Jaf la Luvru: bijuterii regale furate, o coroană distrusă. Muzeul, închis din „motive excepționale”
Realitatea.md, 19 octombrie 2025 14:00
Un jaf a avut loc duminică dimineața, 19 octombrie curent, la Muzeul Luvru, a anunțat ministrul Culturii, Rachida Dati. Conform primelor concluzii ale anchetei, au fost furate mai multe bijuterii care erau expuse la galeria Apollon, informează antena3.ro. Potrivit BBC, hoții au spart două vitrine unde erau expuse bijuteriile Coroanei Franței. Presa franceză scrie că
Acum o oră
14:00
Acum 2 ore
13:30
Ana Revenco: „În războiul informațional, cetățeanul informat este cea mai bună apărare a democrației"
Republica Moldova se confruntă cu un război informațional continuu, în care dezinformarea și manipularea vizează slăbirea încrederii în instituții, divizarea societății și subminarea proceselor democratice. Într-un interviu pentru Ziarul de Gardă, Ana Revenco, directoarea Centrului de Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării (CCSCD), subliniază că pentru a proteja democrația nu sunt suficiente reacții punctuale sau
Acum 4 ore
12:10
În satul Coșernița, raionul Florești, a fost deschisă oficial cantina de ajutor social, destinată să ofere mese calde celor aflați în dificultate. Inițiativa a fost posibilă datorită parteneriatului cu Asociația de caritate din Marea Britanie MSTJ Way, care a sprijinit anterior un proiect similar în raionul Basarabeasca. „Prin deschiderea acestei cantine sociale, venim în sprijinul
11:30
Condiția impusă de Putin lui Trump pentru oprirea războiului din Ucraina: „Este ca și cum le-ai vinde propriul picior"
Putin ar fi cerut cedarea de către Ucraina a regiunii Donetsk, importantă din punct de vedere strategic, drept condiţie pentru încetarea războiului, informează știrileprotv.ro. Condiția a fost impusă în cadrul unei convorbiri telefonice cu preşedintele american Donald Trump, relatează Washington Post, preluat de News.ro. Potrivit publicaţiei americane, citată de https kyivindependent.com, Putin a indicat că
10:50
148 de ani de la fondare: Biblioteca Municipală „B.P. Hașdeu", simbol al culturii chișinăuiene
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu", una dintre cele mai vechi și prestigioase instituții culturale ale Chișinăului, marchează 148 de ani de la fondare. De la o modestă bibliotecă orășenească, fondată în 1877 și având doar câteva mii de volume, a devenit astăzi o rețea modernă cu zeci de filiale, peste un milion de documente și sute
Acum 6 ore
10:20
Eliberează-te în mod conștient de îngrijorări și preocupări. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 19 octombrie 2025. Berbec Nava ta intră în sfârșit în port după ce a navigat atât de mult timp pe mări agitate. E timpul să acostezi pentru o vreme. Relaxează-te și explorează zona. Nu e nimic rău în
09:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că, în aceste zile, până în data de 22 octombrie, nivelul apei în fluviul Nistru va crește semnificativ, ca urmare a sporirii volumului deversat din lacul de acumulare Dubăsari până la 700 m³/s. Potrivit datelor operative, pe sectorul cuprins între orașul Criuleni și satul Răscăieți, nivelul apei urmează să crească
Acum 24 ore
17:30
Explainer: De ce toată România glumește despre gemul bunicii și TVA? Gafa unui oficial l-a făcut furios și pe Bolojan
În ultimele zile, o bună parte din internauții români glumesc despre gemul bunicii și impozite. Totul a pornit de la o declarația a șefului Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) de peste Prut, Adrian Nica, care a spus că „gemul pe care îl face bunica în casă" apare în discuțiile despre deficitul de colectare de
17:00
UE solicită Apple, Google, Snapchat şi YouTube să protejeze minorii. Giganților tehnologici li se cer rapoarte
Uniunea Europeană a expediat solicitări de informații către mai multe companii din domeniul tehnologiei, pentru a verifica dacă acestea aceștia respectă obligațiile privind protecția minorilor. Cererile au fost înaintate către App Store şi Google Play, reţelei de socializare SnapChat, precum şi YouTube, potrivit comisarei europene pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen, înaintea unei
16:30
VIDEO Războiul gunoiului la Bălți: Petkov cere Direcției responsabile să rezolve problema și amenință cu instanța
Orașul Bălți a fost cuprins de gunoi în ultimele zile. Primarul Alexand Petkov a publicat imagini și a vorbit despre problemă pe 13 octombrie, menționând că responsabilă este Direcția Reparații și Construcții Drumuri (DRCD), responsabilă de evacuarea deșeurilor și menținerea curățeniei în jurul platformelor, conform unui contract semnat cu autoritățile municipale în 2019. Conform documentului,
16:20
Partidul Comuniștilor va avea fracțiune separată în noul Parlament. Anunțul a fost făcut de formațiune după reuniunea Comitetului Central. Anterior, Vladimir Voronin a refuzat să prezideze prima ședință a noului Legislativ. Politicianul invoca încălcări în procesul electoral. Candidații PCRM au candidat la alegerile de pe 28 septembrie pe listele Blocului Electoral Patriotic (BEP). Reuniunea socialiștilor,
16:00
Volumul total al creditelor imobiliare noi acordate de băncile din Republica Moldova a ajuns în trimestrul II 2025 la 2,8 miliarde de lei, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Creșterea față de aceeași perioadă a anului trecut este una spectaculoasă de 76,9%. Totuși, comparativ cu trimestrul I a anului 2025 s-a înregistrat
15:30
Cântăreața și mamă a doi feciori, Lia Tăburcean se pregătește intens pentru a treia sarcină. Interpreta a povestit la „O seară perfectă" că visează să aibă și o fiică. Artista afirmă că muncește din greu la sala de forță și are un regim alimentar echilibrat, ca să-și pregătească corpul pentru al 3-lea copil, potrivit CANCAN.MD.
14:50
HOROSCOP Berbecii primesc bani, iar Săgetătorii încep o relație. Zodia care va fi cea mai geloasă
Weekendul este dominat de realism și sensibilitate. Acest amestec poate vindeca perfect, ajută nativii zodiacului să înțeleagă mai bine oamenii din jur și să își planifice viitorul Berbec Dragoste: Weekendul aduce pasiune, dar și nevoia de sinceritate. O conversație intensă poate limpezi neînțelegeri mai vechi. Bani: Ai ocazia să primești o sumă neașteptată sau o
Ieri
14:20
Poliția de Frontieră din România: Doi indieni voiau să treacă ilegal Prutul pe o saltea gonflabilă
Doi cetățeni indieni intenționau să treacă ilegal Prutul, pentru a ajunge în Uniunea Europeană. Planurile le-au fost date peste cap de polițiștii români de frontieră. Incidentul a avut loc la Rădăuți. În timpul unor verificări, străinii au fost prinși încercând să traverseze râul ilegal, pe o saltea gonflabilă. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul
13:40
FOTO, VIDEO Mii de arbori se sădesc în această toamnă în Capitală. Primar: Invit locuitorii să se alăture
Circa 4000 de arbori și 16.500 de arbuști vor fi sădiți în această toamnă în capitală. Locuitorii Chișinăului sunt invitați să se alăture campaniei. Primarul Ion Ceban și reprezentanții municipalității au sădit arbori în sectorul Botanica. În context, edilul a mulțumit tuturor celor care contribuie la amenajarea orașului. „Campania de plantare de toamnă continuă astăzi
13:40
Guvernatoarea BNM, declarații în SUA: Echitatea de gen face instituțiile mai eficiente și competitive
Echitatea de gen și incluziunea financiară sunt factori-cheie ai competitivității și sustenabilității economice, susține guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu. Oficial a abordat subiectul la „Women Leaders' Discussion", desfășurat în cadrul Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional. Evenimentul, organizat de Antonella Bassani, vicepreședintă a Băncii Mondiale pentru Europa și Asia
13:30
13:00
Nu vă speriați dacă observați tehnică militară! Ofițerii moldoveni participă la antrenamente comune cu soldații români
Militarii moldoveni și cei români vor participa împreună la exercițiul „Joint Combined Exchange Training-2025" (JCET). Antrenamentele vor avea loc în perioada 20-31 octombrie 2025. Evenimentul se desfășoară anual, începând cu 2009. Ministerul Apărării precizează că, în contextul antrenamentelor, tehnica militară urmează să se deplaseze din unități la centrele de instruire ale Armatei Naționale, pentru a
12:30
STOP CADRU Nu doar politicienii moldoveni o pățesc! Trump, filmat cum înjură în timpul unei conferințe de presă
Donald Trump a vorbit licențios în fața camerelor, în timpul conferinței de presă pe care a susținut-o înainte de întrevederea cu Vladimir Zelenski. Liderul american s-a scăpat cu vorba, fiind întrebat de jurnaliști despre omologul din Venezuela, Nicolas Maduro. „A oferit totul. A oferit totul, aveți dreptate. Știți de ce? Pentru că nu vrea să
12:00
Remediul neașteptat care te poate salva de răceală. Ameliorează simptomele și crește vigilența
Un studiu cercetătorilor de la Universitatea din Cardiff demonstrează că bomboanele mentolate reprezintă un remediu eficient în caz de răceală. Acestea sunt eficiente dacă boala afectează starea de spirit și performanța. Oamenii de știință au monitorizat 81 de studenți timp de 10 săptămâni. În această perioadă, 17 participanți la cercetarea au dezvoltat o afecțiune ușoară
11:30
Pe unde va zbura Putin? Posibilul traseu al liderului rus, pentru a ajunge la Budapesta
Rusia, SUA și Ungaria discută de câteva zile despre o eventuală întrevedere Putin-Trump în Ungaria. Reuniunea ar putea avea loc la Budapesta, dar deocamdată nu este clar ce traseu va utiliza liderul de la Kremlin, luând în considerare măsurile restrictive ale UE privind survolarea spațiului aerian. Deși, UE a comunicat că „nu există restricții" asupra
10:50
Președintele român cere pedepse după tragedia din București: Cei care au știut și nu au acționat, să răspundă
Nicușor Dan cere pedepse, după ce în urma unei explozii într-un bloc din București au murit trei oameni, iar mai multe persoane au fost rănite, potrivit Agerpres. Liderul de la Cotroceni a transmis un mesaj de compasiune apropiaților victimelor și a notat pe rețelele de socializare că acest caz este unul revoltător. Președintele român afirmă
10:20
Doi copii, găsiți fără suflare într-o baltă. Fetița avea 8 ani, iar băiatul – doar 4
Doi copii au fost găsiți decedați într-o baltă, în județul Vaslui, România. Micuții, o fetiță și un băiețel, erau de 4 și respectiv 8 ani. Cei doi dispăruse o seară mai devreme, în jurul orei 18:30, potrivit Agerpres. Aceștia au fost căutați de localnicii din comuna unde trăiau și depistați în apă. Pentru cele mai
09:50
Zelenski a ieșit cum mâna goală de la Casa Albă? BBC: A plecat rezervat, după discuția cu Trump # Realitatea.md
Vladimir Zelenski pare să fi plecat cu mâna goală de la Casa Albă, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a spus că nu este pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate, notează BBC. Președintele ucrainean nu a răspuns presei la întrebarea despre sistemul de apărare, invocând că părțile vor să evite escaladarea. După […] Articolul Zelenski a ieșit cum mâna goală de la Casa Albă? BBC: A plecat rezervat, după discuția cu Trump apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
METEO Toamna își arată caracterul! Ploi slabe și înghețuri, prognozate pentru weekend # Realitatea.md
Ploi slabe și înghețuri prognozează meteorologii pentru weekend. Precipitațiile vor cădea sâmbătă, pe arii extinse, iar în noaptea spre duminică vor deveni izolate. Temperatura maximă în perioada nopții va scădea +9 grade Celsius până la +1 grad Celsius, se arată în prognozele meteorologilor moldoveni. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Ziua, […] Articolul METEO Toamna își arată caracterul! Ploi slabe și înghețuri, prognozate pentru weekend apare prima dată în Realitatea.md.
17 octombrie 2025
23:00
Trump, de părere că Putin ar putea încerca să tragă de timp în conflictul din Ucraina: „Este posibil. Da” # Realitatea.md
Preşedintele american Donald Trump a recunoscut vineri, 17 octombrie curent, că omologul său rus Vladimir Putin ar putea încerca să tragă de timp în conflictul din Ucraina, apreciind în acelaşi timp că acesta doreşte un acord, a consemnat AFP, informează știrileprotv.ro. „Da, sunt”, a spus Trump, întrebat dacă este îngrijorat de posibilitatea ca liderul de […] Articolul Trump, de părere că Putin ar putea încerca să tragă de timp în conflictul din Ucraina: „Este posibil. Da” apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Prințul Andrew renunță la toate titlurile regale, inclusiv la cel de Duce de York, sub presiunea scandalului Epstein # Realitatea.md
Prințul Andrew, implicat în scandaluri în legătură cu relația sa cu agresorul sexual american Jeffrey Epstein, a anunțat vineri seară că renunță la toate titlurile regale, inclusiv la cel de Duce de York, transmite adevărul.ro. „După ce am vorbit cu regele (Charles al III-lea, fratele său mai mare) și cu familia mea, am ajuns la […] Articolul Prințul Andrew renunță la toate titlurile regale, inclusiv la cel de Duce de York, sub presiunea scandalului Epstein apare prima dată în Realitatea.md.
22:10
Moldova europeană: experți și oficiali discută măsuri pentru justiție, securitate și protecția cetățenilor # Realitatea.md
Timp de două zile, experți, autorități și parteneri internaționali s-au reunit pentru a discuta implementarea angajamentelor Capitolului 24 „Justiție, libertate și securitate”, un pas esențial spre integrarea europeană a Republicii Moldova. Evenimentul, desfășurat sub genericul „Societatea civilă – parteneriat pentru integrare europeană”, a avut loc cu participarea Ministrului Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, Ambasadoarei UE, Iwona […] Articolul Moldova europeană: experți și oficiali discută măsuri pentru justiție, securitate și protecția cetățenilor apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Terminalele și aplicațiile maib nu au funcționat câteva ore. Banca oferă detalii despre ce s-a întâmplat # Realitatea.md
Banca Maib a anunțat că, în seara zilei de 17 octombrie curent, au fost înregistrate probleme tehnice care au afectat disponibilitatea mai multor servicii și aplicații, inclusiv rețeaua de POS-terminale, aplicațiile maib și maib Business, precum și BankFlex. Potrivit instituției, disfuncționalitățile au fost generate de activarea unor sisteme de protecție, care au influențat funcționarea rețelei […] Articolul Terminalele și aplicațiile maib nu au funcționat câteva ore. Banca oferă detalii despre ce s-a întâmplat apare prima dată în Realitatea.md.
21:50
Banca Maib anunță că, în prezent, se înregistrează probleme tehnice care afectează disponibilitatea mai multor servicii și aplicații, inclusiv rețeaua de POS-terminale, aplicațiile maib și maib Business, precum și BankFlex. Potrivit instituției, disfuncționalitățile au fost generate de activarea unor sisteme de protecție, care au influențat funcționarea rețelei băncii. „Specialiștii noștri lucrează intens pentru remedierea situației […] Articolul Terminale și aplicații maib offline. Banca oferă detalii apare prima dată în Realitatea.md.
21:20
Zelenski a ajuns la Casa Albă pentru întâlnirea crucială cu Trump. Liderul SUA are șanse mari să pună capăt războiului # Realitatea.md
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit vineri la Casa Albă pentru a se întâlni cu omologul său american, Donald Trump, pe care speră să-l convingă să livreze rachete Tomahawk Ucrainei, relatează AFP şi Reuters, informează știrileprotv.ro. La sosire, Trump i-a făcut un compliment lui Zelenski pentru costumul purtat: „Îmi place. Este foarte elegant”. Întâlnirea vine […] Articolul Zelenski a ajuns la Casa Albă pentru întâlnirea crucială cu Trump. Liderul SUA are șanse mari să pună capăt războiului apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
Captură impresionantă la vama Leușeni: 690 de cutii cu produse medicale, depistate de autorități # Realitatea.md
Vameșii de la postul Leușeni au dejucat o tentativă de contrabandă cu un lot comercial de produse medicale, ascunse printre bagaje și declarate drept bunuri personale. Întregul lot, 690 de cutii cu produse și accesorii medicale, a fost confiscat de autorități. Potrivit Serviciului Vamal, un bărbat de 32 de ani, nerezident, aflat la volanul unui […] Articolul Captură impresionantă la vama Leușeni: 690 de cutii cu produse medicale, depistate de autorități apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Chișinăul găzduiește noua ediție a proiectului „Arta populară și meșteșugul românesc” # Realitatea.md
Ediția 2025 a proiectului „Arta populară și meșteșugul românesc” a fost inaugurată vineri, 17 octombrie curent, la Chișinău, la Școala de Arte „Valeriu Poleakov”. Potrivit Primăriei capitalei, evenimentul este organizat în parteneriat cu Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, România, cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României. […] Articolul Chișinăul găzduiește noua ediție a proiectului „Arta populară și meșteșugul românesc” apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Un nou scandal în familia regală? Regele Charles l-ar putea exclude pe Prințul Andrew din Ordinul Jartierei # Realitatea.md
Regele Charles analizează posibilitatea de a-l exclude pe fratele său, Prințul Andrew, din Ordinul Jartierei, cea mai înaltă distincție cavalerească din Regatul Unit, pe fondul noilor scandaluri care îl vizează pe ducele de York, scrie Adevarul.ro. Potrivit surselor citate de Daily Mail, la Palatul Buckingham au loc discuții la cel mai înalt nivel privind statutul Prințului […] Articolul Un nou scandal în familia regală? Regele Charles l-ar putea exclude pe Prințul Andrew din Ordinul Jartierei apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
VIDEO Cinci luni de la incendiul dezastros: Locatarii din Durlești îndură frigul și își mută dormitoarele în bucătării # Realitatea.md
La cinci luni de la incendiul care a distrus mansarda unui bloc din orașul Durlești, municipiul Chișinău, locatarii nu au fost reconectați la gaz, transmite TVR Moldova. Odată cu scăderea temperaturilor, oamenii se plâng că îngheață în case și gătesc doar pe plite electrice. Autoritățile promit rezolvarea problemei în săptămânile următoare, însă lucrările la acoperiș […] Articolul VIDEO Cinci luni de la incendiul dezastros: Locatarii din Durlești îndură frigul și își mută dormitoarele în bucătării apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Fapta a costat-o prea scump! O femeie a fost amendată cu 25.000 de lei pentru dare de mită # Realitatea.md
O moldoveancă, pasageră pe ruta Chișinău – Constanța, a fost amendată cu 25 000 de lei după ce a încercat să mituiască polițiștii de frontieră. Incidentul a avut loc la data de 6 iunie 2025. Femeia a plasat în pașaport mijloace bănești, cu intenția de a i se facilita trecerea nepotului minor peste frontieră, deși […] Articolul Fapta a costat-o prea scump! O femeie a fost amendată cu 25.000 de lei pentru dare de mită apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Trei sportivi moldoveni au câștigat medaliile de bronz la Mondialul de grappling din Serbia # Realitatea.md
Sportivii Dumitru Ceban, Cristian Țugulea și Alexandru Romanov au câștigat medaliile de bronz la Campionatul Mondial de grappling, care s-a desfășurat în Serbia. Alexandru Romanov, care anterior a cucerit aurul la proba de grappling fără kimono, a reușit o performanță la fel de remarcabilă, cucerind bronzul la grappling în kimono, în categoria de greutate de […] Articolul Trei sportivi moldoveni au câștigat medaliile de bronz la Mondialul de grappling din Serbia apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Israel și Hamas se acuză reciproc, în timp ce ajutoarele pentru Gaza rămân insuficiente # Realitatea.md
Ajutoarele sunt în continuare insuficiente în Gaza, la o săptămână de la convenirea armistițiului, au atenționat agențiile umanitare, întrucât Israelul întârzie intrarea convoaielor cu alimente în teritoriu. Guvernul israelian și Hamas continuă să se acuze reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului, scrie Digi24.ro. Programul Alimentar Mondial al ONU a anunțat vineri, 17 octombrie, […] Articolul Israel și Hamas se acuză reciproc, în timp ce ajutoarele pentru Gaza rămân insuficiente apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Premierul României, Ilie Bolojan, a anunțat astăzi, 17 octombrie, că blocul de pe strada Vicina din București, afectat de explozia devastatoare, nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat, transmite Observatornews.ro. „Din păcate, am avut în această dimineaţă această tragedie şi îmi exprim compasiunea pentru familiile celor decedaţi, pentru cei răniţi, pentru toţi […] Articolul Blocul din București, unde explozia a luat trei vieți, ar putea fi demolat apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Alegerile în APG: Găgăuzia așteaptă verdictul în cazul Guțul și indicații de la Constantinov # Realitatea.md
Atâta timp cât conducerea Găgăuziei nu se va schimba, dialogul cu Chișinăul va rămâne dificil. Majoritatea deputaților Adunării Populare așteaptă decizia președintelui legislativului de la Comrat, Dmitri Constantinov, precum și verdictul final în dosarul bașcanei Evghenia Guțul. Despre aceasta au relatat mai mulți deputați ai Adunării Populare, citați de corespondentul IPN din Găgăuzia. Deputatul Alexandr […] Articolul Alegerile în APG: Găgăuzia așteaptă verdictul în cazul Guțul și indicații de la Constantinov apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
17:00
Maia Sandu a transmis condoleanțe familiei lui Alexandru Cazacu, chitaristul formației „Noroc” # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de condoleanțe după decesul muzicianului Alexandru Cazacu, chitaristul formației „Noroc”. „Cu profundă tristețe am aflat despre trecerea la cele veșnice a maestrului Alexandru Cazacu, chitarist ce a marcat istoria formației „Noroc” și a muzicii ușoare din Republica Moldova. Sunetul chitarei sale a răsunat în inimile a mii de […] Articolul Maia Sandu a transmis condoleanțe familiei lui Alexandru Cazacu, chitaristul formației „Noroc” apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Prodan, la deschiderea Zilelor Filmului Românesc în Republica Moldova: Vor ajunge în mai multe localități din țară # Realitatea.md
A XI-a ediție a Galei Filmelor Românești a fost inaugurată la Chișinău. Evenimentul a reunit organizatorii, partenerii evenimentului, cineaști, critici de film, dar și oficiali în sala Cineplex „Loteanu”. Ministrul în exercițiu al Culturii, Sergiu Prodan, a vorbit despre maturitatea cinematografiei, importanța colaborărilor dintre cineaștii de pe ambele maluri ale Prutului și facilitarea accesului public […] Articolul Prodan, la deschiderea Zilelor Filmului Românesc în Republica Moldova: Vor ajunge în mai multe localități din țară apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Mai multe sate din raionul Drochia ar putea fi unite cu orașul, potrivit unei propuneri înaintate de primar # Realitatea.md
Orașul Drochia ar putea fi unit cu mai multe localități din apropiere, potrivit unei propuneri înaintate de primarul Nina Cereteu. Inițiativa vizează includerea satelor Miciurin, Țarigrad, Chetrosu și comunelor Baroncea și Șuri în componența orașului Drochia. Proiectul de decizie a fost elaborat și urmează să fie supus votului în cadrul unei ședințe a Consiliului orășenesc […] Articolul Mai multe sate din raionul Drochia ar putea fi unite cu orașul, potrivit unei propuneri înaintate de primar apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Programul European pentru Industria de Apărare: Consiliul și Parlamentul au ajuns la un acord provizoriu # Realitatea.md
Președinția Consiliului Uniunii Europene și negociatorii Parlamentului European (PE) au ajuns la un acord provizoriu privind Programul European pentru Industria de Apărare (EDIP) — un program dedicat de finanțare a apărării, în valoare de 1,5 miliarde de euro pentru perioada 2025–2027, scrie Calea Europeană. Obiectivul EDIP este de a consolida pregătirea de apărare a Uniunii […] Articolul Programul European pentru Industria de Apărare: Consiliul și Parlamentul au ajuns la un acord provizoriu apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Alertă la Nisporeni și Glodeni: 7 persoane au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu ciuperci # Realitatea.md
Șapte persoane au ajuns la urgență în această săptămână, după ce s-au intoxicat cu ciuperci. Potrivit CNAMUP, primul caz a fost înregistrat marți, 14 octombrie, în orașul Nisporeni. Două femei, de 61 și 40 de ani, care erau rude, au consumat împreună ciuperci și au prezentat simptome de intoxicație severă. După acordarea asistenței medicale de […] Articolul Alertă la Nisporeni și Glodeni: 7 persoane au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu ciuperci apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Un bărbat de 40 de ani, aflat la volanul unui automobil Toyota, nu a acordat prioritate și a intrat în coliziune cu un BMW condus de un bărbat de 44 de ani. Accidentul s-a produs astăzi, la ora 12:27, în apropierea localității Sociteni. Potrivit ofițerului de presă, Didenco Mariana, ambii șoferi au fost testați cu […] Articolul Nu a cedat trecerea și a lovit un BMW: accident în apropiere de Sociteni apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Bruxelles-ul salută, cu rezerve, ideea unui summit Trump–Putin la Budapesta: „Trăim în lumea reală” # Realitatea.md
Comisia Europeană a primit favorabil, vineri, perspectiva unei întâlniri între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, planificată să aibă loc la Budapesta, cu condiția ca aceasta să contribuie la avansarea procesului de pace în Ucraina, relatează AFP. „Orice reuniune care face să avanseze procesul vizând instaurarea unei păci juste și durabile în […] Articolul Bruxelles-ul salută, cu rezerve, ideea unui summit Trump–Putin la Budapesta: „Trăim în lumea reală” apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
VIDEO Prima brazdă! Emilian Crețu a dat curs îndemnului Maiei Sandu și împădurește zeci de hectare la Negureni # Realitatea.md
Actorul și influencerul Emilian Crețu, cunoscut și apreciat pentru implicare sa socială, s-a apucat de un nou proiect în folosul comunității, de această dată, în colaborare cu instituțiile statului, alăturându-se Programului Național de Împădurire, inițiat de președinta Maia Sandu, scrie Cancan.md. Nu a trecut mult timp de când actorul a amenajat un parc în capitală, […] Articolul VIDEO Prima brazdă! Emilian Crețu a dat curs îndemnului Maiei Sandu și împădurește zeci de hectare la Negureni apare prima dată în Realitatea.md.
