un prânz de lucru, iar declarațiile suplimentare urmează să fie publicate ulterior.
17:00
Șapte persoane intoxicate cu ciuperci de la începutul săptămânii. CNAMUP trage un semnal de alarmă Liber TV
Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) avertizează populația privind riscurile grave ale consumului de ciuperci culese din natură, după ce, de la începutul acestei săptămâni, au fost raportate șapte cazuri de intoxicație în două localități din țară.Primul caz a fost înregistrat pe 14 octombrie 2025, în orașul Nisporeni, unde două femei, în vârstă de 61 și 40 de ani, au ajuns în stare gravă la spital după ce au consumat ciuperci. Cele două erau rude și au prezentat simptome severe de intoxicație la scurt timp după masă. După intervenția echipei medicale de urgență, pacientele au fost transportate la spital pentru tratament specializat.Al doilea caz s-a produs pe 16 octombrie, în satul Danu, raionul Glodeni, unde cinci membri ai aceleiași familii – trei bărbați (de 22, 27 și 60 de ani) și două femei (de 22 și 43 de ani) – au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au mâncat ciuperci culese din pădure și preparate în condiții casnice. Toți au acuzat grețuri, vărsături și stări de slăbiciune, fiind ulterior spitalizați.Potrivit CNAMUP, numărul intoxicațiilor este în creștere, majoritatea cazurilor fiind înregistrate în mediul rural, unde oamenii păstrează tradiția de a consuma ciuperci culese din natură.În perioada 1 septembrie – 13 octombrie 2025, echipele de urgență au fost solicitate pentru 11 cazuri de intoxicație cu ciuperci, dintre care 10 persoane au necesitat spitalizare.Autoritățile medicale recomandă populației să evite consumul ciupercilor necunoscute sau culese din locuri nesigure, întrucât simptomele intoxicației pot apărea la câteva minute sau chiar la câteva ore după consum. Acestea includ grețuri, vărsături, amețeli, tulburări de vedere și, în cazuri severe, halucinații.În caz de suspiciune de intoxicație, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat Serviciul 112, fără a încerca tratamente improvizate.„Protejați-vă sănătatea și a celor dragi – nu consumați ciuperci de proveniență necunoscută”, avertizează CNAMUP.
14:50
Maia Sandu propune vetting și pentru avocați. Reacții dure din breasla juridică: „O lovitură la adresa statului de drept” Liber TV
Declarațiile președintei Maia Sandu privind necesitatea unei reforme a avocaturii și ideea ca și avocații să fie supuși unui proces de vetting au provocat reacții vehemente în rândul juriștilor și al avocaților din Republica Moldova.În cadrul unei emisiuni la Realitatea TV, șefa statului a spus că este nemulțumită de situația din sistemul avocaturii, unde, potrivit ei, „au fost comise multe abuzuri”.„Nu vă supărați, dar cred că ar trebui să facem un vetting și avocaților. Și avocații trebuie să fie oameni onești, să-și demonstreze sursa veniturilor. Trebuie o reformă a avocaturii, nu sunt mare specialist, dar trebuie să revenim la acest subiect”, a declarat Maia Sandu.Președinta a adăugat că „au fost multe abuzuri comise și unii avocați au participat la acestea”, precizând însă că „există și oameni corecți și onești” în profesie.Declarațiile au fost interpretate de o parte a juriștilor drept o ingerință periculoasă în independența profesiei de avocat, generând un val de critici publice. Olesea Stamate: „Sper că a fost o exprimare nereușită”Fosta președintă a Comisiei juridice din Parlament, Olesea Stamate, a reacționat prompt, afirmând că speră ca afirmațiile Maiei Sandu să fi fost „o exprimare nefericită”, și nu o intenție reală.„Dacă însă chiar asta a vrut să zică, această declarație denotă lipsa înțelegerii a ce înseamnă vettingul. Evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor a fost o măsură excepțională, care nu poate fi extinsă. Vettingul avocaților ar fi un nonsens”, a scris Stamate.Ea a adăugat că președinta ar trebui să se concentreze pe legea privind avocatura, aflată din nou în Parlament, și a îndemnat breasla avocaților să propună propriile soluții de transparență și integritate, fără intervenția politicului. Ion Cojocari: „O ingerință gravă în independența apărării”Avocatul Ion Cojocari consideră că o astfel de inițiativă ar fi contrară principiilor statului de drept și ar submina dreptul cetățeanului la o apărare liberă și independentă.„Profesia de avocat funcționează în baza autonomiei și autofinanțării. Statul nu are nicio contribuție instituțională sau financiară. Orice formă de control extern, fie vetting, fie evaluare, ar fi o ingerință gravă. Într-un stat de drept, avocatul nu cere aprobarea statului pentru a apăra un om”, a declarat Cojocari.El a invocat principiile ONU și recomandările Consiliului Europei, care garantează independența profesiei de avocat și interzic orice presiune sau control politic asupra acesteia. Victor Pruteanu: „O tentativă de control politic”Juristul Victor Pruteanu a mers mai departe, numind propunerea președintei „o lovitură directă la adresa statului de drept”.„Avocații nu sunt funcționari publici și nu exercită puterea statului. Ei apără oamenii în fața statului. A supune avocații unui control politic înseamnă a subordona apărarea cetățeanului voinței celor aflați la putere. Vettingul avocaților nu este o reformă, ci o amenințare politică mascată”, a spus Pruteanu.El a avertizat că aplicarea unui astfel de mecanism ar crea un precedent periculos și ar compromite principiile democratice și constituționale ale Republicii Moldova.Declarațiile Maiei Sandu vin în contextul în care legea privind avocatura urmează să fie reexaminată de noul Parlament, după ce, în vară, șefa statului a retrimis proiectul legislativ spre revizuire.
13:40
Voronin refuză să deschidă noul Parlament. Prima ședință va fi condusă de Nicolae Botgros Liber TV
Fostul președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, ales deputat în noul legislativ pe lista blocului „Patriotic”, a anunțat că refuză să deschidă prima ședință a Parlamentului, deși, potrivit regulamentului, această atribuție îi revine decanului de vârstă. Într-o declarație emisă pe 17 octombrie, liderul comuniștilor a criticat actuala guvernare și a afirmat că alegerile parlamentare nu au reflectat voința reală a cetățenilor, fiind „parțial libere” și „parțial democratice”. „Pot eu să-mi permit să deschid prima ședință a acestui Parlament? Da, există tradiții, există regulament. Dar mai există și demnitate politică, iar aceasta nu îmi permite nici măcar pentru câteva minute să mă așez în fotoliul prezidențial. Sunt sigur că se va găsi mai mult de un doritor să o facă. Iar locul meu este alături de tovarășii mei de partid și de alegătorii noștri”, a declarat Vladimir Voronin. Fostul șef de stat a mai spus că noul legislativ „nu reflectă preferințele reale ale societății moldovenești” și a acuzat guvernarea PAS de manipulare electorală și folosirea resurselor administrative în campanie. Conform Regulamentului Parlamentului, ședința de constituire a legislativului nou-ales este prezidată de cel mai în vârstă deputat, până la alegerea președintelui sau a unuia dintre vicepreședinți. În urma refuzului lui Voronin, prima ședință a Parlamentului urmează să fie deschisă de al doilea cel mai în vârstă deputat — dirijorul Nicolae Botgros, în vârstă de 72 de ani, ales pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).
13:30
Doliu în lumea muzicii: s-a stins din viață Alexandru Cazacu, chitaristul legendar al formației „Noroc” Liber TV
Renumitul chitarist al formației „Noroc”, Alexandru Cazacu, una dintre figurile emblematice ale muzicii ușoare din Republica Moldova, a trecut în eternitate. Anunțul trist a fost făcut astăzi de Ministerul Culturii, care i-a adus un omagiu artistului ce a marcat o epocă prin talentul și rafinamentul său. Născut la 7 noiembrie 1949, în satul Acui, raionul Cantemir, Alexandru Cazacu și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă din copilărie. A studiat la școala de muzică din localitate, apoi la instituțiile „E. Coca” și „Ștefan Neaga”, la clasa de baian. În 1967, după ce a obținut locul I la concursul republican al baianiștilor, și-a cumpărat prima chitară – instrumentul care avea să-i definească destinul artistic. După admiterea la Conservator, Cazacu a fost invitat de maestrul Mihai Dolgan să se alăture legendarei formații „Noroc”, devenind, din 1969 și până în 1980, chitaristul solo al ansamblului. Alături de fratele său, Anatol Cazacu, a contribuit la crearea inconfundabilului sunet „Noroc” și a participat la turnee și festivaluri internaționale, inclusiv la Festivalul de la Bratislava. De-a lungul carierei sale, artistul a colaborat cu nume mari ale scenei din spațiul ex-sovietic și din România – Iurie Antonov, „Vesiolîie rebeata”, Sofia Rotaru, „Mondial” și „Phoenix” –, fiind apreciat pentru virtuozitatea și sensibilitatea sa muzicală. După o perioadă petrecută peste hotare, în anii ’90, Cazacu a revenit la Chișinău, unde a activat ca regizor de sunet la Palatul Republicii. În 2008, împreună cu fratele său, a lansat albumul „Remember”, o colecție de aranjamente ale pieselor interpretate de-a lungul timpului în cadrul formației „Noroc”. Ulterior, a continuat activitatea artistică alături de fiul său, conducătorul formației „Dor”, ducând mai departe tradiția muzicală a familiei. Pentru contribuția sa excepțională la dezvoltarea culturii naționale, Alexandru Cazacu a fost distins, în anul 2009, cu titlul onorific „Artist al Poporului”. „Prin dispariția sa, cultura muzicală a Republicii Moldova pierde un artist de mare talent și rafinament, un om care și-a dăruit întreaga viață scenei și publicului. O legendă a „Norocului””, a declarat ministrul Culturii, Sergiu Prodan. Ministerul Culturii transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate, colegilor și tuturor celor care l-au admirat și prețuit pe Alexandru Cazacu – chitaristul care a scris, prin sunetele sale, o pagină de aur în istoria muzicii moldovenești.
12:10
Explozie devastatoare într-un bloc din Rahova: trei morți, printre care o femeie însărcinată, și 17 răniți. Blocul riscă să se prăbușească Liber TV
O explozie puternică a zguduit în această dimineață cartierul Rahova din București, în apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”. Deflagrația s-a produs într-un bloc de opt etaje de pe Calea Rahovei, spulberând pereții și provocând panică printre locatari. Bilanțul este tragic: trei persoane și-au pierdut viața, inclusiv o femeie însărcinată de 24 de ani, iar alte 17 au fost rănite. Etajele 5 și 6 ale imobilului sunt complet distruse, iar blocul prezintă risc major de colaps, potrivit autorităților. La fața locului acționează zeci de echipaje de pompieri, polițiști și medici de urgență. Circulația în zonă este complet blocată. „Blocul este cu risc de prăbușire, motiv pentru care rog locatarii să nu intre în clădire. Situația este în dinamică și foarte periculoasă”, a declarat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, care a precizat că, potrivit primelor date, explozia ar fi fost provocată de o acumulare de gaze. Arafat a explicat că o parte din blocul în formă de „U” a fost avariată semnificativ, iar zona a fost complet evacuată. „Rugăm oamenii să nu încerce să intre în bloc pentru a-și recupera bunurile, pentru că există risc de colaps. Dacă se întâmplă ceva, se întâmplă în secunde”, a avertizat șeful DSU. Martorii descriu scene de groază: „Explozia a fost ca o bombă. A zguduit toate ferestrele din jur. Balconul meu e căzut complet, iar totul e plin de praf și moloz”, a spus o locatară pentru presa locală. O altă victimă a fost aruncată zeci de metri și izbită de un bloc vecin în urma suflului violent al deflagrației. Fațada clădirii s-a prăbușit parțial, iar bucăți de beton și elemente de construcție au căzut peste mașinile din parcare, provocând distrugeri masive. Primăria Municipiului București a anunțat măsuri urgente de sprijin pentru sinistrați. Edilul interimar Stelian Bujduveanu a declarat că persoanele evacuate vor fi relocate în locuințele de necesitate ale Primăriei, iar dacă acestea nu vor fi suficiente, municipalitatea va închiria apartamente pe piața liberă pentru a le asigura adăpost. „Avem locuințe de necesitate pentru astfel de situații. Dacă nu vor fi suficiente, vom plăti chirii pentru a-i reloca pe oameni. Acesta este planul Primăriei pentru a contribui la intervenție”, a spus Bujduveanu pentru Antena 3 CNN. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cauzele exacte ale deflagrației. Zona rămâne complet izolată, iar echipele de intervenție verifică stabilitatea clădirii.
12:00
Zelenski, surprins de anunțul lui Trump privind întâlnirea cu Putin la Budapesta – Kievul spera la acordul pentru rachete Tomahawk Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și echipa sa au fost luați prin surprindere de declarația președintelui american Donald Trump, care a anunțat că a convenit cu Vladimir Putin organizarea unei noi întrevederi la Budapesta, relatează Axios. Potrivit sursei citate, Zelenski, aflat joi la Washington pentru o vizită oficială, manifesta în ultimele zile un optimism prudent înaintea întrevederii cu liderul de la Casa Albă. Kievul spera că Trump va aproba transferul către Ucraina al rachetelor de croazieră cu rază lungă de acțiune Tomahawk. Însă, la scurt timp după aterizarea avionului prezidențial ucrainean pe baza militară Andrews, a devenit cunoscut faptul că Trump discutase deja cu Putin și convenise o întâlnire cu acesta la Budapesta — capitala unei țări percepute la Kiev drept una dintre cele mai puțin prietenoase față de Ucraina. „Președintele ucrainean și echipa sa au fost surprinși de anunțul lui Trump privind discuția cu Vladimir Putin și acordul pentru o întrevedere în Ungaria”, scrie Axios. Donald Trump a declarat anterior că a ajuns la un acord cu Putin privind o întâlnire la Budapesta, fără a preciza data exactă, menționând doar că summitul ar putea avea loc în următoarele două săptămâni. Potrivit Bloomberg, vestea a generat neliniște la Kiev, dar și printre aliații europeni ai Statelor Unite. Experta Centrului pentru o Nouă Securitate Americană, Celeste Wallander, avertizează că, în cazul în care întrevederea nu va produce rezultate concrete, „Putin ar putea transmite lumii semnalul că el este cel care controlează situația”.
10:20
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, evacuat după descoperirea unui bagaj suspect care ar conține substanțe explozive Liber TV
Poliția de Frontieră anunță că, în prezent, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a fost depistat un bagaj în care s-ar putea afla o substanță explozivă. Potrivit comunicatului oficial, polițiștii de frontieră au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și a angajaților aeroportului. La fața locului se află subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, care verifică bagajul suspect. Procedura de înregistrare a pasagerilor a fost suspendată temporar, iar autoritățile avertizează că pot apărea modificări în orarul zborurilor planificate pentru astăzi. Poliția de Frontieră recomandă călătorilor care urmează să zboare din Chișinău să verifice în timp real statutul zborurilor pe panoul online al aeroportului.
10:10
Alexandru Munteanu despre experiență, avere și acuzațiile privind offshore-urile: „Nu am yahturi și avioane, dar am libertatea de a fi independent” Liber TV
Alexandru Munteanu, desemnat de PAS pentru funcția de prim-ministru, a vorbit deschis la PRO TV despre parcursul său profesional, veniturile sale și acuzațiile privind companiile înregistrate în paradisuri fiscale.Fost profesor universitar și om de afaceri cu experiență în investiții internaționale, Munteanu a respins speculațiile potrivit cărora ar fi lipsit din Moldova timp de două decenii:„Informația care a apărut despre mine că nu am fost în Moldova 20 de ani – nu este adevărată. Am venit foarte des, sunt legat de Alianța Franceză.”El a subliniat că experiența sa economică este cea care îl recomandă pentru funcția de premier:„Ar fi arogant din partea mea să vorbesc despre mine, dar trebuie să o fac: am o diversitate de experiențe – macroeconomică, micro, investiții, restructurări. Am fost membru în consiliul a circa 30 de companii și am creat împreună cu partenerii germani ProCredit, un proiect care a sprijinit dezvoltarea IMM-urilor din Moldova.”Întrebat despre averea personală, Munteanu a declarat:„Eu nu mă consider o persoană foarte bogată. Nu am avioane, yahturi, dar am suficiente mijloace ca să-mi asigur familia. Am investit mult în educația copiilor, am doi fii, unul născut în SUA, altul în Moldova. Vreau să am libertatea să călătoresc. Anul acesta, spre exemplu, am vizitat Maramureșul – a fost extraordinar.”Referindu-se la firmele sale înregistrate în zone offshore, Munteanu a precizat că este vorba despre jurisdicții „albe”, recunoscute internațional:„Trebuie să înțelegem că paradisurile fiscale sunt diferite. În SUA, statul Delaware e o zonă offshore, dar nu e paradis. Noi folosim jurisdicții precum Cipru sau British Virgin Islands, unde se aplică legea britanică – una dintre cele mai bune pentru guvernarea corporativă. Ele sunt în zona albă. În astfel de jurisdicții se plătesc impozite. Nu trebuie să le confundăm cu Belize, care e în zona neagră, folosită în furtul miliardului.”Munteanu a amintit și despre Ordinul Legiunii Franceze, primit în 1989 pentru crearea Alianței Franceze din Moldova:„Am primit distincția pentru crearea Alianței Franceze – care a devenit una dintre cele mai mari din Europa.”În prezent, el locuiește temporar la hotel, glumind că a venit „cu one way ticket”, pregătit să se dedice integral noii funcții.
09:00
ULTIMA ORĂ! Prima ședință a Parlamentului va avea loc miercuri, 22 octombrie Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi Decretul privind convocarea Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a. Conform Decretului prezidențial, prima ședință a noului Legislativ va avea loc miercuri, 22 octombrie curent, începând cu ora 10:00. În cadrul acesteia, deputații urmează să aleagă organele de conducere și de lucru ale Parlamentului și să inițieze procedurile pentru învestirea unui nou Guvern.
16 octombrie 2025
22:50
Alexandru Munteanu: „Când țara te cheamă, nu poți spune nu” – viitorul premier vorbește despre decizia de a accepta propunerea Maiei Sandu Liber TV
Potențialul prim-ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, propus de PAS, a vorbit în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la PRO TV despre momentul în care a acceptat să preia responsabilitatea conducerii viitorului Guvern.„Coșmarul cel mai mare era în trecut – dacă nu reușeam ceva. Am primit propunerea de la doamna președinte și apoi nu am dormit două nopți. Eram cu planuri de vacanță, universități, și m-am trezit brusc cu o mare responsabilitate. Având tot respectul față de doamna președinte, am decis să accept propunerea”, a declarat Munteanu.El a explicat că motivația sa ține mai puțin de ambiție personală și mai mult de sentimentul datoriei față de țară:„Doamna președinte a fost foarte convingătoare. Eu nu pot spune nu când un președinte al țării mă cheamă la datorie. Așa m-au educat părinții. Când țara te cheamă – nu ai cum să spui nu. Este locul în care m-am născut și vreau să realizez aici ceva, pentru țară.”Munteanu a adăugat că, în prezent, se lucrează intens la formarea noului Cabinet de miniștri. „Cred că vom fi gata săptămâna viitoare cu componența Cabinetului. În rest, totul depinde de Președinție și Parlament. Am evaluat toți miniștrii și cred că știu aproximativ cine ar trebui să rămână. Avem o viziune la 70-80% referitor la viitorul Guvern”, a precizat el.El a menționat și colaborarea strânsă cu actualul premier Dorin Recean, căruia i-a fost profesor:„Am avantajul să lucrez cu domnul premier Recean, mă ajută mult. Faptul că i-am fost profesor mă bucură, avem încredere reciprocă. Nu a existat nicio condiție cine să rămână în Guvern – din contra, mi-a spus: tu ești profesorul, tu decizi.”La final, Munteanu a transmis un mesaj de unitate:„Eu nu am să pot să fac nimic singur, fără echipă. Doar dacă toți împreună vom contribui.”
22:10
Trump și Putin ar putea avea o întâlnire la Budapesta pentru discuții privind războiul din Ucraina Liber TV
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat în această seară că a avut o convorbire telefonică „foarte productivă” cu omologul său rus, Vladimir Putin, în care s-au înregistrat „progrese semnificative” în direcția opririi războiului dintre Rusia și Ucraina.„Tocmai am încheiat o convorbire telefonică cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, și a fost una foarte productivă. Președintele Putin m-a felicitat pe mine și Statele Unite pentru Marea Realizare a păcii în Orientul Mijlociu, despre care, potrivit lui, s-a visat de secole. Eu cred cu adevărat că succesul din Orientul Mijlociu va contribui la negocierile noastre pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina”, a declarat liderul american.Trump a mai precizat că Putin i-a mulțumit Primei Doamne, Melania Trump, pentru implicarea în activitățile caritabile destinate copiilor și că cei doi lideri au discutat și despre relansarea comerțului ruso-american după încheierea războiului. Întâlnire Trump–Putin la BudapestaÎn urma discuției, cei doi președinți au convenit ca săptămâna viitoare să aibă loc o întâlnire între consilierii de rang înalt ai celor două state. Din partea SUA, delegația va fi condusă de secretarul de stat Marco Rubio.Locul summitului dintre Trump și Putin a fost deja agreat: Budapesta, Ungaria. „Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni într-un loc convenit — la Budapesta — pentru a încerca să punem capăt acestui război rușinos dintre Rusia și Ucraina”, a afirmat Trump.Mâine, liderul american urmează să se întâlnească în Biroul Oval cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a discuta despre convorbirea cu Putin și despre perspectivele unei eventuale soluționări pașnice. Reacția KremlinuluiPotrivit asistentului președintelui Federației Ruse, Iuri Ușakov, discuția telefonică a fost „constructivă și deschisă”. Ușakov a declarat că Trump a menționat „perspective colosale de cooperare” între SUA și Rusia în cazul încheierii conflictului și că a promis să țină cont de toate argumentele prezentate de Putin în discuțiile de mâine cu Zelenski.Oficialul rus a confirmat că cei doi lideri au abordat și subiectul posibilității ca Ucraina să primească rachete americane de croazieră Tomahawk. Putin a avertizat că astfel de livrări nu ar schimba situația de pe câmpul de luptă, dar ar afecta grav relațiile bilaterale dintre Moscova și Washington. Budapesta, scena diplomației păciiPremierul Ungariei, Viktor Orbán, a salutat inițiativa și a transmis că țara sa este pregătită să găzduiască întâlnirea istorică:„Întâlnirea planificată dintre președinții Statelor Unite și Rusiei este o veste excelentă pentru toți oamenii iubitori de pace din întreaga lume. Suntem pregătiți!”, a spus Orbán.Potrivit Kremlinului, detaliile finale și termenele posibile ale summitului vor fi stabilite după convorbirile telefonice dintre miniștrii de externe Serghei Lavrov și Marco Rubio, programate pentru zilele următoare.
14:20
Focar de Salmonella la o masă de pomenire din Orhei: un deces și zeci de persoane spitalizate Liber TV
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) respinge informațiile apărute recent în mass-media potrivit cărora patru persoane ar fi decedat și aproximativ 60 ar fi fost internate în urma unui eveniment desfășurat în satul Ciocîlteni, raionul Orhei. Instituția precizează că aceste date nu corespund realității și nu sunt confirmate de ancheta epidemiologică oficială. Potrivit ANSP, în perioada 31 august – 3 septembrie 2025, a fost înregistrată o izbucnire de grup de toxiinfecție alimentară cauzată de Salmonella enteritidis, după o masă de pomenire organizată într-un local neautorizat din Ciocîlteni. La eveniment au participat 126 de persoane, dintre care 40 au prezentat simptome specifice bolii, iar 29 au necesitat spitalizare. Din păcate, s-a înregistrat un singur caz de deces, al unei persoane de 61 de ani, care nu a fost prezentă la masa de pomenire, dar a consumat alimente contaminate aduse de rude. Investigațiile de laborator efectuate de specialiștii CSP Orhei au confirmat prezența Salmonella enteritidis în probele recoltate de la pacienți și în alimente, alături de alți agenți condiționat patogeni. ANSP subliniază că nu au fost raportate alte decese asociate acestui focar și face apel la instituțiile media să verifice informațiile din surse oficiale înainte de publicare, pentru a evita dezinformarea și panica în rândul populației.
13:10
Două persoane împușcate în urma unor reglări de conturi la o piață din Chișinău Liber TV
Două persoane au fost împușcate în plină zi, în urma unui conflict izbucnit la o piață din Chișinău. Incidentul s-a produs în amiaza zilei de 13 octombrie, în jurul orei 12:00, pe strada Calea Basarabiei, potrivit surselor PulsMedia.MD apropiate anchetei. Conform informațiilor preliminare, cinci bărbați originari din Ialoveni ar fi mers la piață pentru a-și regla conturile cu un individ de 33 de ani, proprietarul unui magazin de materiale de construcție. Acesta ar fi agresat anterior câțiva dintre cei cinci. Cei veniți s-ar fi înarmat cu bâte și l-ar fi atacat pe bărbat, însă acesta ar fi reacționat scoțând un pistol de model Glock, din care a tras mai multe focuri de armă în direcția grupului. În urma împușcăturilor, doi bărbați, de 23 și 39 de ani, au fost răniți și transportați de urgență la spital, prezentând plăgi în zona abdomenului, piciorului și gâtului. Medicii au reușit să le salveze viața, iar în prezent, starea lor este stabilă. După incident, atacatorul a fugit de la fața locului, deși arma pe care o deținea era legală. Ulterior, în urma acțiunilor operative ale ofițerilor de la Inspectoratul de Poliție Centru, acesta a fost identificat și reținut pentru 72 de ore. Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru tentativă de omor. Poliția investighează și acțiunile celorlalți participanți la conflict, care urmează să fie, de asemenea, reținuți.
11:40
(FOTO) Ultimul strat de asfalt, aplicat pe strada Nicolae H. Costin din Chișinău – prima reparație capitală de la construcție Liber TV
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că în aceste zile se aplică ultimul strat de asfalt pe strada Nicolae H. Costin, în perimetrul Ion Pelivan – Liviu Deleanu, din sectorul Buiucani. Edilul a precizat că până la această etapă au fost executate lucrări complexe de modernizare, inclusiv:  • frezarea asfaltului uzat,  • reparația și aducerea la cotă a fântânilor de vizitare și a receptoarelor pluviale,  • amenajarea trotuarelor prin montarea bordurilor, așternerea și compactarea stratului de pietriș și asfalt,  • instalarea pereților de sprijin pe partea pară a străzii. „Aceasta nu a fost reparată niciodată până acum. Muncim în toate sectoarele capitalei”, a declarat Ceban. Lucrările fac parte din programul de reabilitare a infrastructurii rutiere derulat de Primăria Chișinău, care vizează străzi principale și secundare din toate sectoarele orașului.
11:30
Deficitul comercial al Republicii Moldova a crescut cu peste 32% în primele opt luni ale anului 2025 Liber TV
Biroul Național de Statistică (BNS) informează că, în perioada ianuarie–august 2025, Republica Moldova a înregistrat un deficit al balanței comerciale de 4,63 miliarde dolari SUA, cu 32,2% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Această creștere a fost determinată de un avans semnificativ al importurilor de mărfuri (+18,3%), în timp ce exporturile s-au redus cu 2,5%, arată datele oficiale. În luna august 2025, exporturile de mărfuri au totalizat 332,6 milioane dolari SUA, în scădere cu 4,2% față de iulie, dar cu 22% mai mari comparativ cu august 2024. Cumulat, în primele opt luni, exporturile au ajuns la 2,28 miliarde dolari SUA, cu 2,5% mai puțin decât în perioada similară a anului trecut. Exporturile de mărfuri autohtone au crescut ușor (+0,6%), atingând 1,77 miliarde dolari SUA, reprezentând 77,7% din total, în timp ce reexporturile au scăzut cu 11,8%, până la 509 milioane dolari SUA. Principalele destinații ale exporturilor moldovenești au fost: România (29,6%) Italia și Turcia (câte 9,4%) Cehia (8,6%) Ucraina (7,9%) Germania (3,6%). Comparativ cu anul trecut, s-au redus livrările către România (-9,8%), Ucraina (-19,4%), Germania (-33,3%) și Rusia (-18,6%), dar au crescut semnificativ exporturile către Turcia (+57,9%), Cehia (+55%) și Italia (+28,6%). Cele mai exportate produse în ianuarie–august 2025 au fost:  • mașini și aparate electrice (16% din total),  • semințe și fructe oleaginoase (14%),  • legume și fructe (10,2%),  • cereale (8,9%),  • îmbrăcăminte (8,5%) și băuturi alcoolice (6,4%). Importurile – creștere de peste 18% Importurile de mărfuri au constituit 6,91 miliarde dolari SUA în ianuarie–august 2025, în creștere cu 18,3% comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Doar în luna august, importurile s-au cifrat la 889,2 milioane dolari SUA, cu 20,8% mai mult decât în august 2024. Cele mai mari ponderi în structura importurilor au revenit:  • gazului și produselor obținute din gaz (9,1%),  • produselor petroliere (8,6%),  • vehiculelor rutiere (7,8%),  • mașinilor și aparatelor electrice (7%),  • energiei electrice (4,1%) și produselor farmaceutice (3,2%). Importurile de energie electrică au crescut de 4,3 ori, în special datorită livrărilor din România, Croația și Ucraina, iar cele de gaz natural – de 2,2 ori. În schimb, s-au redus importurile de produse petroliere (-9,4%), uleiuri vegetale (-49,3%) și semințe oleaginoase (-19,2%). Comerțul cu partenerii externi Țările Uniunii Europene au rămas principalii parteneri comerciali ai Moldovei:  • 67,5% din exporturi (1,54 miliarde USD, +0,2%),  • 53,9% din importuri (3,73 miliarde USD, +29,6%). Exporturile către țările CSI s-au diminuat cu 19,2%, iar importurile din regiune – cu 11,5%. În topul țărilor de origine a importurilor se află: România (22,8%) China (13,5%) Ucraina (10,4%) Turcia (7,1%) Germania (6,5%).
11:20
Peste o mie de cubanezi luptă pentru Rusia în Ucraina – unii ar fi fost recrutați prin înșelăciune Liber TV
Cel puțin 1.076 de cetățeni cubanezi au luptat sau luptă în prezent pentru armata rusă în Ucraina, potrivit informațiilor furnizate de serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) publicației Kyiv Independent pe 15 octombrie. Conform sursei, 96 dintre aceștia au murit sau sunt dați dispăruți, iar restul se află pe front, majoritatea în unități de infanterie și trupe de asalt. Datele coincid cu estimările americane prezentate la începutul lunii octombrie într-un document neclasificat, în care SUA susțineau că între 1.000 și 5.000 de cubanezi ar lupta alături de forțele ruse. Antrenament de două săptămâni înainte de front Potrivit sursei citate, recruții cubanezi primesc doar două săptămâni de instruire în centrul militar Avangard, din regiunea Moscova, înainte de a fi trimiși în luptă. „Acolo primesc uniformă militară și urmează cursuri de pregătire fizică, tir, medicină tactică și utilizare a dronelor”, a precizat instituția ucraineană. Potrivit HUR, mulți cubanezi ar fi fost păcăliți să călătorească în Rusia, convinși că vor lucra în construcții, după ce au văzut anunțuri „atractive” pe Facebook, YouTube și TikTok. Transportul acestora ar fi fost organizat de intermediari privați, iar vizele de muncă sau turistice au fost eliberate de reprezentanțe diplomatice ruse. După sosirea în Rusia, li s-ar fi oferit contracte militare redactate doar în limba rusă, în locul celor de angajare promise. Într-o declarație din 11 octombrie, Ministerul cubanez de Externe a respins acuzațiile privind implicarea sa în războiul din Ucraina, acuzând Statele Unite de „afirmații false”. „Este incontestabil că niciunul dintre acești indivizi nu acționează cu sprijinul, acordul sau consimțământul statului cubanez”, se arată în comunicat. Cubanezii – printre cele mai numeroase grupuri de străini din armata rusă HUR precizează că, în afară de soldații nord-coreeni, cubanezii reprezintă a cincea cea mai numeroasă naționalitate străină din armata rusă, după Uzbekistan, Tadjikistan, Kazahstan și Belarus. Cetățeni din Siria, Serbia, Nepal și mai multe state africane au luptat de asemenea de partea Rusiei, însă în număr semnificativ mai mic. În 2023, Bloomberg relata că Rusia oferea plăți generoase și promisiunea cetățeniei luptătorilor cubanezi, în ciuda eforturilor Havanei de a limita recrutările.
11:10
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a blocat conturile aflate sub controlul indirect al fostului deputat Vladimir Andronachi Liber TV
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a dispus blocarea fondurilor și a resurselor economice aflate sub controlul indirect al lui Vladimir Andronachi, supus măsurilor restrictive, conform deciziei Consiliului Interinstituțional de Supervizare. Decizia în acest sens a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial, transmite MOLDPRES.Potrivit documentului, decizia de blocare a fondurilor este aplicată „urmare a cercetărilor prin care se confirmă că tranzacția de înstrăinare a părții sociale din capitalul social al S.R.L. „AC Full-Service” constituie o tentativă de substituire a fondatorului Ruslan Alass, persoană asociată subiectului restricțiilor – Vladimir Andronachi, conform Ordinului SIS, cu o persoană neasociată – Veaceslav Neagu, dar aflată în relații conexe intereselor subiectului restricțiilor conform deciziei Consiliului Interinstituțional de Supervizare, Vladimir Andronachi, având ca scop eludarea măsurilor restrictive internaționale”.Decizia a fost remisă Agenției Servicii Publice pentru executare. Totodată, ea a fost remisă spre informare Serviciului de Informații și Securitate, Consiliului Interinstituțional de Supervizare, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și persoanelor vizate. Decizia poate fi contestată la Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 30 zile din data comunicării.La mijlocul lunii iunie curent, autoritățile au anunțat că Republica Moldova, prin Consiliul interinstituțional de supervizare condus de Prim-ministrul Dorin Recean, a impus sancțiuni în privința a 21 de persoane. Printre persoanele vizate sunt Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Gheorghe Cavcaliuc, Marina Tauber, Andronachi Vladimir, Platon Veaceslav, Botnari Constantin, Kalinin Alexandr (cetățenie retrasă), Caramalac Grigore, Chiril Guzun, Arina Corșicova, Dumitru Chitoroagă, Maria Albot, Victor Petrov, Evghenia Guțul, Iurii Cuznețov, Nelli Parutenco, Ilia Uzun, Mihail Vlah, Anatolii Prizenko, Parasca Natalia.Anterior, SFS a aplicat interdicții asupra tranzacțiilor și/sau activităților mai multor companii care s-ar afla sub controlul unor persoane supuse sancțiunilor internaționale.
10:50
La un pas de tragedie! Două persoane din Fălești s-au intoxicat cu monoxid de carbon din cauza sobei defecte Liber TV
Două persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unei sobe de încălzit necurățate. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 15 octombrie 2025, într-o gospodărie din satul Glinjeni, raionul Fălești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:32.Conform informațiilor recepționate, un bărbat în vârstă de 65 de ani și o femeie de 52 de ani s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o sobă. Persoanele au fost depistate de către o rudă, în stare inconștientă în propria locuință.La fața locului au intervenit două echipaje medicale, care au efectuat manevre de resuscitare reușind să readucă oamenii la viață. Ulterior, acestea, au fost transportate la spitalul raional pentru îngrijiri medicale.În urma cercetărilor efectuate de angajații IGSU, s-a stabilit prealabil că intoxicarea s-a produs din cauza nerespectării regulilor de exploatare a sobelor și a canalelor de evacuare a fumului. Proprietarii nu au curățat la timp canalul de evacuare, acesta fiind blocat cu depuneri de cenușă.În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte cu strictețe regulile de securitate la utilizarea sobelor și a altor surse de încălzire. Oamenii sunt rugați să verifice cu atenție sobele înainte de folosirea acestora, asigurându-se că canalele de ventilare sunt curățate și neobturatePotrivit datelor IGSU, de la începutul anului 2025 în Republica Moldova, au fost înregistrate 22 de cazuri de intoxicație cu monoxid de carbon, în urma cărora 58 de persoane au avut de suferit, iar 3 persoane au decedat.În situații de urgență oamenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.
10:10
(VIDEO) Cazino online cu venit ilegal de 25 de milioane de lei, destructurat de oamenii legii: trei bărbați au fost reținuți Liber TV
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii de Poliție, anunță destructurarea unei rețele de cazinouri operaționale pe internet, cu un venit ilegal de 25 de milioane de lei.În acest sens, oamenii legii au desfășurat opt percheziții în Chișinău, cu sprijinul angajaților „Fulger,” de unde au ridicat documente contabile, contracte, tehnică de calcul, suporturi de informație și automobile de lux, toate susceptibile a proveni din activități infracționale. Prin urmare, au fost reținuți trei bărbați pentru organizarea și desfășurarea ilegală a jocurilor de noroc online, precum și pentru spălare de bani – doi din ei fiind cetățeni străini, cu vârste de 37 și 43 de ani.Potrivit oamenilor legii, cei trei ar fi membri ai unui grup criminal organizat activități desfășurate prin intermediul unui oficiu clandestin amplasat în municipiul Chișinău. Astfel, bănuiții ar fi creat și administrat un centru operativ de coordonare a unei rețele de cazinouri online, disimulat sub acoperirea prestării serviciilor IT. În cadrul schemei ilegale, aceștia ar fi utilizat date de identitate obținute fraudulos pentru deschiderea conturilor și portmoneelor electronice, prin intermediul cărora efectuau tranzacții financiare neautorizate.﻿
09:50
Trump îi cere lui Putin să oprească „uciderea ucrainenilor și rușilor”: SUA ar putea susține o nouă ofensivă a Kievului Liber TV
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a cerut liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, să înceteze războiul din Ucraina și „să nu mai ucidă ucraineni și ruși”. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă. „Opriți uciderea ucrainenilor și rușilor, pentru că el (Putin) ucide mulți ruși”, a spus Trump, adăugând că, potrivit estimărilor americane, Rusia ar fi pierdut în război aproximativ 1,5 milioane de oameni, în mare parte soldați. Liderul de la Washington a menționat că Ucraina se pregătește de o nouă ofensivă, iar Statele Unite ar putea decide în curând dacă îi vor furniza armament suplimentar. „Ei vor să treacă la ofensivă. Eu voi lua o decizie în acest sens, dar ei vor să atace, iar noi va trebui să hotărâm dacă îi sprijinim”, a precizat Trump. Totodată, președintele american a anunțat că va discuta cu Volodimir Zelenski pe 17 octombrie, la Washington, pentru a analiza situația de pe front și perspectivele de pace. În același context, Trump a afirmat că India va înceta să mai cumpere petrol din Rusia, iar el intenționează să „convingă China să procedeze la fel”. „[Premierul Indiei, Narendra Modi] m-a asigurat că nu vor mai cumpăra petrol de la Rusia. Nu știu, poate e o știre senzațională. Putem spune așa?”, a glumit liderul de la Casa Albă.
09:40
Curtea Constituțională examinează astăzi validarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie Liber TV
Curtea Constituțională a Republicii Moldova se întrunește astăzi pentru a examina raportul Comisiei Electorale Centrale privind validarea rezultatelor alegerilor parlamentare desfășurate pe 28 septembrie și confirmarea mandatelor noilor deputați. Ședința este programată să înceapă la ora 10:00.Potrivit datelor oficiale centralizate de Comisia Electorală Centrală la 5 octombrie, rata de participare la vot a fost de 52,24%, ceea ce corespunde unui număr de 1.609.579 de alegători. Partidul pro-european Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut o majoritate relativă, cu 55 de mandate din cele 101 ale Parlamentului.Blocul electoral Patriotic s-a clasat pe locul al doilea, cu 26 de mandate, urmat de Blocul electoral Alternativa, care a obținut 8 mandate. Partidul Nostru și Partidul Democrația Acasă vor avea câte 6 reprezentanți în legislativ.
15 octombrie 2025
15:50
Un depozit de producere a brichetelor din raionul Căușeni a luat foc în această dimineață. Patru echipaje de salvatori au luptat cu flăcările Liber TV
În dimineața zilei de 14 octombrie 2025 pompierii IGSU au fost solicitați să intervină la lichidarea unui incendiu izbucnit într-un depozit din localitatea Zaim, raionul Căușeni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:49. Potrivit informațiilor preliminare, flăcările au cuprins utilajul folosit pentru producerea brichetelor. La fața locului au fost îndreptate patru echipaje de salvatori și pompieri. Ajunși, aceștia au stabilit că arde rumeguș de lemn, dar și tehnică de fabricare a brichetelor pentru foc. Datorită intervenției prompte, pompierii au reușit să evacueze din interiorul construcției un automobil, o remorcă și o motocicletă. Incendiul a fost localizat la ora 07:49 și lichidat complet la ora 08:36. În urma arderii au fost distruse mai multe echipamente de producere a brichetelor din interiorul unei încăperi, aproximativ 20% din materia primă stocată într-un alt spațiu și circa 20% din acoperișul depozitului cu suprafața totală de 150 metri pătrați. Victime nu au fost raportate. Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează a fi stabilite ulterior. Potrivit datelor operative, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 31 situații de risc.
14:00
Ion Ceban acuză PAS și PSRM că blochează bugetul Chișinăului: „Nu le pasă de interesele locuitorilor” Liber TV
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a criticat dur fracțiunile Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și Partidului Socialiștilor (PSRM), după ce consilierii municipali nu au votat, pentru a opta oară, bugetul Chișinăului pentru anul 2025. Într-un clip video publicat pe rețelele sociale, edilul a declarat că lipsa votului confirmă „absența voinței politice” și dezinteresul față de locuitorii orașului.„Ceea ce trebuia de demonstrat — Partidul Socialiștilor împreună cu Partidul Acțiune și Solidaritate au renunțat pentru a 8-a oară să voteze bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2025. Asta spune totul despre voința politică și lipsa acesteia. Nu le pasă de interesele locuitorilor. Indiferent ce fac ei, noi continuăm toate proiectele în municipiu”, a declarat Ceban.Edilul a subliniat că, în pofida blocajelor politice, executivul Primăriei va continua să lucreze și să implementeze proiectele planificate:„Capitala nu rămâne fără buget și proiecte. Capitala duce lipsă de consilieri municipali care să gândească pentru locuitori și pentru oraș. PAS și PSRM au scos bugetul pentru anul 2025 de pe ordinea de zi și au o abordare pur politică. Noi, Executivul, vom continua să muncim la fel și să dezvoltăm orașul fără ei.”În replică, fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău l-a acuzat pe Ion Ceban de ipocrizie, susținând că primarul ar trebui mai întâi să prezinte un raport detaliat despre modul în care au fost cheltuiți banii publici, nu să ceară aprobarea unui nou buget.Totodată, consilierii PAS au anunțat că nu vor vota bugetul pentru 2025, pe care îl consideră deja „un an ratat”, și au înaintat mai multe condiții pentru discutarea bugetului din 2026. Printre cerințe se numără acceptarea propunerilor PAS pentru proiectul bugetar și demiterea mai multor persoane din conducerea Primăriei, inclusiv pe Sinilga Școlnic și Irina Gutnic.Amintim că bugetul municipal pentru anul 2025 a fost respins în repetate rânduri, din cauza lipsei de cvorum sau a divergențelor dintre fracțiunile din Consiliul Municipal. Până la adoptarea unui nou document, Chișinăul continuă să funcționeze pe baza unui buget provizoriu.
13:50
Procuratura Anticorupție contestă sentința în dosarul Marinei Tauber și al Partidului „ȘOR”: cere 13 ani de închisoare pentru fosta deputată Liber TV
Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat că a depus apel la Curtea de Apel Centru împotriva sentinței pronunțate la 30 septembrie 2025 de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în dosarul ce o vizează pe fosta deputată Marina Tauber și Partidul Politic „ȘOR”.Potrivit comunicatului instituției, procurorii consideră hotărârea primei instanțe neîntemeiată în partea ce ține de încetarea procesului penal pentru amestec în înfăptuirea justiției și apreciază că pedeapsa de șapte ani și șase luni de închisoare aplicată pentru celelalte patru capete de acuzare este prea blândă în raport cu gravitatea faptelor.„Soluția instanței de încetare a procesului penal pentru amestec în înfăptuirea justiției, motivată prin existența doar a unei contravenții, este neîntemeiată, întrucât fapta comisă întrunește toate elementele constitutive ale unei infracțiuni”, se arată în comunicatul PA. Procurorii susțin că toate probele relevante au fost prezentate instanței, inclusiv înregistrări video și audio, iar argumentul potrivit căruia „nu au fost acumulate suficiente probe” este nejustificat.Totodată, Procuratura Anticorupție consideră că pedeapsa aplicată pentru infracțiunile legate de falsificarea rapoartelor de finanțare a campaniei electorale, acceptarea finanțării ilegale a partidului și implicarea unui grup criminal organizat nu reflectă gravitatea faptelor și nu contribuie la descurajarea unor comportamente similare.„O astfel de pedeapsă nu asigură corectarea eficientă a inculpatei, nu restabilește echitatea socială și nu contribuie la descurajarea altor persoane de a comite infracțiuni similare”, precizează procurorii.În consecință, Procuratura Anticorupție solicită Curții de Apel Centru casarea parțială a sentinței și rejudecarea cauzei, cu recunoașterea vinovăției Marinei Tauber și pentru infracțiunea de amestec în înfăptuirea justiției, aplicându-se o pedeapsă cumulată de 13 ani de închisoare pentru cele cinci capete de acuzare.Amintim că, la sfârșitul lunii septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință prin care Marina Tauber a fost recunoscută vinovată de mai multe infracțiuni legate de finanțarea ilegală a partidului „ȘOR”, însă a fost achitată pentru acuzația de amestec în înfăptuirea justiției.
13:00
La punctul de trecere Sculeni, dintre Republica Moldova și România, va fi instituit controlul coordonat Liber TV
La frontiera de la Sculeni, dintre Republica Moldova și România, va fi aplicat regimul de control coordonat. Acesta presupune efectuarea verificărilor în comun de către autoritățile celor două state. Decizia a fost aprobată de Cabinetul de miniștri. Prin aplicarea principiului de oprire unică, formalitățile vamale și de frontieră vor fi realizate o singură dată, într-un punct comun. Astfel, va fi redus timpul de așteptare la frontieră, va fi sporită siguranța prin cooperare directă între autorități și vor fi dezvoltate schimburile comerciale între cele două maluri ale Prutului. Punctul de trecere Sculeni va deveni al patrulea punct de frontieră în care este implementat conceptul de control coordonat între Republica Moldova și România. Acest regim funcționează deja la frontierele Leușeni–Albița, Giurgiulești–Galați și Cantemir–Fălciu.
12:40
Dorin Recean își laudă succesorul: Alexandru Munteanu va aduce un suflu nou în dezvoltarea economică a țării Liber TV
Dorin Recean a transmis un mesaj de apreciere și recunoștință în cadrul ultimei ședințe a Guvernului, aducând mulțumiri echipei guvernamentale, funcționarilor publici și partenerilor de dezvoltare pentru activitatea din mandatul său. „Vreau să aduc cuvinte de apreciere funcționarilor publici, celor din Cancelaria de Stat și din toate instituțiile pe care le reprezentați, pentru munca depusă. Dincolo de agenda zilnică, a existat și agenda de integrare europeană, dar și numeroase proiecte menite să îmbunătățească viața cetățenilor”, a declarat Recean. Premierul a subliniat că, în ciuda provocărilor, echipa guvernamentală a reușit să mențină unitatea societății și să avanseze pe calea integrării europene: „Cel mai important este că am reușit să fim o societate unită, concentrată pe demnitatea umană, pe independența Republicii Moldova și să demonstrăm că țara noastră este cu adevărat o țară europeană.” Totodată, Dorin Recean a exprimat recunoștință față de succesorul său desemnat, Alexandru Munteanu, pe care l-a cunoscut încă din perioada studenției: „Domnul Munteanu mi-a fost profesor în 1991, m-a convins să merg la electro-fizică, deși eu voiam să fac mecanică. Mi-a spus atunci: Dorin, lumea se mișcă de la atomi spre biți. Experiența sa profesională, de economist, întreprinzător și investitor, va aduce acel suflu nou în Guvern și în societate, necesar pentru dezvoltarea economică. Totodată, va trebui să pună accent pe securitate și justiție”, a menționat premierul. În încheiere, Dorin Recean a mulțumit partenerilor internaționali pentru sprijinul constant și a reiterat angajamentul Republicii Moldova de a continua drumul european.﻿
12:10
Peste 50 de percheziții efectuate de CNA într-un dosar de corupție sistemică la eliberarea permiselor de conducere la Călărași: 3 bănuiți reținuți, 53 de candidați cercetați Liber TV
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, au desfășurat peste 50 de percheziții într-o amplă cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere la Călărași. În urma acțiunilor de urmărire penală, 3 persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Potrivit materialelor cauzei, 53 de candidați pentru obținerea permisului de conducere, administratorul unei școli auto din orașul Călărași, secretara instituției, 3 examinatori, un instructor auto și un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) sunt cercetați pentru corupere activă, corupere pasivă și trafic de influență. Schema presupunea pretinderea și primirea unor sume de bani cuprinse între 500 și 700 de euro pentru asigurarea promovării examenelor teoretice și practice, necesare obținerii dreptului de a conduce mijloace de transport. În prezent, candidații urmează să fie audiați și recunoscuți în calitate de bănuiți pentru comiterea infracțiunii de corupere activă. Totodată, se întreprind măsurile legale pentru suspendarea sau anularea dreptului de a conduce mijloace de transport obținut prin mijloace frauduloase. CNA și procurorii continuă acțiunile de urmărire penală în vederea documentării tuturor persoanelor implicate și stabilirii întregului lanț infracțional.
12:00
(VIDEO) Ion Ceban cere „voință politică” din partea consilierilor: Bugetul Chișinăului pentru 2025, pe ordinea de zi pentru a opta oară Liber TV
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că așteaptă din partea consilierilor municipali „voință politică” la ședința de astăzi a Consiliului Municipal, unde urmează să fie discutat, pentru a opta oară, proiectul bugetului capitalei pentru anul 2025. „Este a opta oară când includem bugetul pentru 2025 pentru a fi votat. Vreau să asigur toată populația că niciun proiect, mare sau mic, nu a avut de suferit din cauza faptului că bugetul nu a fost aprobat”, a spus edilul, subliniind că municipalitatea a reușit să mențină în derulare toate inițiativele planificate. Ceban a menționat printre proiectele importante anularea repetată a taxei de salubrizare, explicând că „cei care au plătit o dată nu trebuie să plătească a doua oară”. Totodată, primarul a făcut trimitere la o serie de proiecte internaționale aflate în derulare, care, potrivit lui, „sunt toate pentru oameni”. Edilul a lansat un nou apel către consilierii municipali, cerându-le să depășească disputele politice și să se concentreze pe interesele chișinăuienilor: „Așteptăm ca aleșii locali să dea dovadă de responsabilitate și să asigure funcționarea eficientă a orașului”, a declarat Ceban. Bugetul municipal pentru 2025 nu a fost aprobat până acum din cauza lipsei de cvorum sau a abținerilor unor consilieri. În consecință, Chișinăul funcționează, deocamdată, pe baza unui buget provizoriu.﻿
11:30
Două persoane electrocutate mortal în Chișinău și Cahul din cauza unor lucrări neautorizate. Premier Energy avertizează: „Respectați zonele de protecție!” Liber TV
Două persoane și-au pierdut viața în urma unor accidente tragice de electrocutare, produse în ultimele zile din cauza efectuării unor lucrări neautorizate în zonele de protecție ale rețelelor electrice. Informația a fost confirmată de compania Premier Energy Distribution, care atrage atenția asupra pericolului mortal reprezentat de nerespectarea normelor de securitate electrică. Potrivit comunicatului, primul accident a avut loc joi, 9 octombrie, în localitatea Colonița, municipiul Chișinău. O betonieră de mare capacitate a fost parcată direct sub conductorii unei linii electrice aeriene de 10 kV, încălcând grav normele de securitate. În timp ce curăța manual interiorul malaxorului, un muncitor a urcat pe scară și s-a apropiat periculos de firele aflate sub tensiune. Acesta a fost electrocutat mortal, rămânând imobilizat pe loc. Al doilea caz s-a produs vineri, 10 octombrie, în municipiul Cahul, când un bărbat care schimba pânza unui panou publicitar stradal a urcat pe carcasa metalică a acestuia. Apropindu-se la o distanță inadmisibilă de conductorii aflați sub tensiune, a fost străpuns de un arc electric și a decedat pe loc. Premier Energy precizează că ambele lucrări au fost realizate fără coordonarea și avizul operatorului de distribuție, iar circumstanțele exacte sunt investigate de Poliție și ANRE. Compania amintește că orice activitate desfășurată în zona de protecție a rețelelor electrice necesită acordul scris al operatorului, conform Hotărârii Guvernului nr. 852/18.12.2024. Încălcarea acestor reguli poate duce nu doar la pierderi de vieți omenești, ci și la sancțiuni administrative sau penale.  Recomandările Premier Energy Distribution:  • Instruirea personalului care lucrează cu utilaje la înălțime sau terasamente (betoniere, macarale, autopompe, excavatoare etc.);  • Respectarea distanțelor minime de siguranță față de liniile electrice aeriene;  • Solicitarea avizului scris al operatorului înainte de începerea oricăror lucrări în zona de protecție. Reguli simple care pot salva vieți:  • Nu efectuați intervenții neautorizate lângă instalațiile electrice;  • Nu folosiți scări, bare sau obiecte metalice în apropierea rețelelor;  • Nu urcați pe piloni, acoperișuri sau copaci din apropierea firelor electrice;  • Evitați aruncarea obiectelor spre instalațiile electrice;  • Supravegheați copiii și țineți animalele departe de liniile de tensiune. Premier Energy îndeamnă cetățenii ca, în caz de defecțiuni sau accidente, să anunțe imediat Serviciul 24h la numărul 022 43 11 11 sau la cel local indicat pe factură. „Nu vă apropiați de instalațiile electrice — vă puneți viața în pericol!”, avertizează compania.
11:30
A promis 15 000 de lei celor care vor vota „corect” la alegerile parlamentare din 2025: un bărbat din Bălți riscă să stea 8 ani după gratii Liber TV
Procuratura Bălți anunță despre expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a unei persoane de comiterea infracțiunii de corupere electorală. Potrivit materialelor cauzei, făptuitorul aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, în special în municipiul Bălți, începând cu luna mai a anului 2025 și până la 23 septembrie (momentul reținerii acestuia), a acționat împreună cu alte persoane în curs de identificare conform unei scheme infracționale bine organizate. Astfel, fiind membrul și simpatizantul unei formațiuni politice interzise pe teritoriul țării, cu scopul determinării alegătorilor să își exercite într-un anumit mod dreptul electoral în cadrul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, preconizate pentru data de 28.09.2025, a venit cu promisiuni de oferire a banilor, față de mai mulți locuitori ai mun.Bălți, iar în mai multe zile ale lunii iulie a anului 2025 au oferit/dat alegătorilor o parte din banii promiși, în scopul determinării lor de a-și exercita dreptul electoral în favoarea unui anumit candidat participant la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Ulterior, învinuitul s-a întâlnit cu o altă persoană, în diferite locații din mun. Bălți, propunându-i să vină la ședințele formațiunii, unde va fi remunerată cu suma de 15 000 lei pentru a vota „corect” în favoarea candidatului respectiv la alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie . Mai târziu, persoanei i-au fost transferate 6500 ruble rusești, bani destinați pentru determinarea și susținerea candidatului formațiunii politice. Promisiune de primire a acelorași sume au fost făcute altor două persoane, uneia din care i-au fost transferate 5000 de ruble rusești. La moment, învinuitul se află în arest preventiv. Acesta și-a recunoscut parțial vina. A recunoscut și faptul că recruta alte persoane cărora le promitea mijloace bănești care urmau să le primească prin intermediul aplicației mobile „PSB Bank” în cazul în care ultimii aveau să nu-și dea votul pentru un anumit partid politic expres menționat. Învinuitul riscă o pedeapsă de până la 8 ani de închisoare.
10:00
Alexandru Munteanu: „Nu am legături cu Panama Papers. Toate companiile mele au fost înregistrate legal” Liber TV
Candidatul propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a confirmat într-o postare publică faptul că poartă discuții cu formațiunea de guvernare privind preluarea mandatului de premier, mulțumind partidului pentru încrederea acordată. „Am primit mai multe întrebări de la prieteni, parteneri din mediul de afaceri, colegi din societatea civilă și presă. Într-adevăr, port discuții cu PAS în legătură cu candidatura la funcția de prim-ministru, căruia îi mulțumesc pentru încredere”, a scris Munteanu. Acesta a precizat că, deși nu este o persoană publică, înțelege necesitatea de a oferi transparență și claritate opiniei publice, dar a îndemnat la respectarea procedurilor legale: „Este important să așteptăm validarea rezultatelor alegerilor de către Curtea Constituțională, ședința de constituire a noului Parlament și discuțiile cu doamna Președintă.” În același mesaj, Munteanu a venit cu precizări și în legătură cu unele informații apărute în spațiul public, respingând orice legături cu persoane sau afaceri controversate: „Nu l-am cunoscut, nu am avut vreo interacțiune sau parteneriat cu politicianul invocat. Simplul fapt că o companie apare în documentele Panama sau Pandora Papers indică doar că a fost înregistrată într-o jurisdicție cu regim fiscal special – o practică legală, folosită frecvent în investiții internaționale.” El a subliniat că toate companiile pe care le-a deținut sau administrat „au fost constituite în conformitate cu legislația internațională, cu operațiuni transparente și respectarea normelor fiscale aplicabile.” Alexandru Munteanu ar putea deveni noul prim-ministru al Republicii Moldova, după validarea rezultatelor alegerilor parlamentare și consultările cu președinta Maia Sandu.
14 octombrie 2025
21:10
Pavel Durov acuză Franța că a încercat să impună o lege care ar transforma telefoanele europenilor în „instrumente de spionaj” Liber TV
Fondatorul aplicației Telegram, Pavel Durov, a lansat un avertisment dur la adresa autorităților franceze și a Uniunii Europene, după ce un proiect de lege cunoscut sub numele de „Chat Control” a fost aproape de a fi adoptat.Potrivit lui Durov, legea ar fi obligat platformele de mesagerie să scaneze toate mesajele private ale utilizatorilor, sub pretextul combaterii criminalității. „Astăzi, Uniunea Europeană aproape că ți-a interzis dreptul la viață privată”, a scris el pe canalul său oficial de Telegram.Durov afirmă că Franța a condus demersul pentru adoptarea acestei legi, menționând numele foștilor și actualilor miniștri de interne, Bruno Retailleau și Laurent Nuñez, care ar fi susținut ideea ca poliția să poată accesa mesajele private ale cetățenilor francezi.Atât partidul Republicanilor, cât și formațiunea „Renaissance” a președintelui Emmanuel Macron ar fi votat în favoarea proiectului.„Astfel de măsuri sunt prezentate ca mijloace de a lupta împotriva criminalității, dar ținta reală sunt oamenii obișnuiți. Criminalii pot folosi VPN-uri sau site-uri speciale ca să se ascundă. În schimb, cetățenii de rând ar fi rămas expuși, iar mesajele lor personale — vulnerabile”, a avertizat Durov. Germania a blocat legea în ultimul momentFondatorul Telegram a mai precizat că opoziția Germaniei a fost cea care a oprit, temporar, adoptarea proiectului: „Astăzi am apărat dreptul la intimitate: poziția bruscă a Germaniei ne-a salvat drepturile.”Totuși, Durov avertizează că libertățile europenilor rămân în pericol, întrucât unii lideri politici continuă să promoveze măsuri care ar permite accesul autorităților la conversațiile private.„În timp ce liderii francezi împing spre un control total asupra mesajelor private, drepturile fundamentale ale cetățenilor francezi — și ale tuturor europenilor — rămân amenințate”, a concluzionat el.Proiectul „Chat Control” este una dintre cele mai controversate inițiative legislative europene din ultimii ani, fiind criticat de activiștii pentru libertăți digitale, care o consideră o încercare de instituire a unei supravegheri în masă asupra utilizatorilor de internet din UE.
16:20
Rutte: China ar putea folosi Rusia pentru a distrage atenția NATO în cazul unui atac asupra Taiwanului Liber TV
Dacă Beijingul ar decide să lanseze o ofensivă împotriva Taiwanului, ar putea profita de agresiunea Rusiei împotriva NATO pentru a devia atenția Alianței Nord-Atlantice. Declarația a fost făcută de secretarul general al NATO, Mark Rutte, în cadrul Adunării Parlamentare a țărilor membre, desfășurate la Ljubljana.„Dacă China ar întreprinde acțiuni împotriva Taiwanului, este foarte probabil ca Beijingul să-și împingă partenerul mai mic, Rusia, condusă de Vladimir Putin, să ia anumite măsuri împotriva NATO, pentru a ne ține ocupați”, a declarat Rutte.Totodată, secretarul general a subliniat că, în prezent, forțele ruse sunt „întinse pe mai multe fronturi și implicate în diverse teatre de operațiuni”. Cu o notă de ironie, el a adăugat: „O submarină rusă singuratică și avariată se târăște înapoi acasă după o misiune de patrulare în Marea Mediterană.”Potrivit publicației The Washington Post, Rusia sprijină China în instruirea și dotarea tehnologică a forțelor sale aeropurtate – unul dintre puținele domenii în care armata rusă încă deține un avantaj față de cea chineză. Documente citate de sursă confirmă existența unui program comun de instruire a parașutiștilor chinezi de către specialiști ruși, inițial pe teritoriul Rusiei, iar ulterior în China.
13:40
Cod galben de înghețuri în Republica Moldova: temperaturi de până la –2°C în nopțile de 15 și 16 octombrie Liber TV
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică Cod Galben de înghețuri, valabilă pentru intervalul 15–16 octombrie 2025.Potrivit SHS, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse din țară se vor înregistra înghețuri în aer cu intensități de –1…–2°C, fenomen care ar putea afecta culturile agricole și plantațiile sensibile la frig.Reprezentanții Serviciului Hidrometeorologic recomandă agricultorilor și autorităților locale să ia măsuri de protecție pentru culturile de toamnă, pomii tineri și sistemele de irigare.
13:10
ULTIMA ORĂ! Igor Grosu: PAS îl va propune pe economistul Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova Liber TV
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a anunțat că formațiunea pe care o conduce îl va înainta pe Alexandru Munteanu drept candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, imediat după validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională și constituirea noului Parlament.„PAS va aștepta validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională și convocarea ședinței Parlamentului de către Președinta Sandu, iar după constituirea fracțiunilor parlamentare, vom merge la Președintă cu candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru”, a declarat Igor Grosu.Potrivit liderului PAS, Munteanu este o personalitate cu un parcurs profesional impresionant, cu experiență vastă în domeniul economic, bancar și investițional, dar și cu o carieră academică și internațională solidă. Cine este Alexandru MunteanuNăscut la 20 ianuarie 1964, la Chișinău, Alexandru Munteanu este economist, profesor universitar și om de afaceri. A absolvit studii în fizică și a activat la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei, ulterior devenind lector conferențiar la Universitatea Tehnică a Moldovei și prodecan al Facultății Internaționale.După crearea Băncii Naționale a Moldovei, a fost numit șef al Secției Operațiuni Valutare, apoi director adjunct al Departamentului Relații Externe. A urmat studii postuniversitare la Columbia University din New York, specializându-se în relații internaționale, bănci și finanțe, și a lucrat ulterior la Banca Mondială din Washington, D.C.Munteanu este fondatorul și președintele Alianței Franceze din Republica Moldova, instituție pe care o conduce de peste trei decenii, și unul dintre fondatorii AmCham Moldova (Camera de Comerț Americană din Moldova).În plan investițional, a ocupat poziții de conducere la Dragon Capital (Ucraina) și a fondat în 2016 compania 4i Capital Partners, activă în Europa de Est. De asemenea, a fost membru în mai multe consilii de administrație din Moldova și Ucraina, precum și co-președinte al Consiliului de Afaceri pe lângă Pactul de Stabilitate de la Viena.Pentru activitatea sa, în 2006 a fost decorat de statul francez cu Ordinul Legiunii de Onoare.„Moldova are nevoie de cât mai mulți oameni bine pregătiți, cu experiență economică vastă, care să conducă efortul de aderare la UE și dezvoltare economică. Îi mulțumim domnului Munteanu, cu o carieră impresionantă, că a ales să se implice când țara are nevoie”, a mai subliniat Igor Grosu.
11:20
Trump confirmă întâlnirea cu Zelenski la Casa Albă și îl propune pe Erdogan ca mediator în războiul din Ucraina: „Este respectat și la Moscova, și la Kiev” Liber TV
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a confirmat că urmează să se întâlnească vineri cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Casa Albă. „Cred că da. Da”, a spus Trump, răspunzând întrebării unui jurnalist dacă întâlnirea va avea loc.Liderul american a vorbit și despre rolul pe care, în opinia sa, l-ar putea avea președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, în soluționarea conflictului din Ucraina. Trump a subliniat că Erdogan este respectat atât la Moscova, cât și la Kiev — un fapt care, spune el, ar putea facilita dialogul între cele două părți.„Erdogan este respectat de Rusia. Nu pot spune despre Ucraina, dar este respectat de ambele țări. Și este prietenul meu. De ce? Pentru că știu să mă înțeleg cu oamenii duri. Nu mă înțeleg cu cei slabi, ci cu cei puternici. Nu știu altfel cum să acționez. Dar Erdogan are o atitudine excelentă față de mine. Știți, când NATO are probleme cu el – ceea ce se întâmplă des – mă sună pe mine, ca să vorbesc cu el. Și eu rezolv problema imediat”, a declarat Donald Trump.
09:30
Astăzi este marcat hramul orașului Chișinău: programul festivităților și scurt istoric Liber TV
Chișinăul își celebrează astăzi Hramul, de sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului, prăznuită de creștinii ortodocși de stil vechi. Ziua a început cu Liturghia de Hram la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chișinău, urmată de târguri, expoziții și alte activități pentru întreaga familie.Prima mențiune a localității datează din iulie 1436, iar ulterior este descris un târg rural prevăzut cu o hală de piatră, grupat în jurul parohiilor Nașterea Fecioarei și Sfinții împărați Constantin și Elena.Decizia de a marca Hramul orașului Chișinău pe 14 octombrie, în ziua sărbătorii religioase Acoperământul Maicii Domnului, s-a luat acum 24 de ani. Până atunci, din anul 1995, Ziua orașului s-a sărbătorit în a doua duminică a lunii octombrie.Din noiembrie 2019, primar general al municipiului Chișinău este Ion Ceban, care își exercită actualmente al doilea mandat. Printre cei mai longevivi primari ai orașului au fost: Carol Schmidt – 26 de ani neîntrerupt (1877-1903) , Dimitrie Lovcinski – 14 ani (în trei termene distincte: între 1825-1830, 1834-1836 și 1843-1845), Dimitrie Mincu – 13 ani (în perioada 1849-1854 și apoi în 1858-1860 și 1861-1866), Serafim Urechean – 11 ani (din 1994 și până în 2005) și Dorin Chirtoacă – 10 ani (2007-2017).“De Hramul orașului, să ne bucurăm de oamenii care dau viață Chișinăului și de tot ce reușim împreună. La mulți ani, Chișinău! La mulți ani, chișinăuieni”, a scris în această dimineață Ion Ceban, primarul capitalei.Începând cu ora 10:00, festivitățile vor continua cu o serie de concerte susținute de Orchestra Simfonică, Capela Corală Academică „Doina” și corurile „Vocile Primăverii”. Soliști precum Mariana Bulicanu, Marina Dobrescu și Violeta Măciunșch vor aduce pe scenă muzică de excepție.De la 11:15 până la 12:30, publicul este invitat la un concert meditativ intitulat „Rugă...”, urmat de spectacolul „Mărgăritare, copiii cântă pentru copii”, în care vor evolua Orchestra Simfonică a Liceului Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu” și coruri de elevi talentați.După-amiaza este dedicată muzicii folclorice și tradițiilor autentice ale țării. Între orele 14:00 și 18:00, vor urca pe scenă artiști, precum Maria Iliuț, Veta Ghimpu-Munteanu, Suzana Popescu, Nicolae Palit, Natalia Munteanu și Constantin Rotaru, acompaniați de ansamblurile „Fluieraș”, „Hora Chișinăului” și „Romanița”.Seara se va încheia cu un spectacol impresionant, ce va aduce pe scenă Frații Advahov, Lupii lui Calancea & GUZ, iar momentul final va fi un concert simfonic grandios, „Epic Symphonic”, dirijat de Dumitru Cărciumaru. Alături de el vor performa artiștii Mariana Bulicanu, Arina Mura, Marcus Lawyer și DJ-ii Guarja și Tayana.
13 octombrie 2025
20:10
Zelenski se va întâlni cu Donald Trump la Washington: apărarea antiaeriană și rachetele Tomahawk, pe agenda discuțiilor Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, urmează să efectueze o vizită la Washington în această săptămână, unde va avea o întrevedere cu președintele Statelor Unite, Donald Trump. Întâlnirea este programată pentru vineri, 17 octombrie, potrivit publicației Financial Times, care citează trei surse apropiate de administrațiile celor doi lideri.Potrivit jurnalistului Christopher Miller, decizia privind vizita a fost luată după două convorbiri telefonice dintre Trump și Zelenski, purtate în weekendul trecut. Cei doi ar fi discutat despre posibila vânzare către Ucraina a rachetelor americane Tomahawk, despre perspectivele unei eventuale încetări a războiului cu Rusia, precum și despre cooperarea bilaterală în domeniul apărării.În cadrul unei conferințe de presă comune cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, Zelenski a confirmat că va merge la Washington:„Cred că trebuie să discutăm o succesiune de pași pe care vreau să-i propun președintelui Trump”, a declarat liderul ucrainean.El a precizat că principalul subiect al vizitei va fi apărarea antiaeriană, dar agenda include și întrevederi cu reprezentanți ai industriei de apărare americane, cu senatori și membri ai Congresului. Totodată, Zelenski intenționează să discute cu companii energetice americane despre nevoile Ucrainei în contextul atacurilor repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice.„Trebuie să fim pregătiți pentru orice tip de atac – inclusiv pentru forme de agresiune la care Rusia încă nu a recurs”, a subliniat Zelenski.În weekend, în timpul convorbirilor cu Donald Trump, cei doi lideri ar fi convenit că „Rusia nu reușește să obțină progrese semnificative pe câmpul de luptă”. Zelenski a menționat că au fost abordate și „chestiuni sensibile”, fără a oferi detalii suplimentare.Delegația ucraineană, condusă de premierul Iulia Sviridenko, se află deja la Washington, unde poartă discuții pregătitoare cu oficiali americani.
14:00
Andrei Năstase, despre strategia LGBTIQ+ a UE: „Europa în care cred nu este cea a experimentelor ideologice, ci Europa omului și a familiei, a libertății cu rădăcini” Liber TV
Andrei Năstase, fost candidat independent la alegerile parlamentare, a comentat strategia pentru egalitatea LGBTIQ+ 2026–2030, lansată de Comisia Europeană, atrăgând atenția asupra implicațiilor asupra minorilor. „Strategia ridică o întrebare de mare sensibilitate: dacă și la ce vârstă poate un minor să își aleagă singur genul. Această problemă trebuie tratată moral, rațional și responsabil, nu ideologic”, a declarat Năstase. Politicianul subliniază că libertatea nu poate fi separată de responsabilitate, iar protejarea copilăriei, echilibrul emoțional și rolul părinților nu sunt obstacole, ci garanții ale unei dezvoltări sănătoase. El atrage atenția și asupra situației sociale din Moldova: unul din cinci copii trăiește în sărăcie extremă, iar disparitățile urban–rural sunt dramatice — 46,6% dintre copiii de la sate sunt săraci, comparativ cu 18,6% în orașe. Năstase argumentează că, în acest context, prioritatea trebuie să fie accesul la educație, sănătate și o viață decentă, și nu promovarea unor agende ideologice care pot confuza generațiile tinere. „Europa în care cred nu este cea a experimentelor ideologice, ci Europa omului și a familiei, a libertății cu rădăcini, a progresului cu măsură și a demnității care unește, nu desparte”, a concluzionat fostul viceprim-ministru. Năstase face apel la autoritățile moldovenești să adopte o poziție clară și echilibrată, care să reflecte interesul superior al copilului, stabilitatea socială și valorile fundamentale ale civilizației europene.
13:20
(VIDEO) Instituțiile educaționale din Chișinău, aproape complet conectate la agentul termic. Primăria: „Până la sfârșitul săptămânii, toate vor avea căldură” Liber TV
128 din cele 130 de instituții educaționale din municipiul Chișinău sunt deja conectate la agentul termoelectric. Anunțul a fost făcut de Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale din această dimineață. Potrivit lui Pavaloi, instituția nr. 225 din sectorul Ciocana urmează să fie conectată astăzi, după ce o defecțiune tehnică internă a împiedicat pornirea sistemului de încălzire. În suburbiile Chișinăului, 23 din cele 27 de grădinițe sunt deja conectate la rețeaua de termoficare. Nu beneficiază încă de căldură:  • o instituție din Dobrogea,  • grădinița nr. 3 din Durlești, unde sunt în desfășurare lucrări de reparație,  • și două grădinițe din suburbiile sectorului Ciocana – nr. 1 și nr. 2. „În această săptămână, toate instituțiile, atât din Capitală, cât și din suburbii, vor fi conectate la agentul termoelectric”, a precizat reprezentantul Direcției Educație. Primăria Chișinău anunță, de asemenea, că procesul de conectare a instituțiilor școlare se face la solicitarea managerilor. Unele școli au fost deja conectate, inclusiv cele cu statut auxiliar, însă majoritatea vor solicita agentul termic după vacanța de toamnă, care începe luni și va dura o săptămână. „După vacanță, vom conecta obligatoriu toate instituțiile școlare”, a declarat Andrei Pavaloi.﻿
