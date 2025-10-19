Jaf la Luvru: bijuterii regale furate, o coroană distrusă. Muzeul, închis din „motive excepționale”

16:20

Șapte persoane au ajuns la urgență în această săptămână, după ce s-au intoxicat cu ciuperci. Potrivit CNAMUP, primul caz a fost înregistrat marți, 14 octombrie, în orașul Nisporeni. Două femei, de 61 și 40 de ani, care erau rude, au consumat împreună ciuperci și au prezentat simptome de intoxicație severă. După acordarea asistenței medicale de […] Articolul Alertă la Nisporeni și Glodeni: 7 persoane au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu ciuperci apare prima dată în Realitatea.md.