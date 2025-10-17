Chișinăul găzduiește noua ediție a proiectului „Arta populară și meșteșugul românesc”

08:20

Premierul conservator ungar, Viktor Orban, a asigurat că guvernul său este pregătit pentru găzduirea următorului summit al preşedinţilor rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump, anunţat mai devreme de liderul de la Casa Albă după o convorbire telefonică cu omologul său de la Kremlin, relatează agenţiile MTI şi EFE, potrivit Agerpres. „Tocmai am vorbit la […]