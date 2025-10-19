Regulament nou: Psihologii școlari vor dedica până la 20 de ore săptămânal activităților cu elevii

17:50

Premierul României, Ilie Bolojan, a anunțat astăzi, 17 octombrie, că blocul de pe strada Vicina din București, afectat de explozia devastatoare, nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat, transmite Observatornews.ro. „Din păcate, am avut în această dimineaţă această tragedie şi îmi exprim compasiunea pentru familiile celor decedaţi, pentru cei răniţi, pentru toţi […]