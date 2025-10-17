Trump, de părere că Putin ar putea încerca să tragă de timp în conflictul din Ucraina: „Este posibil. Da”

09:30

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) îl va acționa în instanță pe fostul președinte al României, Klaus Iohannis, pentru recuperarea unui prejudiciu estimat la un milion de euro, relatează Observator. Măsura vine după ce fostul șef de stat ar fi refuzat să plătească suma stabilită de Fisc, în urma confiscării imobilului din centrul Sibiului. Potrivit […]