Un nou scandal în familia regală? Regele Charles l-ar putea exclude pe Prințul Andrew din Ordinul Jartierei
Realitatea.md, 17 octombrie 2025 20:00
Regele Charles analizează posibilitatea de a-l exclude pe fratele său, Prințul Andrew, din Ordinul Jartierei, cea mai înaltă distincție cavalerească din Regatul Unit, pe fondul noilor scandaluri care îl vizează pe ducele de York, scrie Adevarul.ro. Potrivit surselor citate de Daily Mail, la Palatul Buckingham au loc discuții la cel mai înalt nivel privind statutul Prințului
Acum 30 minute
20:00
Un nou scandal în familia regală? Regele Charles l-ar putea exclude pe Prințul Andrew din Ordinul Jartierei # Realitatea.md
Regele Charles analizează posibilitatea de a-l exclude pe fratele său, Prințul Andrew, din Ordinul Jartierei, cea mai înaltă distincție cavalerească din Regatul Unit, pe fondul noilor scandaluri care îl vizează pe ducele de York, scrie Adevarul.ro. Potrivit surselor citate de Daily Mail, la Palatul Buckingham au loc discuții la cel mai înalt nivel privind statutul Prințului
Acum o oră
19:40
VIDEO Cinci luni de la incendiul dezastros: Locatarii din Durlești îndură frigul și își mută dormitoarele în bucătării # Realitatea.md
La cinci luni de la incendiul care a distrus mansarda unui bloc din orașul Durlești, municipiul Chișinău, locatarii nu au fost reconectați la gaz, transmite TVR Moldova. Odată cu scăderea temperaturilor, oamenii se plâng că îngheață în case și gătesc doar pe plite electrice. Autoritățile promit rezolvarea problemei în săptămânile următoare, însă lucrările la acoperiș
Acum 2 ore
19:10
Fapta a costat-o prea scump! O femeie a fost amendată cu 25.000 de lei pentru dare de mită # Realitatea.md
O moldoveancă, pasageră pe ruta Chișinău – Constanța, a fost amendată cu 25 000 de lei după ce a încercat să mituiască polițiștii de frontieră. Incidentul a avut loc la data de 6 iunie 2025. Femeia a plasat în pașaport mijloace bănești, cu intenția de a i se facilita trecerea nepotului minor peste frontieră, deși
18:50
Trei sportivi moldoveni au câștigat medaliile de bronz la Mondialul de grappling din Serbia # Realitatea.md
Sportivii Dumitru Ceban, Cristian Țugulea și Alexandru Romanov au câștigat medaliile de bronz la Campionatul Mondial de grappling, care s-a desfășurat în Serbia. Alexandru Romanov, care anterior a cucerit aurul la proba de grappling fără kimono, a reușit o performanță la fel de remarcabilă, cucerind bronzul la grappling în kimono, în categoria de greutate de
18:30
Israel și Hamas se acuză reciproc, în timp ce ajutoarele pentru Gaza rămân insuficiente # Realitatea.md
Ajutoarele sunt în continuare insuficiente în Gaza, la o săptămână de la convenirea armistițiului, au atenționat agențiile umanitare, întrucât Israelul întârzie intrarea convoaielor cu alimente în teritoriu. Guvernul israelian și Hamas continuă să se acuze reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului, scrie Digi24.ro. Programul Alimentar Mondial al ONU a anunțat vineri, 17 octombrie,
Acum 4 ore
17:50
Premierul României, Ilie Bolojan, a anunțat astăzi, 17 octombrie, că blocul de pe strada Vicina din București, afectat de explozia devastatoare, nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat, transmite Observatornews.ro. „Din păcate, am avut în această dimineaţă această tragedie şi îmi exprim compasiunea pentru familiile celor decedaţi, pentru cei răniţi, pentru toţi
17:40
Alegerile în APG: Găgăuzia așteaptă verdictul în cazul Guțul și indicații de la Constantinov # Realitatea.md
Atâta timp cât conducerea Găgăuziei nu se va schimba, dialogul cu Chișinăul va rămâne dificil. Majoritatea deputaților Adunării Populare așteaptă decizia președintelui legislativului de la Comrat, Dmitri Constantinov, precum și verdictul final în dosarul bașcanei Evghenia Guțul. Despre aceasta au relatat mai mulți deputați ai Adunării Populare, citați de corespondentul IPN din Găgăuzia. Deputatul Alexandr
17:30
Alegerile pentru noul bașcan: Găgăuzia așteaptă verdictul în cazul Guțul și indicații de la Constantinov # Realitatea.md
Atâta timp cât conducerea Găgăuziei nu se va schimba, dialogul cu Chișinăul va rămâne dificil. Majoritatea deputaților Adunării Populare așteaptă decizia președintelui legislativului de la Comrat, Dmitri Constantinov, precum și verdictul final în dosarul bașcanei Evghenia Guțul. Despre aceasta au relatat mai mulți deputați ai Adunării Populare, citați de corespondentul IPN din Găgăuzia. Deputatul Alexandr
17:00
Maia Sandu a transmis condoleanțe familiei lui Alexandru Cazacu, chitaristul formației „Noroc” # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de condoleanțe după decesul muzicianului Alexandru Cazacu, chitaristul formației „Noroc". „Cu profundă tristețe am aflat despre trecerea la cele veșnice a maestrului Alexandru Cazacu, chitarist ce a marcat istoria formației „Noroc" și a muzicii ușoare din Republica Moldova. Sunetul chitarei sale a răsunat în inimile a mii de
16:50
Prodan, la deschiderea Zilelor Filmului Românesc în Republica Moldova: Vor ajunge în mai multe localități din țară # Realitatea.md
A XI-a ediție a Galei Filmelor Românești a fost inaugurată la Chișinău. Evenimentul a reunit organizatorii, partenerii evenimentului, cineaști, critici de film, dar și oficiali în sala Cineplex „Loteanu". Ministrul în exercițiu al Culturii, Sergiu Prodan, a vorbit despre maturitatea cinematografiei, importanța colaborărilor dintre cineaștii de pe ambele maluri ale Prutului și facilitarea accesului public
16:40
Mai multe sate din raionul Drochia ar putea fi unite cu orașul, potrivit unei propuneri înaintate de primar # Realitatea.md
Orașul Drochia ar putea fi unit cu mai multe localități din apropiere, potrivit unei propuneri înaintate de primarul Nina Cereteu. Inițiativa vizează includerea satelor Miciurin, Țarigrad, Chetrosu și comunelor Baroncea și Șuri în componența orașului Drochia. Proiectul de decizie a fost elaborat și urmează să fie supus votului în cadrul unei ședințe a Consiliului orășenesc
16:40
Programul European pentru Industria de Apărare: Consiliul și Parlamentul au ajuns la un acord provizoriu # Realitatea.md
Președinția Consiliului Uniunii Europene și negociatorii Parlamentului European (PE) au ajuns la un acord provizoriu privind Programul European pentru Industria de Apărare (EDIP) — un program dedicat de finanțare a apărării, în valoare de 1,5 miliarde de euro pentru perioada 2025–2027, scrie Calea Europeană. Obiectivul EDIP este de a consolida pregătirea de apărare a Uniunii
Acum 6 ore
16:20
Alertă la Nisporeni și Glodeni: 7 persoane au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu ciuperci # Realitatea.md
Șapte persoane au ajuns la urgență în această săptămână, după ce s-au intoxicat cu ciuperci. Potrivit CNAMUP, primul caz a fost înregistrat marți, 14 octombrie, în orașul Nisporeni. Două femei, de 61 și 40 de ani, care erau rude, au consumat împreună ciuperci și au prezentat simptome de intoxicație severă. După acordarea asistenței medicale de
16:20
Un bărbat de 40 de ani, aflat la volanul unui automobil Toyota, nu a acordat prioritate și a intrat în coliziune cu un BMW condus de un bărbat de 44 de ani. Accidentul s-a produs astăzi, la ora 12:27, în apropierea localității Sociteni. Potrivit ofițerului de presă, Didenco Mariana, ambii șoferi au fost testați cu
15:50
Bruxelles-ul salută, cu rezerve, ideea unui summit Trump–Putin la Budapesta: „Trăim în lumea reală” # Realitatea.md
Comisia Europeană a primit favorabil, vineri, perspectiva unei întâlniri între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, planificată să aibă loc la Budapesta, cu condiția ca aceasta să contribuie la avansarea procesului de pace în Ucraina, relatează AFP. „Orice reuniune care face să avanseze procesul vizând instaurarea unei păci juste și durabile în
15:50
VIDEO Prima brazdă! Emilian Crețu a dat curs îndemnului Maiei Sandu și împădurește zeci de hectare la Negureni # Realitatea.md
Actorul și influencerul Emilian Crețu, cunoscut și apreciat pentru implicare sa socială, s-a apucat de un nou proiect în folosul comunității, de această dată, în colaborare cu instituțiile statului, alăturându-se Programului Național de Împădurire, inițiat de președinta Maia Sandu, scrie Cancan.md. Nu a trecut mult timp de când actorul a amenajat un parc în capitală,
15:40
Vadim Ceban: Livrarea gazului în regiunea transnistreană a fost reluată, dar situația rămâne incertă # Realitatea.md
Livrarea gazului în regiunea transnistreană a fost reluată, dar situația rămâne incertă, declară șeful Moldovagaz, Vadim Ceban. TVR Moldova informează că, potrivit șefului Moldovagaz, în regiune vor ajunge zilnic până la 3 milioane de metri cubi de combustibil albastru. Această cantitate de resursă energetică va fi suficientă pentru a restabili alimentarea cu apă caldă a
15:40
Un birou al Agenției Italiene pentru Cooperare și Dezvoltare va fi deschis în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut în cadrul întrevederii dintre viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi și noul ambasador al Italiei la Chișinău, Giuseppe Maria Perricone, acreditat recent în țara noastră. Potrivit oficialilor, această inițiativă va sprijini lansarea unor programe sustenabile de
15:40
Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut în septembrie la 2,6%, față de 2,4% în august, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat. România se menține, pentru a cincea lună consecutiv, țara cu cea mai ridicată inflație din blocul comunitar – 8,6%, de peste trei ori media europeană, scrie bani.md. După România, cele mai
15:20
Munteanu, despre ce a urmat după oferta de a deveni premier: Două nopți nedormite, discuții cu familia și iată-mă aici # Realitatea.md
Alexandru Munteanu a povestit ce s-a întâmplat în seara când Maia Sandu l-a telefonat și i-a propus să candideze pentru funcția de premier. Politicianul a relatat că inițial președinta a vorbit cu el despre Codruț și cățelul său Cooper, apoi a dat de înțeles că altul este motivul conversației. Potențialul premier a mai afirmat în
14:50
Creștere alarmantă a cancerului mamar în Republica Moldova: Rata depistării tardive rămâne ridicată # Realitatea.md
Cancerul mamar reprezintă cea mai frecventă formă de cancer la femei în Republica Moldova, cu o incidență în creștere. Rata de depistare tardivă, de aproximativ 34,8%, rămâne un motiv major de îngrijorare, influențând direct eficiența tratamentului și prognosticul pacientelor. Potrivit Ministerului Sănătății, până în prezent, peste 20.000 de femei au fost examinate în cadrul programului
14:30
Andrei Știrbu: „Europa înseamnă calitate și pasiune – valori pe care le regăsim în fiecare sticlă de vin din Moldova” # Realitatea.md
Andrei Știrbu este sommelier în Republica Moldova și, prin munca sa, aduce în prim-plan excelența și dedicarea în arta vinului. La Divus, valorile europene prind viață prin fiecare sticlă produsă, reflectând calitatea, atenția la detalii și dezvoltarea durabilă. „Europa ne învață să credem în calitate, în muncă bine făcută și în responsabilitate. La Divus, aceste
Acum 8 ore
13:30
Maia Sandu: Salariile sunt prea mari în unele instituții ale statului și trebuie micșorate # Realitatea.md
Salariile sunt prea mari în unele instituții ale statului și trebuie micșorate, a declarat Maia Sandu în în cadrul emisiunii „Realitatea te privește" de la RLIVE TV. Președinta a menționat, totuși, că există domenii unde este greu să găsești specialiști calificați, cu lefuri mai mici. În același timp, Maia Sandu a punctat că unele ajustări
13:20
Polițiștii de patrulare din nordul țării au depistat, în ultimele 24 de ore, mai mulți bărbați care conduceau în stare de ebrietate și puneau în pericol siguranța pe drumuri. Potrivit oamenilor legii, la Edineț, un bărbat de 46 de ani, aflat la volanul unui Opel, a fost oprit pentru mers neuniform. Aparatul alcooltest a arătat
13:20
FOTO Emoții și misiune internațională: Moldova trimite al patrulea contingent de carabinieri în Kosovo # Realitatea.md
Vineri, 17 octombrie, al patrulea contingent de carabinieri a fost detașat în misiunea internațională KFOR din Kosovo. Echipa, alcătuită dintr-o femeie și doi bărbați, va reprezenta cu onoare Republica Moldova pe scena internațională a păcii și securității. Pe parcursul următoarelor șase luni, carabinierii moldoveni vor face parte din Unitate Multinațională Specializată (MSU), alături de parteneri
13:20
Prețurile la carburanți scad pentru a treia săptămână consecutiv. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, în perioada de referință, prețurile maxime stabilite de ANRE s-au redus cu circa 3,3% pentru benzină și 3,4% la motorina standard, transmite IPN. ANRE explică scăderea prin diminuarea cotațiilor internaționale Platts și deprecierea continuă a țițeiului Brent, care se
12:50
Botgros sau Greceanîi? Lista deputaților care ar putea prezida prima ședință a Parlamentului, după refuzul lui Voronin # Realitatea.md
Parlamentul are decani de vârstă supleanți, care ar putea prezida prima ședință a noului
12:30
Accident fatal la Hîncești: Un bărbat de 51 de ani a murit după ce a derapat cu motocicleta # Realitatea.md
Un bărbat de 51 de ani a murit pe loc după ce a pierdut controlul motocicletei pe care o conducea, într-un accident produs pe 16 octombrie, pe strada Grigore Vieru din municipiul Hîncești. Potrivit poliției, acesta se afla la ghidonul unei motociclete de model „KAYO”, fără număr de înmatriculare, când a derapat și a ajuns […] Articolul Accident fatal la Hîncești: Un bărbat de 51 de ani a murit după ce a derapat cu motocicleta apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
VIDEO A plantat cânepă într-o pădure pentru comercializare. Un bărbat din nordul țării, arestat # Realitatea.md
Un bărbat de 47 de ani din Edineț, suspectat de cultivarea și comercializarea substanțelor narcotice, a fost reținut de polițiști și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit poliției, persoana ar fi plantat cânepă într-o zonă forestieră izolată din raion, în scop de comercializare. În locuința sa, oamenii legii au găsit și ridicat marijuana. […] Articolul VIDEO A plantat cânepă într-o pădure pentru comercializare. Un bărbat din nordul țării, arestat apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
12:20
Voronin nu vrea să prezideze prima ședință a noului Parlament: Locul meu este lângă tovărășii de partid # Realitatea.md
Vladimir Voronin nu vrea să prezideze prima ședință a noului Legislativ, în calitate de cel mai vârstnic deputat. Parlamentarul consideră că noul Parlament nu ar reflecta preferințele societății. Într-un comunicat publicat pe pagina oficială a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, se vorbește despre încălcările raportate de observatori pe parcursul procesului electoral, pretinsele amenințări la suveranitatea […] Articolul Voronin nu vrea să prezideze prima ședință a noului Parlament: Locul meu este lângă tovărășii de partid apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
4 ani de reforme sociale. Alexei Buzu și-a raportat rezultatele privind sprijinul familiilor, munca și digitalizarea # Realitatea.md
Ministrul în exercițiu al Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a prezentat rezultatele și prioritățile recente ale instituției, evidențiind reformele cu impact direct asupra familiilor, copiilor și pieței muncii. Oficialul a subliniat că, în ultimii ani, accentul a fost pus pe sprijinul proactiv, digitalizarea serviciilor și creșterea accesului la prestații sociale fără birocrație. VIDEO Marcel […] Articolul 4 ani de reforme sociale. Alexei Buzu și-a raportat rezultatele privind sprijinul familiilor, munca și digitalizarea apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Fiscul a identificat sute de proprietari care dădeau în chirie fără să plătească impozit # Realitatea.md
În perioada ianuarie – septembrie 2025, au fost înregistrate 23.628 de contracte de dare în locațiune a bunurilor imobile, cu 21,9% mai multe decât în aceeași perioadă din 2024, anunță Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Potrivit datelor oficiale, încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care oferă bunuri în chirie au crescut cu […] Articolul Fiscul a identificat sute de proprietari care dădeau în chirie fără să plătească impozit apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Declinul sectorului civil al economiei rusești și atacurile asupra celor mai populare modele chinezești au dus la o reducere drastică a importurilor de camioane. În luna septembrie, în Rusia au fost livrate doar 643 de camioane noi cu o masă totală de peste 3,5 tone, a declarat directorul general al Avtostat, Serghei Țelikov. Acesta a […] Articolul Importurile de camioane în Rusia s-au prăbușit: minus 92% față de 2024 apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
VIDEO Marcel Spatari: În patru ani, pensia minimă s-a dublat, iar salariul minim a crescut cu 87 la sută # Realitatea.md
Fostul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari, a prezentat vineri, alături de ministrul în exercițiu, Alexei Buzu, un bilanț al reformelor implementate în ultimii patru ani în domeniul muncii și protecției sociale. El a subliniat că politicile ministerului s-au bazat pe continuitate, iar măsurile începute în 2021 au fost dezvoltate și extinse până […] Articolul VIDEO Marcel Spatari: În patru ani, pensia minimă s-a dublat, iar salariul minim a crescut cu 87 la sută apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Atacurile cibernetice ale Rusiei sau ale unor grupuri ruse s-au concentrat în 2025 asupra Ucrainei şi ţărilor membre ale NATO, potrivit unui raport anual al Microsoft publicat joi. „Actorii statali ruşi au extins anvergura ţintelor lor anul acesta, pentru a infiltra reţele şi dispozitive în principal în Ucraina şi în statele membre ale Organizaţiei Tratatului […] Articolul Țările membre NATO sunt principalele ținte ale atacurilor cibernetice ruse apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Igor Dodon, liderul PSRM, a declarat că își va păstra mandatul de deputat și a subliniat că Partidul Socialiștilor a fost prezent în toate legislaturile Parlamentului din 2014 și până în prezent. Totuși, Dodon a menționat că e timpul să facă anumite schimbări. „PSRM a fost în toate parlamentele din 2014 și până în ziua […] Articolul Igor Dodon, liderul PSRM: „Trebuie să venim cu fețe noi” apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
CineMADE in România: Vizionați comedia dramatică „Păzește” de Ovidiu Georgescu la RLIVE TV. Începe la 22:00 # Realitatea.md
Comedia dramatică „Păzește” de Ovidiu Georgescu este filmul din seria „CineMADE în România” difuzat în exclusivitate de RLIVE TV vineri seara. Urmăriți filmul începând cu ora 22:00. Gelu are diferite afaceri tulburi prin România și prin străinătate. Revenind din Germania, bărbatul aterizează la Iași din cauza vremii și se întâlnești în tren cu Mira – […] Articolul CineMADE in România: Vizionați comedia dramatică „Păzește” de Ovidiu Georgescu la RLIVE TV. Începe la 22:00 apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Directorul FSB este bolnav în fază terminală. „Persoanele importante mor chiar în funcție” # Realitatea.md
Șeful Serviciului Federal de Securitate (FSB), Alexander Bortnikov, în vârstă de 73 de ani, este bolnav în fază terminală, au declarat surse anonime pentru jurnalista Iulia Taratuta, de la postul independent Drojd. Unele instituții de presă au relatat anterior că Bortnikov a fost diagnosticat cu cancer. „În aceste condiții, se pare că chiar Bortnikov a […] Articolul Directorul FSB este bolnav în fază terminală. „Persoanele importante mor chiar în funcție” apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Șefa statului: Moscova lansează acuzații la adresa Chișinăului, deoarece este șocată de rezultatul alegerilor # Realitatea.md
Moscova lansează acuzații la adresa Chișinăului, deoarece este șocată de rezultatul alegerilor, consideră șefa statului. Maia Sandu a vorbit la RLIVE TV despre situația altor state post-sovietice și a menționat că țara noastră își dorește pace, iar Kremlinul lansează acuzații privind securitatea, deoarece este șocat de rezultatul alegerilor de pe 28 septembrie. Președinta a numit […] Articolul Șefa statului: Moscova lansează acuzații la adresa Chișinăului, deoarece este șocată de rezultatul alegerilor apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
După validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie de către Curtea Constituțională, președinta Maia Sandu urmează să convoace prima ședință a noului Legislativ până cel târziu pe 28 octombrie. Ședința de constituire va fi prezidată de cel mai în vârstă deputat, comunistul Vladimir Voronin. În următoarele 10 zile vor fi formate fracțiunile parlamentare, urmate de […] Articolul Igor Boțan și Ion Manole, invitați la ”Realitatea te privește” apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Explozie puternică într-un bloc din București: Două persoane au murit, iar mai multe au fost rănite grav # Realitatea.md
Două persoane au murit și cel puțin 11 au fost rănite în urma unei explozii produse în această dimineață, 18 octombrie, într-un bloc din cartierul Rahova, București. Deflagrația a afectat grav două etaje ale imobilului, aflat în zona Liceului „Bolintineanu”, scrie Digi24.ro. Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat că intervenția este în desfășurare: „Toată lumea […] Articolul Explozie puternică într-un bloc din București: Două persoane au murit, iar mai multe au fost rănite grav apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
ANAF îl va da în judecată pe fostul președinte al României. Se cere sechestru pe toate casele lui Klaus Iohannis # Realitatea.md
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) îl va acționa în instanță pe fostul președinte al României, Klaus Iohannis, pentru recuperarea unui prejudiciu estimat la un milion de euro, relatează Observator. Măsura vine după ce fostul șef de stat ar fi refuzat să plătească suma stabilită de Fisc, în urma confiscării imobilului din centrul Sibiului. Potrivit […] Articolul ANAF îl va da în judecată pe fostul președinte al României. Se cere sechestru pe toate casele lui Klaus Iohannis apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
O grupare criminală organizată, specializată în migrație ilegală, trafic de droguri, șantaj și estorcare de bunuri a fost destructurată de polițiștii de frontieră. Potrivit anchetei, gruparea acționa pe teritoriul Republicii Moldova și al Uniunii Europene, având o ierarhie clară și reguli stricte inspirate din aniI ’90. Membrii organizau trecerea frauduloasă a migranților din Asia de […] Articolul Grupare criminală destructurată la frontieră: Migrație ilegală, droguri și șantaj apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Maia Sandu a semnat Decretul privind convocarea ParlamentuluI. Când va avea loc prima ședință # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi, 17 octombrie, Decretul privind convocarea Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a. Conform Decretului prezidențial, prima ședință a noului Legislativ va avea loc miercuri, 22 octombrie curent, începând cu ora 10:00. În cadrul acesteia, deputații urmează să aleagă organele de conducere și de lucru ale Parlamentului și […] Articolul Maia Sandu a semnat Decretul privind convocarea ParlamentuluI. Când va avea loc prima ședință apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Viktor Orban anunţă că a început pregătirile pentru Summitul de la Budapesta: „Ungaria este insula Păcii!” # Realitatea.md
Premierul conservator ungar, Viktor Orban, a asigurat că guvernul său este pregătit pentru găzduirea următorului summit al preşedinţilor rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump, anunţat mai devreme de liderul de la Casa Albă după o convorbire telefonică cu omologul său de la Kremlin, relatează agenţiile MTI şi EFE, potrivit Agerpres. „Tocmai am vorbit la […] Articolul Viktor Orban anunţă că a început pregătirile pentru Summitul de la Budapesta: „Ungaria este insula Păcii!” apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi,17 octombrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 08:00-08:30 Al treilea contingent al Inspectoratului General de Carabinieri, detașat în misiunea KFOR din Kosovo 10:00 Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 17 octombrie 2025 10:00 Conferință de presă susținută de directorul Serviciului Vamal, Alexandru Iacub 10:00 Dezbaterea publică întitulată: „Beneficiile […] Articolul CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Structura noului Guvern este stabilită în proporție de 90%, a anunțat candidatul PAS la funcția de premier # Realitatea.md
Candidatul înaintat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de premier, Alexandru Munteanu, a declarat că noua structură a Cabinetului de miniștri este conturată în proporție de 80-90%, iar componența finală ar putea fi anunțată săptămâna viitoare. Invitat în emisiunea „În PROfunzime” de la PRO TV, Munteanu a spus că poartă discuții cu mai […] Articolul Structura noului Guvern este stabilită în proporție de 90%, a anunțat candidatul PAS la funcția de premier apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Trump anunță că nu dă rachete Tomahawk Ucrainei, înainte de întâlnirea cu Zelenski: „Avem și noi nevoie de ele” # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a relatat, joi seara, în Biroul Oval, despre convorbirea telefonică purtată cu Vladimir Putin, care a avut loc cu doar câteva ore mai devreme. Liderul SUA a fost întrebat de jurnaliști despre o posibilă livrare de rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina – subiect despre care președintele Volodimir Zelenski urmează să […] Articolul Trump anunță că nu dă rachete Tomahawk Ucrainei, înainte de întâlnirea cu Zelenski: „Avem și noi nevoie de ele” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
07:20
Casa Albă anunță reducerea semnificativă a prețului Ozempic, medicamentul popular pentru slăbit # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a declarat că prețul celui mai popular medicament pentru slăbit produs de compania farmaceutică Novo Nordisk va fi redus și că negocierile pentru stabilirea noii sume vor fi rapide. Anunțul a fost făcut în cadrul unui eveniment desfășurat la Casa Albă, dedicat tratamentelor pentru fertilitate și costurilor medicamentelor. Novo Nordisk comercializează […] Articolul Casa Albă anunță reducerea semnificativă a prețului Ozempic, medicamentul popular pentru slăbit apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Soarele în Balanță și Jupiter în Rac îi ajută pe mulți nativi să se exprime fără teamă și să-și susțină punctul de vedere cu încredere. Este o zi favorabilă pentru comunicare autentică și asumare personală. Berbec (21 martie – 19 aprilie)Ai puterea de a depăși frustrările dacă îți menții o atitudine pozitivă. La locul de […] Articolul Horoscop 17 octombrie: Astrele aduc câștiguri și armonie în viața de familie apare prima dată în Realitatea.md.
