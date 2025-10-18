CANCAN.MD Vine barza în familia Liei Tăburcean? „Mă rog să fie fetiță!”
Realitatea.md, 18 octombrie 2025 15:30
Cântăreața și mamă a doi feciori, Lia Tăburcean se pregătește intens pentru a treia sarcină. Interpreta a povestit la „O seară perfectă" că visează să aibă și o fiică. Artista afirmă că muncește din greu la sala de forță și are un regim alimentar echilibrat, ca să-și pregătească corpul pentru al 3-lea copil, potrivit CANCAN.MD.
• • •
Acum 30 minute
15:30
Acum 2 ore
14:50
HOROSCOP Berbecii primesc bani, iar Săgetătorii încep o relația. Zodia care va fi cea mai geloasă # Realitatea.md
Weekendul este dominat de realism și sensibilitate. Acest amestec poate vindeca perfect, ajută nativii zodiacului să înțeleagă mai bine oamenii din jur și să își planifice viitorul Berbec Dragoste: Weekendul aduce pasiune, dar și nevoia de sinceritate. O conversație intensă poate limpezi neînțelegeri mai vechi. Bani: Ai ocazia să primești o sumă neașteptată sau o
14:20
Poliția de Frontieră din România: Doi indieni voiau să treacă ilegal Prutul pe o saltea gonflabilă # Realitatea.md
Doi cetățeni indieni intenționau să treacă ilegal Prutul, pentru a ajunge în Uniunea Europeană. Planurile le-au fost date peste cap de polițiștii români de frontieră. Incidentul a avut loc la Rădăuți. În timpul unor verificări, străinii au fost prinși încercând să traverseze râul ilegal, pe o saltea gonflabilă. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul
Acum 4 ore
13:40
FOTO, VIDEO Mii de arbori se sădesc în această toamnă în Capitală. Primar: Invit locuitorii să se alăture # Realitatea.md
Circa 4000 de arbori și 16.500 de arbuști vor fi sădiți în această toamnă în capitală. Locuitorii Chișinăului sunt invitați să se alăture campaniei. Primarul Ion Ceban și reprezentanții municipalității au sădit arbori în sectorul Botanica. În context, edilul a mulțumit tuturor celor care contribuie la amenajarea orașului. „Campania de plantare de toamnă continuă astăzi
13:40
Guvernatoarea BNM, declarații în SUA: Echitatea de gen face instituțiile mai eficiente și competitive # Realitatea.md
Echitatea de gen și incluziunea financiară sunt factori-cheie ai competitivității și sustenabilității economice, susține guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu. Oficial a abordat subiectul la „Women Leaders' Discussion", desfășurat în cadrul Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional. Evenimentul, organizat de Antonella Bassani, vicepreședintă a Băncii Mondiale pentru Europa și Asia
13:30
FOTO, VIDEO Mii de arbori se de arbori se sădesc în această toamnă în Capitală. Primar: Invit locuitorii să se alăture # Realitatea.md
13:00
Nu vă speriați dacă observați tehnică militară! Ofițerii moldoveni participă la antrenamente comune cu soldații români # Realitatea.md
Militarii moldoveni și cei români vor participa împreună la exercițiul „Joint Combined Exchange Training-2025" (JCET). Antrenamentele vor avea loc în perioada 20-31 octombrie 2025. Evenimentul se desfășoară anual, începând cu 2009. Ministerul Apărării precizează că, în contextul antrenamentelor, tehnica militară urmează să se deplaseze din unități la centrele de instruire ale Armatei Naționale, pentru a
12:30
STOP CADRU Nu doar politicienii moldoveni o pățesc! Trump, filmat cum înjură în timpul unei conferințe de presă # Realitatea.md
Donald Trump a vorbit licențios în fața camerelor, în timpul conferinței de presă pe care a susținut-o înainte de întrevederea cu Vladimir Zelenski. Liderul american s-a scăpat cu vorba, fiind întrebat de jurnaliști despre omologul din Venezuela, Nicolas Maduro. „A oferit totul. A oferit totul, aveți dreptate. Știți de ce? Pentru că nu vrea să
12:00
Remediul neașteptat care te poate salva de răceală. Ameliorează simptomele și crește vigilența # Realitatea.md
Un studiu cercetătorilor de la Universitatea din Cardiff demonstrează că bomboanele mentolate reprezintă un remediu eficient în caz de răceală. Acestea sunt eficiente dacă boala afectează starea de spirit și performanța. Oamenii de știință au monitorizat 81 de studenți timp de 10 săptămâni. În această perioadă, 17 participanți la cercetarea au dezvoltat o afecțiune ușoară
Acum 6 ore
11:30
Pe unde va zbura Putin? Posibilul traseu al liderului rus, pentru a ajunge la Budapesta # Realitatea.md
Rusia, SUA și Ungaria discută de câteva zile despre o eventuală întrevedere Putin-Trump în Ungaria. Reuniunea ar putea avea loc la Budapesta, dar deocamdată nu este clar ce traseu va utiliza liderul de la Kremlin, luând în considerare măsurile restrictive ale UE privind survolarea spațiului aerian. Deși, UE a comunicat că „nu există restricții" asupra
10:50
Președintele român cere pedepse după tragedia din București: Cei care au știut și nu au acționat, să răspundă # Realitatea.md
Nicușor Dan cere pedepse, după ce în urma unei explozii într-un bloc din București au murit trei oameni, iar mai multe persoane au fost rănite, potrivit Agerpres. Liderul de la Cotroceni a transmis un mesaj de compasiune apropiaților victimelor și a notat pe rețelele de socializare că acest caz este unul revoltător. Președintele român afirmă
10:20
Doi copii, găsiți fără suflare într-o baltă. Fetița avea 8 ani, iar băiatul – doar 4 # Realitatea.md
Doi copii au fost găsiți decedați într-o baltă, în județul Vaslui, România. Micuții, o fetiță și un băiețel, erau de 4 și respectiv 8 ani. Cei doi dispăruse o seară mai devreme, în jurul orei 18:30, potrivit Agerpres. Aceștia au fost căutați de localnicii din comuna unde trăiau și depistați în apă. Pentru cele mai
Acum 8 ore
09:50
Zelenski a ieșit cum mâna goală de la Casa Albă? BBC: A plecat rezervat, după discuția cu Trump # Realitatea.md
Vladimir Zelenski pare să fi plecat cu mâna goală de la Casa Albă, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a spus că nu este pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate, notează BBC. Președintele ucrainean nu a răspuns presei la întrebarea despre sistemul de apărare, invocând că părțile vor să evite escaladarea. După
09:20
METEO Toamna își arată caracterul! Ploi slabe și înghețuri, prognozate pentru weekend # Realitatea.md
Ploi slabe și înghețuri prognozează meteorologii pentru weekend. Precipitațiile vor cădea sâmbătă, pe arii extinse, iar în noaptea spre duminică vor deveni izolate. Temperatura maximă în perioada nopții va scădea +9 grade Celsius până la +1 grad Celsius, se arată în prognozele meteorologilor moldoveni. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Ziua,
Acum 24 ore
23:00
Trump, de părere că Putin ar putea încerca să tragă de timp în conflictul din Ucraina: „Este posibil. Da” # Realitatea.md
Preşedintele american Donald Trump a recunoscut vineri, 17 octombrie curent, că omologul său rus Vladimir Putin ar putea încerca să tragă de timp în conflictul din Ucraina, apreciind în acelaşi timp că acesta doreşte un acord, a consemnat AFP, informează știrileprotv.ro. „Da, sunt", a spus Trump, întrebat dacă este îngrijorat de posibilitatea ca liderul de
22:40
Prințul Andrew renunță la toate titlurile regale, inclusiv la cel de Duce de York, sub presiunea scandalului Epstein # Realitatea.md
Prințul Andrew, implicat în scandaluri în legătură cu relația sa cu agresorul sexual american Jeffrey Epstein, a anunțat vineri seară că renunță la toate titlurile regale, inclusiv la cel de Duce de York, transmite adevărul.ro. „După ce am vorbit cu regele (Charles al III-lea, fratele său mai mare) și cu familia mea, am ajuns la
22:10
Moldova europeană: experți și oficiali discută măsuri pentru justiție, securitate și protecția cetățenilor # Realitatea.md
Timp de două zile, experți, autorități și parteneri internaționali s-au reunit pentru a discuta implementarea angajamentelor Capitolului 24 „Justiție, libertate și securitate", un pas esențial spre integrarea europeană a Republicii Moldova. Evenimentul, desfășurat sub genericul „Societatea civilă – parteneriat pentru integrare europeană", a avut loc cu participarea Ministrului Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, Ambasadoarei UE, Iwona
22:00
Terminalele și aplicațiile maib nu au funcționat câteva ore. Banca oferă detalii despre ce s-a întâmplat # Realitatea.md
Banca Maib a anunțat că, în seara zilei de 17 octombrie curent, au fost înregistrate probleme tehnice care au afectat disponibilitatea mai multor servicii și aplicații, inclusiv rețeaua de POS-terminale, aplicațiile maib și maib Business, precum și BankFlex. Potrivit instituției, disfuncționalitățile au fost generate de activarea unor sisteme de protecție, care au influențat funcționarea rețelei
21:50
Banca Maib anunță că, în prezent, se înregistrează probleme tehnice care afectează disponibilitatea mai multor servicii și aplicații, inclusiv rețeaua de POS-terminale, aplicațiile maib și maib Business, precum și BankFlex. Potrivit instituției, disfuncționalitățile au fost generate de activarea unor sisteme de protecție, care au influențat funcționarea rețelei băncii. „Specialiștii noștri lucrează intens pentru remedierea situației
21:20
Zelenski a ajuns la Casa Albă pentru întâlnirea crucială cu Trump. Liderul SUA are șanse mari să pună capăt războiului # Realitatea.md
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit vineri la Casa Albă pentru a se întâlni cu omologul său american, Donald Trump, pe care speră să-l convingă să livreze rachete Tomahawk Ucrainei, relatează AFP şi Reuters, informează știrileprotv.ro. La sosire, Trump i-a făcut un compliment lui Zelenski pentru costumul purtat: „Îmi place. Este foarte elegant". Întâlnirea vine
21:10
Captură impresionantă la vama Leușeni: 690 de cutii cu produse medicale, depistate de autorități # Realitatea.md
Vameșii de la postul Leușeni au dejucat o tentativă de contrabandă cu un lot comercial de produse medicale, ascunse printre bagaje și declarate drept bunuri personale. Întregul lot, 690 de cutii cu produse și accesorii medicale, a fost confiscat de autorități. Potrivit Serviciului Vamal, un bărbat de 32 de ani, nerezident, aflat la volanul unui
20:40
Chișinăul găzduiește noua ediție a proiectului „Arta populară și meșteșugul românesc” # Realitatea.md
Ediția 2025 a proiectului „Arta populară și meșteșugul românesc" a fost inaugurată vineri, 17 octombrie curent, la Chișinău, la Școala de Arte „Valeriu Poleakov". Potrivit Primăriei capitalei, evenimentul este organizat în parteneriat cu Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu, România, cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României.
20:00
Un nou scandal în familia regală? Regele Charles l-ar putea exclude pe Prințul Andrew din Ordinul Jartierei # Realitatea.md
Regele Charles analizează posibilitatea de a-l exclude pe fratele său, Prințul Andrew, din Ordinul Jartierei, cea mai înaltă distincție cavalerească din Regatul Unit, pe fondul noilor scandaluri care îl vizează pe ducele de York, scrie Adevarul.ro. Potrivit surselor citate de Daily Mail, la Palatul Buckingham au loc discuții la cel mai înalt nivel privind statutul Prințului
19:40
VIDEO Cinci luni de la incendiul dezastros: Locatarii din Durlești îndură frigul și își mută dormitoarele în bucătării # Realitatea.md
La cinci luni de la incendiul care a distrus mansarda unui bloc din orașul Durlești, municipiul Chișinău, locatarii nu au fost reconectați la gaz, transmite TVR Moldova. Odată cu scăderea temperaturilor, oamenii se plâng că îngheață în case și gătesc doar pe plite electrice. Autoritățile promit rezolvarea problemei în săptămânile următoare, însă lucrările la acoperiș
19:10
Fapta a costat-o prea scump! O femeie a fost amendată cu 25.000 de lei pentru dare de mită # Realitatea.md
O moldoveancă, pasageră pe ruta Chișinău – Constanța, a fost amendată cu 25 000 de lei după ce a încercat să mituiască polițiștii de frontieră. Incidentul a avut loc la data de 6 iunie 2025. Femeia a plasat în pașaport mijloace bănești, cu intenția de a i se facilita trecerea nepotului minor peste frontieră, deși
18:50
Trei sportivi moldoveni au câștigat medaliile de bronz la Mondialul de grappling din Serbia # Realitatea.md
Sportivii Dumitru Ceban, Cristian Țugulea și Alexandru Romanov au câștigat medaliile de bronz la Campionatul Mondial de grappling, care s-a desfășurat în Serbia. Alexandru Romanov, care anterior a cucerit aurul la proba de grappling fără kimono, a reușit o performanță la fel de remarcabilă, cucerind bronzul la grappling în kimono, în categoria de greutate de
18:30
Israel și Hamas se acuză reciproc, în timp ce ajutoarele pentru Gaza rămân insuficiente # Realitatea.md
Ajutoarele sunt în continuare insuficiente în Gaza, la o săptămână de la convenirea armistițiului, au atenționat agențiile umanitare, întrucât Israelul întârzie intrarea convoaielor cu alimente în teritoriu. Guvernul israelian și Hamas continuă să se acuze reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului, scrie Digi24.ro. Programul Alimentar Mondial al ONU a anunțat vineri, 17 octombrie,
17:50
Premierul României, Ilie Bolojan, a anunțat astăzi, 17 octombrie, că blocul de pe strada Vicina din București, afectat de explozia devastatoare, nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat, transmite Observatornews.ro. „Din păcate, am avut în această dimineaţă această tragedie şi îmi exprim compasiunea pentru familiile celor decedaţi, pentru cei răniţi, pentru toţi
17:40
Alegerile în APG: Găgăuzia așteaptă verdictul în cazul Guțul și indicații de la Constantinov # Realitatea.md
Atâta timp cât conducerea Găgăuziei nu se va schimba, dialogul cu Chișinăul va rămâne dificil. Majoritatea deputaților Adunării Populare așteaptă decizia președintelui legislativului de la Comrat, Dmitri Constantinov, precum și verdictul final în dosarul bașcanei Evghenia Guțul. Despre aceasta au relatat mai mulți deputați ai Adunării Populare, citați de corespondentul IPN din Găgăuzia. Deputatul Alexandr
17:30
Alegerile pentru noul bașcan: Găgăuzia așteaptă verdictul în cazul Guțul și indicații de la Constantinov # Realitatea.md
17:00
Maia Sandu a transmis condoleanțe familiei lui Alexandru Cazacu, chitaristul formației „Noroc” # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu a transmis un mes
16:50
Prodan, la deschiderea Zilelor Filmului Românesc în Republica Moldova: Vor ajunge în mai multe localități din țară # Realitatea.md
A XI-a ediție a Galei Filmelor Românești a fost inaugurată la Chișinău. Evenimentul a reunit organizatorii, partenerii evenimentului, cineaști, critici de film, dar și oficiali în sala Cineplex „Loteanu”. Ministrul în exercițiu al Culturii, Sergiu Prodan, a vorbit despre maturitatea cinematografiei, importanța colaborărilor dintre cineaștii de pe ambele maluri ale Prutului și facilitarea accesului public […] Articolul Prodan, la deschiderea Zilelor Filmului Românesc în Republica Moldova: Vor ajunge în mai multe localități din țară apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Mai multe sate din raionul Drochia ar putea fi unite cu orașul, potrivit unei propuneri înaintate de primar # Realitatea.md
Orașul Drochia ar putea fi unit cu mai multe localități din apropiere, potrivit unei propuneri înaintate de primarul Nina Cereteu. Inițiativa vizează includerea satelor Miciurin, Țarigrad, Chetrosu și comunelor Baroncea și Șuri în componența orașului Drochia. Proiectul de decizie a fost elaborat și urmează să fie supus votului în cadrul unei ședințe a Consiliului orășenesc […] Articolul Mai multe sate din raionul Drochia ar putea fi unite cu orașul, potrivit unei propuneri înaintate de primar apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Programul European pentru Industria de Apărare: Consiliul și Parlamentul au ajuns la un acord provizoriu # Realitatea.md
Președinția Consiliului Uniunii Europene și negociatorii Parlamentului European (PE) au ajuns la un acord provizoriu privind Programul European pentru Industria de Apărare (EDIP) — un program dedicat de finanțare a apărării, în valoare de 1,5 miliarde de euro pentru perioada 2025–2027, scrie Calea Europeană. Obiectivul EDIP este de a consolida pregătirea de apărare a Uniunii […] Articolul Programul European pentru Industria de Apărare: Consiliul și Parlamentul au ajuns la un acord provizoriu apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Alertă la Nisporeni și Glodeni: 7 persoane au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu ciuperci # Realitatea.md
Șapte persoane au ajuns la urgență în această săptămână, după ce s-au intoxicat cu ciuperci. Potrivit CNAMUP, primul caz a fost înregistrat marți, 14 octombrie, în orașul Nisporeni. Două femei, de 61 și 40 de ani, care erau rude, au consumat împreună ciuperci și au prezentat simptome de intoxicație severă. După acordarea asistenței medicale de […] Articolul Alertă la Nisporeni și Glodeni: 7 persoane au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu ciuperci apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Un bărbat de 40 de ani, aflat la volanul unui automobil Toyota, nu a acordat prioritate și a intrat în coliziune cu un BMW condus de un bărbat de 44 de ani. Accidentul s-a produs astăzi, la ora 12:27, în apropierea localității Sociteni. Potrivit ofițerului de presă, Didenco Mariana, ambii șoferi au fost testați cu […] Articolul Nu a cedat trecerea și a lovit un BMW: accident în apropiere de Sociteni apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
15:50
Bruxelles-ul salută, cu rezerve, ideea unui summit Trump–Putin la Budapesta: „Trăim în lumea reală” # Realitatea.md
Comisia Europeană a primit favorabil, vineri, perspectiva unei întâlniri între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, planificată să aibă loc la Budapesta, cu condiția ca aceasta să contribuie la avansarea procesului de pace în Ucraina, relatează AFP. „Orice reuniune care face să avanseze procesul vizând instaurarea unei păci juste și durabile în […] Articolul Bruxelles-ul salută, cu rezerve, ideea unui summit Trump–Putin la Budapesta: „Trăim în lumea reală” apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
VIDEO Prima brazdă! Emilian Crețu a dat curs îndemnului Maiei Sandu și împădurește zeci de hectare la Negureni # Realitatea.md
Actorul și influencerul Emilian Crețu, cunoscut și apreciat pentru implicare sa socială, s-a apucat de un nou proiect în folosul comunității, de această dată, în colaborare cu instituțiile statului, alăturându-se Programului Național de Împădurire, inițiat de președinta Maia Sandu, scrie Cancan.md. Nu a trecut mult timp de când actorul a amenajat un parc în capitală, […] Articolul VIDEO Prima brazdă! Emilian Crețu a dat curs îndemnului Maiei Sandu și împădurește zeci de hectare la Negureni apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Vadim Ceban: Livrarea gazului în regiunea transnistreană a fost reluată, dar situația rămâne incertă # Realitatea.md
Livrarea gazului în regiunea transnistreană a fost reluată, dar situația rămâne incertă, declară șeful Moldovagaz, Vadim Ceban. TVR Moldova informează că, potrivit șefului Moldovagaz, în regiune vor ajunge zilnic până la 3 milioane de metri cubi de combustibil albastru. Această cantitate de resursă energetică va fi suficientă pentru a restabili alimentarea cu apă caldă a […] Articolul Vadim Ceban: Livrarea gazului în regiunea transnistreană a fost reluată, dar situația rămâne incertă apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Un birou al Agenției Italiene pentru Cooperare și Dezvoltare va fi deschis în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut în cadrul întrevederii dintre viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi și noul ambasador al Italiei la Chișinău, Giuseppe Maria Perricone, acreditat recent în țara noastră. Potrivit oficialilor, această inițiativă va sprijini lansarea unor programe sustenabile de […] Articolul Italia deschide un birou de cooperare și dezvoltare la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut în septembrie la 2,6%, față de 2,4% în august, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat. România se menține, pentru a cincea lună consecutiv, țara cu cea mai ridicată inflație din blocul comunitar – 8,6%, de peste trei ori media europeană, scrie bani.md. După România, cele mai […] Articolul România, din nou pe podiumul rușinii. Cea mai mare inflație din UE – 8,6% apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Munteanu, despre ce a urmat după oferta de a deveni premier: Două nopți nedormite, discuții cu familia și iată-mă aici # Realitatea.md
Alexandru Munteanu a povestit ce s-a întâmplat în seara când Maia Sandu l-a telefonat și i-a propus să candideze pentru funcția de premier. Politicianul a relatat că inițial președinta a vorbit cu el despre Codruț și cățelul său Cooper, apoi a dat de înțeles că altul este motivul conversației. Potențialul premier a mai afirmat în […] Articolul Munteanu, despre ce a urmat după oferta de a deveni premier: Două nopți nedormite, discuții cu familia și iată-mă aici apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Creștere alarmantă a cancerului mamar în Republica Moldova: Rata depistării tardive rămâne ridicată # Realitatea.md
Cancerul mamar reprezintă cea mai frecventă formă de cancer la femei în Republica Moldova, cu o incidență în creștere. Rata de depistare tardivă, de aproximativ 34,8%, rămâne un motiv major de îngrijorare, influențând direct eficiența tratamentului și prognosticul pacientelor. Potrivit Ministerului Sănătății, până în prezent, peste 20.000 de femei au fost examinate în cadrul programului […] Articolul Creștere alarmantă a cancerului mamar în Republica Moldova: Rata depistării tardive rămâne ridicată apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Andrei Știrbu: „Europa înseamnă calitate și pasiune – valori pe care le regăsim în fiecare sticlă de vin din Moldova” # Realitatea.md
Andrei Știrbu este sommelier în Republica Moldova și, prin munca sa, aduce în prim-plan excelența și dedicarea în arta vinului. La Divus, valorile europene prind viață prin fiecare sticlă produsă, reflectând calitatea, atenția la detalii și dezvoltarea durabilă. „Europa ne învață să credem în calitate, în muncă bine făcută și în responsabilitate. La Divus, aceste […] Articolul Andrei Știrbu: „Europa înseamnă calitate și pasiune – valori pe care le regăsim în fiecare sticlă de vin din Moldova” apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Maia Sandu: Salariile sunt prea mari în unele instituții ale statului și trebuie micșorate # Realitatea.md
Salariile sunt prea mari în unele instituții ale statului și trebuie micșorate, a declarat Maia Sandu în în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” de la RLIVE TV. Președinta a menționat, totuși, că există domenii unde este greu să găsești specialiști calificați, cu lefuri mai mici. În același timp, Maia Sandu a punctat că unele ajustări […] Articolul Maia Sandu: Salariile sunt prea mari în unele instituții ale statului și trebuie micșorate apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Polițiștii de patrulare din nordul țării au depistat, în ultimele 24 de ore, mai mulți bărbați care conduceau în stare de ebrietate și puneau în pericol siguranța pe drumuri. Potrivit oamenilor legii, la Edineț, un bărbat de 46 de ani, aflat la volanul unui Opel, a fost oprit pentru mers neuniform. Aparatul alcooltest a arătat […] Articolul Șoferi prinși băuți la volan în nordul țării. Unii abia se țineau pe drum apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
FOTO Emoții și misiune internațională: Moldova trimite al patrulea contingent de carabinieri în Kosovo # Realitatea.md
Vineri, 17 octombrie, al patrulea contingent de carabinieri a fost detașat în misiunea internațională KFOR din Kosovo. Echipa, alcătuită dintr-o femeie și doi bărbați, va reprezenta cu onoare Republica Moldova pe scena internațională a păcii și securității. Pe parcursul următoarelor șase luni, carabinierii moldoveni vor face parte din Unitate Multinațională Specializată (MSU), alături de parteneri […] Articolul FOTO Emoții și misiune internațională: Moldova trimite al patrulea contingent de carabinieri în Kosovo apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Prețurile la carburanți scad pentru a treia săptămână consecutiv. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, în perioada de referință, prețurile maxime stabilite de ANRE s-au redus cu circa 3,3% pentru benzină și 3,4% la motorina standard, transmite IPN. ANRE explică scăderea prin diminuarea cotațiilor internaționale Platts și deprecierea continuă a țițeiului Brent, care se […] Articolul Motorina și benzina, tot mai accesibile. A treia săptămână de ieftiniri apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Botgros sau Greceanîi? Lista deputaților care ar putea prezida prima ședință a Parlamentului, după refuzul lui Voronin # Realitatea.md
Parlamentul are decani de vârstă supleanți, care ar putea prezida prima ședință a noului Legislativ, conform serviciului de presă al instituției. Responsabilii au precizat că numele persoanei care va deschide noua sesiune, după refuzul lui Vladimir Voronin, va fi anunțată ulterior. Pentru a afla cine sunt potențialii candidați, am analizat listele celor cinci partide care […] Articolul Botgros sau Greceanîi? Lista deputaților care ar putea prezida prima ședință a Parlamentului, după refuzul lui Voronin apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Accident fatal la Hîncești: Un bărbat de 51 de ani a murit după ce a derapat cu motocicleta # Realitatea.md
Un bărbat de 51 de ani a murit pe loc după ce a pierdut controlul motocicletei pe care o conducea, într-un accident produs pe 16 octombrie, pe strada Grigore Vieru din municipiul Hîncești. Potrivit poliției, acesta se afla la ghidonul unei motociclete de model „KAYO”, fără număr de înmatriculare, când a derapat și a ajuns […] Articolul Accident fatal la Hîncești: Un bărbat de 51 de ani a murit după ce a derapat cu motocicleta apare prima dată în Realitatea.md.
