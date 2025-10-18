FOTO, VIDEO Mii de arbori se sădesc în această toamnă în Capitală. Primar: Invit locuitorii să se alăture

12:30

Un bărbat de 51 de ani a murit pe loc după ce a pierdut controlul motocicletei pe care o conducea, într-un accident produs pe 16 octombrie, pe strada Grigore Vieru din municipiul Hîncești. Potrivit poliției, acesta se afla la ghidonul unei motociclete de model „KAYO", fără număr de înmatriculare, când a derapat și a ajuns […]