(FOTO) Jaful secolului la Paris: dezvăluiri despre ce au furat hoții din Luvru și cum au acționat sub ochii vizitatorilor
Detalii șocante ies la iveală în cazul jafului spectaculos de la Muzeul Luvru din Paris, petrecut în weekend. Potrivit Le Parisien, hoții au reușit să fure nouă obiecte istorice de o valoare inestimabilă, aparținând cândva familiei imperiale franceze. Printre acestea se numără bijuterii, două coroane, un colier din smaralde, cercei cu safire, o broșă din 1855 și o tiară împodobită cu peste 4.000 de perle și diamante, care a aparținut împărătesei Eugenia. Conform The New York Times, printre piesele dispărute se află și colierul dăruit de Napoleon soției sale, Maria-Luiza, precum și un decor în formă de fundă cu 2.500 de pietre prețioase. Hoții ar fi încercat să fure și coroana împărătesei Eugenia, însă au abandonat-o atunci când au fost surprinși de pază. Postul BFMTV a publicat imagini din timpul jafului, surprinse de camerele de supraveghere. În înregistrare se vede un bărbat îmbrăcat în salopetă, care se dă drept muncitor și sparge o vitrină din celebra Galerie Apollon, în timp ce turiștii trec pe lângă el fără să bănuiască nimic. Poliția franceză a confirmat că unul dintre obiectele furate a fost deja recuperat, însă nu a oferit detalii despre care anume. Investigațiile continuă, iar anchetatorii nu exclud varianta unei grupări specializate în furturi de artă, cu o rețea bine organizată în spate. Jaful, comis „la vedere”, a ridicat semne serioase de întrebare privind securitatea muzeului care adăpostește unele dintre cele mai valoroase opere de artă din lume. Ministerul Culturii a promis o evaluare urgentă a sistemelor de protecție, în timp ce opinia publică franceză este revoltată de ușurința cu care hoții au reușit să acționeze în inima celui mai vizitat muzeu al lumii.
